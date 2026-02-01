Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението

За катастрофа на АМ "Тракия" малко преди тунела "Траянови врата" съобщават пътуващи в социалните мрежи.
Между 50 и 51 км на автомагистралата в посока Пловдив има ударила се кола в лява лента. Няма данни за пострадали, но има материални щети.
По-рано днес ви предупредихме за опасна пътна обстановка по аутобана.
Припомняме, че тази сутрин АПИ също предупреди за поледици и намалена видимост на АМ "Хемус", АМ "Тракия" и прохода "Петрохан", а в страната е обявен оранжев код за лошо време.
Шофирайте внимателно и съобразено с метеорологичните условия!
