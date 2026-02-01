Иван Таков: Поредица от грешки отслаби БСП, платформата за изборите връща партията вляво

Платформата на БСП за предстоящите предсрочни парламентарни избори връща партията вляво на политическата карта - там, където тя има най-голяма тежест. Това заяви председателят на Градския съвет на БСП - София Иван Таковна заседанието на Националния съвет, който се проведе в събота.
"На първото заседание на Работната ни група чухме много и различни мнения. Основната част от тях бяха свързани с политиките, които БСП трябва да отстоява. Затова решихме да работим по платформа в два документа - политическа платформа и мерки по сектори за изпълнение на политическата платформа. Подготвяме и трети документ - Манифест. Той ще съдържа есенцията от политическата платформа, която е под наслов "Една друга България е възможна", каза Таков.
Иван Таков бе категоричен, че е крайно време БСП да се върне на мястото си на българската политическа карта, на което има най-голяма тежест - именно твърдо вляво.
''БСП понесе целия императивен натиск на трансформацията на системата след промените през 1989 г. За всичкото това време БСП допусна много грешки. В политиката обаче има грешки, които не можеш да избегнеш. Понякога се налага да предприемеш действия, които не искаш да предприемаш. Имаше решения, които БСП не искаше, но трябваше да вземе през годините назад. В крайна сметка е много важно днес да осъзнаем една истина - ако не могат да избегнат грешките, мъдрите политици и политически партии поне трябва да се опитат да не ги повтарят. Истината е, че поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото".
Председателят на Градския съвет на БСП - София отбеляза, че през последните близо две десетилетия ''сме се нагледали на борци с корупцията''.
"Взимаха властта в името на борбата с корупцията, а след това се налагаше да дойде някой друг борец да ги отстрани тях, защото са корумпирани. И сега е поредното дежавю. Ще дойдат новите "добри" и "морални" със заявка, че всичко ще се оправи, коментира Иван Таков.
"Корупцията в България обаче не е въпрос на морал. Тя следва от самата логика на управление в неолибералната държава. Социално-икономическите неравенства не са въпрос на мързел или липса на способности. Човекът е последната грижа на неолибералната държава. Това е държавата на малцинството олигарси, а не България, която българските граждани искат".
"БСП е гласът на хората на труда - на наемните работници, на малките предприемачи, на хората от свободните професии, на всеки, когото примитивният капитализъм, наложен в годините на прехода, лишава от правото на достойни старини, социална закрила и правото на лична и професионална реализация. В България все по-ясно наблюдаваме дълбоко класово разделение, в което малцина свръхбогати концентрират ресурси и печалби без обаче да дават своя съответстващ принос за развитието на държавата и обществените системи. В тази среда пред нас, социалистите, стои първостепенната задача да бъдем представител и защитник на огромното мнозинство от хора, които са ощетени от наложеното класово разделение", допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
18:59 01.02.2026
2 Лаком гъззз кръв сеерре
19:00 01.02.2026
3 Читател
19:00 01.02.2026
4 Мда
19:03 01.02.2026
5 Марш , на
19:04 01.02.2026
6 Някой
Коментиран от #9, #18
19:05 01.02.2026
7 А50
19:05 01.02.2026
8 Това е края
19:05 01.02.2026
9 Някой
До коментар #6 от "Някой":Започнете от Сергей Станишив, Румен Овчаров, Атанас Зафиров ...
19:06 01.02.2026
10 Спецназ
1. Да се превърне в индентичното си БКП със целия социализъм и да вдига масите,
само че нема трудещи се вече всички са влогъри!.
2. Да намери начин да обясни СРАМА СИ ЗАЩО беше в Правителство заедно със СДС,
и на седесарите им иде да си изрежат вените, Баце!
3. Поради факта че по т.2 няма да намери извинение-
ЗАКРИВАЙ! и гаси ламБите да не гори тока!
19:07 01.02.2026
11 Вервай си
19:07 01.02.2026
12 Някой
БСП
19:09 01.02.2026
13 ?????
Дърпайте и́ най-накрая шалтера и стига сте ги мъчили тия три букви които ви направиха милионери.
Да не мислите че някой вече ви вярва.
19:09 01.02.2026
14 Ако съществуваше БКП
19:10 01.02.2026
15 ШЕФА
Коментиран от #17
19:10 01.02.2026
16 Дик диверсанта
19:17 01.02.2026
17 ?????
До коментар #15 от "ШЕФА":Абе четете преди да пишете за да не се излагате.
Пеко Таков му е дядо и няма нищо общо с кожуси.
Баща му е Янчо Таков и той има нещо общо с кожуси.
Но Иван Таков няма нищо обща с кожусите на баща си. Той тогава е ходил прав под масата.
19:18 01.02.2026
18 Дик диверсанта
До коментар #6 от "Някой":Няма да остане никой.
19:18 01.02.2026
19 Тома
19:19 01.02.2026
20 Спецназ
Протестна подписка против отдаването на язовир "Дъбника" под
наем събират любителите риболовци от Врачанско."
Аз съм рибар от Враца. Тия напълниха язовира със внесен тон хайвер на раци.
Раците се размножиха до милиони и опоскаха всичко, а тези ги хващаха с мрежи и продаваха.
Ходил съм там с рачило на стената- с топка примамка в средата-
за две три тегления за 15 минути една кофа раци и
вазирах да не ме хванат!
19:26 01.02.2026
21 Оракула от Делфи
Според Иван Таков , "корупцията била последствие, от
управлението на неолибералната държава"...това означава ли ,че Путинска Русия
която се управлява , единственно и само чрез корупция е неолиберална държава???
Знаем, че корупцията е там където , управляващиата партия и лидерите чрез шуро-баджинащината ползва държавния бюджет, за своя лична каса!!!
Няма никакво значение дали е САЩ или Русия!!!Не бъркайте понятията за собственна сметка!
Тук става въпрос за морални ценности , изградени от семейството и обществото
като кауза на честно поведение !!!
Иван Таков не става за партиен лидер, проблема е семейната му среда и последствията от
нея!!!
19:34 01.02.2026
22 За такъв
19:36 01.02.2026