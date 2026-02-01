Протест срещу кариера за добив на варовик край Велико Търново

Изграждането на кариера за добив на варовик край великотърновското село Балван разбуни общественото мнение и обедини срещу инвестицията институции, местна власт и граждански организации, обобщи бТВ.

Проектът е определян като „екологична бомба“, която според експерти може да нанесе непоправими щети върху подпочвените води, въздуха и природата и то в широк периметър.

Напрежението ескалира след като Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново даде положително становище по доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното намерение.

Два експертни съвета, подписка, инициативен комитет и протест, който затвори за час главния път София – Варна. Това са част от действията срещу бъдещата кариера за добив на варовик. Жители от района са категорични, че няма да допуснат реализирането на проекта заради очакваните екологични последици.

Основните притеснения са свързани с водните ресурси и риска от тяхното пресъхване при взривните дейности.

Гражданските сдружения предупреждават също, че щетите върху природата ще бъдат необратими.

Притеснения има и в съседните населени места, които се опасяват от замърсяване на въздуха и обезлюдяване. Според експертите има сериозен риск за водите и почвите в карстовия район.

Още през лятото Общинският съвет във Велико Търново прие протестна декларация срещу проекта, а преди дни упълномощи кмета на общината да обжалва решението на РИОСВ, с което се дава ход на изграждането на кариерата.

От страна на общинската администрация също са внесени отрицателни становища. От РИОСВ заявиха за bTV, че процедурите по доклада за ОВОС са преминали през всички законови етапи и са съгласувани с компетентните институции.

Според инспекцията, при изпълнение на заложените условия и мерки, въздействието върху околната среда няма да бъде значително.

В позиция до bTV инвеститорът посочва, че положителното становище на РИОСВ е доказателство, че инвестиционното намерение отговаря на всички изисквания на българското и европейското законодателство.

Освен съдебните действия, които предстои да бъдат предприети от община Велико Търново, гражданските организации и жителите на района предупреждават, че са готови да блокират всички главни пътни артерии в страната в знак на протест.