Остър сблъсък в парламента между "Възраждане" и АПС за Изборния кодекс

5 Февруари, 2026 13:33 1 488 23

Няма как да финансираме изборите на някого, който живее извън граница и не си плаща данъците в България, заяви Драгомир Стойнев от БСП

Остра полемика в парламента по промените в изборния кодекс. Полярни мнения и бурни дебати около ограничаването на броя на изборните секции в страните извън Европейския съюз.

Дебатът в залата започна с остри реплики. Опозицията обвини управляващите, че отнемат правото на глас на хиляди българи в чужбина. Те отговориха - няма да плащаме на хора, които не живеят в родината си, обобщи бТВ.

"През следващите минути това НС предстои да извърши покушение срещу избирателните права на нашите съграждани, които в изборния ден няма да са в България. Това се случва в резултат на тъмни политически сделки", казва Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

"Няма как да финансираме изборите на някого, който живее извън граница и не си плаща данъците в България. Ако обича родината си добре дошъл е да си отиде в консулството", заяви Драгомир Стойнев от БСП.

Стигна се до словесни сблъсъци и между вносителите от "Възраждане" и АПС.

"Напълно ви разбирам, вие се борите за 40 хиляди гласа с надеждата да влезете отново в НС", заяви Цончо Ганев от "Възраждане".

"Възраждане, изпълнявате политическа поръчка на вашия председател и лидер Пеевски", коментира Севим Али от АПС.

"Аз бях поддръжник на такъв вид възможност за гласуване. Но едно събитие промени моето мнение, уважаван от вашите среди юрист Лена Бориславова, някой се възползва от нейното доверие и един забравен електронен подпис някой друг ѝ го е взел и е направил вид вписване", заяви Александър Иванов, ГЕРБ.

"Вие на правите разлика между електронен подпис и ел. идентификация и ще има допълнителна верификация", Божидар Божанов от ПП-ДБ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прокопи

    17 2 Отговор
    Е как така "остри" сблъсъци? Те нали са тъпи.

    13:38 05.02.2026

  • 2 хехе

    14 5 Отговор
    фе.овете не разбрахали, че вече други разпределят порциите.

    13:39 05.02.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    13 8 Отговор
    Руско-турска война за българската територия...

    13:41 05.02.2026

  • 4 Мими Ралева

    11 2 Отговор
    Щом не са го ударили на бокс още,значи сблъскването им е в начален етап.

    13:42 05.02.2026

  • 5 обективен

    11 2 Отговор
    Така наречените партии са си направо ОПГ- ки , защото не мислят за държавата и народа а за собственото си забогатяване . Няма и един депутат който да не е за затвора !!

    13:44 05.02.2026

  • 6 ГЕРБ

    13 4 Отговор
    загубиха турците за изборите!

    Имам чувството, че Борисов нарочно тика ГЕРБ към дъното.

    13:45 05.02.2026

  • 7 По тази логика

    15 4 Отговор
    Не трябва никъде извън България да се гласува

    Коментиран от #9

    13:51 05.02.2026

  • 8 ппдб

    12 4 Отговор
    са в подкрепа на дпс. Тотално се закопават,и не трябва да стъпят в НС.

    13:52 05.02.2026

  • 9 прекрасна идея

    23 3 Отговор

    До коментар #7 от "По тази логика":

    който не живее тук,не плаща данъци,няма 12ти клас да няма право на глас.И хоп електората от кривоглави и кафяви отпадат автоматично.

    Коментиран от #13

    13:56 05.02.2026

  • 10 Вакли Бобинов

    10 4 Отговор
    Защо медиите се спотайват по въпроса за кражбата на БДЖ-ПП, която Шиши и министърът му на транспорта извършват в този момент?

    13:58 05.02.2026

  • 11 Т.КОЛЕВ

    3 13 Отговор
    КАКВО НЯМАЛО ДА ФИНАНСИРАТ ?
    ЕВРОПЕЙДКИ САЮЗ.
    Всеки може да живее кафето си иска и да си плаща ДДС харчи заплатата кадето пойска в европейскста общност саюз.
    Данък сгради,смет се плащат в България данъците. СКОРО НАБЛИЖАЕА МЕТЛАТА ЗА ТАКИВА ПАРОДИЯ ПОЛИТИЦИ С ГОЛЕМИ ПАЧКИ ПАРИ ЗА ИЗДРЪЖКА ЗАПЛАТИ ОТ ДАНЪЦИ.

