Turnstile спечелиха Грами за най-добър рок албум с "Never Enough", Стивън Спилбърг направи "голям шлем" ВИДЕО

Американската рок група Turnstile спечели наградата Грами за най-добър рок албум за "Never Enough".

Това стана ясно по време на церемонията по награждаването в Лос Анджелис.

Номинирани в тази категория бяха още Deftones за албума си "Private Music", Haim за албума "I Quit", Linkin Park за "From Zero" и Yungblud за албума "Idols".

Шведският композитор Лудвиг Гьорансон спечели наградата Грами за най-добра оригинална музика към филм - за "Sinners" (2025).

Други забележителни произведения в тази категория включваха саундтраци от филма "Как да си дресираш дракон" (2025), мюзикъла "Wicked", телевизионния сериал "Severance" и анимационния филм "Дивият робот" (2024).

Американският режисьор Стивън Спилбърг се присъедини към така наречения списък на EGOT с тези, които са спечелили четирите награди - Еми, Грами, Оскар и Тони, предаде The ​​Hollywood Reporter.

Спилбърг спечели първата си награда Грами за документалния филм „Музиката на Джон Уилямс“, който беше обявен за най-добър музикален филм. Режисьорът е и негов продуцент.

Той има четири награди Еми (за минисериала „The Pacific“, „Band of Brothers“, „A Very Pinky and the Brain Christmas“ и „Taken“, който е продуцирал), награда Тони (за мюзикъла „Strange Loop“) и три Оскара (за филмите „Schindler's List“ и „Saving Private Ryan“, който Спилбърг режисира). Това е първата номинация за Грами на режисьора и първата му победа.

„Това признание, разбира се, е изключително значимо за мен, тъй като потвърждава това, което знам от над 50 години: влиянието на Джон Уилямс върху културата и музиката е неизмеримо, а неговото артистично майсторство и наследство са несравними“, каза Спилбърг.

Само 21 души са печелили четири награди до момента: Еми, Грами, Оскар и Тони. Сред тях са Рита Морено, Одри Хепбърн, Мел Брукс, Елтън Джон, Упи Голдбърг, Джон Леджънд, Андрю Лойд Уебър, Дженифър Хъдсън, Виола Дейвис, както и композиторите Ричард Роджърс, Алън Менкен, Бендж Пасек и Джъстин Пол.

Идеята за наградите Грами е предложена от Американската асоциация на звукозаписната индустрия в средата на 50-те години на миналия век, когато индустрията започва да избира кандидати за звезда на Алеята на славата в Холивуд. През 1957 г. е създадена Националната академия за звукозаписни изкуства и науки, или Академията за звукозапис, за да администрира бъдещата награда. През 1958 г. тази организация учредява наградата, която става известна като Грами (от думата „грамофон“). Трофеят е малък, позлатен грамофон.