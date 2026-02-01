Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Явор Божанков: Радев е основната стратегическа заплаха за България

Явор Божанков: Радев е основната стратегическа заплаха за България

1 Февруари, 2026 19:24, обновена 1 Февруари, 2026 18:28 1 468 87

  • явор божанков-
  • политика-
  • румен радев

Той няма какво да показва - вече го е показал, смята депутатът от ПП-ДБ

Явор Божанков: Радев е основната стратегическа заплаха за България - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Основните политически играчи "стягат редиците" за предстоящите предсрочни избори и засилват вниманието си върху Румен Радев както като основен конокурент, така и като евентуален съюзник, предаде NOVA.

Депутатът от коалиция "Продължаваме Промяната - Демикратична България" Явор Божанков отправи остри критики към президента Румен Радев, като го определи като „основна стратегическа заплаха" не за политическите формации, а за България заради позициите му по ключови въпроси, свързани с европейската ориентация и външната политика на страната.

Все още не е ясно дали Божанков ще фигурира в листите на коалицията на предстоящия парламентарен вот. "Ако не участвам като кандидат, ще гласувам и ще работя за нашата коалиция“, подчерта Божанков и допълни, че основната задача в момента е „да събираме подкрепа и да връщаме доверието на разочарованите избиратели“.

По отношение на досегашния президент Румен Радев Божанков бе категоричен: Той няма какво да показва - вече го е показал“, визирайки позициите му за войната в Украйна, Русия и Европейския съюз. Според него Радев съзнателно изкривява реалността, включително по темата за „Газпром“, и не назовава ясно Русия като агресор и заплаха за сигурността на България.

СПоред депутатът сътрудничество с Радев не може да има, дори и при силен изборен резултат на бъдещ негов политически проект. „Компромис не може да има, когато цената е европейската ориентация на България“, заяви той и добави, че изборът не е между антикорупция и външна политика, а между „Изток и Запад“.

Според Явор Божанков предстоящите избори ще бъдат избор не просто между партии, а за стратегическото бъдеще на страната. „На тези избори ще гласуваме за много повече от дясно и ляво – ще гласуваме за посоката на България“, обобщи той.


  • 1 беги беги

    100 8 Отговор
    Розово пони хвърля къч! 🤣

    Коментиран от #50

    18:29 01.02.2026

  • 2 Момченцата от продължаваме промяната

    92 9 Отговор
    Напълниха памперсите от страх!

    Коментиран от #12, #18

    18:30 01.02.2026

  • 3 Това

    79 9 Отговор
    малкото Пе.. алчен плаче за мъжки ласки.

    Коментиран от #23

    18:30 01.02.2026

  • 4 Първия ти братовчед

    50 2 Отговор
    Е заместник кмет и то по финансите на кмета на Горна Оряховица Рашков издигнат от БСП и ИТН и преминал в ДПС

    Коментиран от #16

    18:31 01.02.2026

  • 5 стоян георгиев

    81 8 Отговор
    Бухахах, и това недорасло траверсче се обади 😂

    18:31 01.02.2026

  • 6 Никой

    27 2 Отговор
    Тоест - какво.

    18:31 01.02.2026

  • 7 БУЛГАР

    62 6 Отговор
    Вече съм убеден , че си @нално заченат !

    18:31 01.02.2026

  • 8 Димо

    61 6 Отговор
    Явно Явор изпада от бъдещи класации, и сега се явява като ясновидец срещу Радев. Може и да не те вземат никъде, Яворчо

    Коментиран от #85

    18:32 01.02.2026

  • 9 БАЙ Ганьо Балкански

    15 33 Отговор
    Според Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, приет през 2000 г., управлението на Българската комунистическа партия (БКП) от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. Е престъпно.

    Коментиран от #38, #64

    18:32 01.02.2026

  • 10 Гиди маймун мръсен

    51 6 Отговор
    Хахах, розовия изпълзя и се изтропа на метенето. Какво стана с ГЕРБ и Пеевски са най-голямото зло? Или и вие сте като Нато - не може да оцелеете без враг и се грижите постоянно да измисляте такъв

    18:32 01.02.2026

  • 11 киро

    40 6 Отговор
    Тая нещастница да си обърше сопола!

    18:33 01.02.2026

  • 12 шопо

    33 2 Отговор

    До коментар #2 от "Момченцата от продължаваме промяната":

    Божанко се връте, връте, па се намести у Подмяната !

