МОСВ: Плажът край Варна е почистен от нефтопродукти

След проверка за замърсяване с нефтопродукти плаж "Кабакум - Север" край Варна е почистен, съобщиха от МОСВ.

Причината за замърсяването е авария в котелно помещение към Специализираната болница за рехабилитация.

От дружеството, стопанисващо болницата за рехабилитация, са предприели незабавни действия, като дейностите по почистване са започнали още по време на проверката.

Към момента пясъчната ивица е напълно почистена. Предстои община Варна да извърши почистване на наслагванията с нефтопродукти по закрития участък от бетоновия тръбопровод за повърхностни и дъждовни води.

Сигналът за замърсяването е постъпил на 31 януари 2026 г. в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) във Варна чрез "зеления телефон" от Единния европейски номер за спешни повиквания 112, допълват от ведомството.

Незабавно е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ - Варна, Басейнова дирекция "Черноморски район", община Варна и Министерството на вътрешните работи.

В събота от Областната администрация във Варна съобщиха, че сутринта в северната част на плаж "Кабакум" е установено замърсяване с отработен нефтопродукт, най-вероятно мазут. Сигналът е подаден от човек, който живее в района.