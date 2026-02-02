Новини
Доц. Буруджиева: Радев не ми звучеше като ляв лидер. Няма да видим лява платформа от него

Доц. Буруджиева: Радев не ми звучеше като ляв лидер. Няма да видим лява платформа от него

2 Февруари, 2026 18:49

„БСП не може да се обедини от избора на лидер, защото в този момент битката е кой ще реди листите и кой ще бъде отпред“, подчерта политологът

Доц. Буруджиева: Радев не ми звучеше като ляв лидер. Няма да видим лява платформа от него - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

БСП се изправя пред пореден драматичен конгрес в момент на дълбока вътрешна криза, липса на ясно лидерство и отлив на доверие сред традиционния си електорат. Това коментира политологът доц. Татяна Буруджиева в студиото на „Денят на живо“ по Nova News, като очерта ключовите проблеми пред партията и възможната миграция на избиратели към бъдещия политически проект на досегашния президент Румен Радев.
„БСП не може да се обедини от избора на лидер, защото в този момент битката е кой ще реди листите и кой ще бъде отпред“, подчерта Буруджиева. "Тримата основни претенденти - Крум Зарков, Габриел Вълков и социалният министър в оставка Борислав Гуцанов, олицетворяват различни вътрешнопартийни тенденции, но нито един от тях не носи ясно ново ляво послание", смята политологът.
Буруджиева припомни, че исторически БСП винаги излиза отслабена от участие във властта, а вътрешнопартийните сблъсъци се оказват „по-унищожителни от опозиционния натиск“. Според нея проблемът не е само персонален, а и съдържателен - БСП е престанала да предлага последователни леви политики и да бъде разпознаваем защитник на социални каузи.

Политологът изрази категорично мнение, че от евентуален политически проект на Румен Радев няма да се появи ясна лява платформа. Според нея стратегията на Радев е да запази надпартийния си образ от последните девет години. „Не ми звучеше като ляв лидер. Няма да видим лява платформа от него“, заяви Буруджиева.
По думите ѝ Радев ще търси подкрепа „отляво, отдясно и отвсякъде“, като ще разчита основно на мажоритарния си рейтинг и на твърд електорат, формиран още преди създаването на партия.

Буруджиева смята, че част от традиционните избиратели на БСП логично ще се насочат към Радев, водени от разочарование от партийните ръководства и усещането, че той е „техният президент“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жената мъж

    12 1 Отговор
    важното е да бъде пич

    Коментиран от #6

    18:51 02.02.2026

  • 2 и тоо дъртио вук

    16 1 Отговор
    живее по студиата

    18:52 02.02.2026

  • 3 Румбата пилотчик на Ф35

    7 3 Отговор
    Радев иска гласовете на ГЕРБ и ДПС

    18:53 02.02.2026

  • 4 Нова Сорос ТВ

    17 1 Отговор
    Едни и същи недоразумения и всичколози на Буци и ШиШо си ги местят в една телевизия па в другата па в третата

    18:54 02.02.2026

  • 5 Пешо

    16 1 Отговор
    Бабишкелниците, дъртите комундрели вече трябва да ги пенсионират.

    18:56 02.02.2026

  • 6 Да де, ама

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "жената мъж":

    Щом всички се юрнаха да говорят глупости за Румен Радев, то значи че се стрхуват от него.

    Коментиран от #12

    18:57 02.02.2026

  • 7 асанка василева

    1 3 Отговор
    ляф е,ляф е !

    18:59 02.02.2026

  • 8 Дъщерята на убиеца

    9 1 Отговор
    на генерал Луков. Как винаги ,винаги децата на най-големите престъпници са поставени на държавни, частни, обществени и други постове? Не търся отговори, за мен е от ясно, по-ясно.

    19:00 02.02.2026

  • 9 Звучеше

    0 3 Отговор
    само,като ляв!

    19:02 02.02.2026

  • 10 Ъхъ!!!

    1 11 Отговор
    Цеков-Буруджиева, Буруджиева-Цеков, цялото путинско воинство се е юрнало в "галоп" да обслужва новия политически проект на Решетников със запомнящите се уши!

    Коментиран от #14

    19:05 02.02.2026

  • 11 Лундгрен

    1 6 Отговор
    Алоууу!Генерала е универсален!