    18:33 01.02.2026

  • 13 гост

    31 2 Отговор
    "Пелените и политиците трябва да се сменят често по една и съща причина" - МАРК ТВЕН

    18:33 01.02.2026

  • 14 Дориана

    37 11 Отговор
    Треска тресе цялата кочина от предишния Парламент. Активираха се всички патерици на Борисов и Пеевски по медиите да сипят кал върху този, който е реална заплаха за тях. Не пропуснаха да се активират и от ППДБ. Кал хвърчи до небесата , голям страх , че ще загубят изборите. Нинова проваления политик и тя тръгна по медиите да говори срещу Радев. Това е типично за българите- Когато видят, че някой се издига нагоре над тях го дърпат надолу с всички сили при тях на дъното.

    18:34 01.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    9 9 Отговор
    Има сигнал за бомба в зала 3 на НДК където учредяваме Булекзит.Сигурно този я е заложил.

    Коментиран от #22, #33, #67

    18:34 01.02.2026

  • 16 Ето публикацията и снимката

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Първия ти братовчед":

    На народния представител от партия Възраждане Ангел Янчев избран от 4- Великотърновски район -

    От днес ДПС официално има кмет на Горна Оряховица. Горна Оряховица има намусен бурсук. Усмихни се, де! За страницата на ДПС те снимат. Снимката е от страницата на ДПС. Областен съвет имали. С кметовете им.

    18:34 01.02.2026

  • 17 Дик диверсанта

    11 34 Отговор
    Така е, радеф е заплаха, защото е руски агент и се гласи да стане предводител на рос дебилите, които сега са копейски.

    18:34 01.02.2026

  • 18 Лъжеш нагло!

    25 5 Отговор

    До коментар #2 от "Момченцата от продължаваме промяната":

    Не — Явор Божанков вече не е член на „Продължаваме промяната“ (ПП).
    Ето как е ситуацията според последните данни:
    🔹 През ноември 2024 г. ръководството на „Продължаваме промяната“ поиска оставката на Явор Божанков и го изключи от партията заради отказа му да подкрепи кандидат за председател на Народното събрание.
    🔹 Също така през януари 2026 г. беше съобщено, че той няма да бъде включен в листите на „Продължаваме промяната“ за предстоящите парламентарни избори.

    Коментиран от #43

    18:35 01.02.2026

  • 19 Всички

    27 5 Отговор
    змий започнаха да съскат , защото кокала започва да се изплъзва!

    18:35 01.02.2026

  • 20 12340

    20 5 Отговор
    И това камилче се разплю...

    18:36 01.02.2026

  • 21 Деций

    26 6 Отговор
    Изчезвай Пигмей,виж се огледай за някоя партия е която не си бил,и и прегърни "идеите"!

    18:36 01.02.2026

  • 22 Дик диверсанта

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Това ще да е нещо като преброяването на дебилите. Та понеже показваш признаци на някакви знания, знаеш ли защо копейкин през 2023г. преброи дебилите и какво учредиха те тогава?

    18:36 01.02.2026

  • 23 Обидите са липса на аргументи!

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "Това":

    В политиката не става въпрос за сексуална принадлежност, а за политики!!!

    18:36 01.02.2026

  • 24 ДрБр

    17 4 Отговор
    Те го гонят, ама той ги обича!

    Коментиран от #32

    18:36 01.02.2026

  • 25 Явор Божанков, за какво си Ревнал??

    18 5 Отговор
    Дете Идиотче на Майка Героина! Казваха през СОЦА!

    18:37 01.02.2026

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 14 Отговор
    БРАВО БОЖАНКОВ ....................

    18:37 01.02.2026

  • 27 Факти

    8 5 Отговор
    Явор Божанков: Леврото е основната стратегическа заплаха за България

    18:37 01.02.2026

  • 28 Еееее , не

    5 4 Отговор
    От едно котило сте , де ! От селски произход и с БКП сте закърмени ! Както и винаги ръководени от интересът ви !

    18:38 01.02.2026

  • 29 И Киев е Руски

    15 5 Отговор
    БожанкоФ е девствен .Простено му е

    Коментиран от #81

    18:38 01.02.2026

  • 30 Блестящ анализ

    6 17 Отговор
    Браво на Божанков! Видно е, че руската агентура иска да ни наложи един некадърен партиец, послушник. На всичкото отгоре гражданина Радев няма никаква харизма- грозен, намръщен, мрази и себе си. Щял да бори олигархията? Та той Гергов си е олигарх, другия свинар и почетен консул на Русия; награждава олигарси Вълканов и Стоян Денчев от Мултигруп и ДПС. Да не говорим за Копринков! А за Боташ си е престъпление към бг народа!

