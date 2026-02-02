Новини
България »
Бензинът у нас е поевтинял с 2 евроцента за литър през януари

Бензинът у нас е поевтинял с 2 евроцента за литър през януари

2 Февруари, 2026 07:47, обновена 2 Февруари, 2026 06:51 471 13

  • бензин-
  • дизел-
  • цени

Цената на дизела е паднала с 1 евроцент

Бензинът у нас е поевтинял с 2 евроцента за литър през януари - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За изминалия месец бензинът у нас е поевтинял средно с 0,02 евро за литър (-1,60 процента), като се наблюдава тенденция за спад на цената, предаде dariknews.bg.

Това показват данните на специализираната платформа "Фюело" (Fuelo). Ако на 2 януари бензин A95 се е продавал за 1,25 евро за литър, то към днешния ден средната му цена на дребно е 1,23 евро за литър. За последната седмица разликата в цената на бензина е с 0,81 на сто надолу или спад с 0,01 евро на литър.

Дизелът е поевтинял средно с 0,01 евро за литър (минус 0,79 процента) за изминалия месец, като при него тенденцията е за застой на цената, сочат данните на специализираната платформа. На 2 януари 2026 г. литър от този вид гориво се е търгувал за 1,27 евро, а сега средната му цена е 1,26 евро за литър. През последната седмица дизелът е запазил цената си без промяна.

За разглеждания едномесечен период цената на пропан-бутана е паднала с 0,01 евро - от 0,58 до 0,57 евро за литър. Същата е разликата в цената, ако се наблюдават данните за последната седмица – 0,01 евро за литър надолу.

За изминалия месец цената на метана се е задържала на ниво 1,12 евро за килограм, което показва тенденция на застой, отбелязва платформата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    6 4 Отговор
    Къде е намалял бе?!?
    На времето., като имахме държва, нормален човек с нормална заплата можеше да си купи 200 литра бензин с една заплата! Ама тогава бяхме с Русия, и хората бяха заможни!

    Коментиран от #5, #6, #7, #9, #12

    07:05 02.02.2026

  • 2 Това е

    1 2 Отговор
    са ползите от леврото !

    07:26 02.02.2026

  • 3 Това

    1 2 Отговор
    са ползите от леврото !

    07:27 02.02.2026

  • 4 Русофил

    1 2 Отговор
    Изказвам възмущение от такива новини !
    Те не отговарят на нашите прогнози и предвиждания !!!

    07:27 02.02.2026

  • 5 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Питаш къде е намалял Бензина,Газът и дизела?Ами на бълг. Бензиностанции,ама ти въпреки че се смяташ за българин,явно си Гастарбайтер някаде по света и хал хабер си нямаш от Реалността у нас.Колкото до това че по живково време Човек с някаква заплата можел да си купи 200 л. гориво...Кого лъжеш ни бе,след като имаше Купони и всеки можеше да си купи ДО 40л гориво за Цял месец,при това след няколкочасово чакане на Опашка?Не пишете тука такива като тебе- БГ нито се интересува,нито има нужда от вас!

    07:32 02.02.2026

  • 6 Явно

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Си бил на висок пост в ЦК на БКП, или партиен секретар. На вас бе позволено всичко и бяхте с неограничени възможности, а дечицата ви задължително с постановление на Партията на рояци се пращаха да се изучат на запад. А там те пазаруваха в магазини по-хубави от Кореком

    07:35 02.02.2026

  • 7 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    А сега с една заплата може да си купи 1000 литра бензин!

    Коментиран от #13

    07:36 02.02.2026

  • 8 НАМАЛЕЛИ СА СЪЩО ТАКА И ЦЕНИТЕ И НА

    1 0 Отговор
    Хляба, месото, млякото, сиренето, кашкавала, колбасите, плодовете и зеленчуците, лекарствата, услугите, паркирането, лекар и зъболекар, И ВЪОБЩЕ ВСИЧКО.

    Коментиран от #10, #11

    07:39 02.02.2026

  • 9 Еропеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Вие троловете сте толкова зле,че и да смятате не можете.Сега при минимална заплата 620 евро и бензин по1,2 за литър можем да купим 500 литра.А москвича гореше по 13-15 на 100км.защото нямаше нито една магистрала .Това прави 1500 км.Сега с Голфа минаваме за 7 литра на 100 около 7 000 км.Аз дори не познавам човек на минимална заплата,а ти даже сам не си вярваш на простотиите които си писал

    07:41 02.02.2026

  • 10 Русофил

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "НАМАЛЕЛИ СА СЪЩО ТАКА И ЦЕНИТЕ И НА":

    Изпитвам удоволствие, че има и други русофили, които мислят като мен !

    07:50 02.02.2026

  • 11 Владо "кошницата"

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "НАМАЛЕЛИ СА СЪЩО ТАКА И ЦЕНИТЕ И НА":

    Вярно е !

    07:53 02.02.2026

  • 12 Аланкоолу

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Днес дори пенсионер може да се купи повече от 200 литра гориво.А някога пенсиите бяха по 50-80 лева,които стигат за 100 -150 литра.А дядо ми вземаше земеделска пенсия от 20 лева.Толкова за чудесните времена.

    07:53 02.02.2026

  • 13 Верно

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    е стига да има левро !

    07:55 02.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове