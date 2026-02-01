Председателят на Народното събрание Рая Назарян отдаде почит на жертвите на комунистическия режим пред Мемориала в центъра на София.
"Днес отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет. Длъжни сме да предаваме обективно фактите от историята на следващите поколения". Това става ясно от пост в социалните медии на Рая Назарян.
И допълни: "Разчитам, че всички демократично мислещи хора, независимо от партията си днес, ще се обединим, за да гарантираме справедливост и достойна памет за жертвите на комунистическата диктатура.
Политиката не трябва да разделя хората, а да ги обединява. Опонентите трябва да се уважават, а не да се преследват". Това написа Назарян в профила си във "Фейсбук".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
08:30 01.02.2026
2 Няма
08:31 01.02.2026
3 Браво
08:31 01.02.2026
4 ПИТА ЛИ ГО ТВОЯ
08:32 01.02.2026
5 Хм...
Коментиран от #26, #31
08:32 01.02.2026
6 Ал Бънди
08:32 01.02.2026
7 Боруна Лом
Коментиран от #28
08:34 01.02.2026
8 историк
08:34 01.02.2026
9 Копейкин Костя
А екс-президента Радьев и настоящият президент Йотова-кога? 😀
08:34 01.02.2026
10 Честит празник!
Коментиран от #12
08:34 01.02.2026
11 Тома
08:36 01.02.2026
12 Боруна Лом
До коментар #10 от "Честит празник!":ДАНО И ТЕЗИ ДНЕШНИТЕ ВИНОВНИЦИ ГИ ПОСЛЕДВА СЪЩАТА СЪДБА!
08:36 01.02.2026
13 Последния Софиянец
08:37 01.02.2026
14 Ивелин Михайлов
08:37 01.02.2026
15 гражданин
08:37 01.02.2026
16 Комуниста Бойко
08:37 01.02.2026
17 Кай
Мислете за проблемите от последните 36 г. Оставете историята. Тя е ясна.
България е типична за западналата и фалирала държава от третия свят. — протекторат.
08:38 01.02.2026
18 Банско
08:39 01.02.2026
19 Град Симитли
от къв зор е сложил малтийски кръст?!
Коментиран от #37
08:39 01.02.2026
20 Маке донската нация също така
08:39 01.02.2026
21 Баце
08:40 01.02.2026
22 А в Парламента
08:42 01.02.2026
23 Гъска с главно Дъ
08:42 01.02.2026
24 Васо
08:42 01.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ако
До коментар #5 от "Хм...":Не отдадат почит , значи не са Лицемери!
08:44 01.02.2026
27 факт
08:45 01.02.2026
28 наблюдател
До коментар #7 от "Боруна Лом":до 7 на терористи свалящи власта с оръжие никой не дава почит
08:45 01.02.2026
29 И хванала
08:45 01.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ще отдадат почит
До коментар #5 от "Хм...":Ама на жертвите на морахо- фашизма и избитите партизани и деца( 6- те ястребинчета) , фашистки отпадъци!
08:48 01.02.2026
32 Кога Назарян
Коментиран от #42
08:48 01.02.2026
33 Иван
бургията!
08:48 01.02.2026
34 Точно в демокрацията
08:49 01.02.2026
35 Хмм
08:49 01.02.2026
36 Грозна жено
08:50 01.02.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Град Симитли":Ами онзи ДЕ-МОН в центъра на столицата дето го кръстиха с името на Светица❗
08:50 01.02.2026
38 Майстора
08:50 01.02.2026
39 Артилерист
08:51 01.02.2026
40 тц.тц
08:52 01.02.2026
41 Софето
Дори това не знаят
08:52 01.02.2026
42 Ами
До коментар #32 от "Кога Назарян":повечето от тях не са избити, и загинали от глад, в това са участвали кюрдите, може би това е тяхното проклятие, да нямат държава разделени в три страни, като нашите македонци, те поне вече имат държава
08:52 01.02.2026
43 Точно в Демокрадцията
08:53 01.02.2026
44 Полит театър
08:54 01.02.2026
45 добре де
08:54 01.02.2026