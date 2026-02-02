Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пуснаха в продажба еднодневна винетка. Цената ѝ е 4,09 евро

Пуснаха в продажба еднодневна винетка. Цената ѝ е 4,09 евро

2 Февруари, 2026 12:21, обновена 3 Февруари, 2026 04:25

Тя е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 00:00 ч. на 3 февруари 2026 г. се въвежда еднодневна винетка за леките автомобили. С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа.

Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от началната ѝ дата и час.

Например, ако бъде активирана в 10:00:00 ч. на 5 февруари, то тя ще бъде валидна до 09:59:59 ч. на 6 февруари. Цената ѝ е 4,09 евро (8 лв.). Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване.

Еднодневната винетка, наред с останалите, е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.

Отделна винетка за ремарке или каравана се купува само, ако при прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта.

През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и не се изискват допълнителни действия от потребителите.

Цените на винетките са следните:

• Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

• Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

• Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

• Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

• Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

• Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.

Освен от сайта на Националното тол управление или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464.

Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0.


Оценка 1.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 2 Отговор
    В клуба на богатите скоро автомобил с пълен резервоар ще се разменя за АК-47 с пълнител.

    12:23 02.02.2026

  • 2 Роби Уилямс

    11 2 Отговор
    Това АПИ нямаше ли да го закриват? Какви незаконни винетки предлагат, още малко и почасови?

    Коментиран от #4

    12:25 02.02.2026

  • 3 омерзен

    16 0 Отговор
    Тези налози са абсолютна подигравка със стопанина на тези земи - българина. И по турско не е имало подобно щавене.

    12:28 02.02.2026

  • 4 Български Свободни Професии

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Роби Уилямс":

    Ами да, да караш на нашите пътища е адреналин и може и почасово да се забавляваш, може и за цял ден, но малцина са които могат да издържат за седмица или месец

    12:36 02.02.2026

  • 5 Димо

    13 0 Отговор
    В Румъния е 3,50 евро! Почти 20% по-скъпа у нас! Каква е причината? По "хубавите" пътища ли?

    Коментиран от #11

    12:44 02.02.2026

  • 6 А парите

    9 0 Отговор
    в черни каси и нищо налице от тях !

    12:45 02.02.2026

  • 7 Ако

    1 5 Отговор
    Трябва и 20€ да я направят ,Но да имаме нормални пътища а не лунни пейзажи

    12:51 02.02.2026

  • 8 При Станишев беше

    8 1 Отговор
    10 лева месечната а при боко 8 лв.на ден

    Коментиран от #10

    12:52 02.02.2026

  • 9 Щукар

    1 0 Отговор
    Да пуснат в продажба еднодневна Венетка или други мадами. За по 5 евраци.

    12:59 02.02.2026

  • 10 Ъхъ

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "При Станишев беше":

    При Станишев средната заплата беше по-ниска от днешната минимална.

    13:01 02.02.2026

  • 11 Уточнение

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Димо":

    У нас се плаща с Левро

    13:10 02.02.2026

  • 12 Циник

    4 0 Отговор
    Това е великолепно ама нека поне един от тия левове да се превърне в асфалт или маркировка. Ама всички знаем, че няма, докато цялото АПИ не влезе в затвора.

    13:11 02.02.2026

  • 13 Браво!

    5 0 Отговор
    Вече пенсията ми стана вече 300 евро както при 80% от пенсионерите и ще можем да си позволи ако сме 2 дена без хляб и мляко на здравословно гладуване.

    13:17 02.02.2026

  • 14 мани беги

    4 0 Отговор
    скъпи са, а нищо не се прави да се подобряват пътищата ни и заплатките

    13:36 02.02.2026

  • 15 Лазо

    3 0 Отговор
    А тази, която е най-необходима - 6 месечна - я няма. но проблем няма - 2 трмесечни са повече от годишната.

    16:28 02.02.2026

