Новини
България »
Всички градове »
Д-р Николай Брънзалов: В Европа няма такава здравна вноска от 8%, както у нас. В Германия е 14,8%, в Румъния е 10%

Д-р Николай Брънзалов: В Европа няма такава здравна вноска от 8%, както у нас. В Германия е 14,8%, в Румъния е 10%

30 Ноември, 2025 11:33 791 57

  • николай брънзалов-
  • здравна вноска-
  • европа-
  • германия-
  • румъния

„Официални преговори относно вдигането на здравноосигурителната вноска към този момент не са водени. В неофициални разговори всички са наясно, че тези пари за здравеопазване са недостатъчни. Това е политическо решение, което няма да носи политически дивиденти за съответната партия, която го предложи. Това е моето обяснение“, каза председателят на Българския лекарски съюз

Д-р Николай Брънзалов: В Европа няма такава здравна вноска от 8%, както у нас. В Германия е 14,8%, в Румъния е 10% - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българската здравна система се намира на критичен етап на развитие. Това е едно от заключенията на Икономически анализ на последиците от неувеличението на здравноосигурителната вноска.

„Системата на здравеопазване в България е тежко недофинансирана. Главният извод е, че до 2040 г. ще загубим около 50 млрд. лв. по различни причини. Отделно много хора няма да бъдат здрави, за да си плащат осигуровките“, каза в „Тази неделя“ председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов.

Публично се доказа, че системата е недофинансирана и държавата трябва да даде допълнително пари, каза той.

„В Европа няма такава здравноосигурителна вноска от 8%. Няма и друга държава, която заделя около 5% от БВП за здравеопазване“, заяви Брънзалов.

Той даде пример, че в Германия здравноосигурителната вноска е 14,8%. Най-близо до нас е Румъния с 10%.

„Официални преговори относно вдигането на здравноосигурителната вноска към този момент не са водени. В неофициални разговори всички са наясно, че тези пари за здравеопазване са недостатъчни. Това е политическо решение, което няма да носи политически дивиденти за съответната партия, която го предложи. Това е моето обяснение“, каза д-р Николай Брънзалов.

По думите му никой в момента не може да отговори на въпроса колко трябва да стане вноската.

„Ако искаме да се стремим към безплатно здравеопазване и да няма доплащане, това ще го покаже бъдещето, като се вдига здравноосигурителната вноска постепенно, както е заложено в началото на реформата“, посочи още Брънзалов.

"Нямам нищо против държавата да прави търг за медикаменти на най-високо ниво и те да бъдат еднакви за всички", допълни той.

"Не мисля, че младите лекари са особено доволни от взетото решение. Тази сума, която се гласува - 260 милиона, 30 от които ще се върнат в МЗ, останалите 230 милиона ще отидат само за болнична помощ за колеги специализанти и за всички работещи в системата", обясни още Николай Брънзалов.

"За мен въпросът тук стои отворен, нашето предложение е следното - до момента, до който младите колеги вземат специалност, те целево ще се нуждаят от някаква субсидия, а не да ходят да се занимават с неспецифични дейности, за да мислят как да свържат двата края", обясни председателят на БЛС.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лекар

    50 0 Отговор
    Частните болници да не се захранват от здравната каса , а който има пари да ги ползва ,защото за тях отиват милиардите .Шофьорите на линейки вземат по 300 лв. за докаран пациен при тях , и точенето започва !!

    11:41 30.11.2025

  • 2 Чорбара

    56 0 Отговор
    Не се наяде тоя лай новоз.

    11:42 30.11.2025

  • 3 Бендида

    61 0 Отговор
    То и такова ,,здравеопазване" няма в цяла Европа.

    11:42 30.11.2025

  • 4 Хаха

    42 0 Отговор
    А заплатите как са? А икономиката как е? Айде стига глупости че се излагате.

    11:43 30.11.2025

  • 5 Кнлг

    40 0 Отговор
    В ЕС лечението и лекарствата са безплатни. А какви са заплатите там, а? Кой работи за 450 евро в ЕС?

