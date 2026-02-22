Новини
Ясни са възнагражденията на членовете на РИК и СИК за изборите

22 Февруари, 2026 04:36, обновена 22 Февруари, 2026 03:43 1 853 7

  • цик-
  • избори-
  • заплащане-
  • комисии

Заплащането бе определено от ЦИК

Ясни са възнагражденията на членовете на РИК и СИК за изборите - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Централната избирателна комисия определи възнагражденията на членовете на Районните и на Секционните избирателни комисии за произвеждането на предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април.

Членовете на Районните избирателни комисии ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари до 3 май. В изборни райони с брой на секциите до 400 председателят ще взима 1352 евро, заместник-председателят и секретарят -1284 евро, а член на комисията - 1220 евро.

В районите с над 400 секции възнагражденията са по-високи: 1470 евро за председател, 1397 - за заместник-председателя и секретаря, а за член на комисията - 1327 евро.

Членовете на РИК ще получат и еднократно допълнително възнаграждение от 150 евро за подготовка на материали, обучение на членовете на СИК, предаване на книжа и материали на СИК, приемане на протоколите, както и на останалите книжа и материали за предаване на ЦИК.

За членовете на секционните избирателни комисии заплащането също е еднократно: председателят ще получи 185 евро, заместник-председателят и секретарят - по 170 евро, а членовете на комисията - по 156 евро.

Допълнително възнаграждение от 15 евро ще има за членовете, които участват в приемането на материали и в подреждането на изборното помещение, както и за тези, които протоколи и изборни книжа и материали в РИК и в общинската администрация.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 1 Отговор
    "Допълнително възнаграждение от 15 евро ще има за членовете"

    На час,а не еднократно както някои си мислят

    03:52 22.02.2026

  • 2 А баламурниците дето ше гласуват

    13 2 Отговор
    Нема да получат нищо даже ше дават пари за транспорт да ходат по родните си паланки да пуштат хартишките 🤣🤣🤣🤣🤣аконе зема поне 200 евро не гласувам и ше си седа дома на дивана

    04:36 22.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    Досега беше 400 лв от държавата и между 500 и 1000 лв от партията.

    04:45 22.02.2026

  • 4 Купуване и продаване

    13 1 Отговор
    А римляните, по колко ще вземат?

    Коментиран от #5

    05:27 22.02.2026

  • 5 Питай

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Купуване и продаване":

    Феномена! 😀

    06:29 22.02.2026

  • 6 А ясни ли са членовете

    2 2 Отговор
    Защото предишните избори бяха опорочени но те не се чувстват виновни ни най малко.

    08:05 22.02.2026

  • 7 БАЦЕ ЕООД

    3 2 Отговор
    то по добре да се хвърлят салфетки в някоя дискотека, отколкото да им се плаща на тия

    08:52 22.02.2026

