22 февруари 1918 г. Умира Панайот Хитов

22 Февруари, 2026 03:12 8 188 20

  • панайот хитов-
  • чета-
  • воевода-
  • освобождение

След Освобождението Хитов живее в Русе. Взема участие в политическия живот

22 февруари 1918 г. Умира Панайот Хитов - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 22 февруари 1918 година умира Панайот Иванов Хитов - български хайдутин и четнически войвода, деец на национално-революционното движение.

Роден е през 1830 г. в Сливен. През 1858 г. влиза в четата на сливенския войвода Георги Трънкин, а след неговата смърт я оглавява.

През април 1864 г. се отправя за Белград, за да събере четници. Поради забраната на сръбското правителство за формиране на българските чети на негова територия, Хитов се прехвърля тайно със свои четници в български земи и се установява в Западна Стара планина.

През пролетта на 1866 г. се прехвърля във Влашко и влиза във връзка с Г. С. Раковски.

На 28 април 1867 г. Хитов преминава Дунав с чета от около 30 души при Тутракан, между селата Пожарево и Дунавец. Знаменосец на четата е Васил Левски. При преминаване на Дунав са му доставени оръжия чрез стария и уважаван от българи и турци патриот Дядо Мощ Никола от село Малък Преславец. С четата си Хитов се отправя към Стара планина и прекарва известно време в района на Котел и Сливен. Четата му няма за цел да вдига въстание, а да осъществи революционен марш, за да агитира българското население.

През август 1867 г. заедно със своята чета и с четата на Филип Тотю Хитов се отправя към Сърбия по билото на Стара планина.

След оттеглянето си в Сърбия Хитов живее в Белград като пенсионер на сръбското правителство. Става привърженик на идеята, че българското освободително движение трябва да се съюзи със сръбските действия срещу турците. В периода 1869 – 1871 г. Хитов излага своите възгледи пред Васил Левски, с когото води кореспонденция. Без да се вслушва в съветите на Апостола, през лятото на 1871 г. Хитов подписва договор с черногорския войвода Матанович за едновременно въстание в България, Босна, Херцеговина и Албания. През април 1872 г. Хитов става член на БРЦК в Букурещ.

След смъртта на Левски играе важна роля в комитета, макар и да продължава да живее в Белград. През август 1875 г. председателства събранието на БРЦК, взело решение за обявяването на Старозагорското въстание. Според плана Хитов трябва да предвожда чета, но това не се осъществява поради внушение на сръбското правителство. Поради същите причини не повежда чета и по време на Априлското въстание.

През Сръбско-турската война от 1876 година Панайот Хитов е войвода на една от четите на българските доброволци. През юли командващият Моравската армия генерал Михаил Черняев го назначава за главен войвода на четите на Филип Тотю, Ильо войвода, Желю Христов и Христо Македонски. Получава и правомощието да въведе ред в новоосвободените земи. Доброволците, командвани от Панайот Хитов, извършват общи, съгласувани действия със сръбската войска. За това свидетелстват множеството писма между него и сръбски офицери като Йевта Йованович – командир на 2-ри батальон, подполковник Малиновски – комендант на позицията при Св. Стефан и др.

Войвода е на българска доброволческа чета по време на Руско-турската война от 1877 – 1878 г.

След Освобождението Хитов живее в Русе. Взема участие в политическия живот. През 1885 г. е начело на Съединението в Сливен. Заради борбата му срещу режима на Стефан Стамболов е хвърлен в затвора.

Към 1900 г. е член на местното македонско дружество. През април 1901 година е делегат на Осмия македоно-одрински конгрес от Куртбунарското дружество.

Панайот Хитов умира на 22 март 1918 г. на 87 години в град Русе и е погребан в градските гробища. През 1978 г., тленните му останки са преместени в Пантеона на възрожденците. Там са пренесени и тленните останки на много известни български нациолреволюционери, сред които Любен Каравелов, Захари Стоянов, Стефан Караджа, Баба Тонка, Никола Обретенов, Панайот Волов, Ангел Кънчев и др.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТаУмВзе

    2 11 Отговор
    А не е трябвало!

