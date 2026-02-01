Запрянов: Няма да пращаме военни в Ивицата Газа, участието ни в Съвета за мир не е грешка

Крим е украински. Крим и окупираните области са в обект на преговори и по волята на украинците с волята на руснаците трябва да се дефинират чия е областта. Крим е окупиран нелегално и в нарушение на международното право.

Това заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов в предаването "Защо, г-н министър" по bTV.

Запрянов изтъкна, че е много трудно да се каже дали през настоящата година ще свърши войната в Украйна, но преговорите за мир продължават. България е ангажирана с оказването на военна помощ на Украйна, но дали ще приключи войната, е трудно да се каже, добави военният министър в оставка.

Той заяви, че правителството не е допуснало грешка с участието в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. "България се присъединява и се очаква ратификация по въпроса. Ако имаме военен принос, то се очаква да има ратификация на Народното събрание", коментира Запрянов в отговор на въпросите дали България ще изпрати военни на фронта в Ивицата Газа.

И въпреки това увери, че България няма да изпраща военни в Ивицата Газа.

Военният министър в оставка увери още, че няма застрашени военни проекти, но ще трябва да се изчака редовно правителство, което да планира плащанията и да бъдат заделени към бюджета за отбрана.

Атанас Запрянов посочи, че удължителният бюджет също е с вързани ръце по отношение развитието на армията и отбраната. "Във времето ще трябва да се отложат сроковете за плащането за модернизацията на армията. Правителството, което си отива защити националния план за 9 проекта по SAFE.

Запрянов уточни още, че има подготвени пилоти, които поддържат F-16. До края на 2026 година амбицията на ВВС е пилотите да бъдат достатъчно тренирани, за да се мисли по-нататък за носене на бойно дежурство, добави военният министър в оставка. Той очаква най-рано през 2028 г. F-16 да могат да носят бойно дежурство - тогава, когато е готова бойната ескадрила.

Атанас Запрянов иска да се извърши плавен преход от МиГ-29 към F-16. И сподели, че България все още не е готова да сваля военни дронове.

Запрянов допълни още, че за него не е актуален въпрос дали ще бъде и служебен министър.

Военният министър в оставка поздрави президента Илияна Йотова и като върховен главнокомандващ българската армия. "Винаги, когато тя пожелае, аз съм на разположение да я запозная със сферата на отбраната", каза още Запрянов.