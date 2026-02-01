Камион блъсна жена на пешеходна пътека в Исперих, пострадалата издъхна в болницата

Пешеходка е починала след пътнотранспортно произшествие в Исперих, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Сигнал за инцидента е постъпил малко след 16:00 ч. днес на тел. 112.

По данни на полицията товарен автомобил „VOLVO“ с прикачено полуремарке, управляван от 44-годишен мъж от шуменското село Вълнари, при завиване надясно е отнел предимството на 42-годишна жена от с. Китанчево, която пресичала на пешеходна пътека. Дясната гума на полуремаркето е блъснала пешеходката в краката.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни, а дрегерът на пострадалата е отчел 2,46 промила алкохол в издишания въздух, посочват от Областната дирекция на МВР.

Жената е била откарана за първоначален преглед в исперихската болница, а впоследствие е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение в Разград с фрактури на двата крака. Тя е настанена в отделението по анестезиология и интензивно лечение с временна опасност за живота, където е починала на следващия ден.

По случая е образувано досъдебно производство.