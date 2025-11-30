Д-р Николай Брънзалов: В Европа няма такава здравна вноска от 8%, както у нас. В Германия е 14,8%, в Румъния е 10%

Българската здравна система се намира на критичен етап на развитие. Това е едно от заключенията на Икономически анализ на последиците от неувеличението на здравноосигурителната вноска.

„Системата на здравеопазване в България е тежко недофинансирана. Главният извод е, че до 2040 г. ще загубим около 50 млрд. лв. по различни причини. Отделно много хора няма да бъдат здрави, за да си плащат осигуровките“, каза в „Тази неделя“ председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов.

Публично се доказа, че системата е недофинансирана и държавата трябва да даде допълнително пари, каза той.

„В Европа няма такава здравноосигурителна вноска от 8%. Няма и друга държава, която заделя около 5% от БВП за здравеопазване“, заяви Брънзалов.

Той даде пример, че в Германия здравноосигурителната вноска е 14,8%. Най-близо до нас е Румъния с 10%.

„Официални преговори относно вдигането на здравноосигурителната вноска към този момент не са водени. В неофициални разговори всички са наясно, че тези пари за здравеопазване са недостатъчни. Това е политическо решение, което няма да носи политически дивиденти за съответната партия, която го предложи. Това е моето обяснение“, каза д-р Николай Брънзалов.

По думите му никой в момента не може да отговори на въпроса колко трябва да стане вноската.

„Ако искаме да се стремим към безплатно здравеопазване и да няма доплащане, това ще го покаже бъдещето, като се вдига здравноосигурителната вноска постепенно, както е заложено в началото на реформата“, посочи още Брънзалов.

"Нямам нищо против държавата да прави търг за медикаменти на най-високо ниво и те да бъдат еднакви за всички", допълни той.

"Не мисля, че младите лекари са особено доволни от взетото решение. Тази сума, която се гласува - 260 милиона, 30 от които ще се върнат в МЗ, останалите 230 милиона ще отидат само за болнична помощ за колеги специализанти и за всички работещи в системата", обясни още Николай Брънзалов.

"За мен въпросът тук стои отворен, нашето предложение е следното - до момента, до който младите колеги вземат специалност, те целево ще се нуждаят от някаква субсидия, а не да ходят да се занимават с неспецифични дейности, за да мислят как да свържат двата края", обясни председателят на БЛС.