Le Monde: Украйна се готви да воюва още 5-10 години, никой не вярва в преговорите на Тръмп
Le Monde: Украйна се готви да воюва още 5-10 години, никой не вярва в преговорите на Тръмп

2 Февруари, 2026 04:59, обновена 2 Февруари, 2026 05:11 974 17

Украинските инженерни части изграждат мащабна линия от укрепления и препятствия в района на Днепропетровск

Le Monde: Украйна се готви да воюва още 5-10 години, никой не вярва в преговорите на Тръмп - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев

Украйна не очаква настоящите преговори с руснаците да донесат мир и продължава да изгражда многослойни отбранителни линии, подготвяйки се за още няколко години война, съобщава Le Monde, цитиран от УНИАН.

В обширна публикация авторите описват как украинските инженерни части изграждат мащабна линия от укрепления и препятствия в района на Днепропетровск, простираща се на стотици километри по фронтовата линия, но на 35 километра от предните руски позиции.

„Новата отбранителна линия оставя белег по безкрайната заснежена провинция като рана. Няколко реда бодлива тел, противопехотни капани и противотанкови ровове са широки 120 метра.“ Няколко десетки метра по-нататък, скрита под жив плет от дървета, се намира втора линия от окопи и подземни укрепления, където украинските войници се готвят да сдържат руските нашественици с огън“, пише Le Monde.

Изданието отбелязва, че мащабите на проекта отразяват убеждението на украинския Генерален щаб, че Москва няма намерение да спре агресията си скоро.

„Изправени сме пред още пет или десет години война, докато руснаците не намерят друг кокал, който да дъвчат. Путин няма да бъде спрян от някакво така наречено мирно споразумение или прекратяване на огъня, а от груба сила - разпадането на Русия или крахът на режима“, заяви пред изданието представител на Държавната специална транспортна служба, която участва в строителните работи.

Авторите на публикацията отбелязват, че украинските отбранителни сили все още не са в състояние да спрат руското настъпление, което протича с най-бавните темпове в историята и струва на Москва огромни загуби.

Украинската армия е изправена пред недостиг на пехота, за да запуши пролуките по фронта, а също така ѝ липсват далекобойни системи за противовъздушна отбрана, за да не допуска руски щурмови самолети, които унищожават укрепените позиции на защитниците с ракети-ракети.

„Нашият отговор е да изграждаме позиции, които са все по-дълбоко вкопани и все по-добре камуфлирани“, казва 23-годишният старши лейтенант Владимир, главен инженер на предния команден пункт.

Така наречените препятствия с ниска видимост (HVO) са се превърнали в добро защитно средство. Един вид „постелка“, поставена пред бодливата тел, изплетена от метална тел и частично покрита със сняг.

„След като влезете вътре, невъзможно е да се излезе“, обясни Владимир.

Инженерните препятствия са подсилени с противопехотни и противотанкови мини, което в крайна сметка превръща полосата с препятствия в смъртоносен капан.

Зад тази широка ивица препятствия се крие вторият елемент от отбранителната система – камуфлирани и укрепени пехотни позиции. Ключова промяна в сравнение с началния период на войната е, че всички окопи вече трябва да бъдат покрити с дебел слой почва, за да се предпазят от дронове и бомби.

Тези окопи са свързани с подземни жилищни помещения, подсилени със стоманобетонни стени.

„Отбранителната позиция също трябва да бъде разположена по протежение на снабдителен маршрут, защитен от растителност“, добави офицерът.

Според Le Monde тези строителни работи са усложнени от редица проблеми. Освен руските дронове, които постоянно се опитват да атакуват строителни работници на 20 километра от фронта, украинските инженерни части изпитват сериозен недостиг на ресурси.

„Разполагаме само с една десета от човешките и материални ресурси, необходими за правилно изграждане на резервни позиции“, призна военен, интервюиран от журналисти.

Инженерни корпуси понякога се оказват на фронтовата линия, запушвайки пролуки и стабилизирайки фронта. Точно това се е случило например в някои райони близо до Гуляйполе и Степногорск в Запорожка област.


Украйна
Оценка 1.7 от 6 гласа.
  • 1 До последния

    9 18 Отговор
    Европеец!

    05:11 02.02.2026

  • 2 златен кенеф

    9 17 Отговор
    и на мен това ми е мечтата.

    05:11 02.02.2026

  • 3 хихи

    8 18 Отговор
    До последния жив украинец.....

    05:28 02.02.2026

  • 4 Такае

    4 16 Отговор
    Русия победи сащ и нато взети заедно. Така сами стартираха упадъка си...

    Коментиран от #12

    05:34 02.02.2026

  • 5 Хардлaйнaрин

    5 2 Отговор
    Още 5 - 10 года! Оли ужaст! Га прочите тъз новинъ, Пyтичето ще са изстреля у тоaлетната по голема нуждa! А наверно уже е на транквиланти!

    05:41 02.02.2026

  • 6 Готов за бой

    3 4 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #9

    05:45 02.02.2026

  • 7 Пръчат бе

    2 3 Отговор
    Сальама лейкум, гусин путин! Работаете ли по протакането на жизня със барем едно 5 - 10 года?

    05:51 02.02.2026

  • 8 Георги

    1 2 Отговор
    само Украйна ли? Милене, потърси сумата от €1,500,000,000,000 и виж какво общо имат думите "ЕС, дава, Украйна, 10 години" с нея.

    05:59 02.02.2026

  • 9 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    ех и в Украйна да имаше смелост като тебе...

    06:00 02.02.2026

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 0 Отговор
    До като не се унищожи бункера и трупин не бъде окован и завлечен в Хага мир няма да има‼️

    06:09 02.02.2026

  • 11 Георги

    2 0 Отговор
    само копейките завиждат на крепостните алкохолици на клошарията и мизерията!

    06:10 02.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Такае":

    така ги победи, че нищо не остана от втарая, над милион блатара изпушиха през крематорките, а жува не излиза от мазето от 2022.

    06:11 02.02.2026

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор
    кървавия клоун 4та година се крие в калния бункер и се зоби с ботокс до като ватите заминават при кабзон, Хага го зове!

    06:12 02.02.2026

  • 14 Андро

    1 2 Отговор
    Аз това го пиша от четири години,но копейките не искат да го разберат,а навярно и поради някакви там,тяхни народопсихологически проблеми и не могат.Войната,Русия-Украйна,ще приключи едва тогава,когато блатната изпадне в икономическа криза,обяви дефолт,стигне до революция и се разпадне на съставните си республики,които обсебени от гняв и ярост, и дива етническа злост,буквално ще е я удавят в кръв.Русия няма бъдеще,като федерация!Точка!

    06:13 02.02.2026

  • 15 А дано, ама надали

    1 1 Отговор
    За още 5-10 години, населението ще намалее с още 10-15 милиона, а територията с 60 процента. Успех в това начинание. Освен това, вече никой не иска бежанци, особено Полша, Словакия и Румъния. Само в Гренландия могат да ги уредят.

    06:14 02.02.2026

  • 16 На козячетата

    0 0 Отговор
    Честита ви дедоларизация и дегазификация! Да живей евро-атлантическата ви солидарност! Ураааа!

    Коментиран от #17

    06:19 02.02.2026

  • 17 Такаде

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "На козячетата":

    Обичайте "татенцето" трамп и натовските ценности

    06:21 02.02.2026

