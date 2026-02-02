Вземете 50% отстъпка за хостинг от

МОСВ: Плажът край Варна е почистен от нефтопродукти

МОСВ: Плажът край Варна е почистен от нефтопродукти

2 Февруари, 2026 20:41 480 6

Причината за замърсяването е авария в котелно помещение към Специализираната болница за рехабилитация

МОСВ: Плажът край Варна е почистен от нефтопродукти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След проверка за замърсяване с нефтопродукти плаж "Кабакум - Север" край Варна е почистен, съобщиха от МОСВ.

Причината за замърсяването е авария в котелно помещение към Специализираната болница за рехабилитация.

От дружеството, стопанисващо болницата за рехабилитация, са предприели незабавни действия, като дейностите по почистване са започнали още по време на проверката.

Към момента пясъчната ивица е напълно почистена. Предстои община Варна да извърши почистване на наслагванията с нефтопродукти по закрития участък от бетоновия тръбопровод за повърхностни и дъждовни води.

Сигналът за замърсяването е постъпил на 31 януари 2026 г. в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) във Варна чрез "зеления телефон" от Единния европейски номер за спешни повиквания 112, допълват от ведомството.

Незабавно е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Варна, Басейнова дирекция "Черноморски район", община Варна и Министерството на вътрешните работи.

В събота от Областната администрация във Варна съобщиха, че сутринта в северната част на плаж "Кабакум" е установено замърсяване с отработен нефтопродукт, най-вероятно мазут. Сигналът е подаден от човек, който живее в района.


  • 1 Хората на ТИМ, Пеевски и Борисов в

    3 0 Отговор
    СОС Варна не спират да саботират развитието на града

    Коментиран от #2

    20:46 02.02.2026

  • 2 Общински съвет

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хората на ТИМ, Пеевски и Борисов в":

    Варна

    20:48 02.02.2026

  • 3 как да почистиш нещо

    3 0 Отговор
    в което се влива мизерен канал ?

    20:50 02.02.2026

  • 4 преминаващ

    2 0 Отговор
    Варненското Л@йноморие 2026

    21:11 02.02.2026

  • 5 Германец

    2 0 Отговор
    Не знам как изобщо има туристи, които ходят на вашето 💩морие 😅🤣😂😂😂

    21:24 02.02.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Споко до лятото фекалната тръба пак ще се пукне 😉😘

    21:25 02.02.2026

