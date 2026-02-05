Димитър Манолов: Моята прогноза е, че някъде до септември може да останем без редовен бюджет

Изборът на президента Илияна Йотова е, че няма избор. Тя самата го заяви и призова депутатите да поправят тази чутовна глупост "домова книга". Аз не познавам повечето от кандидатите за служебен премиер. Ясно е, че някои от тези хора бяха избрани на постовете си точно, защото стават кандидати за служебен премиер. Аз нямам фаворит. Факт е, че има много работа за вършене.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, цитиран от novini.bg.
"Моята прогноза е, че някъде до септември може да останем без редовен бюджет и направо да мислим за бюджета за следващата година. Удължителният бюджет е до март месец. Не знам какво става след това. Би трябвало да се приеме удължителен бюджет на удължителния. Ясно е, че този парламент не трябва да приема редовен бюджет. Ще видим какво ще стане", добави той.
"Това, което се готвят да приемат депутатите, не е никаква пенсионна реформа. Това е угаждане на няколко частни пенсионни фонда. 80% от гражданите не са си избрали частен пенсионен фонд и са служебно разпределени. Това показва колко голям е интересът към частните пенсионни фондове", каза още Димитър Манолов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Политика и мотика
21:15 05.02.2026
2 🔪🎃🪓
Коментиран от #16, #24
21:15 05.02.2026
3 обективен
Коментиран от #17
21:15 05.02.2026
4 БОЙС ТУ МЕН
КЪДЕ Е
БЪДХЕД 😤
21:19 05.02.2026
5 Жан Бойко
21:20 05.02.2026
6 Чичо Манчо
21:31 05.02.2026
7 Зандов
21:34 05.02.2026
8 Митьо джибрата
Ха наздраве !
21:35 05.02.2026
9 По вероятната
21:36 05.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Вече
Втора категория труд ме отърва, нооо като видях каква сума са ми одържали, и то от 2000 г до сега....това си е чиста кражба.
Коментиран от #13
21:53 05.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ИСТИНАТА
До коментар #11 от "Вече":Абсурдо е, рискуващите живота си, спасителите на изпаднали в беда да са престъпници.
Ето само един от многото случаи: 2010 г., в района на Боснек са заседнали хора в пещерна система
след рязко покачване на водата и затруднен достъп, над 50 часа заради трудния терен и условията под земята.
В групата на блокираните са били най-опитният спелеолог в Перник Ивайло Чичев.
Останалите са Йонко Ангелов - от София; Петър Димитров, Илия Драганов, 11-годишният Емил Димитров,
осмокласничките Божидара Белова и Марина Монева, и петимата от Карлово.
Седмината са били блокирани в пещерата "Духлата" до пернишкото село Боснек две денонощия,
след като нивото на подземните реки се вдигнало със 7 метра заради дъждовете и галериите били наводнени.
С риск на животът си, рейнджърите успяват да спасят изпадналите в смъртоностният капан!
Убийството на рейнджърите в Петрохан е извършено от хора на
комуниста Бойко Борисов.
Заради разкритият му наркоканал!
21:59 05.02.2026
14 Никой
Това се отнася и за разни социални сдружения - с нестопанска цел. Като - Конфедерации.
То няма пари - ама те - устенцата.
Това докъде може - докъдето свършат парички.
22:09 05.02.2026
15 Хубаво да го
22:13 05.02.2026
16 То само
До коментар #2 от "🔪🎃🪓":Пенсиите да са....
Негов специалитет са и поръчковите у......ства.
22:16 05.02.2026
17 Софийски селянин,
До коментар #3 от "обективен":Споко нищо такова няма да се случи,кой ще издържа хрантутниците администрация управници,пенсионери ромляни...
Полицаите пожарникарите военните,и много други...
22:22 05.02.2026
18 Наско
С бюджет в държавата го забелихме,а с над 100 милиарда лева външен дълг,на крадците в държавата ошушкаха всичко,като за световно!!Бюджета ли ги спря,войната в Украйна ли ,това,че с трън да завъртиш няма какво да заметеш в хазната! И ТИ И ДРУГИЯ ДЕРИБЕЙ НА КНСБ СТЕ ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ,ЛИКА ПРИЛИКА!
23:16 05.02.2026
19 Без пенсия още
Такава бе модата...
23:37 05.02.2026
20 От твоята прогноза
23:49 05.02.2026
21 Горски
00:15 06.02.2026
22 Трябва им бюджет за да си раздават пари
00:28 06.02.2026
23 Трябва им бюджет за да си раздават пари
00:44 06.02.2026
24 хаха
До коментар #2 от "🔪🎃🪓":Не е точно Бойко. Драги в доклада си още описва, че са нужни по трилион годишно за зелена сделка. Даже не отчита в това бюджет за военните, защото тази идея дойде по-късно. Урсула иска да намери на първо време трилион за 4-5г напред за въоръжаване. Още през 1.2025 беше създаден Фонд за Спестявания и Инвестиции. Идеята- много пари стоят в банки и не се въртят на борсите да финансират икономиката. Затова се прави фонд, който да инвестира в зелени стартъпи и въоръжаване, а пенсионните дружества и банките да са ЗАДЪЛЖЕНИ да държат негови ценни книжа като резерви. Тези резерви, разбира се, ще се водят на хартия сигурни като ДЦК, докато не гръмне като през 2007 с гарантираните от правителството на САЩ ипотеки. Тогава кризата дойде от това, че пакети от ипотеки се продаваха като сигурни книжа заради държавната гаранция. Като почнаха да гърмят, държавата отказа да плаща и така пакети по милиард с примерно 20 лоши кредита вътре станаха с цена 0.
06:10 06.02.2026
25 хаха
И нека помислим и за друг риск в реформите. ОК, фирмите на борсата нека са 100% стабилни. 20% от хората тази година избират опцията с по-рискжви инвестиции.Купуват се акции примерно за 5 милиарда и 20 стоят в ДЦК. Догодина какво става, ако 10% от тези с ДЦК решат да минат на акциите или 20% от тези с акции на ДЦК? На борсата ще излязат акции или ДЦК за милиарди, защото трябва да се смени типа на актива. Това обезценява всички ценни книжа на същите фирми или същите държави. Изведнъж не просто има загуба от препродажбата, а и от обезценка на целите обезпечения в дадения тип фонд. Реформата е правена от хора с 0 идея за борсовата търговия или просто мислещи само да прокарат директиви и да намажат, а след тях и потоп.
06:15 06.02.2026
26 Синдикалист смята че кандидатите стават
07:14 06.02.2026