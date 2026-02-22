Новини
Времето днес, прогноза за неделя, 22 февруари: Снегът спира до обяд, слънчево до вечерта

22 Февруари, 2026

Максималните температури ще са между 2° и 10°

Времето днес, прогноза за неделя, 22 февруари: Снегът спира до обяд, слънчево до вечерта - 1
Снимка: БГНЕС
През нощта валежите от сняг ще продължат, като и в крайните югоизточни райони дъждът ще премине в сняг.

От югозапад ще спират и до обяд навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще се разкъсва и намалява. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от северозапад. Минималните температури в неделя ще са между минус 6° и плюс 1°, а максималните - между 2° и 10°. В София минималната температура ще бъде около минус 3°, максималната – около 5°.

По Черноморието до обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 7°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно, със снеговалежи, които постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

В понеделник преди обяд ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а максималните - между 10° и 15°.

Във вторник ще бъде облачно, с изолирани превалявания, предимно дъжд. Сутрешните температури вече навсякъде ще са положителни, а дневните ще останат почти без промяна.

В сряда само на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд и сняг. Вятърът ще се ориентира от север-североизток и температурите слабо ще се понижат.


    Хубав ден!

  • 2 хаберих

    Мъж се мушва под завивките и нежно, и страстно прошепва в ухото на жена си “-Без гащи съм!”.
    Жената отговаря “-Остави ме да спя! Утре ще ти изпера няколко чифта.”.

