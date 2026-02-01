Новини
България »
Рая Назарян отдаде почит на жертвите на комунистическия режим

Рая Назарян отдаде почит на жертвите на комунистическия режим

1 Февруари, 2026 08:29 623 45

  • рая назарян-
  • 1 февруари-
  • жертвите на комунистическия режим-
  • почит

Политиката не трябва да разделя хората, а да ги обединява. Опонентите трябва да се уважават, а не да се преследват

Рая Назарян отдаде почит на жертвите на комунистическия режим - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Рая Назарян отдаде почит на жертвите на комунистическия режим пред Мемориала в центъра на София.

"Днес отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет. Длъжни сме да предаваме обективно фактите от историята на следващите поколения". Това става ясно от пост в социалните медии на Рая Назарян.

И допълни: "Разчитам, че всички демократично мислещи хора, независимо от партията си днес, ще се обединим, за да гарантираме справедливост и достойна памет за жертвите на комунистическата диктатура.

Политиката не трябва да разделя хората, а да ги обединява. Опонентите трябва да се уважават, а не да се преследват". Това написа Назарян в профила си във "Фейсбук".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    19 5 Отговор
    пунта мара баце комуниста кВо казва по въпроса

    08:30 01.02.2026

  • 2 Няма

    14 3 Отговор
    Как! Рая отдава почит , само когато лапа ! А не лапа , когато лапаня не може да я ритне нагоре по стълбицата !

    08:31 01.02.2026

  • 3 Браво

    5 7 Отговор
    на Мата Хари !

    08:31 01.02.2026

  • 4 ПИТА ЛИ ГО ТВОЯ

    17 3 Отговор
    Дали си е върнал комунистическата книжка.

    08:32 01.02.2026

  • 5 Хм...

    8 12 Отговор
    Чакаме патриотите на Костадинов и новият спасител Радев също да отдадат почит.

    Коментиран от #26, #31

    08:32 01.02.2026

  • 6 Ал Бънди

    12 3 Отговор
    Тази пък.. общата държанка 😆

    08:32 01.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    22 6 Отговор
    ПРОДАЖНИ ОТПАДЪЦИ! А ПОЧИТ КЪМ ЗАКЛАНИТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТА , КОГАААА?

    Коментиран от #28

    08:34 01.02.2026

  • 8 историк

    17 2 Отговор
    А жертвите на ОПГ -ГРАБ трябва да се почитат всеки ден !!

    08:34 01.02.2026

  • 9 Копейкин Костя

    3 11 Отговор
    Браво!
    А екс-президента Радьев и настоящият президент Йотова-кога? 😀

    08:34 01.02.2026

  • 10 Честит празник!

    16 4 Отговор
    На днешния ден са разстреляни виновниците за националната катастрофа!

    Коментиран от #12

    08:34 01.02.2026

  • 11 Тома

    17 1 Отговор
    Днес децата и внуците на комунистите отдават почит на жертвите от комунистическия режим.Много смешно

    08:36 01.02.2026

  • 12 Боруна Лом

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "Честит празник!":

    ДАНО И ТЕЗИ ДНЕШНИТЕ ВИНОВНИЦИ ГИ ПОСЛЕДВА СЪЩАТА СЪДБА!

    08:36 01.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Тази арменка какво общо има с историята на България?

    08:37 01.02.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    15 1 Отговор
    A жертвите на гербавата мафия кога?!

    08:37 01.02.2026

  • 15 гражданин

    10 1 Отговор
    Долни ,мръсни и крадливи лицемери са всички в НС. А 90% от тях са от комунистическо котило!

    08:37 01.02.2026

  • 16 Комуниста Бойко

    11 1 Отговор
    Бойко с БКП книжката, какво каза ??

    08:37 01.02.2026

  • 17 Кай

    14 1 Отговор
    Отвличате вниманието от проблрмите на съвремеността
    Мислете за проблемите от последните 36 г. Оставете историята. Тя е ясна.
    България е типична за западналата и фалирала държава от третия свят. — протекторат.

    08:38 01.02.2026

  • 18 Банско

    12 1 Отговор
    Рая а на жертвите на Бойко и Шиши ще отдадеш ли почит ние сме 6 милиона

    08:39 01.02.2026

  • 19 Град Симитли

    4 1 Отговор
    Тоя, дето е правил паметника,
    от къв зор е сложил малтийски кръст?!

    Коментиран от #37

    08:39 01.02.2026

  • 20 Маке донската нация също така

    5 2 Отговор
    Може ли поименен списък на тези т.нар. "жертви", че работата с тях е като с шотландския боец, много легенди, ама никой не го е виждал?

    08:39 01.02.2026

  • 21 Баце

    4 1 Отговор
    Откога душевно болните са жертви, че даже и на комунизЪма?