    11:44 30.11.2025

  • 6 Дориана

    42 0 Отговор
    Как в България лекарите не се наядоха на пари ? За тях все парите им са малко колкото и да им дадат. Гледат на пациентите като на бездънни каси.Сега и здравната вноска им била малка. Но, не казват, че прибират парите от здравната вноска в джоба си без да дават касов бон. Да не говорим колко сред тях са некадърни и безхаберни. Все са или изморени или безпарични. Дотегнаха с прищевките си.

    11:44 30.11.2025

  • 7 си дзън

    37 0 Отговор
    Здравната система не лекува, тя само източва парите на българите. И 100% да стане осигуровката
    ефектът ще е нулев

    11:44 30.11.2025

  • 8 123

    36 0 Отговор
    И защо срамежливо премълчава, че в Европа няма и такова доплащане като в България, а да не говорим за екстри като "Избор на екип" :) Бялата мафия явно не е доволна от определените милиарди :)

    11:44 30.11.2025

  • 9 Ужасяващо е

    25 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    11:46 30.11.2025

  • 10 Льольо

    30 1 Отговор
    То и такова брутално източване на здравната каса и такова брутално доплащане от страна на пациентите също няма никъде. Ние реално доплащаме х2 и х3 така че вноската едновременно е много по-голяма от техните, едновременно здравеопазването е 10 пъти по-скапано заради корупцията и източването от такива като теб и работодателите ти!

    11:46 30.11.2025

  • 11 по здравна пътека

    26 0 Отговор
    Ей много нагли и алчни са тия с белите престилки, не се наядоха.

    11:46 30.11.2025

  • 12 Добре бе човек,

    26 0 Отговор
    Д-р Ненков, каза че от здравната система се крадат безобразно милиарди. Нагласени обществени поръчки и "наши" фирми. Директорите на болници са крадци и връткаджии, а да не говорим за гербавият крадец и шеф на парламентарна здравна комисия Костадинка Ангелов от когото чакате пари. И не здравните вноски са проблем, а кражбите от здравето на хората.

    11:47 30.11.2025

  • 13 Абе « бедняка- мулти милионер

    21 0 Отговор
    А какъв е стандарта на живот в тези страни и у нас?
    Всяка професия е достойна за уважение от гробаря до космонавта.
    Как Ти забогатя неистово, а един научен работник едвам крета със смешна заплата? Или защо хляба, който ядеш от пекарната и приготвен от хлебаря , трябва едвам да свързва двата края!
    С какво си по- голям от хлебаря и гробаря?
    Ай, бегай на фитнес!

    11:47 30.11.2025

  • 14 Джаската

    20 0 Отговор
    отношението на лекарите към пациентите е убийствено, болните умират, а те искат още и повече пари. Хипократовата клетва, била на шега

    11:47 30.11.2025

  • 15 В Германия докторите лекуват пациентите.

    21 0 Отговор
    Тука докторите смучат пациентите. В Германия минималната заплата е 1500 евро , тука е 600 евро. В Германия има икономика и работа , тука няма. В Германия докторите ги съдят за злоупотреба с пациента , тука не.

    11:48 30.11.2025

  • 16 Стенли

    18 0 Отговор
    А като му зададоха въпроса за да има и обществени поръчки взе да се прави на улав и да се прави че не разбира въпросът

    11:48 30.11.2025

  • 17 Бялата мафия

    12 0 Отговор
    А как осем процента от нула излизат 40-50 кинта? Доктора явно е скаран с математиката, счетоводството и мениджмънта.

    11:49 30.11.2025

  • 18 АМАH OT ИДИOTИ

    17 0 Отговор
    В ЕВРОПА НЯКЪДЕ, НЯКОГА, НЯКОЙ, ДОПЛАЩА ЛИ БЕ ШOПAP ???? 😡

    11:50 30.11.2025

  • 19 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Репресивният апарат и администрацията не плащат здравни вноски .Лекуват ги за наша сметка.Болничните им пак са за наша.

    11:51 30.11.2025

  • 20 Гербаджийския хрантутник

    15 0 Отговор
    В Европа няма толкова престъпно, крадливо, умъртвяващо и алчно здравеопазване като това в България. И този също е един от виновниците за това положение. Гербаджийска калинка и некадърен като 99% от работещите в тази сфера. Алчен лъжец.

