Новини
България »
България, Румъния и Гърция стартират изграждането на транспортна ос Север–Юг

4 Декември, 2025 19:42 714 13

Основен акцент за София е изграждането на три нови моста над Дунав

България, Румъния и Гърция стартират изграждането на транспортна ос Север–Юг - 1
Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България, Гърция, Румъния и Европейската комисия подписаха в сряда вечерта в Брюксел меморандум за сътрудничество за развитие на регионалната транспортна инфраструктура. От българска страна документът бе подписан от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, съобщава БТА.

Караджов определи подписването като "повратен момент за региона и за Европа", подчертавайки, че идеята за завършване на оста Север-Юг остава нереализирана от десетилетия. "Това не е символичен акт, а ангажимент за отваряне на нови търговски маршрути, преодоляване на граничните тесни места и укрепване на европейската устойчивост", заяви той.

Министърът подчерта необходимостта от нови мостове над Дунав, посочвайки, че те имат значение не само за включените в меморандума държави, а и за целия европейски континент. Разширяването на транспортната мрежа, по думите му, ще подобри военната мобилност и ще създаде нови възможности за инвестиции.

Еврокомисарят по транспорта Апостолос Цицикостас заяви, че трите държави са избрали да задълбочат сътрудничеството и че това ще сложи край на схващането, че зоната между Черно и Егейско море е периферия на Европа. Новите транспортни връзки ще бъдат ключови за веригите на доставки, както и за движението на войски и техника от Гърция към Молдова и Украйна, посочи той.

Комисарят потвърди, че нов мост над Дунав край Русе ще бъде важен елемент за мобилността в рамките на ЕС и НАТО. До края на 2026 г. ще бъде изготвен финансов план за проектите, които ще бъдат част от следващия многогодишен бюджет на ЕС.

Основен акцент за България е изграждането на три нови моста над Дунав - второ комбинирано съоръжение Русе-Гюргево, както и мостове при Силистра-Кълъраш и Никопол-Турну Магуреле. В документа се посочва още, че фериботните линии Оряхово-Бекет, Свищов-Зимнич и Силистра-Кълъраш ще бъдат надградени до стандартите за двойна употреба, за да отговорят на нуждите на военната мобилност и да осигурят по-голяма гъвкавост на транспортните потоци.

Планът към меморандума включва модернизацията на пътни и жп връзки в три основни направления от юг на север. Западната ос ще свързва Атина със София, като през Видин и Калафат ще достига до Букурещ и Централна Европа. Централната ос започва от Солун и Александруполис, преминава през Свиленград и Русе, и достига до Букурещ, а оттам към Украйна и Молдова. Източната ос свързва Егейско и Черно море - от Александруполис през Бургас и Варна до Констанца. Тя е нова перспектива за нашите пристанища и ще осигури алтернативни маршрути за търговия и мобилност.

Цицикостас подчерта, че меморандумът ще бъде политически обвързващ, а бъдещите проекти ще осигурят "най-стратегическите транспортни връзки в Югоизточна Европа".


България
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 2 Отговор
    Кви меморандуми - ИЗГОНЕТЕ ГЪРЦИТЕ ОТ ГРАНИЦАТА❗ Да си стачкуват пред посолства и министерства‼️

    19:44 04.12.2025

  • 2 Свинетка

    10 1 Отговор
    АМ Хемус няма да я довършат скоро значи.

    Коментиран от #9

    19:45 04.12.2025

  • 3 ББ от Банкя

    7 1 Отговор
    Много добре, още пачки за чекмеджето, па може и се пенсионирам накрая

    19:46 04.12.2025

  • 4 ирония

    6 3 Отговор
    Дунав мост при Видин го строиха политици виртуално две десетилетия и едва при министър Плевнелиев най-после го построиха, но.... лентата преряза... Орешарски :)

    19:47 04.12.2025

  • 5 Нормално

    9 3 Отговор
    САЩ са наредили да се строи транспортен коридор до Украйна. Ще ни карат да воюваме с Русия.

    19:48 04.12.2025

  • 6 гост

    8 3 Отговор
    Правете транспортни връзки за ПРЕВОЗ НА ВОЙСКИ И ТЕХНИКА посока юг - север! Но винаги имайте 2 на ум, че така ще изпълните вековната мечта на Русия за транспортни връзки СЕВЕР-ЮГ и стратегическото и излизане на Егейско море!

    19:48 04.12.2025

  • 7 Киро Острото

    6 2 Отговор
    Ако ме изберете ще ви направя три моста над Дунав и завод за електромобили.

    19:49 04.12.2025

  • 8 дядо поп

    6 1 Отговор
    Никакви меморандоми не могат да върнат гърчолята в къщите им при дебелите гъркини. Всяка година едно и също , след като свършат кърската работа и стачкуват по най различни поводи само и само да не седят по къщите си.

    19:50 04.12.2025

  • 9 Хемус

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Свинетка":

    е първото постижение в пропагандата на Асен Василев за власт. .

    19:50 04.12.2025

  • 10 Стоперан

    5 1 Отговор
    Дрън дрън...десетилетия го мислят,десетилетия ще строят...

    19:53 04.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Меморандумът е документ за намерения а не обвързващ договор.

    19:59 04.12.2025

  • 12 Хамзис

    2 0 Отговор
    Каква ос бе мошендурници ? Пари само харчите и прибирате във ваши сметки . Виж как минават камиони сега в Гърция . Тези до кога ще ги оставяте да си правят пиар и трупане на евро средства на гърба на БГ-транспорт. Що не си правят маймунжалъците на Турската и Македонската граница ? Я да обръщате тировете в тяхната лента за влизане Веднага. Стачка .

    20:03 04.12.2025

  • 13 Здрасти

    3 0 Отговор
    "Разширяването на транспортната мрежа, по думите му, ще подобри военната мобилност и ще създаде нови възможности за инвестиции" тоз боклук във война ли иска да ни вкарва? Оставка ноклук!

    20:14 04.12.2025