    18:39 01.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мнение

    16 4 Отговор

    До коментар #24 от "ДрБр":

    Те гонят Явор Божанков, ама той инат, чеше си Егото. Има и още нещо, което дразни хората: той не просто „стои“, а говори от името на кауза, която вече не го припознава.

    Коментиран от #41

    18:41 01.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ъхъ!!!

    5 12 Отговор
    Прав е Божанков, абсолютно прав!!! Затова тролетариата и башибозука на радев се е запенил и бълва змии и гущери!

    18:41 01.02.2026

  • 35 Ами да

    5 18 Отговор
    Божанков е по-умен от повечето политици! И има топки, за разлика от останалите! Такива не ги обичат във властта!

    18:41 01.02.2026

  • 36 Ядосан

    16 6 Отговор
    Кой си ти бе, мухльо, че да даваш оценка на Радев. Теб утре никой няма да те помни.

    18:42 01.02.2026

  • 37 Дориана

    13 5 Отговор
    Божанков, не Радев, а такива като теб са заплаха за целия български народ .Прекалявате с приказките от типа Европейска ориентация. Вкарахте народа насилствено в Еврозоната без Референдум в най- неподходящото време на икономическа криза и срив във ЕС , който върви към разпад, Давате оръжия и пари на корумпирана Украйна , знаейки, че подклаждате войната, лишихте България от евтиния Руски газ и готвите целия български народ да излезе на Свободния пазар за да плаща огромни суми за електричество. . Корупцията и мафията се ширят в България. Така , че не Радев , а вие сте заплахата.

    18:42 01.02.2026

  • 38 Бате Гойко

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "БАЙ Ганьо Балкански":

    Това, което беше построено от комунистите за тези години, сега не можете да го боядисате.

    18:42 01.02.2026

  • 39 Дедо поп

    11 2 Отговор
    Божанков... Октомвриец млад....... Ясен си

    18:42 01.02.2026

  • 40 ВИДИШ ЛИ НАСРЕЩА

    9 3 Отговор
    ГОРНООРЯХОВСКО ...ОВНО НЕГО НАСТЪПВАЙ ЗАОБИКОЛИГО ПРЪСКА ЛЕЙ.....

    18:43 01.02.2026

  • 41 Парадокс БГ

    6 5 Отговор

    До коментар #32 от "Мнение":

    Ако питаш мен:
    🟥 политически коректното и почтеното поведение би било да напусне ПП-ДБ, както напусна БСП.
    🟩 или поне ясно да мине в „независим“, без да се крие зад чужда марка

    18:43 01.02.2026

  • 42 САНДОКАН

    10 3 Отговор
    Предателите , страх ги тресе

    18:44 01.02.2026

  • 43 За сведение

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Лъжеш нагло!":

    Явор Божанков никога не е бил член нито на БСП, нито на Продължаваме промяната. Той е от т.н. гражданска квота. Всички партии имат такива не членове. Така, че не е изключен. Изключен беше Лорер, но това си е партийна работа.

    18:44 01.02.2026

  • 44 Вие сте бунаци

    3 7 Отговор
    За разлика от Орбан и Фицо , Радев е против еврото и иска да излезем от ЕС и Нато. Той ще се яви с Възраждане на изборите!

    Коментиран от #54

    18:44 01.02.2026

  • 45 Капачки за Зеленко

    6 7 Отговор
    Не ве Божанков, който гони посланици, затваря летища и реже военни паметници е "стратегическа заплаха". Защото след това става война, с бомбардировки, жертви и накрая, народен съд и екзекуции на правителството и депутатите. В такива конфликти не се взема страна толкова прибързано.

    18:44 01.02.2026

  • 46 Накратко

    7 10 Отговор
    Основната задача на Радев е да ни откъсне от западния свят и да ни набута в Евразия под фрмата на задунайска губерния, захранвана с китайски стоки и готова във всеки един момент да изпрати момчетата си на фронта, за да се бият за финансовите интереси на онези евреи, които заграбиха 3/4 от богатствата на Русия в процеса на тяхната приватизация.

    18:44 01.02.2026

  • 47 Ццц

    5 4 Отговор
    Господин Божанков, Румен Радев беше суперстар за БСП, когато спечели първия си мандат. Тогава други ги говорехте, а не беше толкова отдавна. Моля ви се, не сте лош човек, познаваме се. Запазете се, не ставайте политик и то от Първи в Простотията.

