Le Monde: Украйна се готви да воюва още 5-10 години, никой не вярва в преговорите на Тръмп

Украйна не очаква настоящите преговори с руснаците да донесат мир и продължава да изгражда многослойни отбранителни линии, подготвяйки се за още няколко години война, съобщава Le Monde, цитиран от УНИАН.

В обширна публикация авторите описват как украинските инженерни части изграждат мащабна линия от укрепления и препятствия в района на Днепропетровск, простираща се на стотици километри по фронтовата линия, но на 35 километра от предните руски позиции.

„Новата отбранителна линия оставя белег по безкрайната заснежена провинция като рана. Няколко реда бодлива тел, противопехотни капани и противотанкови ровове са широки 120 метра.“ Няколко десетки метра по-нататък, скрита под жив плет от дървета, се намира втора линия от окопи и подземни укрепления, където украинските войници се готвят да сдържат руските нашественици с огън“, пише Le Monde.

Изданието отбелязва, че мащабите на проекта отразяват убеждението на украинския Генерален щаб, че Москва няма намерение да спре агресията си скоро.

„Изправени сме пред още пет или десет години война, докато руснаците не намерят друг кокал, който да дъвчат. Путин няма да бъде спрян от някакво така наречено мирно споразумение или прекратяване на огъня, а от груба сила - разпадането на Русия или крахът на режима“, заяви пред изданието представител на Държавната специална транспортна служба, която участва в строителните работи.

Авторите на публикацията отбелязват, че украинските отбранителни сили все още не са в състояние да спрат руското настъпление, което протича с най-бавните темпове в историята и струва на Москва огромни загуби.

Украинската армия е изправена пред недостиг на пехота, за да запуши пролуките по фронта, а също така ѝ липсват далекобойни системи за противовъздушна отбрана, за да не допуска руски щурмови самолети, които унищожават укрепените позиции на защитниците с ракети-ракети.

„Нашият отговор е да изграждаме позиции, които са все по-дълбоко вкопани и все по-добре камуфлирани“, казва 23-годишният старши лейтенант Владимир, главен инженер на предния команден пункт.

Така наречените препятствия с ниска видимост (HVO) са се превърнали в добро защитно средство. Един вид „постелка“, поставена пред бодливата тел, изплетена от метална тел и частично покрита със сняг.

„След като влезете вътре, невъзможно е да се излезе“, обясни Владимир.

Инженерните препятствия са подсилени с противопехотни и противотанкови мини, което в крайна сметка превръща полосата с препятствия в смъртоносен капан.

Зад тази широка ивица препятствия се крие вторият елемент от отбранителната система – камуфлирани и укрепени пехотни позиции. Ключова промяна в сравнение с началния период на войната е, че всички окопи вече трябва да бъдат покрити с дебел слой почва, за да се предпазят от дронове и бомби.

Тези окопи са свързани с подземни жилищни помещения, подсилени със стоманобетонни стени.

„Отбранителната позиция също трябва да бъде разположена по протежение на снабдителен маршрут, защитен от растителност“, добави офицерът.

Според Le Monde тези строителни работи са усложнени от редица проблеми. Освен руските дронове, които постоянно се опитват да атакуват строителни работници на 20 километра от фронта, украинските инженерни части изпитват сериозен недостиг на ресурси.

„Разполагаме само с една десета от човешките и материални ресурси, необходими за правилно изграждане на резервни позиции“, призна военен, интервюиран от журналисти.

Инженерни корпуси понякога се оказват на фронтовата линия, запушвайки пролуки и стабилизирайки фронта. Точно това се е случило например в някои райони близо до Гуляйполе и Степногорск в Запорожка област.