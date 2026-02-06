Корнелия Нинова: Радев трябваше да излезе на партийния терен още 2020 г.

Ние от "Непокорна България" ще представляваме лявото на тези избори. Зависи БСП какво ще решат на Конгреса си. За мен предателството, което извършиха, събирайки се с Борисов и Пеевски няма да бъде простено - от симпатизанти, от членовете. Под въпрос е дали изобщо ще влязат. Това заяви Корнелия Нинова в предаването "Денят започва" по БНТ.

На въпрос как ѝ изглежда БСП в момента, тя отговори: "В насипно състояние. Разкъсвана от противоречия. Трима концесионери се борят за собствеността там".

По думите ѝ тримата концесионери са Борисов, Пеевски и Радев. И добави, че концесията я даде новото ръководство "за пет поста и лични облаги".

Нинова бе категорична, че БСП не могат да бъдат партньор на нейната партия "Непокорна България". "Те коренно промениха посоката на партията. В управлението, в което участваха, не показаха ляв профил. За мен това беше най-антисоциалното правителство. След това - отстъплението от принципите и морала да се борим с модела на управление от последните 15 години им дава съвсем нова посока", добави тя.

Според нея решението на Радев да излезе сега на партийния терен е закъсняло. "2020 г. ако беше го направил щяхме да сме забравили за модела Борисов - Пеевски. Тогава имаше такава енергия", каза още тя.

Разбра се, че Радев подава ръка на всички. За нас това не е принципно. Да отвориш вратата към ГЕРБ, за да правиш мнозинства за нас е голяма грешка, коментира още Нинова.

По думите ѝ промените в Изборния кодекс са изключително вредни. "Ще доведе до още по-голямо отчуждение на хората към изборния процес. Вече има закани, че решението ще бъде обжалвано в КС. Има призиви Йотова да наложи вето. Много глупаво решение", смята Корнелия Нинова.