    11:52 30.11.2025

  • 21 Бай Вълчо

    8 5 Отговор
    Нали затова българете скачаха по площадите.За банани и платено здравеопазване.Получиха ги и пак са недоволни.

    11:54 30.11.2025

  • 22 Бялата мафия на гърба на народа.

    14 0 Отговор
    Председателят. Иска,,,иска ,,още ,, още.

    11:55 30.11.2025

  • 23 Газо

    13 0 Отговор
    Да но там здравната система не се краде. А тук вие сте по-големи крадци и от политиците

    11:56 30.11.2025

  • 24 Да се равняваме по първите

    9 0 Отговор
    Правилжо докторче - не бива да изоставаме от Европата!
    Направете я поне 20 %!
    И ако може - най добре да не лекувате!

    11:59 30.11.2025

  • 25 Добре

    9 0 Отговор
    Обаче в Европа преследват корупцията, фирмадджиите и всички които укриват данъци осигуровки и после тъпчат банкови сметки и купуват хотели и апартаменти. Преследват престъпниците, съд и прокуратура работят. Не са овладени от олигархичните мафии и картели. Накратко, като свинчето от снимката? В България така ли е? Започнете да работите срещу корупцията и сивите пари на мафията и ще ги имате парите. Но сте калинки, които само реват, но изобщо не се замисляте, че вие сами допринасяте за това положение в което се намира България. Не ли Тошковците гонят лекарите от България?

    11:59 30.11.2025

  • 26 Абе

    13 0 Отговор
    .ОВЕДО ,ти и вие докторите сте едни мародери ,грабещи като за последно! В гробищата ще си ги носите ,всичките тези черни и кървави пари!

    12:00 30.11.2025

  • 27 тиририрам

    12 0 Отговор
    А дали в Германия и Румъния имат трупясала здравна система като нашата? Вноските постоянно се повишават, а качеството се влошава.

    12:01 30.11.2025

  • 28 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 0 Отговор
    Няма и допълнителни такси и доплащания, кражби също няма!

    12:01 30.11.2025

  • 29 Дон Дони

    8 0 Отговор
    Да и здравеопазването им е 100% по добро! Когато идеш на преглед те гледат в ръцете!

    12:03 30.11.2025

  • 30 Хм Хм

    8 0 Отговор
    Понеже не ми се търсеше много зададох на ИИ за размера на здравната осигуровка в Гърция. Ето какво "изплю":
    Осигуровка за здраве:
    6,45% - Гърция
    8% - България
    Осигуровка за майчинство и общо заболяване:
    1,2% - Гърция
    3,5% - България
    Осигуровка за трудова злополука и професионална болест:
    Няма - Гърция
    0,4% – 1,1% - България.
    ДДС-то в Гърция е 19%, в България е 20% и ще се вдига.
    В Гъргия данъкът върху доходите е прогресивен, като минималната заплата е с 0% данък.
    От друга страна пенсионната вноска и вноската за безработица са по-големи в Гърция, но това няма отношение към здравната осигуровка.

    Коментиран от #34

    12:03 30.11.2025

  • 31 А стига бре

    6 0 Отговор
    И лекарите ли целево се нуждаят от някаква субсидия ? Не думай... Да не са и те Пимпири, Перперикони или псевдокултурници?

    12:03 30.11.2025

  • 32 Сталин

    10 0 Отговор
    Ама и в Европа няма такава корупция като в България,в България няма здравеопазване,има търговия със здравето

    12:03 30.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ъхъъъъъ....

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хм Хм":

    В Гъргия данъкът върху доходите е прогресивен, като минималната заплата е с 0% данък.

    12:05 30.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Доктор Франкенщайн

    5 0 Отговор
    35 години една детска болница не може да завършите, разсипа се от седене! Цялата заплата да вземете пак няма да ви стигне! Кажи си заплатата тогава коментирай!

    12:08 30.11.2025

  • 39 хихи

    4 0 Отговор
    Не знам колко Здравни каси има в Румъния!? В Германия има 94 държавни здравни каси, отделно за тези с по-високи доходи има частни.

    Коментиран от #41, #43

    12:08 30.11.2025

  • 40 Болниците са търговски дружества

    8 0 Отговор
    Създадени са да не лекуват,само да взимат парите.

