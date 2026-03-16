Икономист прогнозира 115 долара за барел суров петрол

Икономист прогнозира 115 долара за барел суров петрол

16 Март, 2026 10:42 591 12

България е по-чувствителна към инфлацията, тъй като домакинствата харчат по-голяма част от доходите си за основни нужди

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пазарите прогнозират ситуацията в Близкия изток да продължи между 3 и 9 месеца, а цената на барел суров петрол да достигне 115 долара. Това заяви икономистът доц. Щерьо Ножаров в „Добро утро, Европа“ по "Евронюз". Според него, към момента няма нужда от презапасяване с гориво. Ножаров коментира, че помощта от 20 евро месечно за най-уязвимите заради кризата с горивата не е ефективна.

„Пазарите мразят неопределеността много повече от лошите новини“, посочи доц. Ножаров.

По думите му, ако цената на петрола се задържи дълго време над 115 долара за барел, това може да доведе до сериозен рецесионен натиск върху световната икономика. Причината е, че глобалната икономика вече е отслабена от предишни кризи, включително пандемията от COVID-19 и Руската инвазия в Украйна. „Световната икономика е много чувствителна след дългия период на високи лихви и затягане на паричната политика“, подчерта Ножаров.

Икономистът критикува идеята за финансови помощи за горива, като например директни плащания към гражданите. Според него подобни мерки не решават проблема, защото кризата е свързана с недостиг на предлагане. „Раздаването на по 20 евро няма да увеличи доставките на петрол“, заяви той. Като по-ефективни решения Ножаров посочи освобождаване на стратегически резерви, преговори с доставчици и европейска координация.

По отношение на България експертът предупреди, че страната е по-чувствителна към инфлацията, тъй като домакинствата харчат по-голяма част от доходите си за основни нужди. „Около 42% от доходите у нас отиват за храни и стоки от първа необходимост“, посочи той. Въпреки това Ножаров успокои, че засега няма основания за паника, тъй като доставките на енергийни ресурси са гарантирани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 2 Отговор
    Веждите на бащата на Сияна ряпа да ядат пред на този икономист.

    Коментиран от #5

    10:48 16.03.2026

  • 2 Боги

    7 1 Отговор
    През 2008 г., когато пак имаше световна криза, основно създадена от банките, цената на петрола е била 150 $за барел. Сега чрез многото говорене по темата, се създава огромно напрежение, от което се възползват мошениците, за да вдигат цените ежедневно.

    10:51 16.03.2026

  • 3 Урко

    7 0 Отговор
    Толкова ли си тъп ,че дрънкаш.

    10:57 16.03.2026

  • 4 Тоя сексперт

    8 0 Отговор
    Нощно време на околовръстното ли е

    Коментиран от #8

    10:57 16.03.2026

  • 5 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Бай Щерьо Ножаров ако още един път "легне" под ножа веждите му ще се озоват на тила !!!! И направо може да си татуира очи и уста и да се прекръсти на Двуликия Я(а)нус ...

    11:01 16.03.2026

  • 6 адаша

    6 0 Отговор
    Тоя нито е за слушане, нито за гледане.

    11:07 16.03.2026

  • 7 провинциалист

    2 0 Отговор
    Прогнозите при нас трябва да са обвързани единствено и само с процента на избирателна активност.

    11:08 16.03.2026

  • 8 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя сексперт":

    Бръмчи пред Земеделието ...всички нощни бакшиши го познават !!!

    11:10 16.03.2026

  • 9 Каза ви

    2 2 Отговор
    Аве... , папункьовци, Иран ви каза 200 долара. И ще стане след 1 месец.

    11:14 16.03.2026

  • 10 Мухаа ха!

    0 1 Отговор
    Точно когато българина ръгне да " ваканцува" масов бензин ще достигне 1,85- евро,а дизела над 1,8- до 2,0 евро.Ако изобщо го има в достатъчни количества.Но големият проблем ще дойде от газа.Есента,и още по силно зимният сезон,ще бъде сеч.Със голямата брадва.Не разбирам защо,не се въвежда ограничителен режим,на приграничните бензиностанции,за автомобили от Румъния и Сърбия.- До 10 литра.Пълен резервоар,в туби- забрана.Ако е турист,да зарежда навътре в държавата,но поне над 100 км от областта в която е влязъл.Това вече е започнало,и ще се превърне в масово явление.Което в определен момент,може да се превърне във огромен проблем- скок в цените - вътрешен пазар,дори до недостиг на гориво.

    11:44 16.03.2026

  • 11 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Тъъъъ пааак пълен. Хората ти го казаха ве 200 долара за барел и то в юани. Тва 115 долара са болните мечти на розовите поните. В унсс и за йористи приемаха най-тъ пите парчета, от там ни икономиката ни я бива ни правоти. Икономист и йорис го броя за функционално неграмотни

    11:52 16.03.2026

  • 12 пенсионер

    1 0 Отговор
    При настъпването на Израел срещу Иран и очертаващата се криза с петрола, нашите управляващи ни убеждаваха, че в страната има горива до края на годината. Тогава защо се увеличават цените им, при положение, че са налични, преди инванзията? Разбираемо е увеличението да се случи след използване на наличностите, а новите доставки / по така посочената информация някъде към края на годината/ да са с увеличени цени. Лъжата става ежедневие у нас, но докога ли?

    11:59 16.03.2026

