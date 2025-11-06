Новини
България »
Всички градове »
Лъчезар Богданов: Ще дойде момент, в който и данъчната тежест няма да ни спаси от свръхдефицит, както става в Румъния

Лъчезар Богданов: Ще дойде момент, в който и данъчната тежест няма да ни спаси от свръхдефицит, както става в Румъния

6 Ноември, 2025 09:52 682 11

  • лъчезар богданов-
  • данъчна тежест-
  • спасение-
  • свръхдефицит-
  • румъния

Противно на апокалиптичните твърдения, положението с бюджета не е бедствено. Държавните план-сметки след COVID-19 са такива – експанзионистични – т.е. всяка следваща година балансовото число се увеличава, растат приходите и разходите. Разликата между приходи и разходи в рамките на 3% дефицит се запазва. Не мисля, че данните за дефицита не са реални. Това каза икономистът Румен Гълъбинов

Лъчезар Богданов: Ще дойде момент, в който и данъчната тежест няма да ни спаси от свръхдефицит, както става в Румъния - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Противно на апокалиптичните твърдения, положението с бюджета не е бедствено. Държавните план-сметки след COVID-19 са такива – експанзионистични – т.е. всяка следваща година балансовото число се увеличава, растат приходите и разходите. Разликата между приходи и разходи в рамките на 3% дефицит се запазва. Не мисля, че данните за дефицита не са реални. Това каза икономистът Румен Гълъбинов в ефира на „Здравей, България”.

Новият дълг финансира част от стария, номинално той ще продължи да расте, но важно е неговото измерване – дълг държавно управление към брутен вътрешен продукт да остане 30%, обясни той.

Държавата, в продължение на повече от 20 години, задържаше да преразпределя до 40% от брутния вътрешен продукт. В по-добри години дори – това падна до 37%. Сега държавата иска да похарчи 45% от БВП. Въпросът е може ли данъчната си система да събере толкова приходи в настоящата такава. Отговорът е „не”. Затова има и предложения за вдигане на данъците. Това беше ясно още миналата година”. Такова мнение изрази Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.

Той обясни, че разходите устойчиво растат по-бързо от икономиката, а приходите не могат да се увеличават, ако няма ръст на данъчните ставки. Затова и данъчната тежест ще се вдигне и догодина. Икономистът обаче подчерта, че ще дойде момент, в който и данъчната тежест „няма да ни спаси” от свръхдефицит, както става в Румъния.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    За тази и следващата година 40 млрд заем.За две години увеличиха външният дълг с 50 процента.

    10:03 06.11.2025

  • 2 Неразбрал

    4 0 Отговор
    Къде оттекоха хоремаците и защо Намагнитения мълчи ?

    10:07 06.11.2025

  • 3 Ироничен

    5 0 Отговор
    А как хвалехте Румъния......

    10:12 06.11.2025

  • 4 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Ама румънеско ще барка по 908 евро минималка а ние ще се барнем за... Орехите (шпек салам) с наще 620

    10:13 06.11.2025

  • 5 дамдамдам

    2 0 Отговор
    Нищо против човека, но прилича на Пеевски с коса.

    10:16 06.11.2025

  • 6 като вдигнат нещата дето се налага да се

    0 1 Отговор
    плащат и се получава криза . и кризите се увеличават . но е възможно от брюксел да искат така . все още нямаме техни коментари . по далеч по безинтересни и спорни теми те са се изказвали . демек заповядват . у нас всички са брюкселски възпитаници . по старите измряха . останаха поколението от 90 те , 2000 , 2010 , 2020 години . подчинени и възпитани от брюксел . щом мислят че си е добре може спорните точки да са бож лав работи . маловажни . ако си гледаме съседите и те са зле . турска, македония, сръбска, румъния . и ние сме в тази фаза на развитие .

    10:20 06.11.2025

  • 7 така е

    2 1 Отговор
    Борисов много пъти ви го каза, че вдигайки ви пенсиите и заплатите популиста Асен Василев ви ги вдига с парите на внуците ви. А вие нещастници му се подиграхте. Сега ревете и плащайте.

    Коментиран от #8

    10:24 06.11.2025

  • 8 Чорбара

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "така е":

    Не коментирай глупостите на тиквата Простите като тебе са на клончето и затова сме на това дередже.

    Коментиран от #9

    10:31 06.11.2025

  • 9 твоето квичене

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чорбара":

    е музика за моите уши

    10:39 06.11.2025

  • 10 дядото

    1 1 Отговор
    към ком.1
    така ни налагат.навремето чаушеско изчисти външните дългове на румъния и демократите от запада го разстреляха

    Коментиран от #11

    10:42 06.11.2025

  • 11 мада

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "дядото":

    Румборак ни набълбука с кредити и ние доволно квичим с пълни търбуси. Да ги връщат внуците ни. С лихвите.

    10:54 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол