Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Камион блъсна жена на пешеходна пътека в Исперих, пострадалата издъхна в болницата
  Тема: Войната на пътя

Камион блъсна жена на пешеходна пътека в Исперих, пострадалата издъхна в болницата

1 Февруари, 2026 18:12, обновена 1 Февруари, 2026 18:18 810 10

  • исперих-
  • инцидент-
  • катастрофа-
  • жертва-
  • камион

Дрегерът на пострадалата е отчел 2,46 промила алкохол в издишания въздух

Камион блъсна жена на пешеходна пътека в Исперих, пострадалата издъхна в болницата - 1
БТА БТА

Пешеходка е починала след пътнотранспортно произшествие в Исперих, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Сигнал за инцидента е постъпил малко след 16:00 ч. днес на тел. 112.

По данни на полицията товарен автомобил „VOLVO“ с прикачено полуремарке, управляван от 44-годишен мъж от шуменското село Вълнари, при завиване надясно е отнел предимството на 42-годишна жена от с. Китанчево, която пресичала на пешеходна пътека. Дясната гума на полуремаркето е блъснала пешеходката в краката.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни, а дрегерът на пострадалата е отчел 2,46 промила алкохол в издишания въздух, посочват от Областната дирекция на МВР.

Жената е била откарана за първоначален преглед в исперихската болница, а впоследствие е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение в Разград с фрактури на двата крака. Тя е настанена в отделението по анестезиология и интензивно лечение с временна опасност за живота, където е починала на следващия ден.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    10 4 Отговор
    Така ще бъде докато зависимите Съд и Прокуратура пускат убийците срещу пари.За тях парите са по- важни от човешкия живот.

    Коментиран от #7

    18:21 01.02.2026

  • 2 Наблюдател

    6 9 Отговор
    Време е за Възраждане!

    18:23 01.02.2026

  • 3 Този път

    7 2 Отговор
    Не е от "жертвите на комунизма", от жертвите на КАТ и АПИ е.

    18:39 01.02.2026

  • 4 Деций

    5 0 Отговор
    Толкова ли е трудно да намерите снимка на болницата в Исперих?Нищо не ви е като хората,за катастрофите една снимка въртите от години,дайте малко по сериозно.

    18:39 01.02.2026

  • 5 ФЕЙК

    6 0 Отговор
    ЗДП и ППЗДП не важат за огромната част от "водачите" но най-много не важат за "водачите" на ЖИПКИ И ТИРОВЕ! Те са царете на пътя, а останалите - плява!

    Коментиран от #6

    18:40 01.02.2026

  • 6 Водач

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "ФЕЙК":

    Не знам за плявата,ама шофьора е бил на 15 метра напред,когато я е настъпил. Колко трябва да си завеян,за да не видиш ремарке, колкото двуетажна къща пред теб. Всички или са оберирани от инстинкт за самосъхранение или вървят и спят.

    Коментиран от #9

    18:53 01.02.2026

  • 7 Иде месията

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Лицето Румен Радев ще се пребори с мафията , олигархията корупцията и т.н

    Жалко за жената
    а и на шофьора ще му стъжнят дните

    18:54 01.02.2026

  • 8 Васил

    5 2 Отговор
    Вероятността да ви прегазят на пешеходна пътека е по голям от колкото ако пресичате на друго място това показва статистиката.

    18:59 01.02.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Водач":

    За разлика от България във Великобритания пешеходни пътеки зебра са рядкост. Същото е и в Германия. Пешеходците имат инстинкт за самосъхранение, спират пред пешеходната пътека и пресичат, когато преценят, че шофьорите са ги забелязали. Пресичайки махат за благотворителност на спрелите шофьори. Има разлика, нали. У нас все умират с предимство на множеството зебри. Чул съм да викат " Те са длъжни да спрат"

    19:04 01.02.2026

  • 10 Тома

    3 0 Отговор
    Значи много добре са я излекували жената в болницата.За два дни са я уморили

    19:16 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове