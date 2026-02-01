Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Запрянов: Няма да пращаме военни в Ивицата Газа, участието ни в Съвета за мир не е грешка

Запрянов: Няма да пращаме военни в Ивицата Газа, участието ни в Съвета за мир не е грешка

1 Февруари, 2026 21:12, обновена 1 Февруари, 2026 20:20 793 25

  • атанас запрянов-
  • министър-
  • отбрана

Военният министър иска да се извърши плавен преход от МиГ-29 към F-16

Запрянов: Няма да пращаме военни в Ивицата Газа, участието ни в Съвета за мир не е грешка - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Крим е украински. Крим и окупираните области са в обект на преговори и по волята на украинците с волята на руснаците трябва да се дефинират чия е областта. Крим е окупиран нелегално и в нарушение на международното право.

Това заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов в предаването "Защо, г-н министър" по bTV.

Запрянов изтъкна, че е много трудно да се каже дали през настоящата година ще свърши войната в Украйна, но преговорите за мир продължават. България е ангажирана с оказването на военна помощ на Украйна, но дали ще приключи войната, е трудно да се каже, добави военният министър в оставка.

Той заяви, че правителството не е допуснало грешка с участието в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. "България се присъединява и се очаква ратификация по въпроса. Ако имаме военен принос, то се очаква да има ратификация на Народното събрание", коментира Запрянов в отговор на въпросите дали България ще изпрати военни на фронта в Ивицата Газа.

Георг Георгиев за Съвета за мир на Тръмп: Има ситуации, в които трябва да се бърза

Според външния министър в оставка участието на България в този проект не трябва да разделя българите

И въпреки това увери, че България няма да изпраща военни в Ивицата Газа.

Военният министър в оставка увери още, че няма застрашени военни проекти, но ще трябва да се изчака редовно правителство, което да планира плащанията и да бъдат заделени към бюджета за отбрана.

Атанас Запрянов посочи, че удължителният бюджет също е с вързани ръце по отношение развитието на армията и отбраната. "Във времето ще трябва да се отложат сроковете за плащането за модернизацията на армията. Правителството, което си отива защити националния план за 9 проекта по SAFE.

Запрянов уточни още, че има подготвени пилоти, които поддържат F-16. До края на 2026 година амбицията на ВВС е пилотите да бъдат достатъчно тренирани, за да се мисли по-нататък за носене на бойно дежурство, добави военният министър в оставка. Той очаква най-рано през 2028 г. F-16 да могат да носят бойно дежурство - тогава, когато е готова бойната ескадрила.

Атанас Запрянов иска да се извърши плавен преход от МиГ-29 към F-16. И сподели, че България все още не е готова да сваля военни дронове.

Запрянов допълни още, че за него не е актуален въпрос дали ще бъде и служебен министър.

Военният министър в оставка поздрави президента Илияна Йотова и като върховен главнокомандващ българската армия. "Винаги, когато тя пожелае, аз съм на разположение да я запозная със сферата на отбраната", каза още Запрянов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И в клуба на силните сме вече

    10 4 Отговор
    Не само в клуба на богатите!

    20:21 01.02.2026

  • 2 Ще пращаме войски където ни наредят

    23 0 Отговор
    Поробените нямат думата

    20:22 01.02.2026

  • 3 Европеец

    23 0 Отговор
    Тоя каза, че сме част от коалицията на желаещите..... Интересно ,кой го е упълномощил да сме в тая коалиция.....

    20:22 01.02.2026

  • 4 Смърфиета

    20 0 Отговор
    Този дърт пън какво му разбира кратуната?

    20:23 01.02.2026

  • 5 Бай Георги

    14 0 Отговор
    Пишман министъра нещо не е разбрал,добре че,малко време му остава.

    Коментиран от #11

    20:23 01.02.2026

  • 6 е грешка

    12 0 Отговор
    дръти бръмбари парашутисти да са на службица още и да прибират тлъста заплата с пенцияс

    20:23 01.02.2026

  • 7 Ниска ли ти е

    17 0 Отговор
    Ниска ли ти е пенсията, че още "служиш на народа", ходи при бабата вече!

