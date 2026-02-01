Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Васил Терзиев: Свободата е висша ценност, демокрацията изисква кураж

Васил Терзиев: Свободата е висша ценност, демокрацията изисква кураж

1 Февруари, 2026 21:07, обновена 1 Февруари, 2026 20:09 577 33

  • васил терзиев-
  • кмет-
  • софия-
  • комунизъм-
  • демокрация-
  • жертви-
  • почит

Кметът на столицата говори в Деня за почит към жертвите на комунистическия режим

Васил Терзиев: Свободата е висша ценност, демокрацията изисква кураж - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

„Преди време децата ми ми зададоха въпрос, който кара всеки възрастен да се замисли – как трябва да мислим за връзката между миналото, настоящето и бъдещето“, заявява кметът на София Васил Терзиев по повод Деня за почит към жертвите на комунистическия режим, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

"Най-важно е настоящето – защото имаме само него. В него правим изборите си и решаваме как да живеем. За да има смисъл днешният ден обаче, трябва да имаме посока, нещо, към което съзнателно да се стремим", посочва той.

„Миналото е източник на уроци. То ни показва какво се е объркало и какви грешки не бива да повтаряме. Но само ако имаме смелостта да го погледнем честно“, заявява още столичният кмет.

Той подчертава, че днес отдаваме почит на хората, чийто живот и достойнство са били отнети заради техните убеждения, вяра и свободен дух. „Историята ни учи какво се случва, когато човешкото достойнство е пренебрегнато – когато смелите и мислещите хора са мачкани. Това не трябва да се повтаря. Никога“, заявява кметът на София.

По думите му, днешният ден не е само момент на преклонение, а и на ясна обществена позиция, че свободата е висша ценност, демокрацията изисква кураж всеки ден, а човечността трябва да води решенията ни, дори когато е трудно.

„Това дължим на миналото. Това дължим на децата си. И най-вече на бъдещето“, заявява Терзиев.

България почита днес паметта на жертвите на комунистическия режим. Датата 1 февруари е обявена за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим с решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 28 януари същата година. На 1 февруари 1945 г. са произнесени смъртните присъди на осъдените от Първи и Втори състав на Народния съд и днес се навършват 81 години от тези събития.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е Терзиев

    4 1 Отговор
    Шоуто при един от най актуалните водещи Мартин Карбовски е изумително. След като преди седмица в студиото му беше бившият премиер и председател на ГЕРБ Бойко Борисов ,тази вечер е шефа на пиар отдела на Румен Радев. Карбовски показа части от интервюто на Радев в "Панорама" че би взаимодействал с ГЕРБ и думите на дясната му ръка от днес и евродепутат Иво Христов че "ГЕРБ са честни и почтени и биха взаимодействали с тях а не с ПП-ДБ" и също показа гнева на гражданите под профила на Радев ,и пиара му изпадна в несвяст и се наложи да му донесат вода.

    Коментиран от #8, #21

    20:10 01.02.2026

  • 2 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Каква полза, че имате добра работа и можете да си купите жилище, кола или най-новата плазма, когато нямаме далеч по-фундаментални неща – когато не можем да дишаме чист въздух, да ядем нормална храна и да пием чиста вода, каква полза от ултра-модерните ни смартофни и мегапикселови камери, ако не можем да чуваме птиците и да се радваме на цъфтящите дървета през пролетта? Какъв смисъл има живот сред прах, желязо и бетон, пък дори и да си успял в него? Какъв е смисълът на това да си победител в една абсурдна игра?

    20:11 01.02.2026

  • 3 Овците свободни да пасатса

    6 0 Отговор
    До Гергьовден

    20:12 01.02.2026

  • 4 А пълните кофи за боклук изискват

    10 0 Отговор
    индивид с морален и умствен капацитет който да организира процедурата по почистването им.
    В София такъв липсва

    Коментиран от #22

    20:12 01.02.2026

  • 5 Комунистите избиха 30 000

    5 4 Отговор
    от елита на нацията!
    Поставиха неграмотни селяндури-русофили на власт, без да сме воювали с Русия!
    Последствията ги виждаме и днес!

    Коментиран от #10, #19

    20:13 01.02.2026

  • 6 Софето мяза на постсъветска

    7 2 Отговор
    панелна кочина! Докараха селяците в панелките!

    20:15 01.02.2026

  • 7 Альоша Галоша, руският окупатор

    5 5 Отговор
    стърчи над Пловдив, най старият град в Европа!

    Коментиран от #11

    20:17 01.02.2026

  • 8 Възраждане -Бургас

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е Терзиев":

    Д-р Костадин Костадинов - След всички тези кошмарни разкрития за бившия изпълнявал длъжноста президент и бъдещата му политическа формация ако премине 4-процентната бариера ,означава че Българския народ напълно заслужава положението в което се намира"

    20:19 01.02.2026

  • 9 Катарзис или лицемерие

    10 0 Отговор
    Дядо му е комунистически партизанин, генерал от Държавна сигурност и дългогодишен началник на нейното Трето управление. Баща му от 1во на ДС, а майка му от 6-то на ДС. Другаря предс. на Държ.Съвет Петър Младенов бил братовчед на дядо му.