    Коментиран от #23

    14:02 05.02.2026

  • 12 Т.КОЛЕВ

    1 13 Отговор
    ДЕСКРИМИНСЦИЯ В ДСЮЗА ИЛИ ИЗВЪН РОДЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ СА СИ БЪЛГАРИ.

    14:05 05.02.2026

  • 13 Дааа

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "прекрасна идея":

    А ти научи ли се да се подмиваш,всички с двойно гражданство ще бъдат докарани с автобуси

    Коментиран от #22

    14:42 05.02.2026

  • 14 А питам

    15 2 Отговор
    Защо в Германия турците с двойно гражданство не могат да гласуват?

    14:42 05.02.2026

  • 15 Къде

    6 3 Отговор
    Е Пеевски досега 9 души от нашето семейство гласувахме за него но този път няма

    14:45 05.02.2026

  • 16 Адвокат

    9 2 Отговор
    Да отскочат до Румъния или до Гърция или да прочетат в Интернет изборните им закони, където гласуването по пощата решава този ненужен, но много удобен за депутатите в България начин за лишаване на българите от правото на глас в чужбина. 3 млн. българи напуснаха страната,защото са недоволни от управлението й и ако гласуват свободно и честно резултатите на статуквото няма да се нагодят. Избирателните списъци и гласуването по пощата или електронно ще промени България, но сценаристите не дават. ЦИК трябва да е професионален орган от юристи експерти по изборно право, които да гарантират законността и честност, а не партийни подлоги. Когато това бъде прието в закона може да има честни и свободни избори. Разбира се и критерий за депутати, а не сбирщина от кол и въже и доста кандидати за зад решетките.

    15:02 05.02.2026

  • 17 Въпроса е решим, но......

    0 3 Отговор
    Да чакаш нещо свестно от хора, които гласуваха с чужди депутатски карти, без дори да се крият.....?! Еле, намериха начин с пръстов отпечатък да решат тая цигания. Етническите гласове от Турция са проблем от признаването противоконституционно на дпс по конюктурни причини, точно от бсп! Сега, пак по същите причини искат обратното. Е, това държава ли е???

    15:12 05.02.2026

  • 18 Кабакрадев

    4 5 Отговор
    Възраждане са подчинени на 2-те прас...ета,и са ги пуснали само да лаят,но за важните въпроси провеждат решенията,които им е спуснал босъ...т Де..ля..н.......но много тъ..паци са заблудени,и стават смешни,като агити...рат и вярват на Ко..цето....пък той си заработва милио...ни от 2-те прасе...та.

    15:19 05.02.2026

  • 19 Дпсарите от двете дпста

    3 1 Отговор
    им духнаха под опашката и сега пикаяткръв и кълнат как щели пак да победят.
    Да, ама ако минат бариерата от 3 %.
    Намериха им цаката възраждане.

    16:03 05.02.2026

  • 20 Зиганшин

    3 0 Отговор
    Захвърлен в коша за отпадъци по време на изборите, лунгурът с очилата възкръсна като стана Ахмед,за да седне той на депутатското му място днес.Това изчадие няма срам,като кукувица седна на избраният си съпартиец за депутат в 51-то НС.Дебилското в този върви с него навсякъде.

    16:41 05.02.2026

  • 21 Гост

    2 0 Отговор
    Да избягаш от тук, но да искаш да гласуваш на изборите ни е все едно, да спреш да буташ каруцата, но да даваш акъл на другите, как да я бутат.

    19:35 05.02.2026

  • 22 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дааа":

    Баш по него време ще има стачка на превозвачите и митничарите.

    19:38 05.02.2026

  • 23 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Т.КОЛЕВ":

    С този правопис, как да ти повярва човек, че не си объркал партията в бюлетината?

    19:39 05.02.2026