    04:49 22.02.2021

  • 2 Гост

    39 0 Отговор
    Трябвало, трябвало! И е правено! Тогава са имали топки! Трябвало е са го правели!

    05:18 22.02.2021

  • 3 Имал е

    1 17 Отговор
    Хитови мустаки

    05:26 22.02.2021

  • 4 БКП прави Пантеона в 1978г.

    56 8 Отговор
    Превърна и много съборетини на възрожденци и именити българи в къщи-музеи,по радиоточките звучаха 80%само български песни.А какво направихте вие бе,Гостенче?! Разруха и тотална бездуховност+Мизерия,пфу..

    05:30 22.02.2021

  • 5 Платен

    14 53 Отговор
    Сръбски агент и национален предател за жалост! В статията го пише!

    Коментиран от #6

    06:03 22.02.2021

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе,льохман

    55 7 Отговор
    Ми ти какво си бе,ТО заблуденичко?! Да наречеш Панайот Хитов национален предател,е все едно да наричаш майка си долна к....а,помисли малко,преди да тракаш по клавиатурата..

    06:28 22.02.2021

  • 8 Прости ни,

    25 3 Отговор
    Дяконе, че родихме толкова попкръстьовци и ни един Апостол!

    Коментиран от #12

    07:09 22.02.2021

  • 9 РЕАЛИСТ

    48 13 Отговор
    Ей голяма гадинка в бил Стефан Стамболов. И на този герой е посегнал, както и на Петко войвода. Вчера Богомил Бонев ни припомни, че Стамболов ни натресе Кобурите и още им сърбаме попарата, чрез бодигарда им.

    07:21 22.02.2021

  • 10 Д'мин

    35 1 Отговор
    Добре, че е имало луди глави, като него, за да ни има сега!

    07:34 22.02.2021

  • 11 живял до 87г ?

    12 4 Отговор
    Панайот Хитов е български хайдутин и четнически войвода и през по голямата си част от живота си като революционер живее в Белград, участва в Сръбско-турската война, преживява и сръбско българската война от 1885г, и е член дружество за освобождение на Тракия и Македония, но още от Сърбия е запознат и знае че Вардарска Македония не е българска земя и за това никога като революционер, няма интерес и не участва в албанско сръбските въстания и в борбите за освобождение на Македония от турско владение...!!!

    08:13 22.02.2021

  • 12 плевен

    12 5 Отговор

    До коментар #8 от "Прости ни,":

    Престанете с тези глупости. Поп Кръстьо не е предал никого. Дължим му уважение, както на всеки участвал в борбата за Освобождението.
    Погледни колко плюса си получил за една доказана клевета. След теб тя ще бъде повторена още девет пъти!

    10:14 22.02.2021

  • 13 баба

    7 1 Отговор
    Венци, сложи една запетайка, защото "Филип Тотьо Хитов", звучи странно. Ти не си Венелина.

    10:19 22.02.2021

  • 14 Предатели

    10 15 Отговор
    Филип Тотю и Панайот Хитов са предатели единият е на хранилка на Русия другият на Сърбия не трябва да се зачитат като герои

    10:59 22.02.2021

  • 15 Хаджи Генчо

    6 0 Отговор
    В заглавието е посочено че е умрял на 22 фефруари ,а във текста е написано че е умрял на 22 март,не е лошо да си пиете лекарствата редовно.

    Коментиран от #17

    11:28 22.02.2021

  • 16 Хаджи Генчо

    2 0 Отговор
    В заглавието е посочено че е умрял на 22 фефруари ,а във текста е написано че е умрял на 22 март,не е лошо да си пиете лекарствата редовно.

    Коментиран от #18

    11:28 22.02.2021

  • 17 само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хаджи Генчо":

    бате, автора е едно дърто пияндде откъде да помни кой кога е умрял като пише статиите на няколко ракий?

    04:47 22.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 като се изкъпеш

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "град КОЗЛОДУЙ":

    във вана с ец ше се упрайш

    07:56 22.02.2026

  • 20 Май май майски бръмбар

    0 0 Отговор
    Последно, 22-ри февруари или 22-ри март.

    08:36 22.02.2026

