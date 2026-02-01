Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението

1 Февруари, 2026 15:02 1 300 4

Няма данни за пострадали, но има материални щети

Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За катастрофа на АМ "Тракия" малко преди тунела "Траянови врата" съобщават пътуващи в социалните мрежи.

Между 50 и 51 км на автомагистралата в посока Пловдив има ударила се кола в лява лента. Няма данни за пострадали, но има материални щети.

По-рано днес ви предупредихме за опасна пътна обстановка по аутобана.

Припомняме, че тази сутрин АПИ също предупреди за поледици и намалена видимост на АМ "Хемус", АМ "Тракия" и прохода "Петрохан", а в страната е обявен оранжев код за лошо време.

Шофирайте внимателно и съобразено с метеорологичните условия!


Пловдив / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аутупан

    9 0 Отговор
    В бг "аутобани" няма, както и автомагистрали. След дългогодишното управление на герпдъпъсъновоначало, това е положението. Има само дупки с главно Дъ, винетки в евро и КАТерици в храстите.

    15:19 01.02.2026

  • 2 Каруцар

    8 0 Отговор
    Да позная ли!? Още не се обработва магистралата против заледяване!? Трябва хубаво да навали та да стане критично и безнадеждно.

    15:22 01.02.2026

  • 3 Ами той Боко колко

    8 1 Отговор
    години я прави, открива и тв
    Вече докато е жив направо да я закрива и да я излежава

    15:22 01.02.2026

  • 4 да питам

    3 0 Отговор
    Пътищата почистени ли са, или ще чакаме да спре снеговалежа?

    15:57 01.02.2026

