Доц. Буруджиева: Радев не ми звучеше като ляв лидер. Няма да видим лява платформа от него

БСП се изправя пред пореден драматичен конгрес в момент на дълбока вътрешна криза, липса на ясно лидерство и отлив на доверие сред традиционния си електорат. Това коментира политологът доц. Татяна Буруджиева в студиото на „Денят на живо“ по Nova News, като очерта ключовите проблеми пред партията и възможната миграция на избиратели към бъдещия политически проект на досегашния президент Румен Радев.
„БСП не може да се обедини от избора на лидер, защото в този момент битката е кой ще реди листите и кой ще бъде отпред“, подчерта Буруджиева. "Тримата основни претенденти - Крум Зарков, Габриел Вълков и социалният министър в оставка Борислав Гуцанов, олицетворяват различни вътрешнопартийни тенденции, но нито един от тях не носи ясно ново ляво послание", смята политологът.
Буруджиева припомни, че исторически БСП винаги излиза отслабена от участие във властта, а вътрешнопартийните сблъсъци се оказват „по-унищожителни от опозиционния натиск“. Според нея проблемът не е само персонален, а и съдържателен - БСП е престанала да предлага последователни леви политики и да бъде разпознаваем защитник на социални каузи.
Политологът изрази категорично мнение, че от евентуален политически проект на Румен Радев няма да се появи ясна лява платформа. Според нея стратегията на Радев е да запази надпартийния си образ от последните девет години. „Не ми звучеше като ляв лидер. Няма да видим лява платформа от него“, заяви Буруджиева.
По думите ѝ Радев ще търси подкрепа „отляво, отдясно и отвсякъде“, като ще разчита основно на мажоритарния си рейтинг и на твърд електорат, формиран още преди създаването на партия.
Буруджиева смята, че част от традиционните избиратели на БСП логично ще се насочат към Радев, водени от разочарование от партийните ръководства и усещането, че той е „техният президент“.
