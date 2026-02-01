Новини
Иван Таков: Поредица от грешки отслаби БСП, платформата за изборите връща партията вляво

Иван Таков: Поредица от грешки отслаби БСП, платформата за изборите връща партията вляво

1 Февруари, 2026 19:54, обновена 1 Февруари, 2026 18:58

Пред нас стои първостепенната задача да бъдем представител и защитник на огромното мнозинство от хора, които са ощетени от наложеното класово разделение, заяви социалистът

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Платформата на БСП за предстоящите предсрочни парламентарни избори връща партията вляво на политическата карта - там, където тя има най-голяма тежест. Това заяви председателят на Градския съвет на БСП - София Иван Таковна заседанието на Националния съвет, който се проведе в събота.

"На първото заседание на Работната ни група чухме много и различни мнения. Основната част от тях бяха свързани с политиките, които БСП трябва да отстоява. Затова решихме да работим по платформа в два документа - политическа платформа и мерки по сектори за изпълнение на политическата платформа. Подготвяме и трети документ - Манифест. Той ще съдържа есенцията от политическата платформа, която е под наслов "Една друга България е възможна", каза Таков.

Иван Таков бе категоричен, че е крайно време БСП да се върне на мястото си на българската политическа карта, на което има най-голяма тежест - именно твърдо вляво.

''БСП понесе целия императивен натиск на трансформацията на системата след промените през 1989 г. За всичкото това време БСП допусна много грешки. В политиката обаче има грешки, които не можеш да избегнеш. Понякога се налага да предприемеш действия, които не искаш да предприемаш. Имаше решения, които БСП не искаше, но трябваше да вземе през годините назад. В крайна сметка е много важно днес да осъзнаем една истина - ако не могат да избегнат грешките, мъдрите политици и политически партии поне трябва да се опитат да не ги повтарят. Истината е, че поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото".

Председателят на Градския съвет на БСП - София отбеляза, че през последните близо две десетилетия ''сме се нагледали на борци с корупцията''.

"Взимаха властта в името на борбата с корупцията, а след това се налагаше да дойде някой друг борец да ги отстрани тях, защото са корумпирани. И сега е поредното дежавю. Ще дойдат новите "добри" и "морални" със заявка, че всичко ще се оправи, коментира Иван Таков.

"Корупцията в България обаче не е въпрос на морал. Тя следва от самата логика на управление в неолибералната държава. Социално-икономическите неравенства не са въпрос на мързел или липса на способности. Човекът е последната грижа на неолибералната държава. Това е държавата на малцинството олигарси, а не България, която българските граждани искат".

"БСП е гласът на хората на труда - на наемните работници, на малките предприемачи, на хората от свободните професии, на всеки, когото примитивният капитализъм, наложен в годините на прехода, лишава от правото на достойни старини, социална закрила и правото на лична и професионална реализация. В България все по-ясно наблюдаваме дълбоко класово разделение, в което малцина свръхбогати концентрират ресурси и печалби без обаче да дават своя съответстващ принос за развитието на държавата и обществените системи. В тази среда пред нас, социалистите, стои първостепенната задача да бъдем представител и защитник на огромното мнозинство от хора, които са ощетени от наложеното класово разделение", допълни той.


  • 1 Факти

    6 2 Отговор
    Иван Таков: Поредица от грешки отслаби БСП, платформата за изборите връща партията у лево

    18:59 01.02.2026

  • 2 Лаком гъззз кръв сеерре

    13 1 Отговор
    Българска поговорка!

    19:00 01.02.2026

  • 3 Читател

    11 0 Отговор
    Ляво? БСП бе зачената като проект на прогнилата социалистическа партокрация и на световното задкулисие. По признанието на един от бившите й председатели и основен гробокопач - Станишев, тя не съществува за да се бори срещу капитализма. Нейната задача е да помогне на една голяма прослойка българи със социалистически убеждения, да се адаптира към установяващия се капитализъм, преживявайки като бедни до момента на изчезването на прослойката, поради биологически причини; да не влияе отрицателно върху установяването на капитализма; и вписването в него на малка част от социалистическата партокрация. Видно е кои се вписаха, нали?! Това е реалността! Социалдемократическите новобогаташи на БСП се доказват като „верен” партньор на големите пари и господарите на сегашния световен ред. А после, времето ще покаже ...

    19:00 01.02.2026

  • 4 Мда

    10 2 Отговор
    Която партия се е сглобила веднъж с герб, рано или късно поема към вечните ловни полета. Та така и с бсп. Онези от итн, пп/дб са следващите.