    Коментиран от #17

    20:23 01.02.2026

  • 8 Ами

    5 2 Отговор
    Положението в БА е катастрофално. Йотова нищо не отбира от военно дело,може да я баламосва

    20:24 01.02.2026

  • 9 Ами

    13 0 Отговор
    Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, да ходи
    да си лъска личното оръжие и да се стяга за фронта :)

    20:26 01.02.2026

  • 10 голям смях

    9 1 Отговор
    Крим е украински. Крим и окупираните области са в обект на преговори и по волята на украинците с волята на руснаците трябва да се дефинират чия е областта. Крим е окупиран нелегално и в нарушение на международното право.


    Но Палестина не е окупирана и няма нарушение на международното право?
    Или за тях не важи понеже сме партньори а международното право не важи в случай че ставя въпрос за палтньори?

    Странно но реялно!

    20:28 01.02.2026

  • 11 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Георги":

    Ами че, да са йбье в газът таз министър, мен ко ма грей?

    20:30 01.02.2026

  • 12 Феодален или синодален сторчок

    7 1 Отговор
    Българският войник-най дъртия войник в света! Големи министър направо 200 годишен. Излагация, ама парите отиват при правилните.

    20:30 01.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хипотетично

    2 2 Отговор
    Съвета за мир под председателството на Тръмп е временна политическа организация, не потиворечаща на НАТО, където също хегемон е САЩ.

    20:32 01.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дрът сбъркан русофил

    0 4 Отговор
    Русофила е про3 като галош!
    Може само да плюе!

    20:36 01.02.2026

  • 17 патоанатом

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ниска ли ти е":

    Вдовец е от двайсет години. Бабичката му, лека й пръст, се беше загубила, докато не я блъсна маршрутно такси на другият край на града. Обследвахме я. Енцефалопатия. Пенсията му трябва да е към триста евро, като го гледам така. Внучета няма, дъщеря му стана пр.ститутка в началото на деветдесетте, абортаджийка, с отстранена матка, сега е в чужбина болногледачка. Това е тъжната съдба на всяко българско семейство, кондензирано в историята на пишман генерала. Знаете, все пак висшите военни, гледаме на тях с уважение, но не и този. Не и Тагарев, който също като Запрянов много бързо го произведоха, като Паси му прожектираше пропагандни филми на Нато. Тяхното поколение не знаят английски. Само руски, Тагаренко и украински, но той има украински паспорт. Вътре името е изписано точно така.

    Коментиран от #21

    20:37 01.02.2026

  • 18 604

    3 0 Отговор
    кът няма дъ пращате за ко шъ участвате де бъ твойту ма ми изкуку ригълу!!!!

    Коментиран от #20

    20:38 01.02.2026

  • 19 Смърфиета

    4 0 Отговор
    Каквото името, такъв и човекът.

    20:38 01.02.2026

  • 20 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "604":

    Тьи ндьей бърза. И тоз шъ утиди в Горнъ Уряувицъ при политичският труп Явор Божеанку. Господ ши си ги прибире вирсийти, ндьей гу мисли. Хъ хъ хъ

    20:43 01.02.2026

  • 21 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "патоанатом":

    Откъде знаете как е изписан в паспорта?

    20:49 01.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Запрянов ти заминаваш за Гренландия, Тагаренко отива в Украйна, а Паси пращаме в Газа!

    21:02 01.02.2026

  • 24 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор
    Атанас Запрянов от БКП през НАТО през ГЕРБ до Борда за мир на Тръмп.
    Човекът, който смени всички геополитики, без да си смени тона.
    Крим е украински, F-16 ще летят, армията се модернизира – в бъдеще време.
    Не е ястреб, не е гълъб, а професионален адаптатор. Административен щраус.
    Вечен, безопасен и напълно безотговорен.
    Истинската му суперсила е да е винаги прав… след като вече нищо не зависи от него.

    21:04 01.02.2026

  • 25 Изчадие

    0 0 Отговор
    Да пукнеш дано, мумия вмирисана!

    21:09 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове