Цветанка Андреева: Радев изглеждаше неуверен и донякъде слаб на екрана

На всички ни направи впечатление, че Румен Радев даде интервю в комфортна среда - такава, в която политиците не могат да си позволят лукса да функционират. Но може би това е първото и единствено интервю, в което ще бъде сам, без политически опоненти, защото форматът на предаването "Панорама" представя различни политически позиции, докато Радев представяше само собствената си позиция.

Това заяви в предаването "Метроном“ в ефира на Радио ФОКУС политологът Цветанка Андреева.

"Нищо ново не научихме за него, нищо различно - очакванията бяха да опише целия процес по съставянето на партията си, да представи екипа си. И за двете неща той изрази опасения, че няма да може да се справи, че няма да може публично да ги оповести, защото има някакъв страх, че евентуално може да го спънат, което между другото това го накара да изглежда неуверен и донякъде слаб“, заяви политологът.

Андреева сподели, че от външнополитическите заявки на Радев демократите най-много се опасяват и страхуват.

"Радев остава верен на себе си по отношение и на външната политика, според мен и по отношение на вътрешната политика. Разказът, който той направи, някак си беше предназначен за неговите потенциални избиратели, но това не беше разказ на демократ, който така ще използва институциите, за да подобрява качеството на живота в страната, това беше разказ на един по-скоро автократ, който застава под знамето така, сякаш ще се бие с олигархията. Ще го видим такъв, какъвто беше девет години – човек, който превзема институциите, човек, който се възползва от механизмите на демокрацията, за да усвои все повече власт“, каза тя.

Политологът заяви още, че ако Радев участва в изпълнителната власт, по нейни думи, той би могъл да изкривява институциите и да се възползва от механизма на изборите.

"И да оправдава всяко своеволие във властта си, всяка злоупотреба с власт, така както правеше, между другото, с института на служебния кабинет, и да продължи да обвинява опозицията, мафията, мутрите и т.н.“, каза тя.