    18:45 01.02.2026

  • 48 Пъпеш

    10 5 Отговор
    Колко си мазен и жалък глист

    18:45 01.02.2026

  • 49 Зоология брат.

    1 2 Отговор
    В края на 27 в зоопарка и отнашата животинска клетка всички животни ще са в кюпа и дранЙето, че почне. Тихо ще стенат самотни душице забравени и ненужни. Толкова добре се е справила системата маййка с мозъчетата , че днес не могат да говорят един с друг. Самотата като най-голямото социално заболяване и лична клетка, за всички животни в зоопарка. Единственото спасение лице в лице, но заедно-
    рога, копита, опашки.

    18:46 01.02.2026

  • 50 Ей, дечурлига

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "беги беги":

    Стига сте дращили глупости. Понитата са в детската ти книжка при еднорозите. Тук става въпрос за политики.

    18:46 01.02.2026

  • 51 Тома

    10 3 Отговор
    Заплаха е за партията на пуделите май божанков

    18:46 01.02.2026

  • 52 Наталия

    6 0 Отговор
    Киселова също не е член на БСП, тя е от гражданската им квота, както Явор Божанков не е член, нито на БСП, нито на ПП. Методи Андреев от комисията по досиетата също беше от. гражданската квота на ГЕРБ.

    18:47 01.02.2026

  • 53 Избирател

    7 4 Отговор
    Аз, пък, никога няма да гласувам за мaлo yмни ци катo тyй нeщo. Мястото му е в cpeдата на Атлaнтикa.

    18:48 01.02.2026

  • 54 Точно така е

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Вие сте бунаци":

    И ти се изказа абсолютно правилно, накратко и ясно. Подкрепям те.

    18:51 01.02.2026

  • 55 !!!?

    0 0 Отговор
    Радев - натовски генерал...!!!?

    18:51 01.02.2026

  • 56 Тити на Кака

    4 3 Отговор
    Интересна изява от страна на члена на БСП/ПП/ДБ, другаря Божанков!
    Другар, който смело е забравил как беше дупетат от БСП, а после още по-смело застана заедно с Киро и Кокорко зад "нашия" президент!
    Много гъвкава памет / и не само/ демонстрира момъкът, да е жив и здрав, има още много пъти да се гъне в кръста 😂😂😂

    18:54 01.02.2026

  • 57 ДрайвингПлежър

    7 3 Отговор
    Това казано от едно престъпно недоносче избирано с платения ромски вот и парите на баща си - по-ясен сигнал, че мафията е уплашена от Радев и че трябва да се подкрепи и да се гласува за Радев няма!

    18:55 01.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мафията е събрала цялата пасмина

    5 3 Отговор
    За да плюе по Радев. Змията най-много хапе, когато я настъпят. Голям страх!

    Коментиран от #74

    18:59 01.02.2026

  • 60 Хехе

    8 1 Отговор
    Рядък екскремент, скрий се бе мульо! Тоя ще дава оценки??!

    18:59 01.02.2026

  • 61 Това момиче какво цели

    6 1 Отговор
    С говорене което може да вбеси българския народ и да не си намери място в държавата

    18:59 01.02.2026

  • 62 Дън Бай

    4 1 Отговор
    Велосипедистите са стратегическа заплаха, особено с два леви педала.

    18:59 01.02.2026

  • 63 Ти да видиш. .. пепеpyдчо

    6 1 Отговор
    Бъж0нкфф тайно бил подал молба при Радев .. правилно винаги при победителя!!!!

    19:00 01.02.2026

  • 64 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "БАЙ Ганьо Балкански":

    Ще дойде време когато някой умен човек ще напише книга "Рушители те на съвременна България" ,а годините на социализма ще бъдат определени като втория златен век на държавата България..... А тоя нехранимайко и всички управлявали България последните 35 години ще бъдат определени като разрушителите на съвременна България....

    19:00 01.02.2026

  • 65 Госあ

    6 1 Отговор
    Тва п@миарче кво скимти ?

    19:01 01.02.2026

  • 66 НЯМА НЯМА ?

    2 2 Отговор
    Няма кой да му повярва на тоз Радев / Комунис ли е / какьв е не се знае. / Скрита губеща карта .

    19:04 01.02.2026

  • 67 Е па

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Викайте сапьорите бре серсеми

    19:05 01.02.2026

  • 68 Бозане

    4 0 Отговор
    Ти къде ще ходиш мишко! Вече си изключен и от ПП сега?

