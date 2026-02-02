Новини
Цветанка Андреева: Радев изглеждаше неуверен и донякъде слаб на екрана

2 Февруари, 2026 04:50, обновена 2 Февруари, 2026 03:55 498 16

Интервюто му беше разказ на автократ, който застава под знамето така, сякаш ще се бие с олигархията, заяви политологът

Цветанка Андреева: Радев изглеждаше неуверен и донякъде слаб на екрана - 1
Снимка: Епицентър
Фокус Фокус

На всички ни направи впечатление, че Румен Радев даде интервю в комфортна среда - такава, в която политиците не могат да си позволят лукса да функционират. Но може би това е първото и единствено интервю, в което ще бъде сам, без политически опоненти, защото форматът на предаването "Панорама" представя различни политически позиции, докато Радев представяше само собствената си позиция.

Това заяви в предаването "Метроном“ в ефира на Радио ФОКУС политологът Цветанка Андреева.

"Нищо ново не научихме за него, нищо различно - очакванията бяха да опише целия процес по съставянето на партията си, да представи екипа си. И за двете неща той изрази опасения, че няма да може да се справи, че няма да може публично да ги оповести, защото има някакъв страх, че евентуално може да го спънат, което между другото това го накара да изглежда неуверен и донякъде слаб“, заяви политологът.

Андреева сподели, че от външнополитическите заявки на Радев демократите най-много се опасяват и страхуват.

"Радев остава верен на себе си по отношение и на външната политика, според мен и по отношение на вътрешната политика. Разказът, който той направи, някак си беше предназначен за неговите потенциални избиратели, но това не беше разказ на демократ, който така ще използва институциите, за да подобрява качеството на живота в страната, това беше разказ на един по-скоро автократ, който застава под знамето така, сякаш ще се бие с олигархията. Ще го видим такъв, какъвто беше девет години – човек, който превзема институциите, човек, който се възползва от механизмите на демокрацията, за да усвои все повече власт“, каза тя.

Политологът заяви още, че ако Радев участва в изпълнителната власт, по нейни думи, той би могъл да изкривява институциите и да се възползва от механизма на изборите.

"И да оправдава всяко своеволие във властта си, всяка злоупотреба с власт, така както правеше, между другото, с института на служебния кабинет, и да продължи да обвинява опозицията, мафията, мутрите и т.н.“, каза тя.


  • 1 Цветанке

    12 1 Отговор
    И ти изглеждаш неуверено на екрана.

    03:58 02.02.2026

  • 2 ХПХ

    10 2 Отговор
    Шарлатанка.

    03:59 02.02.2026

  • 3 Не я харесвам

    3 16 Отговор
    но за случая Радев е абсолютно права. Много шум за нищо. Без харизма, много некадърен, злобен, двуличен, чака да му диктуват в ушенцето. Както винаги разединител и слуга на Кремълските фашисти.

    Коментиран от #8

    04:04 02.02.2026

  • 4 гост

    11 2 Отговор
    Цветанка -политолога? Не бе Цветанка -подлога! При нея всяка "мисла" и "оценка" е срещу съответната сума!

    04:06 02.02.2026

  • 5 Коня Солтуклиева

    6 1 Отговор
    Всички,които висят като с0п0 ли на дувар у "пик
    Се изредиха да плюят Радев
    И само дето не подскачат от злоба!

    04:10 02.02.2026

  • 6 Ку.ве съм

    4 0 Отговор
    Цветанка !!!!!!!!

    04:11 02.02.2026

  • 7 Цвета- ново начало

    8 1 Отговор
    Пак изкочи тази рошава, подпухнала Кака, дето толкова мрази Радев и обича Шиши..

    04:14 02.02.2026

  • 8 Това не е вярно

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не я харесвам":

    Абсолютно не мога да се съглася.

    04:17 02.02.2026

  • 9 Гост

    6 0 Отговор
    Тази циганка е гербаджийка платена.

    04:19 02.02.2026

  • 10 Уверените жени

    3 0 Отговор
    Не използват ярко червено нито в грима нито в дрехите защото нямат нужда от него.

    04:25 02.02.2026

  • 11 Поговорка

    2 0 Отговор
    Кучетата/ките си лаят, кервана си върви.

    04:26 02.02.2026

  • 12 павела митова

    1 0 Отговор
    лапкащата на шиши се изкенз@

    04:27 02.02.2026

  • 13 хехе

    1 0 Отговор
    това недоразумение пак се изходило много ми е интересно любимата й тиква как би се държал недай си боже пък в спор с опонент.

    04:28 02.02.2026

  • 14 Пешо от панелката

    1 0 Отговор
    Цветанка изглежда уверена с микрофон в ръка

    04:30 02.02.2026

  • 15 Мурка

    0 0 Отговор
    не ям пица от хладилник седмица престояла

    04:41 02.02.2026

  • 16 Ами

    0 1 Отговор
    Направиха Панорама само за Клепоухия Чорап.Изобщо няма зависими и продажни медии и журналисти,ама хич...

    04:50 02.02.2026

