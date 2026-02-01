Васил Терзиев: Свободата е висша ценност, демокрацията изисква кураж

„Преди време децата ми ми зададоха въпрос, който кара всеки възрастен да се замисли – как трябва да мислим за връзката между миналото, настоящето и бъдещето“, заявява кметът на София Васил Терзиев по повод Деня за почит към жертвите на комунистическия режим, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

"Най-важно е настоящето – защото имаме само него. В него правим изборите си и решаваме как да живеем. За да има смисъл днешният ден обаче, трябва да имаме посока, нещо, към което съзнателно да се стремим", посочва той.

„Миналото е източник на уроци. То ни показва какво се е объркало и какви грешки не бива да повтаряме. Но само ако имаме смелостта да го погледнем честно“, заявява още столичният кмет.

Той подчертава, че днес отдаваме почит на хората, чийто живот и достойнство са били отнети заради техните убеждения, вяра и свободен дух. „Историята ни учи какво се случва, когато човешкото достойнство е пренебрегнато – когато смелите и мислещите хора са мачкани. Това не трябва да се повтаря. Никога“, заявява кметът на София.

По думите му, днешният ден не е само момент на преклонение, а и на ясна обществена позиция, че свободата е висша ценност, демокрацията изисква кураж всеки ден, а човечността трябва да води решенията ни, дори когато е трудно.

„Това дължим на миналото. Това дължим на децата си. И най-вече на бъдещето“, заявява Терзиев.

България почита днес паметта на жертвите на комунистическия режим. Датата 1 февруари е обявена за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим с решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 28 януари същата година. На 1 февруари 1945 г. са произнесени смъртните присъди на осъдените от Първи и Втори състав на Народния съд и днес се навършват 81 години от тези събития.