Ясни са възнагражденията на членовете на РИК и СИК за изборите

Централната избирателна комисия определи възнагражденията на членовете на Районните и на Секционните избирателни комисии за произвеждането на предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април.



Членовете на Районните избирателни комисии ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари до 3 май. В изборни райони с брой на секциите до 400 председателят ще взима 1352 евро, заместник-председателят и секретарят -1284 евро, а член на комисията - 1220 евро.

В районите с над 400 секции възнагражденията са по-високи: 1470 евро за председател, 1397 - за заместник-председателя и секретаря, а за член на комисията - 1327 евро.

Членовете на РИК ще получат и еднократно допълнително възнаграждение от 150 евро за подготовка на материали, обучение на членовете на СИК, предаване на книжа и материали на СИК, приемане на протоколите, както и на останалите книжа и материали за предаване на ЦИК.

За членовете на секционните избирателни комисии заплащането също е еднократно: председателят ще получи 185 евро, заместник-председателят и секретарят - по 170 евро, а членовете на комисията - по 156 евро.

Допълнително възнаграждение от 15 евро ще има за членовете, които участват в приемането на материали и в подреждането на изборното помещение, както и за тези, които протоколи и изборни книжа и материали в РИК и в общинската администрация.