    19:07 01.02.2026

  • 69 Дернев

    3 2 Отговор
    Стратегическото бъдеще на страната и на Европа е само и единствено единна и силна Европа. Тези, които делят Европа я обричат на гибел, както и всяка страна в нея. Европа на части е миналото. Единна Европа е бъдещето. За миналото ли ще гласуваме или за бъдещето. Миналото е две СВ. Бъдещето е да не допуснем трета и последна. Основно от нас и всички европейци зависи.

    19:08 01.02.2026

  • 70 Пак се изложи

    5 2 Отговор
    Прави се на интересен, ама повече мяза на глупак, че и кариерист

    19:10 01.02.2026

  • 71 ГОСТ

    5 2 Отговор
    такива кукувици като тоя са най голямото зло. прескачат от гнездо на гнездо и където им се получи човек без кауза освен лично облагодетелстване. от левак толкова години и не му се получи да се изкачи по стълбицата се присламчи към десните.

    19:10 01.02.2026

  • 72 гошо

    4 2 Отговор
    ПУХЛЬО

    19:12 01.02.2026

  • 73 ганю

    1 2 Отговор
    Всички дебили от 36 г досега сте за урановите мини
    без Възраждане
    време е

    19:17 01.02.2026

  • 74 ганю

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Мафията е събрала цялата пасмина":

    да раздава калашниците и да ги почваме
    гилотина пред Александър Невски

    19:19 01.02.2026

  • 75 Преди протестите

    1 2 Отговор
    не се ли сетихте?

    19:19 01.02.2026

  • 76 хасан двата у..

    2 0 Отговор
    ДУМКАЛ СЪМ ГО ,НЕЧИСТОПЛЪТЕН ,ИНАЧЕ Е ТЕСЕН КАТО ЦЕПЕНЯК Е

    19:21 01.02.2026

  • 77 Те това л......е

    4 0 Отговор
    е типичен български политик - келепирджия! Мина през 3 (три) партии, но има още бол, през които да мине въртейки дъто си и търсейки спокоен пристан да се изяви в истинската си същност... Не очаквайте от такива някаква "саможертва" в името на страната и народа ѝ... А нищо чудно от такъв да се пръкне я тиква , я шиши...

    19:25 01.02.2026

  • 78 НЯКОЙ

    1 0 Отговор
    По тъ . О .и елементарно индивидче от теб няма

    19:27 01.02.2026

  • 79 дядо поп

    3 0 Отговор
    Основната стратегическа заплаха са пръдльовци като теб.

    19:28 01.02.2026

  • 80 Див селянин

    2 0 Отговор
    Яворчо, една права лопата зад врата и ......

    Коментиран от #84

    19:28 01.02.2026

  • 81 дядо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "И Киев е Руски":

    Глупости на търкалета , отдавна е опраскан.

    19:30 01.02.2026

  • 82 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Демек, кγpвичката Божанков от Горна Оряховица?

    19:32 01.02.2026

  • 83 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Незнам дали Радев е заплаха, но тоя и такива като него са абсолютната заплаха за Родината ни, само да попитам България колко храна произвежда и за колко време, колко електроенергия произвежда, защо преди имахме две рафинерии а сега нямаме право да имаме и една, а питаме американците кой може да я притежава! И питам семейната му фирма за вторични суровини от къде ги събира тези суровини, не е ли от разрушаването на Родината ни, питам?!?!?!

    Коментиран от #87

    19:33 01.02.2026

  • 84 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Див селянин":

    на педя и половина под зимята, тоз мунче без главата да не го познай някой тоз глава

    19:34 01.02.2026

  • 85 Брата

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Димо":

    Защо да не уме е!? Ще го вземат да лъска б...туни. това го може😃😃😃

    19:34 01.02.2026

  • 86 Чавдар

    1 0 Отговор
    Абсолютно точна констатация.Браво на Явор за това изказване.Това е истината.Радев и кръга около него са огромна заплаха за България.Те служат на червената сатана,на Кремъл.Сега разбирам защо все още Ф-16 не летят.Съботира се целия процес в услуга отново на Кремъл.Тези самолети да не летят.Нямало и пилоти?Платката изгоряла.Резервоара спукан.Два месеца търсиха дупката.Радев и генералите му са за военен съд.

    19:34 01.02.2026

  • 87 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "идиоти вън":

    Аман от тез бошлаф. Ши трябва да адабтисвате вече на Новата нормалност. Без добра адабтърма вътре са живей зле.

    19:38 01.02.2026

