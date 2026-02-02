От вторник: Президентът започва консултации с партиите за избор на служебен премиер

Президентът Илияна Йотова ще проведе тази седмица консултации за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии, предаде NOVA.

Срещите на "Дондуков" 2 започват на 3 февруари - вторник.

Политическите сили остават лаконични в коментарите си затова кой трябва да заеме поста служебен премиер. Общото мнение е, че честните избори са основна задача за служебната власт.

Пред президента има пет избора - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник -омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Решението на държавния глава ще разберем след срещите ѝ с парламентарните групи.