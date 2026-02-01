Новини
Джип се вряза в заведение в Пловдив
  Тема: Войната на пътя

Джип се вряза в заведение в Пловдив

1 Февруари, 2026 15:21 1 268 19

Незабавно към мястото са насочени екипи на полицията и Спешна помощ

Джип се вряза в заведение в Пловдив - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за тежък инцидент, при който джип е навлязъл в заведение в пловдивския район "Тракия“, е получен около 12:00 ч. днес на телефон 112, съобщиха от ОДМВР – Пловдив.

Става въпрос за ресторант "При Румен".

Незабавно към мястото са насочени екипи на полицията и Спешна помощ. На място медицински екип е прегледал една жена, която по предварителна информация не е получила сериозни наранявания.

Автомобилът е бил управляван от 64-годишен мъж. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Предстои той да бъде тестван и за наличие на наркотични вещества. В дадените обяснения мъжът е заявил, че е загубил контрол над автомобила.

Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват. Местопроизшествието е запазено и се обслужва от служители на Пето районно управление на МВР – Пловдив.

По случая се води проверка.


Пловдив / България

Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    24 1 Отговор
    Питат Иванчо:
    - Кой край на въжето трябва да се хвърли на давещ се политик?
    - И двата! - отговаря той.

    15:24 01.02.2026

  • 2 хаберих

    15 1 Отговор
    Питат Иванчо:
    - Кой край на въжето трябва да се хвърли на давещ се политик?
    - И двата! - отговаря той.

    15:24 01.02.2026

  • 3 тариКАТ

    23 1 Отговор
    Водачите на жипки се тестват за алкохол на излизане от заведението, не на влизане.

    15:26 01.02.2026

  • 4 Дядо Гъдю

    28 0 Отговор
    Много селянив се събра на едно място. Продадоха вцете и купиха джипове, и си мислят че паркират у къшлата.

    15:26 01.02.2026

  • 5 Изгубил контрол и за това не е

    15 2 Отговор
    натиснал спирачки защото е говорил по GSM дъртака.

    15:28 01.02.2026

  • 6 Сила

    26 2 Отговор
    Какво правите с тия пикапи в центъра на големите градове ....???!!!??? Говеда ли пасете , нефт ли добивате , злато ли търсите ?!?

    Коментиран от #14

    15:28 01.02.2026

  • 7 бушприт

    5 13 Отговор
    Става въпрос за ресторант "При Румен Радев на по биричка".

    15:28 01.02.2026

  • 8 Горски

    18 0 Отговор
    Аз искам да чуя коя е свинята зад волана, простосмьртни не могат да си купят подобни возила. Като не можеш да контролираш това чудовище защо имаш книжка? Заведението е разположено изцяло върху тротоара. Как се издава разрешително за строеж? Ама какво ме учудва в страната на неограничените възможности. Може и на мен да ми прилошее с някоя фандрома. Не им ли обясняват на курса, че летящите коли са все още в сферата на фантастиката? Това, технически е "пикап", в действителност - "камионче".

    15:30 01.02.2026

  • 9 Да , бе

    18 0 Отговор
    Загубил бил управлението на Пик апа ? За къде е тръгнал или се е връщал от лов ? Че и на бърза ръка тестван за алкохол и всичко било окей !

    15:30 01.02.2026

  • 10 Гост 🦾

    15 3 Отговор
    Това не е джип, а пикап Тойота Хайлукс, Джип е марка автомобили.

    Коментиран от #13, #16, #19

    15:30 01.02.2026

  • 11 пиленце

    9 2 Отговор
    С джип не се влиза в заведение,независимо дали е в Пловдив или,където и да е.

    15:34 01.02.2026

  • 12 Най-добрият пловдивски шофьор.

    16 0 Отговор
    Как се губи контрол върху автомобил така, че да се изгърмиш в заведение на МЕЖДУБЛОКОВА улица?! Всеки, който е минавал оттам ще потвърди, че няма причина и възможност да караш с такава скорост, че да влезеш в заведението и да блъснеш клиентите!
    По големите булеварди и покрай патрулките карате като женски полови органи с 30, завивате и тръгвате на зелено по 1 час, но в тесните улички летите като изтребители, и се блъскате в ресторанти, аптеки, стълбове, спрели коли и прочие.
    Най-слабите шофьори са в Пловдив!

    15:41 01.02.2026

  • 13 редник

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост 🦾":

    /Джип е марка автомобили./

    Много пъти съм го обяснявал, но едно си Мара знае...

    15:44 01.02.2026

  • 15 Сила

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "майка ти":

    Прибрах твойта от околовръстното , че беше премръзнала !!! Затворил съм я в мазето ,ела си я прибери ...

    15:54 01.02.2026

  • 16 Механа при Румен Боташов

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Гост 🦾":

    Исузо ДиМакс е пикапа, наборът бързаше, че от снега кешът в багажника подгизваше.

    15:55 01.02.2026

  • 17 На спирката

    4 0 Отговор
    Къде му е била мисълта в пътя или в завадението ???

    15:58 01.02.2026

  • 18 гост

    3 0 Отговор
    Като не са алкохол и наркотици другата причина за загубване управлението на автомобила е ТЕЛЕФОН ! За това при всяко ПТП трябва задължително да има проверка ЗА ТЕЛЕФОН!

    16:10 01.02.2026

  • 19 Глеб Жиглов

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост 🦾":

    Много е сложно за тях , няма да се научат никога,

    16:30 01.02.2026

