Икономист прогнозира 115 долара за барел суров петрол

Пазарите прогнозират ситуацията в Близкия изток да продължи между 3 и 9 месеца, а цената на барел суров петрол да достигне 115 долара. Това заяви икономистът доц. Щерьо Ножаров в „Добро утро, Европа“ по "Евронюз". Според него, към момента няма нужда от презапасяване с гориво. Ножаров коментира, че помощта от 20 евро месечно за най-уязвимите заради кризата с горивата не е ефективна.

„Пазарите мразят неопределеността много повече от лошите новини“, посочи доц. Ножаров.

По думите му, ако цената на петрола се задържи дълго време над 115 долара за барел, това може да доведе до сериозен рецесионен натиск върху световната икономика. Причината е, че глобалната икономика вече е отслабена от предишни кризи, включително пандемията от COVID-19 и Руската инвазия в Украйна. „Световната икономика е много чувствителна след дългия период на високи лихви и затягане на паричната политика“, подчерта Ножаров.

Икономистът критикува идеята за финансови помощи за горива, като например директни плащания към гражданите. Според него подобни мерки не решават проблема, защото кризата е свързана с недостиг на предлагане. „Раздаването на по 20 евро няма да увеличи доставките на петрол“, заяви той. Като по-ефективни решения Ножаров посочи освобождаване на стратегически резерви, преговори с доставчици и европейска координация.

По отношение на България експертът предупреди, че страната е по-чувствителна към инфлацията, тъй като домакинствата харчат по-голяма част от доходите си за основни нужди. „Около 42% от доходите у нас отиват за храни и стоки от първа необходимост“, посочи той. Въпреки това Ножаров успокои, че засега няма основания за паника, тъй като доставките на енергийни ресурси са гарантирани.