    20:19 01.02.2026

  • 10 И Киев е Руски

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Комунистите избиха 30 000":

    30000 избити врагове на народа може ли да се сравнят с милионите жертви на демо НО демокрацията

    Коментиран от #13, #17

    20:20 01.02.2026

  • 11 ,,,,,,

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Альоша Галоша, руският окупатор":

    Александър Втори е едно, комундурите друго

    Коментиран от #20

    20:20 01.02.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    Тези думи можеха да имат тежест, ако не бяха изрецитирани от синче на комунистическоДС-арско котило....
    От устата на това червено НЯЩО звучи най-меко казано ГН.усно !!!

    20:21 01.02.2026

  • 13 ...

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Жертвите на комунистическия режим са милиони по света

    20:21 01.02.2026

  • 14 Евроджендър

    3 0 Отговор
    А управлението на една европейска столица изиска кмета да не е пълен некадърник наследник на ДС идеологията

    20:22 01.02.2026

  • 15 Руснаците яко ни прецакаха

    2 2 Отговор
    1989г. , внезапно без предупреждение ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет. Оправяйте се както можете"!
    И трагедията започна! Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ставаха само за СССР.
    Хората започнаха да се спасяват по света!
    Като резултат, 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!

    Коментиран от #28, #31

    20:22 01.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 .....ю

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    комунистическите режими в някои държави през 20 век е съпътствано от масови убийства, като приблизителната оценка на жертвите възлиза на между 85 и 100 милиона души.1

    Коментиран от #18

    20:23 01.02.2026

  • 18 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от ".....ю":

    А колко са избитите индианци от 🐮 те

    20:25 01.02.2026

  • 19 В Германия обесиха 12 фашиста!

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Комунистите избиха 30 000":

    Във Франция и Италия около 2000!
    В България избиха 33 000 !
    Някой да ми каже, че това племе е нормално!

    20:25 01.02.2026

  • 20 А трето

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от ",,,,,,":

    Гну...стта "АЛИОША" след турско ли е, или след съветско ?
    Факта, че в русия, или в ссср НЯМА НИТО ЕДИН БЪЛГАРСКИ ПАМЕТНИК, да ти говори нещо ?. А има навсякъде по света.!

    20:28 01.02.2026

  • 21 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е Терзиев":

    затова пък гледаше и слушаше борисов с любов и в захлас

    Коментиран от #23

    20:28 01.02.2026

  • 22 Кандев

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "А пълните кофи за боклук изискват":

    Колкото повече мръсотия ,толкова по-бързо вдигат данъците и не става по-чисто. Първото което направи Варненския кмет след връщане от ареста е да вдигне двойно таксата начислявана съвсем несправедливо като промили към квадратура на имот. Така дори и да отсъстваш изобщо от имота ,включително и построен на твоя частна земя за която в заградения двор общината изобщо няма ангажимент, той ти начислява за не знам вече колко пъти ,постоянни увеличения. Няма значение от коя партия - всички кметове на Варна са я ограбвали и крали от всичко. Този и той не остава на зад . И не само от мръсотия и купища боклуци. Колкото по-зле ,те все по-скъпо . Нарочно го правят заедно с мафията на сметопочистваща фирма с монопол. За проценти под масата. И за държавата през данъка и за фирмата и за кмета и накрая плащаш нещо което дори и не си ползвал. Те доволни и никога няма да сменят това положение докато не ги изметем или пратим хора да променят това узаконено крадене.

    20:30 01.02.2026

  • 23 Кой

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хмм":

    Карбовски ли?

    Коментиран от #27

    20:31 01.02.2026

  • 24 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    "Свободата е висша ценност, демокрацията изисква кураж" изрева комунистическият глист, който ни завлече в ЕС и унищожи валутата ни.... По-голямо робство от това здраве му кажи. Даже и дедите му не посмяха да унищожат валутата ни и да ни направят руска република, ама отрочетата успяха

    20:31 01.02.2026

  • 25 Настоящето

    4 1 Отговор
    не може да се гради върху паянтови основи и все едно минало не е имало , другарьо ! Така ти се ще . Лош урок за децата ти . Защо не каза на евреите по цял свят това , че било какво било , черта , и да гледат сега ? Ужасно и зловещо мислене !

    20:32 01.02.2026

  • 26 Демокрацията не е сребърна лъжичка

    4 0 Отговор
    Израснал с привилегиите на тоталитарен и мракобесен режим-комунизма, Терзиев и представа си няма от демокрация.

    20:34 01.02.2026

  • 27 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Кой":

    да, оставили били борисов да говори, така правили истинските журналисти, какво не правят за лайкове, ютюб плаща, а при този негатив към Радев ще ме накарат да гласувам за него

    20:36 01.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 СДС

    0 0 Отговор
    Кой е тоа.Съобразителун тактичин непоколебим.Ще върши работа.

    20:39 01.02.2026

  • 30 Фао к ю

    0 0 Отговор
    Без коментар.Някой трие на воля.

    20:45 01.02.2026

  • 31 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Руснаците яко ни прецакаха":

    A защо стоките, които произвеждаха ставаха само за СССР?!?

    20:46 01.02.2026

  • 32 аааа

    2 0 Отговор
    Водата е мокра, небето е синьо, върни ми парите за такса смет нещастник!

    20:51 01.02.2026

  • 33 Георги

    0 0 Отговор
    може ли точно дсил да говори такива работи.

    21:05 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове