Джип се вряза в заведение в Пловдив

Сигнал за тежък инцидент, при който джип е навлязъл в заведение в пловдивския район "Тракия“, е получен около 12:00 ч. днес на телефон 112, съобщиха от ОДМВР – Пловдив.

Става въпрос за ресторант "При Румен".

Незабавно към мястото са насочени екипи на полицията и Спешна помощ. На място медицински екип е прегледал една жена, която по предварителна информация не е получила сериозни наранявания.

Автомобилът е бил управляван от 64-годишен мъж. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Предстои той да бъде тестван и за наличие на наркотични вещества. В дадените обяснения мъжът е заявил, че е загубил контрол над автомобила.

Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват. Местопроизшествието е запазено и се обслужва от служители на Пето районно управление на МВР – Пловдив.

По случая се води проверка.