Остър сблъсък в парламента между "Възраждане" и АПС за Изборния кодекс

Остра полемика в парламента по промените в изборния кодекс. Полярни мнения и бурни дебати около ограничаването на броя на изборните секции в страните извън Европейския съюз.
Дебатът в залата започна с остри реплики. Опозицията обвини управляващите, че отнемат правото на глас на хиляди българи в чужбина. Те отговориха - няма да плащаме на хора, които не живеят в родината си, обобщи бТВ.
"През следващите минути това НС предстои да извърши покушение срещу избирателните права на нашите съграждани, които в изборния ден няма да са в България. Това се случва в резултат на тъмни политически сделки", казва Надежда Йорданова от ПП-ДБ.
"Няма как да финансираме изборите на някого, който живее извън граница и не си плаща данъците в България. Ако обича родината си добре дошъл е да си отиде в консулството", заяви Драгомир Стойнев от БСП.
Стигна се до словесни сблъсъци и между вносителите от "Възраждане" и АПС.
"Напълно ви разбирам, вие се борите за 40 хиляди гласа с надеждата да влезете отново в НС", заяви Цончо Ганев от "Възраждане".
"Възраждане, изпълнявате политическа поръчка на вашия председател и лидер Пеевски", коментира Севим Али от АПС.
"Аз бях поддръжник на такъв вид възможност за гласуване. Но едно събитие промени моето мнение, уважаван от вашите среди юрист Лена Бориславова, някой се възползва от нейното доверие и един забравен електронен подпис някой друг ѝ го е взел и е направил вид вписване", заяви Александър Иванов, ГЕРБ.
"Вие на правите разлика между електронен подпис и ел. идентификация и ще има допълнителна верификация", Божидар Божанов от ПП-ДБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 прокопи
13:38 05.02.2026
2 хехе
13:39 05.02.2026
3 АГАТ а Кристи
13:41 05.02.2026
4 Мими Ралева
13:42 05.02.2026
5 обективен
13:44 05.02.2026
6 ГЕРБ
Имам чувството, че Борисов нарочно тика ГЕРБ към дъното.
13:45 05.02.2026
7 По тази логика
Коментиран от #9
13:51 05.02.2026
8 ппдб
13:52 05.02.2026
9 прекрасна идея
До коментар #7 от "По тази логика":който не живее тук,не плаща данъци,няма 12ти клас да няма право на глас.И хоп електората от кривоглави и кафяви отпадат автоматично.
Коментиран от #13
13:56 05.02.2026
10 Вакли Бобинов
13:58 05.02.2026
11 Т.КОЛЕВ
ЕВРОПЕЙДКИ САЮЗ.
Всеки може да живее кафето си иска и да си плаща ДДС харчи заплатата кадето пойска в европейскста общност саюз.
Данък сгради,смет се плащат в България данъците. СКОРО НАБЛИЖАЕА МЕТЛАТА ЗА ТАКИВА ПАРОДИЯ ПОЛИТИЦИ С ГОЛЕМИ ПАЧКИ ПАРИ ЗА ИЗДРЪЖКА ЗАПЛАТИ ОТ ДАНЪЦИ.
Коментиран от #23
14:02 05.02.2026
12 Т.КОЛЕВ
14:05 05.02.2026
13 Дааа
До коментар #9 от "прекрасна идея":А ти научи ли се да се подмиваш,всички с двойно гражданство ще бъдат докарани с автобуси
Коментиран от #22
14:42 05.02.2026
14 А питам
14:42 05.02.2026
15 Къде
14:45 05.02.2026
16 Адвокат
15:02 05.02.2026
17 Въпроса е решим, но......
15:12 05.02.2026
18 Кабакрадев
15:19 05.02.2026
19 Дпсарите от двете дпста
Да, ама ако минат бариерата от 3 %.
Намериха им цаката възраждане.
16:03 05.02.2026
20 Зиганшин
16:41 05.02.2026
21 Гост
19:35 05.02.2026
22 Гост
До коментар #13 от "Дааа":Баш по него време ще има стачка на превозвачите и митничарите.
19:38 05.02.2026
23 Гост
До коментар #11 от "Т.КОЛЕВ":С този правопис, как да ти повярва човек, че не си объркал партията в бюлетината?
19:39 05.02.2026