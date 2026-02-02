Нощна драма: Камион се обърна и блокира столичното Околовръстното

Тежка катастрофа е станала в София тази нощ. Тир се е обърнал и е блокирал Околовръстното.
Това става ясно от кадри, публикувани в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук.
На място има полиция и пожарна. Към момента екипите се опитват да освободят движението.
Трафикът в посока бул. "Ломско шосе" е блокиран.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами да, те така
04:20 02.02.2026
3 Бойко Будоинвест
04:25 02.02.2026
4 Буха ха
04:26 02.02.2026
5 ТОВА
04:29 02.02.2026
6 Абе софето
04:33 02.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Буха ха
04:40 02.02.2026
9 Песъка е Ухо
04:49 02.02.2026