Петър Петров: Позициите ни с Радев започват да се различават

Позициите ни с Румен Радев започват да се различават - той заявява проевропейски позиции за по-дълбока интеграция в ЕС и в еврозоната.
Това каза пред БНР депутатът от "Възраждане" Петър Петров, заместник-председател на партията и на парламентарната ѝ група в 51-вото Народно събрание:
"Възраждане" е за запазване на лева, против американски бази в България и членството ни в НАТО, против икономическите санкции срещу Русия. Това са позиции, по които виждаме различие с Радев. Но нека да видим предизборната му платформа и да имаме дебати, тогава вече да разговаряме и да видим кой какво защитава и може ли някой с някого след изборите вече да си взаимодейства. ... След изборите е добре дошъл на преговори при нас, ако приеме нашите позиции - те са известни".
С ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ не бихме могли да правим каквото и да е заедно след изборите, добави той.
Петров изказа предположение, че предсрочните парламентарни избори ще бъдат най-рано на 19 април.
Той подчерта, че "Възраждане" са против законопроекта за промени в Изборния кодекс, предвиждащи въвеждането на скенери и промени в избирателните списъци.
Андрей Гюров е най-приемливото предложение за служебен министър-председател, заяви той, като уточни, че това е позицията на партия "Възраждане" и добави, че изборът е на президента Илияна Йотова, която ще вземе решение кого да назначи за премиер на служебното правителство:
"В последните два месеца ние говорим, че посочване на различен служебен премиер от Андрей Гюров, би било договорка със статуквото".
Според депутата от "Възраждане" е имало "драматизъм" след въвеждането на еврото от 1 януари "заради увеличените цени, спекулата и никаквите мерки".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #13, #17, #19
13:13 01.02.2026
2 Казах ви, Радев е зодия "Близнаци"
Днес говорят едно, утре друго!
Тръмп обърка целият свят, например.
13:15 01.02.2026
3 Не забравяй
До коментар #1 от "Последния Софиянец":да го цункаш по едно място.
13:16 01.02.2026
4 Див селянин
Коментиран от #18
13:17 01.02.2026
5 Нормално
13:19 01.02.2026
6 ура,,ура
13:20 01.02.2026
7 Кога направи
13:20 01.02.2026
8 Бабичка от Възраждане
13:23 01.02.2026
9 Атина Палада
13:23 01.02.2026
10 Факт
13:24 01.02.2026
11 нннн
Коментиран от #20
13:25 01.02.2026
12 хмммм
13:25 01.02.2026
13 Има ни пак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На всякъде пишеш едно и също. Използвай времето си за нещо друго. И най вече подишай свеж въздух и си почини. Ще видиш света по друг начин.
13:26 01.02.2026
14 Нннннн
13:27 01.02.2026
15 Магнит Пеевски
13:28 01.02.2026
16 Хахахаха
13:28 01.02.2026
17 Жертвите на комунизма
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По добре да беше запалил една 🕯️, безбожник
13:28 01.02.2026
18 Мнение
До коментар #4 от "Див селянин":Такъв дето има активна мисловна дейност, за разлика от тебе, ве брат!
13:29 01.02.2026
19 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Днес обявяаме ново движение - Копейекзит!
13:29 01.02.2026
20 Анонимен
До коментар #11 от "нннн":Явно има от кого да се учи!
13:30 01.02.2026
21 Възраждане -Бургас
13:31 01.02.2026