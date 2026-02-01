Явор Божанков: Радев е основната стратегическа заплаха за България

Основните политически играчи "стягат редиците" за предстоящите предсрочни избори и засилват вниманието си върху Румен Радев както като основен конокурент, така и като евентуален съюзник, предаде NOVA.
Депутатът от коалиция "Продължаваме Промяната - Демикратична България" Явор Божанков отправи остри критики към президента Румен Радев, като го определи като „основна стратегическа заплаха" не за политическите формации, а за България заради позициите му по ключови въпроси, свързани с европейската ориентация и външната политика на страната.
Все още не е ясно дали Божанков ще фигурира в листите на коалицията на предстоящия парламентарен вот. "Ако не участвам като кандидат, ще гласувам и ще работя за нашата коалиция“, подчерта Божанков и допълни, че основната задача в момента е „да събираме подкрепа и да връщаме доверието на разочарованите избиратели“.
По отношение на досегашния президент Румен Радев Божанков бе категоричен: Той няма какво да показва - вече го е показал“, визирайки позициите му за войната в Украйна, Русия и Европейския съюз. Според него Радев съзнателно изкривява реалността, включително по темата за „Газпром“, и не назовава ясно Русия като агресор и заплаха за сигурността на България.
СПоред депутатът сътрудничество с Радев не може да има, дори и при силен изборен резултат на бъдещ негов политически проект. „Компромис не може да има, когато цената е европейската ориентация на България“, заяви той и добави, че изборът не е между антикорупция и външна политика, а между „Изток и Запад“.
Според Явор Божанков предстоящите избори ще бъдат избор не просто между партии, а за стратегическото бъдеще на страната. „На тези избори ще гласуваме за много повече от дясно и ляво – ще гласуваме за посоката на България“, обобщи той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #50
18:29 01.02.2026
2 Момченцата от продължаваме промяната
Коментиран от #12, #18
18:30 01.02.2026
Коментиран от #23
18:30 01.02.2026
Коментиран от #16
18:31 01.02.2026
18:31 01.02.2026
18:31 01.02.2026
18:31 01.02.2026
Коментиран от #85
18:32 01.02.2026
Коментиран от #38, #64
18:32 01.02.2026
18:32 01.02.2026
18:33 01.02.2026
12 шопо
До коментар #2 от "Момченцата от продължаваме промяната":Божанко се връте, връте, па се намести у Подмяната !
18:33 01.02.2026
18:33 01.02.2026
14 Дориана
18:34 01.02.2026
15 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #33, #67
18:34 01.02.2026
16 Ето публикацията и снимката
До коментар #4 от "Първия ти братовчед":На народния представител от партия Възраждане Ангел Янчев избран от 4- Великотърновски район -
От днес ДПС официално има кмет на Горна Оряховица. Горна Оряховица има намусен бурсук. Усмихни се, де! За страницата на ДПС те снимат. Снимката е от страницата на ДПС. Областен съвет имали. С кметовете им.
18:34 01.02.2026
18:34 01.02.2026
18 Лъжеш нагло!
До коментар #2 от "Момченцата от продължаваме промяната":Не — Явор Божанков вече не е член на „Продължаваме промяната“ (ПП).
Ето как е ситуацията според последните данни:
🔹 През ноември 2024 г. ръководството на „Продължаваме промяната“ поиска оставката на Явор Божанков и го изключи от партията заради отказа му да подкрепи кандидат за председател на Народното събрание.
🔹 Също така през януари 2026 г. беше съобщено, че той няма да бъде включен в листите на „Продължаваме промяната“ за предстоящите парламентарни избори.
Коментиран от #43
18:35 01.02.2026
18:35 01.02.2026
21 Деций
18:36 01.02.2026
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Това ще да е нещо като преброяването на дебилите. Та понеже показваш признаци на някакви знания, знаеш ли защо копейкин през 2023г. преброи дебилите и какво учредиха те тогава?
18:36 01.02.2026
23 Обидите са липса на аргументи!
До коментар #3 от "Това":В политиката не става въпрос за сексуална принадлежност, а за политики!!!
18:36 01.02.2026
Коментиран от #32
18:36 01.02.2026
25 Явор Божанков, за какво си Ревнал??
18:37 01.02.2026
18:37 01.02.2026
27 Факти
18:37 01.02.2026
18:38 01.02.2026
Коментиран от #81
18:38 01.02.2026
30 Блестящ анализ
18:39 01.02.2026
32 Мнение
До коментар #24 от "ДрБр":Те гонят Явор Божанков, ама той инат, чеше си Егото. Има и още нещо, което дразни хората: той не просто „стои“, а говори от името на кауза, която вече не го припознава.
