Новини
България »
Нотариуса - арогантен изнудвач или „човек на думата“

Нотариуса - арогантен изнудвач или „човек на думата“

1 Февруари, 2026 19:29, обновена 1 Февруари, 2026 18:32 1 012 11

  • мартин божанов-нотариуса-
  • версии

NOVA представи две версии за Мартин Божанов - на братовчед му и Ивайла Бакалова

Нотариуса - арогантен изнудвач или „човек на думата“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рязко противоположни оценки за личността и дейността на убития Мартин Божанов, известен с прякора Нотариуса, бяха изразени в предаването „На фокус“, където свои позиции представиха неговият първи братовчед Александър Михов и Ивайла Бакалова.

Интервютата очертаха две напълно различни картини – от една страна на коректен, принципен човек, а от друга – на самозабравил се измамник с влияние в съдебната система.

Александър Михов, първи братовчед по бащина линия на Мартин Божанов, заяви, че двамата са израснали заедно и са поддържали близки отношения до самия край. „Той няма братя и сестри, но така се възприе, че аз станах неговият брат, както и той – мой“, каза Михов. По думите му Божанов е бил „човек на думата“, който е държал изключително много на ясните и точни отношения, бил е педантичен и е изписвал детайлите във всяко ново начинание.

Михов подчерта, че между тях никога не е имало бизнес отношения. „Винаги сме разграничавали тези неща. Всеки от нас имаше самостоятелни дейности“, уточни той.

Според Михов Мартин Божанов се е занимавал с различни търговски дейности през годините – от заведения и кафенета във „Факултета“, „Дружба“ и „Лозенец“, до покупко-продажба на автомобили и имоти, както и отдаване на автомобили под наем. „Основната му дейност с годините беше купуването и продаването на автомобили и имоти, както и консултантска дейност“, каза Михов.

След убийството му двата търговски обекта, които е управлявал към онзи момент – пекарна и магазин за хранителни стоки – са били затворени.

На въпрос за прякора „Нотариуса“ Михов заяви, че е чувал за него едва с времето и отрече той да означава нещо конкретно. „Това, че някой използва подобно название, не означава, че човекът е бил такъв“, каза той.

По отношение на твърденията, че Божанов е бил лобист в съдебната система или е извършвал имотни измами, Михов бе категоричен, че ако това е било така, е щяло да бъде доказано през годините. „Говорим за период от 20 години, сменили са се правителства, министри, полицейски състави. Ако е имало такива престъпления, защо не са били доказани?“, попита той и допълни, че след смъртта на Божанов се приписват „какви ли не неща на човек, който вече го няма, за да се защити“.

Коренно различна версия представи Ивайла Бакалова. Тя разказа, че е научила за Мартин Божанов в края на 2020 г., след като съпругът ѝ е бил задържан. „Започнаха да звънят хора, които казваха, че могат да помогнат. Така разбрах за него“, обясни тя.

По думите ѝ Божанов ѝ се е обадил по телефона, представяйки се като консултант с връзки. „Каза ми: ‘Справедливост в тази държава няма. Всичко се управлява от нас. Ако искате да излезете от ареста, трябва да се видим’“, разказа Бакалова. Тя подчерта, че никога не се е срещала лично с него.

Според Бакалова на уговорената среща вместо Божанов е бил изпратен адвокат Емил Писков, който е заявил, че срещу сума не по-малка от 100 000 евро може да започне процедура за освобождаване на съпруга ѝ от ареста. „Каза се директно, че ако не се плати, той ще изгние в ареста“, заяви тя.

По думите ѝ ролята на Божанов е била да получи парите и да ги „разпредели по етажите“. „Той твърдеше, че говори с господин Емил Писков и че всичко минава през него“, добави Бакалова.

По повод аудиозаписите, за които Бакалова твърди, че са с гласа на Божанов, Александър Михов заяви, че в тях не е чул конкретно да се назовават суми. Той постави под съмнение и обстоятелствата около телефоните, от които е осъществявана комуникацията, като призова за официални справки.

Изнудван от Нотариуса гръцки бизнесмен осъди Прокуратурата за 50 000 лв.

Бакалова обаче бе категорична, че зад дейността на Божанов е стояла сериозна протекция. „Няма как толкова години да правиш измами и да изнудваш хора, ако нямаш чадър от много по-високо ниво. Според мен – политически“, заяви тя. Тя допусна възможни връзки с висши фигури в съдебната власт, включително и споменати публично имена, макар да подчерта, че няма преки доказателства.

Александър Михов разказа за деня на убийството, когато е получил обаждане от съпругата на Божанов. „В главата ми кънтяха думите ‘простреляха Мартин’. До последно си мислех, че е ранен, докато не го видях“, сподели той. По думите му начинът на извършване на убийството сочи, че то е било поръчково.

Две години по-късно, според Михов, няма реален напредък по разследването. „Нищо не се случва. По-важно беше да се правят обиски, отколкото да се търси извършителят“, заяви той и изрази съмнение, че истината ще излезе наяве.

Участието на Александър Михов и Ивайла Бакалова в „На фокус“ очерта две диаметрално противоположни версии за Мартин Божанов – Нотариуса. Докато близкият му роднина го описва като принципен и неконфликтен човек без доказани престъпления, Бакалова го определя като ключова фигура в схема за изнудване и влияние. Разследването на убийството му обаче остава без резултат, а въпросите около истинската му роля – без окончателен отговор.

Източник: nova.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поливанчов

    9 0 Отговор
    Такива или в зат,вора или в гро,ба.

    18:38 01.02.2026

  • 2 Хобохрастев

    14 0 Отговор
    Нова дава трибуна на доказани престъпници. Тази мутрокеса и приятелчето и заслужават килия. Те са същите и същите далавери като нотариуса

    18:40 01.02.2026

  • 3 Сладоледов

    13 0 Отговор
    Само че лъжливи братовчеде михов доказателствата сочат именно че е бил такъв. Измамник. И си го получи. И то заслужено, и е хубаво това да стигне всички подобни утайки.

    18:42 01.02.2026

  • 4 нотариус Пиперкова

    4 3 Отговор
    Призовавам да премахнат нотариусите от продажбата на автомобили. Ако го бяхте сторили преди години, колегата Мартин щеше да е жив и да играе хоро с Пепи Еврото по случай приемането на еврото и Трифон Зарезан. Наздраве!!!

    18:44 01.02.2026

  • 5 Мръфкарев

    4 2 Отговор
    Само че бакалова е искала да се възползва от далаверите и услугите на нотариуса, сега какво квичи???

    Коментиран от #6

    18:46 01.02.2026

  • 6 Мартин Алтруиста

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Мръфкарев":

    Човекът е предложил помощ на изпаднал човек в беда като Весо Брадата, какво лошо има?

    18:48 01.02.2026

  • 7 Арогантен

    6 0 Отговор
    човек на думата... хахаха

    18:50 01.02.2026

  • 8 Експерт

    2 0 Отговор
    Добър човек! Гръмнали са го по случайност!

    18:52 01.02.2026

  • 9 Факт

    2 0 Отговор
    Ако в последните 30 години не са открили нищо, да търсят в предходните. Все нещо ще скалъпят!

    19:01 01.02.2026

  • 10 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Надрусан садист

    19:14 01.02.2026

  • 11 мале мале

    1 0 Отговор
    това че е държал на думата си между мошенниците не го прави по-малък мошенник сред нормалните хора!!! долен измамник и крадец на имоти вие ще го искарате светец едва ли не !!!

    19:24 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове