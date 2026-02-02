Бензинът у нас е поевтинял с 2 евроцента за литър през януари

За изминалия месец бензинът у нас е поевтинял средно с 0,02 евро за литър (-1,60 процента), като се наблюдава тенденция за спад на цената, предаде dariknews.bg.
Това показват данните на специализираната платформа "Фюело" (Fuelo). Ако на 2 януари бензин A95 се е продавал за 1,25 евро за литър, то към днешния ден средната му цена на дребно е 1,23 евро за литър. За последната седмица разликата в цената на бензина е с 0,81 на сто надолу или спад с 0,01 евро на литър.
Дизелът е поевтинял средно с 0,01 евро за литър (минус 0,79 процента) за изминалия месец, като при него тенденцията е за застой на цената, сочат данните на специализираната платформа. На 2 януари 2026 г. литър от този вид гориво се е търгувал за 1,27 евро, а сега средната му цена е 1,26 евро за литър. През последната седмица дизелът е запазил цената си без промяна.
За разглеждания едномесечен период цената на пропан-бутана е паднала с 0,01 евро - от 0,58 до 0,57 евро за литър. Същата е разликата в цената, ако се наблюдават данните за последната седмица – 0,01 евро за литър надолу.
За изминалия месец цената на метана се е задържала на ниво 1,12 евро за килограм, което показва тенденция на застой, отбелязва платформата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
На времето., като имахме държва, нормален човек с нормална заплата можеше да си купи 200 литра бензин с една заплата! Ама тогава бяхме с Русия, и хората бяха заможни!
Коментиран от #5, #6, #7, #9, #12
07:05 02.02.2026
2 Това е
07:26 02.02.2026
3 Това
07:27 02.02.2026
4 Русофил
Те не отговарят на нашите прогнози и предвиждания !!!
07:27 02.02.2026
5 оня с коня
До коментар #1 от "Българин":Питаш къде е намалял Бензина,Газът и дизела?Ами на бълг. Бензиностанции,ама ти въпреки че се смяташ за българин,явно си Гастарбайтер някаде по света и хал хабер си нямаш от Реалността у нас.Колкото до това че по живково време Човек с някаква заплата можел да си купи 200 л. гориво...Кого лъжеш ни бе,след като имаше Купони и всеки можеше да си купи ДО 40л гориво за Цял месец,при това след няколкочасово чакане на Опашка?Не пишете тука такива като тебе- БГ нито се интересува,нито има нужда от вас!
07:32 02.02.2026
6 Явно
До коментар #1 от "Българин":Си бил на висок пост в ЦК на БКП, или партиен секретар. На вас бе позволено всичко и бяхте с неограничени възможности, а дечицата ви задължително с постановление на Партията на рояци се пращаха да се изучат на запад. А там те пазаруваха в магазини по-хубави от Кореком
07:35 02.02.2026
7 Факт
До коментар #1 от "Българин":А сега с една заплата може да си купи 1000 литра бензин!
Коментиран от #13
07:36 02.02.2026
8 НАМАЛЕЛИ СА СЪЩО ТАКА И ЦЕНИТЕ И НА
Коментиран от #10, #11
07:39 02.02.2026
9 Еропеец
До коментар #1 от "Българин":Вие троловете сте толкова зле,че и да смятате не можете.Сега при минимална заплата 620 евро и бензин по1,2 за литър можем да купим 500 литра.А москвича гореше по 13-15 на 100км.защото нямаше нито една магистрала .Това прави 1500 км.Сега с Голфа минаваме за 7 литра на 100 около 7 000 км.Аз дори не познавам човек на минимална заплата,а ти даже сам не си вярваш на простотиите които си писал
07:41 02.02.2026
10 Русофил
До коментар #8 от "НАМАЛЕЛИ СА СЪЩО ТАКА И ЦЕНИТЕ И НА":Изпитвам удоволствие, че има и други русофили, които мислят като мен !
07:50 02.02.2026
11 Владо "кошницата"
До коментар #8 от "НАМАЛЕЛИ СА СЪЩО ТАКА И ЦЕНИТЕ И НА":Вярно е !
07:53 02.02.2026
12 Аланкоолу
До коментар #1 от "Българин":Днес дори пенсионер може да се купи повече от 200 литра гориво.А някога пенсиите бяха по 50-80 лева,които стигат за 100 -150 литра.А дядо ми вземаше земеделска пенсия от 20 лева.Толкова за чудесните времена.
07:53 02.02.2026
13 Верно
До коментар #7 от "Факт":е стига да има левро !
07:55 02.02.2026