Коментиран от #41
18:41 01.02.2026
18:41 01.02.2026
35 Ами да
18:41 01.02.2026
18:42 01.02.2026
37 Дориана
18:42 01.02.2026
38 Бате Гойко
До коментар #9 от "БАЙ Ганьо Балкански":Това, което беше построено от комунистите за тези години, сега не можете да го боядисате.
18:42 01.02.2026
18:42 01.02.2026
18:43 01.02.2026
41 Парадокс БГ
До коментар #32 от "Мнение":Ако питаш мен:
🟥 политически коректното и почтеното поведение би било да напусне ПП-ДБ, както напусна БСП.
🟩 или поне ясно да мине в „независим“, без да се крие зад чужда марка
18:43 01.02.2026
18:44 01.02.2026
43 За сведение
До коментар #18 от "Лъжеш нагло!":Явор Божанков никога не е бил член нито на БСП, нито на Продължаваме промяната. Той е от т.н. гражданска квота. Всички партии имат такива не членове. Така, че не е изключен. Изключен беше Лорер, но това си е партийна работа.
18:44 01.02.2026
44 Вие сте бунаци
Коментиран от #54
18:44 01.02.2026
18:44 01.02.2026
18:44 01.02.2026
18:45 01.02.2026
18:45 01.02.2026
18:46 01.02.2026
50 Ей, дечурлига
До коментар #1 от "беги беги":Стига сте дращили глупости. Понитата са в детската ти книжка при еднорозите. Тук става въпрос за политики.
18:46 01.02.2026
18:46 01.02.2026
18:47 01.02.2026
18:48 01.02.2026
54 Точно така е
До коментар #44 от "Вие сте бунаци":И ти се изказа абсолютно правилно, накратко и ясно. Подкрепям те.
18:51 01.02.2026
18:51 01.02.2026
56 Тити на Кака
Другар, който смело е забравил как беше дупетат от БСП, а после още по-смело застана заедно с Киро и Кокорко зад "нашия" президент!
Много гъвкава памет / и не само/ демонстрира момъкът, да е жив и здрав, има още много пъти да се гъне в кръста 😂😂😂
18:54 01.02.2026
18:55 01.02.2026
59 Мафията е събрала цялата пасмина
Коментиран от #74
18:59 01.02.2026
18:59 01.02.2026
18:59 01.02.2026
18:59 01.02.2026
19:00 01.02.2026
64 Европеец
До коментар #9 от "БАЙ Ганьо Балкански":Ще дойде време когато някой умен човек ще напише книга "Рушители те на съвременна България" ,а годините на социализма ще бъдат определени като втория златен век на държавата България..... А тоя нехранимайко и всички управлявали България последните 35 години ще бъдат определени като разрушителите на съвременна България....
19:00 01.02.2026
19:01 01.02.2026
19:04 01.02.2026
67 Е па
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Викайте сапьорите бре серсеми
19:05 01.02.2026
19:07 01.02.2026
19:08 01.02.2026
19:10 01.02.2026
19:10 01.02.2026
19:12 01.02.2026
74 ганю
До коментар #59 от "Мафията е събрала цялата пасмина":да раздава калашниците и да ги почваме
гилотина пред Александър Невски
19:19 01.02.2026
19:19 01.02.2026
19:21 01.02.2026
19:25 01.02.2026
19:27 01.02.2026
19:28 01.02.2026
80 Див селянин
Коментиран от #84
19:28 01.02.2026
81 дядо поп
До коментар #29 от "И Киев е Руски":Глупости на търкалета , отдавна е опраскан.
19:30 01.02.2026
19:32 01.02.2026
Коментиран от #87
19:33 01.02.2026
84 Смърфиета
До коментар #80 от "Див селянин":на педя и половина под зимята, тоз мунче без главата да не го познай някой тоз глава
19:34 01.02.2026
85 Брата
До коментар #8 от "Димо":Защо да не уме е!? Ще го вземат да лъска б...туни. това го може😃😃😃
19:34 01.02.2026
19:34 01.02.2026
87 Смърфиета
До коментар #83 от "идиоти вън":Аман от тез бошлаф. Ши трябва да адабтисвате вече на Новата нормалност. Без добра адабтърма вътре са живей зле.
19:38 01.02.2026