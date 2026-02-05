Новини
Димитър Манолов: Моята прогноза е, че някъде до септември може да останем без редовен бюджет

5 Февруари, 2026 21:08 1 249 26

Това, което се готвят да приемат депутатите, не е никаква пенсионна реформа. Това е угаждане на няколко частни пенсионни фонда, коментира още лидерът на КТ "Подкрепа"

Димитър Манолов: Моята прогноза е, че някъде до септември може да останем без редовен бюджет - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборът на президента Илияна Йотова е, че няма избор. Тя самата го заяви и призова депутатите да поправят тази чутовна глупост "домова книга". Аз не познавам повечето от кандидатите за служебен премиер. Ясно е, че някои от тези хора бяха избрани на постовете си точно, защото стават кандидати за служебен премиер. Аз нямам фаворит. Факт е, че има много работа за вършене.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, цитиран от novini.bg.

"Моята прогноза е, че някъде до септември може да останем без редовен бюджет и направо да мислим за бюджета за следващата година. Удължителният бюджет е до март месец. Не знам какво става след това. Би трябвало да се приеме удължителен бюджет на удължителния. Ясно е, че този парламент не трябва да приема редовен бюджет. Ще видим какво ще стане", добави той.
"Това, което се готвят да приемат депутатите, не е никаква пенсионна реформа. Това е угаждане на няколко частни пенсионни фонда. 80% от гражданите не са си избрали частен пенсионен фонд и са служебно разпределени. Това показва колко голям е интересът към частните пенсионни фондове", каза още Димитър Манолов.


  • 1 Политика и мотика

    7 3 Отговор
    Гаьовски работи никой не е виновен, пък вина имат и закони си имат.

    21:15 05.02.2026

  • 2 🔪🎃🪓

    18 1 Отговор
    Бойко иска да окраде пенсиите.

    Коментиран от #16, #24

    21:15 05.02.2026

  • 3 обективен

    19 2 Отговор
    Парите свършват ,и територията тотално се разпада , и всеки хваща на където му видят очите !! И това ще стане защото тиквите и свинете ако бяха в затвора ,всичко щеше да е друго !

    Коментиран от #17

    21:15 05.02.2026

  • 4 БОЙС ТУ МЕН

    4 1 Отговор
    БИВЪЛС,😬
    КЪДЕ Е
    БЪДХЕД 😤

    21:19 05.02.2026

  • 5 Жан Бойко

    15 1 Отговор
    И с бюджет и без бюджет ще си вдигате заплатите ще теглите всяка седмица заеми и ще си вкарвате работници от Азия .

    21:20 05.02.2026

  • 6 Чичо Манчо

    6 0 Отговор
    Това е индивида с пържения въздух.

    21:31 05.02.2026

  • 7 Зандов

    2 0 Отговор
    Тоя вечния с всички имащи пари политици приятел ,дали изучава вече Пакистански, Индийски и хинди . Поне Таджикски и Азербайджански трябва да е понаучил . Ко ще му плаща заплатите без един работен ден да има в живота си , ако не може да ги лъже и тях как ги защитавал. Не напразно Мафията се е зародила като синдикално движение за защита на трудещите се и е хванала веднага Сметоизвозването дори и да не е платено несправедливо през данъци .

    21:34 05.02.2026

  • 8 Митьо джибрата

    5 1 Отговор
    Карай бе адаш...важното е бурето да не пресъхне до новата реколта...
    Ха наздраве !

    21:35 05.02.2026

  • 9 По вероятната

    7 2 Отговор
    прогноза е да ни отървеш от присъствието си!

    21:36 05.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вече

    4 0 Отговор
    Няма да ви плащам нищо,КРАДЦИ долни.
    Втора категория труд ме отърва, нооо като видях каква сума са ми одържали, и то от 2000 г до сега....това си е чиста кражба.

    Коментиран от #13

    21:53 05.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вече":

    Абсурдо е, рискуващите живота си, спасителите на изпаднали в беда да са престъпници.

    Ето само един от многото случаи: 2010 г., в района на Боснек са заседнали хора в пещерна система
    след рязко покачване на водата и затруднен достъп, над 50 часа заради трудния терен и условията под земята.

    В групата на блокираните са били най-опитният спелеолог в Перник Ивайло Чичев.
    Останалите са Йонко Ангелов - от София; Петър Димитров, Илия Драганов, 11-годишният Емил Димитров,
    осмокласничките Божидара Белова и Марина Монева, и петимата от Карлово.

    Седмината са били блокирани в пещерата "Духлата" до пернишкото село Боснек две денонощия,
    след като нивото на подземните реки се вдигнало със 7 метра заради дъждовете и галериите били наводнени.

    С риск на животът си, рейнджърите успяват да спасят изпадналите в смъртоностният капан!


    Убийството на рейнджърите в Петрохан е извършено от хора на
    комуниста Бойко Борисов.
    Заради разкритият му наркоканал!

    21:59 05.02.2026

  • 14 Никой

    1 0 Отговор
    Но ние "лапкаме" твърде агресивно - няма такава Държава - ние сме във фалит - но папкаме.

    Това се отнася и за разни социални сдружения - с нестопанска цел. Като - Конфедерации.

    То няма пари - ама те - устенцата.

    Това докъде може - докъдето свършат парички.

    22:09 05.02.2026

  • 15 Хубаво да го

    3 0 Отговор
    Слушате тоя е повече от мафиот .

