Борислав Гуцанов ще се кандидатира за лидер на БСП

2 Февруари, 2026 19:43 578 31

  • борислав гуцанов-
  • бсп-
  • председател

На България ѝ трябва лява партия - такава, каквато е БСП

Борислав Гуцанов ще се кандидатира за лидер на БСП - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Социалният министър в оставка Борислав Гуцанов е един от кандидатите за лидер на БСП. В пазарджишкото село Главиница той заяви, че партията трябва да се върне към своите леви корени. По думите му предстоящият Конгрес има ключова роля за избора на председател, който да изведе социалистите от кризата и да върне доверието към Столетницата.

„За мен най-важното е Конгресът да избере този председател, който наистина в такъв тежък момент може да изкара БСП на правилната писта, да се върне към основите си. Аз съм повече от убеден, че на България ѝ трябва лява партия - такава, каквато е БСП. Неслучайно ние повече от 120 години сме парламентарно представена партия”, заяви той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Хората го изгониха с камъни и дърве а той нагъл

    19:44 02.02.2026

  • 2 гост

    18 2 Отговор
    То няма чета, ама кандидати за воеводи - БОЛ!

    19:46 02.02.2026

  • 3 дидо дънката

    12 0 Отговор
    КЪСАЙ ГУЦИ лъжи ги!

    19:47 02.02.2026

  • 4 вижда се

    15 2 Отговор
    Ама те вождовете станаха повече от инданците !!!

    19:47 02.02.2026

  • 5 Пожелавам му успех

    2 14 Отговор
    Наистина, достоен
    Пожелавам разум на гласуващите !!!

    Коментиран от #16

    19:47 02.02.2026

  • 6 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Подреждат се.

    19:48 02.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Гуцанов го гониха софиянци с камъни от Партийният дом чак до Александър Невски .Аз ако съм така няма да имам лице да изляза от къщи.

    19:48 02.02.2026

  • 8 тоя не беше ли

    14 0 Отговор
    следствен?

    19:49 02.02.2026

  • 9 хе хе

    8 0 Отговор
    Кел файда!

    19:49 02.02.2026

  • 10 обективен

    11 0 Отговор
    БСП и ИТН ще се борят само за субсидии , и никога повече няма да седнат на омазаните банки !!

    Коментиран от #11

    19:49 02.02.2026

  • 11 шака зулу

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "обективен":

    пак е аванта

    19:50 02.02.2026

  • 12 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Гуци Айдука който беше задържан от престъпника Тулупа и след това стана Министър в негово правителство явно добре е залебил и иска да си купи поста Председател БСП (Бивши слуги от Парламента )

    19:51 02.02.2026

  • 13 И Гъци е прасе на Шишо

    7 0 Отговор
    Да живей БКП, БСП и НовотоНачало!

    19:53 02.02.2026

  • 14 Хаха

    6 0 Отговор
    Ххахахахахахаха

    19:56 02.02.2026

  • 15 за 40 години

    4 1 Отговор
    бсп са участвали в почти всички правителства и ако ви харесва резултата гласувайте за тях

    Коментиран от #25

    19:57 02.02.2026

  • 16 факт

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пожелавам му успех":

    Много е достоен. Благодарение на неговите усилия се облекчиха условията за внос на евтина работна ръка от Третия свят, зер голям работодател и иска да минава евтино. Българиге стоят без работа, в Карнобат наведнъж освободиха 800 работника, обаче Гуци ще си внася евтинджос работна ръка от Пакистан, Киргизия и Магреба. Социалист, та дрънка. А Благоев отдавна се върти в гроба.

    19:57 02.02.2026

  • 17 Коко

    4 0 Отговор
    Ох завалията!!!!

    19:57 02.02.2026

  • 18 има пари

    2 1 Отговор
    угажда си!

    19:59 02.02.2026

  • 19 До сега бяха

    3 0 Отговор
    В блато с тоя ще мерят дълбока ли е тинята .

    20:01 02.02.2026

  • 20 БСП+СДС,Ге+б

    4 0 Отговор
    За БСП Олигарси остана само да се присъидинят към другарите си от СДС, Герб!

    20:02 02.02.2026

  • 21 Хаха

    4 0 Отговор
    Червения милионер Борко Медузата начело на една социалистическа партия, която уж защитава работещите и социслно слаби хора е пълна смехория... Само ако си извади на светло автопарка от луксозни коли за милиони, може да впечатли и най претенциозните

    20:03 02.02.2026

  • 22 тея комуняги

    3 0 Отговор
    Копаят дъното от другата страна,,,

    20:03 02.02.2026

  • 23 Егати столетницата

    2 0 Отговор
    Не могат да извадят един който не е корумпиран и крадлив.

    20:05 02.02.2026

  • 24 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Боко вече е казал: "И магаре да сложа-ще го изберат!

    Коментиран от #28

    20:05 02.02.2026

  • 25 Фактъ

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "за 40 години":

    Боклуците от БСП-то активно помагаха за най-големите злини през последните 35 години - хиперинфлацията и приватизацията, НАТО и ЕС, плоския данък плюс една камара административни проблеми и тежести за бизнес и работници, Шенген и еврозоната. Това ако е социализъм, аз съм космонавт!

    Коментиран от #27

    20:05 02.02.2026

  • 26 Да,бе

    0 0 Отговор
    Дано да го изберат,ще е добър паметник над гроба на БСП и визуално и интелектуално,а най-вече морално...А иначе е най обикновен варненски почитател на топлата вода и контейнерите за смет.Трябва и да се яде,само с любовен йогурт не се получава.

    20:07 02.02.2026

  • 27 тия които гласуват

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Фактъ":

    за тях са или от родата или някакви мазохисти?

    20:08 02.02.2026

  • 28 затуй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Град Симитли":

    толкоз магарета и катъри се изредиха?

    20:10 02.02.2026

  • 29 Варненец

    0 0 Отговор
    Под ръководството на Гуцанов БСП е с най- ниски резултати от изборите в България. Горкото БСП, ако тоя й стане шеф...

    20:10 02.02.2026

  • 30 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Закривай! Разпускай! Приключвай! Бсп с итн ще търкат черджето пред парламента

    20:13 02.02.2026

  • 31 иска вожд

    0 0 Отговор
    а индианците комунисти се разбягаха

    20:13 02.02.2026

