От вторник: Президентът започва консултации с партиите за избор на служебен премиер

2 Февруари, 2026 07:42, обновена 2 Февруари, 2026 06:55 476 9

  • президент-
  • премиер-
  • консултации-
  • илияна йотова

Петима от "домовата книга" потвърдиха, че са готови да поемат поста

От вторник: Президентът започва консултации с партиите за избор на служебен премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова ще проведе тази седмица консултации за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии, предаде NOVA.

Срещите на "Дондуков" 2 започват на 3 февруари - вторник.

Политическите сили остават лаконични в коментарите си затова кой трябва да заеме поста служебен премиер. Общото мнение е, че честните избори са основна задача за служебната власт.

Пред президента има пет избора - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник -омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Решението на държавния глава ще разберем след срещите ѝ с парламентарните групи.


  • 1 Георги

    2 2 Отговор
    ама защо е цялото това бързане?

    07:08 02.02.2026

  • 2 айде маааааааа

    6 1 Отговор
    с това твоето умишлено протакане хаяшито ще натвори още поне 200 мизерии

    07:11 02.02.2026

  • 3 смях

    3 0 Отговор
    Най добре е да назначат портиера на тоя дом за премиер, или чистачката на входа.

    07:17 02.02.2026

  • 4 желязков

    1 1 Отговор
    Болхария плиичу к плиичу со укройносково народоу.

    07:19 02.02.2026

  • 5 Избиратели Гербаджии

    4 0 Отговор
    Искаме си Главанака !

    07:22 02.02.2026

  • 6 Гост

    0 1 Отговор
    Гюров е подсъдим, не е в домовата книга, освен това има конфликт на интереси с две известни фирми.

    Коментиран от #7

    07:27 02.02.2026

  • 7 ужас

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    подсъдим, но не е при бай Ставри.

    07:39 02.02.2026

  • 8 Трол

    2 0 Отговор
    Този избор на премиер е всъщност най-новият турски сериал по телевизията.

    07:46 02.02.2026

  • 9 Александър 3

    2 0 Отговор
    Другата седмица пак срещи с други търтеи и така до края на света !

    07:51 02.02.2026