    22:13 05.02.2026

  • 16 То само

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🔪🎃🪓":

    Пенсиите да са....
    Негов специалитет са и поръчковите у......ства.

    22:16 05.02.2026

  • 17 Софийски селянин,

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "обективен":

    Споко нищо такова няма да се случи,кой ще издържа хрантутниците администрация управници,пенсионери ромляни...
    Полицаите пожарникарите военните,и много други...

    22:22 05.02.2026

  • 18 Наско

    5 0 Отговор
    Димитър Манолов героят от КТ Подкрепа е готов за владика!Все опява и все небръснат!
    С бюджет в държавата го забелихме,а с над 100 милиарда лева външен дълг,на крадците в държавата ошушкаха всичко,като за световно!!Бюджета ли ги спря,войната в Украйна ли ,това,че с трън да завъртиш няма какво да заметеш в хазната! И ТИ И ДРУГИЯ ДЕРИБЕЙ НА КНСБ СТЕ ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ,ЛИКА ПРИЛИКА!

    23:16 05.02.2026

  • 19 Без пенсия още

    2 0 Отговор
    1977-ма след ,като се уволних от казармата,имах такава черна коса и като студент ходих с такова поло и сако на лекции...
    Такава бе модата...

    23:37 05.02.2026

  • 20 От твоята прогноза

    4 0 Отговор
    никой не се интересува. Не ти е работа да прогнозираш, а да действаш и докладваш реални резултати.Вместо това вие превърнахте профсъюза в паразитираш орган , а ръководителите на олигарси , каквото и да означава това.

    23:49 05.02.2026

  • 21 Горски

    2 0 Отговор
    Ами супер, като няма , няма! Аз като нямам, не харча а и не взимам заем щото няма с какво да го върна. А да не говорим, че приходите на държавните предприятия ги прибраха авансово за две години. Той затова Хаяшито харчи яко. Сега очаквам да подпише договор и с други президенти, за него има. Защо се е закъхарил за редовен,сигурен бюджет?Колко хора живеем в несигурност?Никога да нямате редовен бюджет,да се научите и вие да живеете в несигурност за утрешният ден! И по добре. Така няма да има кой да краде и ще лъсне истината че вместо 240 ни са необходими стотина народни представители.

    00:15 06.02.2026

  • 22 Трябва им бюджет за да си раздават пари

    3 0 Отговор
    От парите на работещите хора да вземат и да си разпределят сами на себе си заплати и бонуси десеторно по големи думи нямам.

    00:28 06.02.2026

  • 23 Трябва им бюджет за да си раздават пари

    3 0 Отговор
    Дори и в днешния ден дори и в този сайт дори и на тази редичка имаме пример как "богоизбрани"си раздават безпардонно пари и увеличения точно десет пъти по високи от заплатата на работещите какво да кажем. ....

    00:44 06.02.2026

  • 24 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🔪🎃🪓":

    Не е точно Бойко. Драги в доклада си още описва, че са нужни по трилион годишно за зелена сделка. Даже не отчита в това бюджет за военните, защото тази идея дойде по-късно. Урсула иска да намери на първо време трилион за 4-5г напред за въоръжаване. Още през 1.2025 беше създаден Фонд за Спестявания и Инвестиции. Идеята- много пари стоят в банки и не се въртят на борсите да финансират икономиката. Затова се прави фонд, който да инвестира в зелени стартъпи и въоръжаване, а пенсионните дружества и банките да са ЗАДЪЛЖЕНИ да държат негови ценни книжа като резерви. Тези резерви, разбира се, ще се водят на хартия сигурни като ДЦК, докато не гръмне като през 2007 с гарантираните от правителството на САЩ ипотеки. Тогава кризата дойде от това, че пакети от ипотеки се продаваха като сигурни книжа заради държавната гаранция. Като почнаха да гърмят, държавата отказа да плаща и така пакети по милиард с примерно 20 лоши кредита вътре станаха с цена 0.

    06:10 06.02.2026

  • 25 хаха

    0 0 Отговор
    Да се върнем към пенсионните дружества. Новите реформи всъщност са с цел точно прокарване полека на този рисков фонд(90% от стартъпите по статистика фалират в първите си 2 години, а в ЕС много при държавни пари си се правят да усвоят финансирането и да бегат).
    И нека помислим и за друг риск в реформите. ОК, фирмите на борсата нека са 100% стабилни. 20% от хората тази година избират опцията с по-рискжви инвестиции.Купуват се акции примерно за 5 милиарда и 20 стоят в ДЦК. Догодина какво става, ако 10% от тези с ДЦК решат да минат на акциите или 20% от тези с акции на ДЦК? На борсата ще излязат акции или ДЦК за милиарди, защото трябва да се смени типа на актива. Това обезценява всички ценни книжа на същите фирми или същите държави. Изведнъж не просто има загуба от препродажбата, а и от обезценка на целите обезпечения в дадения тип фонд. Реформата е правена от хора с 0 идея за борсовата търговия или просто мислещи само да прокарат директиви и да намажат, а след тях и потоп.

    06:15 06.02.2026

  • 26 Синдикалист смята че кандидатите стават

    0 0 Отговор
    За премиер. Странно. Дори децата виждат че голяма част от тях не стават. Лично на мен ми е обидно от нивото на домовата книга. Ако съм президент ще издам указ с дата на изборите и ще оставя досегашните да ги провеждат както могат и да си носят отговорността до край.

    07:14 06.02.2026

