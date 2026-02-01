Камион блъсна жена на пешеходна пътека в Исперих, пострадалата издъхна в болницата

Пешеходка е починала след пътнотранспортно произшествие в Исперих, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Сигнал за инцидента е постъпил малко след 16:00 ч. днес на тел. 112.
По данни на полицията товарен автомобил „VOLVO“ с прикачено полуремарке, управляван от 44-годишен мъж от шуменското село Вълнари, при завиване надясно е отнел предимството на 42-годишна жена от с. Китанчево, която пресичала на пешеходна пътека. Дясната гума на полуремаркето е блъснала пешеходката в краката.
Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни, а дрегерът на пострадалата е отчел 2,46 промила алкохол в издишания въздух, посочват от Областната дирекция на МВР.
Жената е била откарана за първоначален преглед в исперихската болница, а впоследствие е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение в Разград с фрактури на двата крака. Тя е настанена в отделението по анестезиология и интензивно лечение с временна опасност за живота, където е починала на следващия ден.
По случая е образувано досъдебно производство.
1 Дориана
Коментиран от #7
18:21 01.02.2026
2 Наблюдател
18:23 01.02.2026
3 Този път
18:39 01.02.2026
4 Деций
18:39 01.02.2026
5 ФЕЙК
Коментиран от #6
18:40 01.02.2026
6 Водач
До коментар #5 от "ФЕЙК":Не знам за плявата,ама шофьора е бил на 15 метра напред,когато я е настъпил. Колко трябва да си завеян,за да не видиш ремарке, колкото двуетажна къща пред теб. Всички или са оберирани от инстинкт за самосъхранение или вървят и спят.
Коментиран от #9
18:53 01.02.2026
7 Иде месията
До коментар #1 от "Дориана":Лицето Румен Радев ще се пребори с мафията , олигархията корупцията и т.н
Жалко за жената
а и на шофьора ще му стъжнят дните
18:54 01.02.2026
8 Васил
18:59 01.02.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Водач":За разлика от България във Великобритания пешеходни пътеки зебра са рядкост. Същото е и в Германия. Пешеходците имат инстинкт за самосъхранение, спират пред пешеходната пътека и пресичат, когато преценят, че шофьорите са ги забелязали. Пресичайки махат за благотворителност на спрелите шофьори. Има разлика, нали. У нас все умират с предимство на множеството зебри. Чул съм да викат " Те са длъжни да спрат"
19:04 01.02.2026
10 Тома
19:16 01.02.2026