Председателят на Народното събрание Рая Назарян отдаде почит на жертвите на комунистическия режим пред Мемориала в центъра на София.

"Днес отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет. Длъжни сме да предаваме обективно фактите от историята на следващите поколения". Това става ясно от пост в социалните медии на Рая Назарян.

И допълни: "Разчитам, че всички демократично мислещи хора, независимо от партията си днес, ще се обединим, за да гарантираме справедливост и достойна памет за жертвите на комунистическата диктатура.

Политиката не трябва да разделя хората, а да ги обединява. Опонентите трябва да се уважават, а не да се преследват". Това написа Назарян в профила си във "Фейсбук".