    19:03 01.02.2026

  • 5 Марш , на

    10 0 Отговор
    село или в землянките , бе . Изцедихте българския народ , ограбихте го и грабите , убихте бъдещето му и не знам колко генерации още му висите на гърба

    19:04 01.02.2026

  • 6 Някой

    7 0 Отговор
    Таков не бяха грешки, някои ваши алчни другари умишлено правиха злини и така забогатяха. Веднага изчистете БСП от алчните, кариеристите, престъпниците, бизнесмените и милионерите.

    Коментиран от #9, #18

    19:05 01.02.2026

  • 7 А50

    8 1 Отговор
    Неможе да се съюзиш с дявола и после пак да се правиш на дественица. Като сте правили грешки играейки си с живота на хората значи сте за затвора с тулупите и шишковците

    19:05 01.02.2026

  • 8 Това е края

    9 1 Отговор
    Защитавате себе си. Никой няма нужда вече от вас, освен другаря Пеевски

    19:05 01.02.2026

  • 9 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Започнете от Сергей Станишив, Румен Овчаров, Атанас Зафиров ...

    19:06 01.02.2026

  • 10 Спецназ

    5 1 Отговор
    БСП има два пътя:

    1. Да се превърне в индентичното си БКП със целия социализъм и да вдига масите,
    само че нема трудещи се вече всички са влогъри!.

    2. Да намери начин да обясни СРАМА СИ ЗАЩО беше в Правителство заедно със СДС,

    и на седесарите им иде да си изрежат вените, Баце!

    3. Поради факта че по т.2 няма да намери извинение-
    ЗАКРИВАЙ! и гаси ламБите да не гори тока!

    19:07 01.02.2026

  • 11 Вервай си

    9 0 Отговор
    Сами си изядохте последният комат 😂👋

    19:07 01.02.2026

  • 12 Някой

    6 0 Отговор
    Метне социалисти, що е то?

    БСП

    19:09 01.02.2026

  • 13 ?????

    4 0 Отговор
    Иван Таков да не се прави на света вода ненапита щото и той е от поредицата от грешки.
    Дърпайте и́ най-накрая шалтера и стига сте ги мъчили тия три букви които ви направиха милионери.
    Да не мислите че някой вече ви вярва.

    19:09 01.02.2026

  • 14 Ако съществуваше БКП

    6 0 Отговор
    Щеше да вкара цялото БСП в затвора. А можеше и да ги разстреля.

    19:10 01.02.2026

  • 15 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Сина на престъпника Пеко Таков вкаран в затвора за валутни престъпления и продажба на кожуси е честен мошеник без нито един ден трудов стаж ,но ще оправя бедните да станат богати хахахххааааааааааааа

    Коментиран от #17

    19:10 01.02.2026

  • 16 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    Този първо е пияница и след това комунист или обратното но и в двата случая е антибългарин.

    19:17 01.02.2026

  • 17 ?????

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "ШЕФА":

    Абе четете преди да пишете за да не се излагате.
    Пеко Таков му е дядо и няма нищо общо с кожуси.
    Баща му е Янчо Таков и той има нещо общо с кожуси.
    Но Иван Таков няма нищо обща с кожусите на баща си. Той тогава е ходил прав под масата.

    19:18 01.02.2026

  • 18 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Няма да остане никой.

    19:18 01.02.2026

  • 19 Тома

    1 0 Отговор
    Значи на кражбите вече се казва грешки

    19:19 01.02.2026

  • 20 Спецназ

    1 1 Отговор
    "Внук на Пеко Таков лапна язовир ...
    Протестна подписка против отдаването на язовир "Дъбника" под
    наем събират любителите риболовци от Врачанско."

    Аз съм рибар от Враца. Тия напълниха язовира със внесен тон хайвер на раци.

    Раците се размножиха до милиони и опоскаха всичко, а тези ги хващаха с мрежи и продаваха.

    Ходил съм там с рачило на стената- с топка примамка в средата-
    за две три тегления за 15 минути една кофа раци и

    вазирах да не ме хванат!

    19:26 01.02.2026

  • 21 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    Нещо "не излизат" сметките на Иванчо!!!!!!
    Според Иван Таков , "корупцията била последствие, от
    управлението на неолибералната държава"...това означава ли ,че Путинска Русия
    която се управлява , единственно и само чрез корупция е неолиберална държава???
    Знаем, че корупцията е там където , управляващиата партия и лидерите чрез шуро-баджинащината ползва държавния бюджет, за своя лична каса!!!
    Няма никакво значение дали е САЩ или Русия!!!Не бъркайте понятията за собственна сметка!
    Тук става въпрос за морални ценности , изградени от семейството и обществото
    като кауза на честно поведение !!!
    Иван Таков не става за партиен лидер, проблема е семейната му среда и последствията от
    нея!!!

    19:34 01.02.2026

  • 22 За такъв

    0 0 Отговор
    Остър завой ,трябва навигатор,може и бати.Но бати ни ритна в гьола .Но на вас ви хареса така че ...

    19:36 01.02.2026

