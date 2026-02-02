Новини
Руската армия напредва към Доброполе и Приморск в Запорожка област
Руската армия напредва към Доброполе и Приморск в Запорожка област

2 Февруари, 2026 05:13, обновена 2 Февруари, 2026 05:24 1 054 18

Унищожена е руска диверсионно-разузнавателна група, опитала да напредне незабелязано към Купянск-Узлов

Руската армия напредва към Доброполе и Приморск в Запорожка област - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия е напреднали близо до Доброполе и Приморск в Запорожка област, сочи съобщение в Telegram канала на DeepState от неделя, 1 февруари, предаде УНИАН.

Анализаторите са добавили карти, показващи, че въпросното село е Доброполе в Запорожка област, а не едноименният град в Покровски район на Донецка област.

В доклада на Генералния щаб към 22:00 часа на 1 февруари се посочва, че от началото на деня е имало 150 бойни сблъсъка. В него се уточнява, че противникът е извършил 25 въздушни удара, хвърлил е 76 управляеми бомби, използвал е 2 872 дрона камикадзе и е извършил 2 452 обстрела по населени места и позиции на украинските войски.

В доклада се отбелязва, че руснаците са извършили 31 атаки в Покровско направление, като на някои места все още продължават боеве.

В посока Александровка украинските части са отразили три атаки в районите на Вербове и Вишнево.

В Южно-Слобожанска посока руснаците са щурмували позиции на украинските части в районите на Старица, Вовчанск и към селата Прилепка, Вилча, Графское, Вовчанские Хутора и Кутковка.

В посока Купянск украинските сили са отразили четири руски атаки, а в посока Лиманск - шест атаки към Новосергиевка, Дробишево и Диброва.

В посока Славянск бяха отблъснати 12 опита на противника за настъпление в районите на Дроновка, Платоновка, Свято-Покровское към Закитне и Рай-Александровка. Един сблъсък продължава.

В сектора Гуляй-Поле украинските защитници са отблъснаха 23 атаки - към Гуляй-Поле, Староукрайнка, Варваровка, Зеленое, Святопетривка и Железнодорожный. Генералният щаб отбеляза, че продължават три сблъсъка.

Руска диверсионно-разузнавателна група се е опитала да напредне незабелязано към Купянск-Узлов, предаде Telegram каналът на 43-та механизирана бригада.

Руснаците носели със себе си знаме, което вероятно са възнамерявали да използват, за да заснемат видеоклип на инсценирано превземане на селото.

На знамето на унищожената военна част пишело „153-ти танков полк“.

„Руснаците не постигат напредък. Купянск и Купянск-Узловая са под контрола на части от 43-та бригада и други отбранителни сили“, заяви украинският служител от отбраната.


  • 1 стоян георгиев

    15 56 Отговор
    Слава Русия 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #7

    05:26 02.02.2026

  • 2 хехе

    17 47 Отговор
    Всеки ден едно и също. Първо пишете, че руската армия била в колапс после че напредвала въпроса е кога лъжете.

    05:27 02.02.2026

  • 3 Москва

    15 4 Отговор
    Превзехме 2 села покрай Донецк!

    05:29 02.02.2026

  • 4 Погребален агент

    18 14 Отговор
    Окупаторите напредват предимно към гробищата в Русия... Кобзон е доволен.

    05:39 02.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 10 Отговор
    Но ест нюанс: в чували по двама-трима, насипно! А кабзон пее ли пее..

    05:39 02.02.2026

  • 6 Коста

    9 5 Отговор
    Не е вярно. Руската армия е пред Берлин.

    Коментиран от #16

    05:41 02.02.2026

  • 7 Що така?

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Територията наречена Русия с 4 пъти повече население с 10 пъти повече оръжие ,вече 4 години не може да победи Украйна... 😁😁😁

    Коментиран от #11, #13

    05:45 02.02.2026

  • 8 Сандо

    6 7 Отговор
    Съобщенията от Генщаба на Укровермахта - най-верните съобщения!И ние,красивите полирани козячета им вярваме безрезервно.

    05:49 02.02.2026

  • 9 Швейк

    10 5 Отговор
    "Москва: Руската армия превзе още две села в Източна Украйна"



    В Украйна има приблизително 28000 села , докато Русия превзема по две на месец.
    Логично следва , че за 1167 години ще ги превземе всичките.

    05:51 02.02.2026

  • 10 Антифашистите

    5 3 Отговор
    Ние вярваме само на инсценировките и дезинформациите на кървавия клоун..

    05:56 02.02.2026

  • 11 Баш

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "Що така?":

    Искаш да кажеш, Русия победи цялото Сащ НАТО и опразни складовете им.

    Коментиран от #15

    05:58 02.02.2026

  • 12 Синоптик

    8 1 Отговор
    Явно Путлер затова иска да е жив още 80 години,че да види победата срещу Украйна...?😁

    06:00 02.02.2026

  • 13 Костс

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "Що така?":

    Щото Росия воюва срещу Алианса. Колко държави снабдяват Окраина с пари и оръжие и продоволствие. С ембарго, санкции, задържани активи... Без ограничения и помощ за Окраина нея нямаше да я има. 80% от мъжете годни за война са дезертьори и в България включително.

    06:00 02.02.2026

  • 14 Антифашистите

    5 2 Отговор
    а кървавия клоун 4та година се крие в калния бункер и се зоби с ботокс до като ватите заминават при кабзон, Хага го зове!

    06:02 02.02.2026

  • 15 Костс

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Баш":

    така ги победи, че нищо не остана от втарая, над милион блатара изпушха през крематорките, а жува не излиза от мазето от 2022.

    06:04 02.02.2026

  • 16 Сандо

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Коста":

    така докладва и герасимов на бункерния страхливец, а той се крие зад урал чака парада

    06:05 02.02.2026

  • 17 Атина Палада

    2 3 Отговор
    само копейките завиждат на крепостните алкохолици на клошарията и мизерията

    06:06 02.02.2026

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 3 Отговор
    До като не се унищожи бункера и трупин не бъде окован и завлечен в Хага мир няма да има‼️

    06:07 02.02.2026

