Остър сблъсък в парламента между "Възраждане" и АПС за Изборния кодекс

Остра полемика в парламента по промените в изборния кодекс. Полярни мнения и бурни дебати около ограничаването на броя на изборните секции в страните извън Европейския съюз.

Дебатът в залата започна с остри реплики. Опозицията обвини управляващите, че отнемат правото на глас на хиляди българи в чужбина. Те отговориха - няма да плащаме на хора, които не живеят в родината си, обобщи бТВ.

"През следващите минути това НС предстои да извърши покушение срещу избирателните права на нашите съграждани, които в изборния ден няма да са в България. Това се случва в резултат на тъмни политически сделки", казва Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

"Няма как да финансираме изборите на някого, който живее извън граница и не си плаща данъците в България. Ако обича родината си добре дошъл е да си отиде в консулството", заяви Драгомир Стойнев от БСП.

Стигна се до словесни сблъсъци и между вносителите от "Възраждане" и АПС.

"Напълно ви разбирам, вие се борите за 40 хиляди гласа с надеждата да влезете отново в НС", заяви Цончо Ганев от "Възраждане".

"Възраждане, изпълнявате политическа поръчка на вашия председател и лидер Пеевски", коментира Севим Али от АПС.

"Аз бях поддръжник на такъв вид възможност за гласуване. Но едно събитие промени моето мнение, уважаван от вашите среди юрист Лена Бориславова, някой се възползва от нейното доверие и един забравен електронен подпис някой друг ѝ го е взел и е направил вид вписване", заяви Александър Иванов, ГЕРБ.

"Вие на правите разлика между електронен подпис и ел. идентификация и ще има допълнителна верификация", Божидар Божанов от ПП-ДБ.