    12:08 30.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "хихи":

    Повече подробности за Здравните каси в Германия може да намерите.
    Сега си представи какво става когато да речем 25 здравни каси започнат да се конкурират в България.!?!? 1. Почват дасе стремят да осигуряват по-качествени услуги на осигурените. 2. Сключват договори само с болници, които покриват тенхните критери, те ги контролират. Я сега си представи как се краде от Частна Здравна каса!??? Как се надписва?? Разбира се идва слабото звенов България а именно държавата!?, която осигурява правна рамка....

    Коментиран от #46

    12:09 30.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Няма

    4 0 Отговор
    насищане. И 80% да я направят пак няма да е достатъчно.

    Коментиран от #49

    12:11 30.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 хихи

    1 0 Отговор
    Държавната Здравна каса няма нито физически, нито мотивиран персонал да контролира,

    12:12 30.11.2025

  • 48 Пръцко

    4 0 Отговор
    Само за протокола - всички, абсолютно всички изтрити коментари са изпълнени с мили, очарователни ласкателства към това алиекспрес-подобие на лекар...

    12:12 30.11.2025

  • 49 1234

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Няма":

    Истината е в конкуриращи се Здравни каси....

    12:13 30.11.2025

  • 50 Само че в Европа НЯМА

    5 1 Отговор
    Здравноосигурен пациент да си доплаща от 40 до 60% доболнична помощ. НЯМА. Пример кръвни изследвания пълни, най-скъпите ги плаща пациентът. Хормонални изследвания, евтините до 120 лева ги плаща НЗОК, останалите скъпи над 300 лева ги плаща здравноосигурен ПАЦИЕНТ. Или 11 милиарда лева бюджет НЗОК и 60% доплащане пациент, стават 17 милиарда лева, при 3 милиона намаляло население. Обяснете откъде трайно безработен ще плати 600 лв. здравна, и отказвате ли достъп до здравеопазване ако е безработен? Защо България не е сключила договори извън държави в ЕС, да се признават взаимно здравни осигуровки. Плащал си осигуровки в чужбина, прибираш се в България пенсионер и плащаш 600 лв. годишно до гроб Здравни? А самоосигуряващи се безработни плащат до гроб вноски и то 4%, с какво е по-различен безработният самоосигуряващ на МРЗ, на който работещ от семейството му плаща осигуровката от работник осигурявал се Здравно на 3.2%. Защо единият не плаща при пенсионна възраст, а другият плаща?
    Безобразия. На Запад не плащаш един лев ако си здравно осигурен.

    12:14 30.11.2025

  • 51 Ази

    2 0 Отговор
    Възрастен доктор - остарял не съм виждал! ЗАЩО ли? Проклетията ги хваща всичките! Рано си занимават, тамън да се порадват на крадените парици, и айде в гробищата!

    12:15 30.11.2025

  • 52 хъхъ

    2 0 Отговор
    В Европа няма и такова доплащане на стотици левове / евро при всеки преглед и ходене на доктор !
    Ако ще плащаме повече трябва да са безплатни всички услуги !
    Ако не, по добре да са индивидуални застраховки / партиди ....

    12:15 30.11.2025

  • 53 хахаха

    1 0 Отговор
    еми то и такива заплати и пенсии няма в германия

    12:15 30.11.2025

  • 54 Аз съм

    2 0 Отговор
    Добре ма като погледнем няма и такива заплати като цяло

    12:15 30.11.2025

  • 55 Разликата между България и Германия

    0 0 Отговор
    В Германия 15% от МРЗ. В България с доплащането от пациентите 16%. България единствената държава в ЕС, в която пациентът дори здравно осигурен доплаща между 50 и 60% от доболнична помощ. Или спрямо % от МРЗ, в България общо от бюджета и доплащащи пациенти вноската е 16%. Минахме Германия. Само че в Германия МРЗ е около 4000 лева, а в България 1200 лева.

    12:17 30.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Докторе

    0 0 Отговор
    Признавам прочетох само заглавието, но и то плюс угоената ти мутра ми е достатъчно за да знам, че си крадлив и лъжлив боклук

    12:23 30.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол