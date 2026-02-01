Новини
България »
София »
Петър Петров: Позициите ни с Радев започват да се различават

Петър Петров: Позициите ни с Радев започват да се различават

1 Февруари, 2026 13:12 613 21

  • петър петров-
  • възраждане-
  • румен радев-
  • президент-
  • оставка

В последните два месеца ние говорим, че посочване на различен служебен премиер от Андрей Гюров, би било договорка със статуквото, посочи депутатът от "Възраждане"

Петър Петров: Позициите ни с Радев започват да се различават - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Позициите ни с Румен Радев започват да се различават - той заявява проевропейски позиции за по-дълбока интеграция в ЕС и в еврозоната.

Това каза пред БНР депутатът от "Възраждане" Петър Петров, заместник-председател на партията и на парламентарната ѝ група в 51-вото Народно събрание:

"Възраждане" е за запазване на лева, против американски бази в България и членството ни в НАТО, против икономическите санкции срещу Русия. Това са позиции, по които виждаме различие с Радев. Но нека да видим предизборната му платформа и да имаме дебати, тогава вече да разговаряме и да видим кой какво защитава и може ли някой с някого след изборите вече да си взаимодейства. ... След изборите е добре дошъл на преговори при нас, ако приеме нашите позиции - те са известни".

С ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ не бихме могли да правим каквото и да е заедно след изборите, добави той.

Петров изказа предположение, че предсрочните парламентарни избори ще бъдат най-рано на 19 април.

Той подчерта, че "Възраждане" са против законопроекта за промени в Изборния кодекс, предвиждащи въвеждането на скенери и промени в избирателните списъци.

Андрей Гюров е най-приемливото предложение за служебен министър-председател, заяви той, като уточни, че това е позицията на партия "Възраждане" и добави, че изборът е на президента Илияна Йотова, която ще вземе решение кого да назначи за премиер на служебното правителство:

"В последните два месеца ние говорим, че посочване на различен служебен премиер от Андрей Гюров, би било договорка със статуквото".

Според депутата от "Възраждане" е имало "драматизъм" след въвеждането на еврото от 1 януари "заради увеличените цени, спекулата и никаквите мерки".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    Днес в 16 часа в НДК зала 3 основаваме движение Булекзит.Радев ще дойде.

    Коментиран от #3, #13, #17, #19

    13:13 01.02.2026

  • 2 Казах ви, Радев е зодия "Близнаци"

    3 2 Отговор
    като Тиквата и Тръмп!
    Днес говорят едно, утре друго!
    Тръмп обърка целият свят, например.

    13:15 01.02.2026

  • 3 Не забравяй

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да го цункаш по едно място.

    13:16 01.02.2026

  • 4 Див селянин

    5 1 Отговор
    Ти къв си е, брат?

    Коментиран от #18

    13:17 01.02.2026

  • 5 Нормално

    3 4 Отговор
    Радев в евроатлантик. Всички са. Евроатлантизмът е единствената позволена идеология днес, както беше комунизма преди години.

    13:19 01.02.2026

  • 6 ура,,ура

    7 1 Отговор
    Има ли някой, който да се хареса на Възраждане? Май не! Те сами се вкарват в изолация.

    13:20 01.02.2026

  • 7 Кога направи

    5 1 Отговор
    бузите,бе?

    13:20 01.02.2026

  • 8 Бабичка от Възраждане

    4 1 Отговор
    Ко стана с лева бе, бурсук! За ко ни довлякохте на жълтите павета да крякаме като жаби?

    13:23 01.02.2026

  • 9 Атина Палада

    2 0 Отговор
    дано вече гpъмне АЕЦ-а да затрие тоя продажен български ген

    13:23 01.02.2026

  • 10 Факт

    1 4 Отговор
    Винаги точни изказвания!

    13:24 01.02.2026

  • 11 нннн

    5 1 Отговор
    Позициите на Радев са твърде мъгляви, неопеделени. Засега хвърля въдици във всички посоки и чака рибите...

    Коментиран от #20

    13:25 01.02.2026

  • 12 хмммм

    4 1 Отговор
    Едните искат Волга, другите - Запорожец

    13:25 01.02.2026

  • 13 Има ни пак

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На всякъде пишеш едно и също. Използвай времето си за нещо друго. И най вече подишай свеж въздух и си почини. Ще видиш света по друг начин.

    13:26 01.02.2026

  • 14 Нннннн

    1 1 Отговор
    Са последно радев натовски генерал ли е или руска марионетка?

    13:27 01.02.2026

  • 15 Магнит Пеевски

    1 1 Отговор
    Захлебил е нашето момче

    13:28 01.02.2026

  • 16 Хахахаха

    1 0 Отговор
    С две думи, Възраждане е за нова руска губерния!

    13:28 01.02.2026

  • 17 Жертвите на комунизма

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По добре да беше запалил една 🕯️, безбожник

    13:28 01.02.2026

  • 18 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Див селянин":

    Такъв дето има активна мисловна дейност, за разлика от тебе, ве брат!

    13:29 01.02.2026

  • 19 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Днес обявяаме ново движение - Копейекзит!

    13:29 01.02.2026

  • 20 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "нннн":

    Явно има от кого да се учи!

    13:30 01.02.2026

  • 21 Възраждане -Бургас

    0 0 Отговор
    Възраждане взема електората на лицето на олигархията Радев и го изхвърля от парламента

    13:31 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове