България, Румъния и Гърция стартират изграждането на транспортна ос Север–Юг

България, Гърция, Румъния и Европейската комисия подписаха в сряда вечерта в Брюксел меморандум за сътрудничество за развитие на регионалната транспортна инфраструктура. От българска страна документът бе подписан от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, съобщава БТА.

Караджов определи подписването като "повратен момент за региона и за Европа", подчертавайки, че идеята за завършване на оста Север-Юг остава нереализирана от десетилетия. "Това не е символичен акт, а ангажимент за отваряне на нови търговски маршрути, преодоляване на граничните тесни места и укрепване на европейската устойчивост", заяви той.

Министърът подчерта необходимостта от нови мостове над Дунав, посочвайки, че те имат значение не само за включените в меморандума държави, а и за целия европейски континент. Разширяването на транспортната мрежа, по думите му, ще подобри военната мобилност и ще създаде нови възможности за инвестиции.

Еврокомисарят по транспорта Апостолос Цицикостас заяви, че трите държави са избрали да задълбочат сътрудничеството и че това ще сложи край на схващането, че зоната между Черно и Егейско море е периферия на Европа. Новите транспортни връзки ще бъдат ключови за веригите на доставки, както и за движението на войски и техника от Гърция към Молдова и Украйна, посочи той.

Комисарят потвърди, че нов мост над Дунав край Русе ще бъде важен елемент за мобилността в рамките на ЕС и НАТО. До края на 2026 г. ще бъде изготвен финансов план за проектите, които ще бъдат част от следващия многогодишен бюджет на ЕС.

Основен акцент за България е изграждането на три нови моста над Дунав - второ комбинирано съоръжение Русе-Гюргево, както и мостове при Силистра-Кълъраш и Никопол-Турну Магуреле. В документа се посочва още, че фериботните линии Оряхово-Бекет, Свищов-Зимнич и Силистра-Кълъраш ще бъдат надградени до стандартите за двойна употреба, за да отговорят на нуждите на военната мобилност и да осигурят по-голяма гъвкавост на транспортните потоци.

Планът към меморандума включва модернизацията на пътни и жп връзки в три основни направления от юг на север. Западната ос ще свързва Атина със София, като през Видин и Калафат ще достига до Букурещ и Централна Европа. Централната ос започва от Солун и Александруполис, преминава през Свиленград и Русе, и достига до Букурещ, а оттам към Украйна и Молдова. Източната ос свързва Егейско и Черно море - от Александруполис през Бургас и Варна до Констанца. Тя е нова перспектива за нашите пристанища и ще осигури алтернативни маршрути за търговия и мобилност.

Цицикостас подчерта, че меморандумът ще бъде политически обвързващ, а бъдещите проекти ще осигурят "най-стратегическите транспортни връзки в Югоизточна Европа".