    19:08 02.02.2026

  • 12 Стига де

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Да де, ама":

    Едно и също.Моята свекърва,години наред словославеше Нинова.От 2-3 год.започна да говори за Радев,така им казват на събранията.Тя е убедена бесепарка.Смятай от кога се мъти проекта Радев.

    19:09 02.02.2026

  • 13 Калина /Алена

    7 1 Отговор
    Как може да каните дъщерята на убиеца на генерал Луков Иван Буяруджиев,който с чиф-.;ут-.;ката Виолета Якова убиха пред очите на 7 годишната му дъщеря.Всички сте продажници и комуняги,няма ли да се пръждосате някъде в комунистическата СОЩ/съединени овчарски щати/ и в Чифу-.;тл-.;ан-.;дия.??? От тези плевели сме на този ред!!!

    19:10 02.02.2026

  • 14 Ъхъ, ама не

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ъхъ!!!":

    Като не можеш да разбереш, какво се говори, то недей да пишеш глупости. Много си далече от истината, много.

    Коментиран от #18

    19:12 02.02.2026

  • 15 фхилип

    6 1 Отговор
    Гнесотията Буруджиева ,дъщеря на убиеца Буруджиев на генерал Луков, още ли обикаля телевизиите??ПОЗОР! Нейният баща Иван Буруджиев и чифутката Виолета Якова го убиха пред 7 г. му дъщеря!!! И тази п ача-.;в-.;ра има нахалството да е пред екрана...НО виновни са собствениците на БНТ 1,2,3,4..Те ги канят,защото са същите -синове и дъщери или внуци на комунягите,от които и до сега не можем да се оттървем!! СТИГА ВЕЧЕ!!)!

    19:20 02.02.2026

  • 16 непротестиращ

    3 4 Отговор
    Усещате ли, че щом Радев напусна президентството нещата се успокоиха! Въпреки, че имаме правителство в оставка и ни чакат поредните избори! Институциите работят, еврото вече е в ход без сътресения, но няма кой да нагнетява напрежение! Дано Йотова да работи за себе си, а не за Радев! Той е бита карта, няма политическо бъдеще!

    19:21 02.02.2026

  • 17 Тихо

    4 4 Отговор
    Знаем ви и защо лаете.Страх ви е.
    Радев е спасението на хората в Бълтгария.

    Коментиран от #21

    19:23 02.02.2026

  • 18 Ъхъ!!!

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ъхъ, ама не":

    Има някой от нас, който не разбира и това определено не съм аз! Колкото до глупостите - те изцяло са си патент на радевистите.

    19:25 02.02.2026

  • 19 Сега ли

    0 1 Отговор
    ти прозвуча ? От първия миг за всеки мислещ и средно интелигентен човек беше ясно като бял ден !

    19:26 02.02.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    И ЛЕВИТЕ КУЧКИ ЩЕ ПОВРЪЩАТ СУДЖУЦИ
    КАТО ГИ НАБАРА ГЕНЕРАЛА
    ..........
    ЛЯВОТО Е СЪЩО ТОЛКОВА МРЪСНО КОЛКОТО И
    ДЯСНОТО :)

    19:31 02.02.2026

  • 21 Този

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тихо":

    И как Радев ще те спаси.Ще ти даде да караш самолет.Или искаш все още онези да ги докара на дДунава и да ти дадат калашник.Б.М.

    19:32 02.02.2026

  • 22 Смърфиета

    0 0 Отговор
    Тази буруджийка знае ли какво е ляво и дясно? Не мисля, че в мизерния си животец си е съставила понятие. Знае единствено, че por la plata baila el mono, Maduro de SACHE, SACHE rosa blanca, de las flores Maduro de SACHE, SACHE

    19:38 02.02.2026

  • 23 !!!!

    2 0 Отговор
    Никой не може да оспори факта, че точно служебното правителство на фигуранта ви принуждаваше да си ижектирате ковид отровите, за да ви върне свободата. Човек, способен на такива фашистки методи никога няма да бъде демократ. Така действа само един диктатор.

    19:42 02.02.2026

  • 24 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Ето тази е най професионалната лъжкиня която ежедневно ни натрапват,а най лошото е че и плащат колсални суми пари за локумите и лъжите с които ни залива Госпожа Гербаджиева.

    19:46 02.02.2026

