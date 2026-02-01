Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Огнище на африканска чума по свинете е установено в румънския окръг Гюргево, но към момента няма опасност за България. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. По думите му става въпрос за заразени домашни прасета в местността Поща, община Бутуругени, на около 70 километра от Русе. Румънските власти вече са предприели всички необходими мерки за ограничаване на заболяването.

За това предупреди "Нова телевизия".

Драганов посочи, че е в постоянен контакт с институциите от двете страни на Дунав и че според експертите риск от навлизане и разпространение на заразата у нас на този етап няма. Той подчерта, че на Дунав мост при Русе–Гюргево се извършва постоянна дезинфекция на всички влизащи в страната леки и товарни автомобили, а личните и индустриалните свиневъдни стопанства са защитени. Заради отдалечеността на огнището от границата не се налага въвеждането на допълнителни ограничителни мерки.

Умъртвиха близо 6000 прасета в Румъния заради огнище на африканска чума

Властите в Гюргево са обявили зони за защита и наблюдение, които обхващат над 30 населени места в окръзите Гюргево и Илфов.