Руската армия напредва към Доброполе и Приморск в Запорожка област

Руската армия е напреднали близо до Доброполе и Приморск в Запорожка област, сочи съобщение в Telegram канала на DeepState от неделя, 1 февруари, предаде УНИАН.
Анализаторите са добавили карти, показващи, че въпросното село е Доброполе в Запорожка област, а не едноименният град в Покровски район на Донецка област.
В доклада на Генералния щаб към 22:00 часа на 1 февруари се посочва, че от началото на деня е имало 150 бойни сблъсъка. В него се уточнява, че противникът е извършил 25 въздушни удара, хвърлил е 76 управляеми бомби, използвал е 2 872 дрона камикадзе и е извършил 2 452 обстрела по населени места и позиции на украинските войски.
В доклада се отбелязва, че руснаците са извършили 31 атаки в Покровско направление, като на някои места все още продължават боеве.
В посока Александровка украинските части са отразили три атаки в районите на Вербове и Вишнево.
В Южно-Слобожанска посока руснаците са щурмували позиции на украинските части в районите на Старица, Вовчанск и към селата Прилепка, Вилча, Графское, Вовчанские Хутора и Кутковка.
В посока Купянск украинските сили са отразили четири руски атаки, а в посока Лиманск - шест атаки към Новосергиевка, Дробишево и Диброва.
В посока Славянск бяха отблъснати 12 опита на противника за настъпление в районите на Дроновка, Платоновка, Свято-Покровское към Закитне и Рай-Александровка. Един сблъсък продължава.
В сектора Гуляй-Поле украинските защитници са отблъснаха 23 атаки - към Гуляй-Поле, Староукрайнка, Варваровка, Зеленое, Святопетривка и Железнодорожный. Генералният щаб отбеляза, че продължават три сблъсъка.
Руска диверсионно-разузнавателна група се е опитала да напредне незабелязано към Купянск-Узлов, предаде Telegram каналът на 43-та механизирана бригада.
Руснаците носели със себе си знаме, което вероятно са възнамерявали да използват, за да заснемат видеоклип на инсценирано превземане на селото.
На знамето на унищожената военна част пишело „153-ти танков полк“.
„Руснаците не постигат напредък. Купянск и Купянск-Узловая са под контрола на части от 43-та бригада и други отбранителни сили“, заяви украинският служител от отбраната.
1 стоян георгиев
Коментиран от #7
05:26 02.02.2026
2 хехе
05:27 02.02.2026
3 Москва
05:29 02.02.2026
4 Погребален агент
05:39 02.02.2026
5 Последния Софиянец
05:39 02.02.2026
6 Коста
Коментиран от #16
05:41 02.02.2026
7 Що така?
До коментар #1 от "стоян георгиев":Територията наречена Русия с 4 пъти повече население с 10 пъти повече оръжие ,вече 4 години не може да победи Украйна... 😁😁😁
Коментиран от #11, #13
05:45 02.02.2026
8 Сандо
05:49 02.02.2026
9 Швейк
В Украйна има приблизително 28000 села , докато Русия превзема по две на месец.
Логично следва , че за 1167 години ще ги превземе всичките.
05:51 02.02.2026
10 Антифашистите
05:56 02.02.2026
11 Баш
До коментар #7 от "Що така?":Искаш да кажеш, Русия победи цялото Сащ НАТО и опразни складовете им.
Коментиран от #15
05:58 02.02.2026
12 Синоптик
06:00 02.02.2026
13 Костс
До коментар #7 от "Що така?":Щото Росия воюва срещу Алианса. Колко държави снабдяват Окраина с пари и оръжие и продоволствие. С ембарго, санкции, задържани активи... Без ограничения и помощ за Окраина нея нямаше да я има. 80% от мъжете годни за война са дезертьори и в България включително.
06:00 02.02.2026
14 Антифашистите
06:02 02.02.2026
15 Костс
До коментар #11 от "Баш":така ги победи, че нищо не остана от втарая, над милион блатара изпушха през крематорките, а жува не излиза от мазето от 2022.
06:04 02.02.2026
16 Сандо
До коментар #6 от "Коста":така докладва и герасимов на бункерния страхливец, а той се крие зад урал чака парада
06:05 02.02.2026
17 Атина Палада
06:06 02.02.2026
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
06:07 02.02.2026