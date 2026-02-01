Петър Петров: Позициите ни с Радев започват да се различават

Позициите ни с Румен Радев започват да се различават - той заявява проевропейски позиции за по-дълбока интеграция в ЕС и в еврозоната.

Това каза пред БНР депутатът от "Възраждане" Петър Петров, заместник-председател на партията и на парламентарната ѝ група в 51-вото Народно събрание:

"Възраждане" е за запазване на лева, против американски бази в България и членството ни в НАТО, против икономическите санкции срещу Русия. Това са позиции, по които виждаме различие с Радев. Но нека да видим предизборната му платформа и да имаме дебати, тогава вече да разговаряме и да видим кой какво защитава и може ли някой с някого след изборите вече да си взаимодейства. ... След изборите е добре дошъл на преговори при нас, ако приеме нашите позиции - те са известни".

С ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ не бихме могли да правим каквото и да е заедно след изборите, добави той.

Петров изказа предположение, че предсрочните парламентарни избори ще бъдат най-рано на 19 април.

Той подчерта, че "Възраждане" са против законопроекта за промени в Изборния кодекс, предвиждащи въвеждането на скенери и промени в избирателните списъци.

Андрей Гюров е най-приемливото предложение за служебен министър-председател, заяви той, като уточни, че това е позицията на партия "Възраждане" и добави, че изборът е на президента Илияна Йотова, която ще вземе решение кого да назначи за премиер на служебното правителство:

"В последните два месеца ние говорим, че посочване на различен служебен премиер от Андрей Гюров, би било договорка със статуквото".

Според депутата от "Възраждане" е имало "драматизъм" след въвеждането на еврото от 1 януари "заради увеличените цени, спекулата и никаквите мерки".