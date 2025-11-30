Д-р Николай Брънзалов: В Европа няма такава здравна вноска от 8%, както у нас. В Германия е 14,8%, в Румъния е 10%

Българската здравна система се намира на критичен етап на развитие. Това е едно от заключенията на Икономически анализ на последиците от неувеличението на здравноосигурителната вноска.
„Системата на здравеопазване в България е тежко недофинансирана. Главният извод е, че до 2040 г. ще загубим около 50 млрд. лв. по различни причини. Отделно много хора няма да бъдат здрави, за да си плащат осигуровките“, каза в „Тази неделя“ председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов.
Публично се доказа, че системата е недофинансирана и държавата трябва да даде допълнително пари, каза той.
„В Европа няма такава здравноосигурителна вноска от 8%. Няма и друга държава, която заделя около 5% от БВП за здравеопазване“, заяви Брънзалов.
Той даде пример, че в Германия здравноосигурителната вноска е 14,8%. Най-близо до нас е Румъния с 10%.
„Официални преговори относно вдигането на здравноосигурителната вноска към този момент не са водени. В неофициални разговори всички са наясно, че тези пари за здравеопазване са недостатъчни. Това е политическо решение, което няма да носи политически дивиденти за съответната партия, която го предложи. Това е моето обяснение“, каза д-р Николай Брънзалов.
По думите му никой в момента не може да отговори на въпроса колко трябва да стане вноската.
„Ако искаме да се стремим към безплатно здравеопазване и да няма доплащане, това ще го покаже бъдещето, като се вдига здравноосигурителната вноска постепенно, както е заложено в началото на реформата“, посочи още Брънзалов.
"Нямам нищо против държавата да прави търг за медикаменти на най-високо ниво и те да бъдат еднакви за всички", допълни той.
"Не мисля, че младите лекари са особено доволни от взетото решение. Тази сума, която се гласува - 260 милиона, 30 от които ще се върнат в МЗ, останалите 230 милиона ще отидат само за болнична помощ за колеги специализанти и за всички работещи в системата", обясни още Николай Брънзалов.
"За мен въпросът тук стои отворен, нашето предложение е следното - до момента, до който младите колеги вземат специалност, те целево ще се нуждаят от някаква субсидия, а не да ходят да се занимават с неспецифични дейности, за да мислят как да свържат двата края", обясни председателят на БЛС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лекар
11:41 30.11.2025
2 Чорбара
11:42 30.11.2025
3 Бендида
11:42 30.11.2025
4 Хаха
11:43 30.11.2025
5 Кнлг
11:44 30.11.2025
6 Дориана
11:44 30.11.2025
7 си дзън
ефектът ще е нулев
11:44 30.11.2025
8 123
11:44 30.11.2025
9 Ужасяващо е
11:46 30.11.2025
10 Льольо
11:46 30.11.2025
11 по здравна пътека
11:46 30.11.2025
12 Добре бе човек,
11:47 30.11.2025
13 Абе « бедняка- мулти милионер
Всяка професия е достойна за уважение от гробаря до космонавта.
Как Ти забогатя неистово, а един научен работник едвам крета със смешна заплата? Или защо хляба, който ядеш от пекарната и приготвен от хлебаря , трябва едвам да свързва двата края!
С какво си по- голям от хлебаря и гробаря?
Ай, бегай на фитнес!
11:47 30.11.2025
14 Джаската
11:47 30.11.2025
15 В Германия докторите лекуват пациентите.
11:48 30.11.2025
16 Стенли
11:48 30.11.2025
17 Бялата мафия
11:49 30.11.2025
18 АМАH OT ИДИOTИ
11:50 30.11.2025
19 Сатана Z
11:51 30.11.2025
20 Гербаджийския хрантутник
11:52 30.11.2025
21 Бай Вълчо
11:54 30.11.2025
22 Бялата мафия на гърба на народа.
11:55 30.11.2025
23 Газо
11:56 30.11.2025
24 Да се равняваме по първите
Направете я поне 20 %!
И ако може - най добре да не лекувате!
11:59 30.11.2025
25 Добре
11:59 30.11.2025
26 Абе
12:00 30.11.2025
27 тиририрам
12:01 30.11.2025
28 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
12:01 30.11.2025
29 Дон Дони
12:03 30.11.2025
30 Хм Хм
Осигуровка за здраве:
6,45% - Гърция
8% - България
Осигуровка за майчинство и общо заболяване:
1,2% - Гърция
3,5% - България
Осигуровка за трудова злополука и професионална болест:
Няма - Гърция
0,4% – 1,1% - България.
ДДС-то в Гърция е 19%, в България е 20% и ще се вдига.
В Гъргия данъкът върху доходите е прогресивен, като минималната заплата е с 0% данък.
От друга страна пенсионната вноска и вноската за безработица са по-големи в Гърция, но това няма отношение към здравната осигуровка.
Коментиран от #34
12:03 30.11.2025
31 А стига бре
12:03 30.11.2025
32 Сталин
12:03 30.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ъхъъъъъ....
До коментар #30 от "Хм Хм":В Гъргия данъкът върху доходите е прогресивен, като минималната заплата е с 0% данък.
12:05 30.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Доктор Франкенщайн
12:08 30.11.2025
39 хихи
Коментиран от #41, #43
12:08 30.11.2025
40 Болниците са търговски дружества
12:08 30.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 хихи
До коментар #39 от "хихи":Повече подробности за Здравните каси в Германия може да намерите.
Сега си представи какво става когато да речем 25 здравни каси започнат да се конкурират в България.!?!? 1. Почват дасе стремят да осигуряват по-качествени услуги на осигурените. 2. Сключват договори само с болници, които покриват тенхните критери, те ги контролират. Я сега си представи как се краде от Частна Здравна каса!??? Как се надписва?? Разбира се идва слабото звенов България а именно държавата!?, която осигурява правна рамка....
Коментиран от #46
12:09 30.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Няма
Коментиран от #49
12:11 30.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 хихи
12:12 30.11.2025
48 Пръцко
12:12 30.11.2025
49 1234
До коментар #45 от "Няма":Истината е в конкуриращи се Здравни каси....
12:13 30.11.2025
50 Само че в Европа НЯМА
Безобразия. На Запад не плащаш един лев ако си здравно осигурен.
12:14 30.11.2025
51 Ази
12:15 30.11.2025
52 хъхъ
Ако ще плащаме повече трябва да са безплатни всички услуги !
Ако не, по добре да са индивидуални застраховки / партиди ....
12:15 30.11.2025
53 хахаха
12:15 30.11.2025
54 Аз съм
12:15 30.11.2025
55 Разликата между България и Германия
12:17 30.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Докторе
12:23 30.11.2025