Системата BG-Alert предупреди жителите на Обручище за нивото на река Соколоца

Късно снощи задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколоца, предаде БНТ. Предупреждението е към жителите на село Обручище.

Обилните валежи, продължаващи вече часове, повишиха значително водите ѝ. На място са изпратени екипи на пожарната, които следят за евентуална опасност за селото.

Усложнена е обстановката в Хасковска област, където след обилните валежи нивата на реките се повишиха и на няколко места излязоха от коритата си. Кризисен щаб бе свикан в Симеоновград, след като река Сазлийка излезе от коритото си и заля дворове в село Калугерово. При нужда от евакуация на хора са подготвени помещения в кметството. Залети са дворове в хасковското село Динево. 8 имота са наводнени в димитровградския квартал „Изток”. Екипи на пожарната наблюдават реките край селата Странско и Долно Белево, както и в най- ниските части на град Харманли.

Нивата на реките и в област Кърджали рязко се повишиха. За седми път от началото на годината община Ардино обяви частично бедствено положение. 6 села са откъснати заради залят мост на река Арда. Започна контролирано изпускане на вода от язовир „Студен кладенец“, отворена е една от клапите на стената. До преливането на язовир Кърджали остават 33 часа, съобщиха от областната администрация в града.



От институциите уверяват, че нивата на водоемите се следят непрекъснато и няма непосредствена опасност.

В резултат на продължителните и обилни валежи от дъжд река Меричлерска е излязла от коритото си и е заляла ниските части на квартал "Изток" в Димитровград, предаде БНР.

Водата е стигнала до дворовете на около 20 къщи, в около половината от имотите са наводнени приземните етажи, съобщиха от пресцентъра на общината.

Спряно е електроподаването към тях и хората от тях са изведени превантивно. Те са настанени при роднини, а за едно семейство има готовност при необходимост да бъде осигурено общинско жилище до нормализиране на обстановката. На две места по пътя между селата Добрич - Горски извор има локални преливания от вода, която се стича от нивите.

Нивото на реката е критично високо в ниската част на село Странско и има опасност от преливане. Количествата дъжд общината достигнаха до 50 литра на квадратен метър. Няма бедстващи хора и селища без ток, пътища са проходими.

Заради проливните дъждове река Мусачевска е излязла от коритото си и е заляла близките дворове в симеоновградското село Калугерово, съобщиха по-рано от общинската администрация. Към момента няма опасност за населението, няма селища без ток и вода. В областния център река Хасковска преля в малък участък до квартал "Бадема". Няма обаче опасност от по-голям разлив и наводняване на обекти, информира БТА.

Цялата област Добрич е със заледени пътища, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Постъпили са сигнали за заледени пътни участъци от всички общини на територията на областта.

По предварителни данни върху пътните артерии се е образувал слой лед с дебелина приблизително един сантиметър.

Сериозно заледени участъци има на територията на община Тервел, каза за БТА оперативният дежурен в Областното пътно управление. Той посочи, че засегнатите участъци се обработват. Машините са на терен и в община Крушари, откъдето също има сигнали за заледени участъци. По част от републиканските пътища видимостта е ограничена и от мъгла.

Службите призовават гражданите да не предприемат пътувания, освен при крайна необходимост.