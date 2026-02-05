Радостин Василев: Правителството в оставка и мнозинството му е твърде вероятно да продължат с временен бюджет

Удължителният бюджет е единственият вариант за този момент, каза лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента, предават от БТА.

Не очаквам служебното правителство да предложи нов бюджет. Очаквам да проведе само избори, коментира още той.

„Правителството в оставка и мнозинството му едвам събра кворум днес, за да приемат промените в Изборния кодекс, така че е твърде вероятно да продължават с временен бюджет", каза още Василев.