    08:40 01.02.2026

  • 22 А в Парламента

    4 0 Отговор
    при едноминутното мълчание , дори не си вдигна трибуквието от стола , защото не било заявено предния ден . Позор . И излишна показност сега , БКП котило - типично !

    08:42 01.02.2026

  • 23 Гъска с главно Дъ

    2 0 Отговор
    Кога се излюпи, кога тръгна да пасе на хранилката и да плюе по комунизма.

    08:42 01.02.2026

  • 24 Васо

    3 0 Отговор
    Събраха метресите по хотелските стаи и ги направиха председатели на КЗК, омбудсмани, председатели на КФН и Нар. Събрание... Не САЩ, другари.. Не САЩ... България е страната на неограничените възможности. Само тук от неук и неграмотен двойкаджия, повтарял осми клас три пъти, от неспособен и мързелив , от човек без знания и умения, мижеш да станеш Министър- председател, министър, депутат, Председател на НС, председател на КФН, КПК, омбудсман...

    08:42 01.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Не отдадат почит , значи не са Лицемери!

    08:44 01.02.2026

  • 27 факт

    3 2 Отговор
    Живял съм в социализма и не познавам нито една жертва на комунизма. 36 години живея в капитализъм и броят на жертвите му може да се види в непрекъснатото разширяващите се гробищни паркове. Дори изграждащите и кланящите се пред паметниците на жертвите на комунизма не могат да посочат дори един-единствен случай, в който човек се е запалил, защото не желае да живее повече така унизително. След промените имаше самозапалили се хора, а броят на самоубийците е ужасяващ. Време е да започнем да градим паметници на жертвите на капитализма, наречен "демокрация".

    08:45 01.02.2026

  • 28 наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    до 7 на терористи свалящи власта с оръжие никой не дава почит

    08:45 01.02.2026

  • 29 И хванала

    2 0 Отговор
    в ръка декоративна празнична свещ в чашка , в тон с балтона ѝ ! Срамно е !

    08:45 01.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ще отдадат почит

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Ама на жертвите на морахо- фашизма и избитите партизани и деца( 6- те ястребинчета) , фашистки отпадъци!

    08:48 01.02.2026

  • 32 Кога Назарян

    3 0 Отговор
    Ще отдаде Почит на избитите Арменци от младо- турците

    Коментиран от #42

    08:48 01.02.2026

  • 33 Иван

    1 0 Отговор
    Светла почит за Рая Назарян от Митко, Митко
    бургията!

    08:48 01.02.2026

  • 34 Точно в демокрацията

    2 0 Отговор
    Хиляди хора губят живота си без вина. Герб да бяха пооправили пътищата , да бяха създали нормален живот вместо да се кланят на идоли. Насила ни натикаха в еврозоната. Каква по голяма жертва от това.

    08:49 01.02.2026

  • 35 Хмм

    2 0 Отговор
    сложила ли е цвете за убиеца на ястребинчетата, чийто кръвен роднина са приютили в ГЕРБ, че са го и изпратили депутат в Европарламента

    08:49 01.02.2026

  • 36 Грозна жено

    1 0 Отговор
    Разкарай се от хоризонта на България.

    08:50 01.02.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Град Симитли":

    Ами онзи ДЕ-МОН в центъра на столицата дето го кръстиха с името на Светица❗

    08:50 01.02.2026

  • 38 Майстора

    0 0 Отговор
    Сън не спала да е първа.

    08:50 01.02.2026

  • 39 Артилерист

    2 0 Отговор
    Каква лецемерка, каква нагаждачка, каква натегачка само!? "Жертвите" на "демокрацията" са над два милиона. Прокудени, забравени, завинаги забягнали от хала, на който мутрите, мафиите, шайките или общо "демократите" им предложиха. Остава само да се молим Бог да пази България.

    08:51 01.02.2026

  • 40 тц.тц

    0 0 Отговор
    Абе шишита купувайте на кифлите си коли и къщи бее,не ги слагайте на отговорни постове в държавата ,това не бардак да управляват

    08:52 01.02.2026

  • 41 Софето

    0 0 Отговор
    В ноща на първи срещу втори февруари
    Дори това не знаят

    08:52 01.02.2026

  • 42 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Кога Назарян":

    повечето от тях не са избити, и загинали от глад, в това са участвали кюрдите, може би това е тяхното проклятие, да нямат държава разделени в три страни, като нашите македонци, те поне вече имат държава

    08:52 01.02.2026

  • 43 Точно в Демокрадцията

    1 0 Отговор
    Хора умират от глад по улиците. Всеки може да ги види. Никой не им подава ръка.

    08:53 01.02.2026

  • 44 Полит театър

    1 0 Отговор
    А къде е паметника на милионите жертви на демократичната диктатура която ограби и продължава да граби Българския Народ?

    08:54 01.02.2026

  • 45 добре де

    0 0 Отговор
    Аз пък отдадох почит към жертвите на прехода, демокрацията и ромското надигане.

    08:54 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове