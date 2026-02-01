Джип се вряза в заведение в Пловдив

Сигнал за тежък инцидент, при който джип е навлязъл в заведение в пловдивския район "Тракия“, е получен около 12:00 ч. днес на телефон 112, съобщиха от ОДМВР – Пловдив.
Става въпрос за ресторант "При Румен".
Незабавно към мястото са насочени екипи на полицията и Спешна помощ. На място медицински екип е прегледал една жена, която по предварителна информация не е получила сериозни наранявания.
Автомобилът е бил управляван от 64-годишен мъж. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Предстои той да бъде тестван и за наличие на наркотични вещества. В дадените обяснения мъжът е заявил, че е загубил контрол над автомобила.
Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват. Местопроизшествието е запазено и се обслужва от служители на Пето районно управление на МВР – Пловдив.
По случая се води проверка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаберих
- Кой край на въжето трябва да се хвърли на давещ се политик?
- И двата! - отговаря той.
15:24 01.02.2026
2 хаберих
- Кой край на въжето трябва да се хвърли на давещ се политик?
- И двата! - отговаря той.
15:24 01.02.2026
3 тариКАТ
15:26 01.02.2026
4 Дядо Гъдю
15:26 01.02.2026
5 Изгубил контрол и за това не е
15:28 01.02.2026
6 Сила
Коментиран от #14
15:28 01.02.2026
7 бушприт
15:28 01.02.2026
8 Горски
15:30 01.02.2026
9 Да , бе
15:30 01.02.2026
10 Гост 🦾
Коментиран от #13, #16, #19
15:30 01.02.2026
11 пиленце
15:34 01.02.2026
12 Най-добрият пловдивски шофьор.
По големите булеварди и покрай патрулките карате като женски полови органи с 30, завивате и тръгвате на зелено по 1 час, но в тесните улички летите като изтребители, и се блъскате в ресторанти, аптеки, стълбове, спрели коли и прочие.
Най-слабите шофьори са в Пловдив!
15:41 01.02.2026
13 редник
До коментар #10 от "Гост 🦾":/Джип е марка автомобили./
Много пъти съм го обяснявал, но едно си Мара знае...
15:44 01.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сила
До коментар #14 от "майка ти":Прибрах твойта от околовръстното , че беше премръзнала !!! Затворил съм я в мазето ,ела си я прибери ...
15:54 01.02.2026
16 Механа при Румен Боташов
До коментар #10 от "Гост 🦾":Исузо ДиМакс е пикапа, наборът бързаше, че от снега кешът в багажника подгизваше.
15:55 01.02.2026
17 На спирката
15:58 01.02.2026
18 гост
16:10 01.02.2026
19 Глеб Жиглов
До коментар #10 от "Гост 🦾":Много е сложно за тях , няма да се научат никога,
16:30 01.02.2026