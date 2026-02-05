Новини
Радостин Василев: Правителството в оставка и мнозинството му е твърде вероятно да продължат с временен бюджет

5 Февруари, 2026 16:21 1 268 25

Не очаквам служебното правителство да предложи нов бюджет. Очаквам да проведе само избори, коментира още лидерът на МЕЧ

Радостин Василев: Правителството в оставка и мнозинството му е твърде вероятно да продължат с временен бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Удължителният бюджет е единственият вариант за този момент, каза лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента, предават от БТА.

Не очаквам служебното правителство да предложи нов бюджет. Очаквам да проведе само избори, коментира още той.

„Правителството в оставка и мнозинството му едвам събра кворум днес, за да приемат промените в Изборния кодекс, така че е твърде вероятно да продължават с временен бюджет", каза още Василев.


Оценка 3.2 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Спрете да показвате

    17 11 Отговор
    това нищожество!

    Коментиран от #11, #12, #14

    16:26 05.02.2026

  • 2 Дориана

    7 15 Отговор
    Разбира се, удължителния бюджет е най- доброто решение за България. Коалиция Магнитски са компроментирани отвсякъде те единствено и само могат да сътворят корумпиран , популистки и некадърен бюджет.

    Коментиран от #3

    16:30 05.02.2026

  • 3 Абе

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Не омръзнахте ли сами на себе си да пишете едно и също.Знаеш ли колко им пука на политиците за бюджета Страдат обикновените хора в общините. Пеевски и Борисов щели да са потърпевши,ама друг път

    16:36 05.02.2026

  • 4 Ура,,Ура

    11 2 Отговор
    Промените в изборния кодекс ще отидат в КС и отделно президента ще му наложи вето. За какво ги правят тези глупости Възраждане преди избори никой не знае. Само ще си загубят доста гласове.

    Коментиран от #8, #9

    16:41 05.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И 1% му е много

    11 8 Отговор
    Този като какьв го показвате? Панаирджийск(ата) меч-ка на Боко и Шиши!

    16:52 05.02.2026

  • 7 Шишарката

    10 9 Отговор
    не знае къде се намира!

    16:54 05.02.2026

  • 8 К.съдия

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    В конституцията пише ли,колко да са секциите?

    16:56 05.02.2026

  • 9 230 бяха напьлно излишни

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    Много правилно го казахте "глупости" т. е ще останат да гласуват за тях кои г... ? Правилно! Между другого излезе в туб.. нов..... с Росен Миленов в КЕВР - показаха още 10 -ина нищоправещи хрантутника.

    17:01 05.02.2026

  • 10 Зъл пес

    11 7 Отговор
    Ритливото нахално кенгуру.Да не го допускаме повече в парламента.Срам за България.

    Коментиран от #13

    17:03 05.02.2026

  • 11 FIFA обмислят

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Спрете да показвате":

    след получаване на червен картон , футболистът да си доиграе мача и да прави фаулове безплатно !
    Некъф българин го предложил-))

    17:17 05.02.2026

  • 12 Руди гела ви прави на ЛУДИ

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Спрете да показвате":

    Ще гласуваме само за Руди!

    Коментиран от #24

    17:30 05.02.2026

  • 13 Бъхлив пес от ДПС-НН

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Зъл пес":

    Ай как боли от Руди къч да получиш ти! Вай вай!

    17:31 05.02.2026

  • 14 Джен 3и Фльоp

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Спрете да показвате":

    Руди е номер едно и в тиктоката и в инстата!

    Коментиран от #25

    17:33 05.02.2026

  • 15 Габрово

    3 5 Отговор
    Толкова ли е трудно да седнат и да се разберат за един бюджет в полза на изнемогващия български народ

    Коментиран от #19

    17:35 05.02.2026

  • 16 Свине

    6 4 Отговор
    в човешки дрехи

    17:36 05.02.2026

  • 17 Христо

    8 0 Отговор
    Тези юнаци и пръстите не си мърдат ако няма далавера в тяхна полза

    17:37 05.02.2026

  • 18 Пенсионер

    7 3 Отговор
    Тези 240 бройки не заслужават да бъдат в следващия парламент а изцяло нови че после да не ни е яд че гласувахме

    17:39 05.02.2026

  • 19 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Габрово":

    казах да го ,,,,,,,, бедните!

    17:39 05.02.2026

  • 20 Пловдив

    6 2 Отговор
    Така и никой не отговори защо ползваме най скъпия ток в Европа и журналистите също мълчат вместо да ги питат

    17:41 05.02.2026

  • 21 Споко

    4 4 Отговор
    Радев идва

    17:43 05.02.2026

  • 22 Тия защо

    3 2 Отговор
    Все още получават заплати

    17:44 05.02.2026

  • 23 Да идва

    4 1 Отговор
    Путин и да стане квото ще

    17:46 05.02.2026

  • 24 Въпрос на интелект

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Руди гела ви прави на ЛУДИ":

    Да се гласува за лъжец и продажник, казва всичко за гласуващият. Такива като този, глупаци търсят. 😄

    19:19 05.02.2026

  • 25 Как да не е

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Джен 3и Фльоp":

    няма пои жалък лъжец и продажник. Чак гнуси.

    19:20 05.02.2026

