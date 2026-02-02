Руската армия е напреднали близо до Доброполе и Приморск в Запорожка област, сочи съобщение в Telegram канала на DeepState от неделя, 1 февруари, предаде УНИАН.

Анализаторите са добавили карти, показващи, че въпросното село е Доброполе в Запорожка област, а не едноименният град в Покровски район на Донецка област.

В доклада на Генералния щаб към 22:00 часа на 1 февруари се посочва, че от началото на деня е имало 150 бойни сблъсъка. В него се уточнява, че противникът е извършил 25 въздушни удара, хвърлил е 76 управляеми бомби, използвал е 2 872 дрона камикадзе и е извършил 2 452 обстрела по населени места и позиции на украинските войски.

В доклада се отбелязва, че руснаците са извършили 31 атаки в Покровско направление, като на някои места все още продължават боеве.

В посока Александровка украинските части са отразили три атаки в районите на Вербове и Вишнево.

В Южно-Слобожанска посока руснаците са щурмували позиции на украинските части в районите на Старица, Вовчанск и към селата Прилепка, Вилча, Графское, Вовчанские Хутора и Кутковка.

В посока Купянск украинските сили са отразили четири руски атаки, а в посока Лиманск - шест атаки към Новосергиевка, Дробишево и Диброва.

В посока Славянск бяха отблъснати 12 опита на противника за настъпление в районите на Дроновка, Платоновка, Свято-Покровское към Закитне и Рай-Александровка. Един сблъсък продължава.

В сектора Гуляй-Поле украинските защитници са отблъснаха 23 атаки - към Гуляй-Поле, Староукрайнка, Варваровка, Зеленое, Святопетривка и Железнодорожный. Генералният щаб отбеляза, че продължават три сблъсъка.

Руска диверсионно-разузнавателна група се е опитала да напредне незабелязано към Купянск-Узлов, предаде Telegram каналът на 43-та механизирана бригада.

Руснаците носели със себе си знаме, което вероятно са възнамерявали да използват, за да заснемат видеоклип на инсценирано превземане на селото.

На знамето на унищожената военна част пишело „153-ти танков полк“.

„Руснаците не постигат напредък. Купянск и Купянск-Узловая са под контрола на части от 43-та бригада и други отбранителни сили“, заяви украинският служител от отбраната.