Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

1 Февруари, 2026 08:57 702 17

  • африканска чума-
  • свине-
  • прасета-
  • румъния

На Дунав мост при Русе–Гюргево се извършва постоянна дезинфекция на всички влизащи в страната леки и товарни автомобили, а личните и индустриалните свиневъдни стопанства са защитени

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Огнище на африканска чума по свинете е установено в румънския окръг Гюргево, но към момента няма опасност за България. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. По думите му става въпрос за заразени домашни прасета в местността Поща, община Бутуругени, на около 70 километра от Русе. Румънските власти вече са предприели всички необходими мерки за ограничаване на заболяването.

За това предупреди "Нова телевизия".

Драганов посочи, че е в постоянен контакт с институциите от двете страни на Дунав и че според експертите риск от навлизане и разпространение на заразата у нас на този етап няма. Той подчерта, че на Дунав мост при Русе–Гюргево се извършва постоянна дезинфекция на всички влизащи в страната леки и товарни автомобили, а личните и индустриалните свиневъдни стопанства са защитени. Заради отдалечеността на огнището от границата не се налага въвеждането на допълнителни ограничителни мерки.

Умъртвиха близо 6000 прасета в Румъния заради огнище на африканска чума

Властите в Гюргево са обявили зони за защита и наблюдение, които обхващат над 30 населени места в окръзите Гюргево и Илфов.


Русе / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 от село

    24 3 Отговор
    А в държавата ни има две свине с имунитет , и за това не се разболяват !!

    08:59 01.02.2026

  • 2 еврея

    18 1 Отговор
    не спира да ръси от самолетите

    09:00 01.02.2026

  • 3 рая свирканян

    9 2 Отговор
    прасенцата са жертви на комунизма

    09:03 01.02.2026

  • 4 решението е само едно....

    21 2 Отговор
    А тука огнище на депутатска чума....

    09:04 01.02.2026

  • 5 Държава

    17 1 Отговор
    която разчита на вносен фураж и здравеопазване, което внася ваксини от други страни са обречени на периодични епидемии и мор.

    09:04 01.02.2026

  • 6 Пич

    15 1 Отговор
    Тюуу...... само пусти бубулечки не се разболяват от африканска чума , и само те са чисти за ядене...!!! Нема такава филми като конспиративни теории!!! Докато си дрънкате как точно това на може да стане , и ще са ви взели храната и ще проядете бубулечки !!!

    09:05 01.02.2026

  • 8 Майдел

    6 1 Отговор
    Яааа отвори ми се бизнес работа.Скоро и у дома.

    09:07 01.02.2026

  • 9 Бустер

    10 1 Отговор
    А тукашните ги тресе вируса Магнитски и предизборната чума.

    09:09 01.02.2026

  • 11 дядото

    11 2 Отговор
    бре м ам а му стара.защо една епидемия или пандемия не се появи в западна европа,англия,сащ.все източна европа и азия.логика,нищо повече

    09:11 01.02.2026

  • 12 Пенчо

    13 1 Отговор
    европата пак закъса с продажбата на стари меса и чумата дойде!

    09:14 01.02.2026

  • 13 логика

    7 2 Отговор
    Почвайте спешно да избивате прасетата и у нас. До крак, То е ясно какво ще се случи - чумата ще дойде и тук, Затова почвайте да ги избивате наред, поне да се свърши работата по навреме.

    09:25 01.02.2026

  • 14 Да Не

    7 1 Отговор
    Време е за Меркосур !!! Вашта м...а !!!

    09:45 01.02.2026

  • 15 000

    5 1 Отговор
    Как е, подготвят ли ви за фира в новия технологичен "рай", роби?

    10:02 01.02.2026

  • 16 Механик

    2 0 Отговор
    За разлика от България, Румъния все още имат развито животновъдство.
    Западняците докато не им го съсипят, спокойствие няма да има. Даааа.
    Урсула не дава да ядете домашно производство. Требва да се раните у лидъл и кфландия.

    10:12 01.02.2026

  • 17 Хавзис

    0 0 Отговор
    Я , да не закъса търговията с Испанско дълбоко замразявано свинско ? Там никога няма вируси , а в изтока един след друг . Всяка година някакъв вид стокови животни са за екерисажа. Профилактично и удобно за богатите държави.

    10:20 01.02.2026

