Корнелия Нинова: Радев трябваше да излезе на партийния терен още 2020 г.

6 Февруари, 2026 08:38 1 866 46

  • корнелия нинова-
  • избори-
  • гласуване-
  • бсп-
  • румен радев

На въпрос как ѝ изглежда БСП в момента, тя отговори: "В насипно състояние. Разкъсвана от противоречия. Трима концесионери се борят за собствеността там"

Корнелия Нинова: Радев трябваше да излезе на партийния терен още 2020 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние от "Непокорна България" ще представляваме лявото на тези избори. Зависи БСП какво ще решат на Конгреса си. За мен предателството, което извършиха, събирайки се с Борисов и Пеевски няма да бъде простено - от симпатизанти, от членовете. Под въпрос е дали изобщо ще влязат. Това заяви Корнелия Нинова в предаването "Денят започва" по БНТ.

На въпрос как ѝ изглежда БСП в момента, тя отговори: "В насипно състояние. Разкъсвана от противоречия. Трима концесионери се борят за собствеността там".

По думите ѝ тримата концесионери са Борисов, Пеевски и Радев. И добави, че концесията я даде новото ръководство "за пет поста и лични облаги".

Нинова бе категорична, че БСП не могат да бъдат партньор на нейната партия "Непокорна България". "Те коренно промениха посоката на партията. В управлението, в което участваха, не показаха ляв профил. За мен това беше най-антисоциалното правителство. След това - отстъплението от принципите и морала да се борим с модела на управление от последните 15 години им дава съвсем нова посока", добави тя.

Според нея решението на Радев да излезе сега на партийния терен е закъсняло. "2020 г. ако беше го направил щяхме да сме забравили за модела Борисов - Пеевски. Тогава имаше такава енергия", каза още тя.

Разбра се, че Радев подава ръка на всички. За нас това не е принципно. Да отвориш вратата към ГЕРБ, за да правиш мнозинства за нас е голяма грешка, коментира още Нинова.

По думите ѝ промените в Изборния кодекс са изключително вредни. "Ще доведе до още по-голямо отчуждение на хората към изборния процес. Вече има закани, че решението ще бъде обжалвано в КС. Има призиви Йотова да наложи вето. Много глупаво решение", смята Корнелия Нинова.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 28 гласа.
  • 1 кури

    26 9 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    08:40 06.02.2026

  • 2 хехе

    43 7 Отговор
    Ниновица и фритюрниците реват защото Радев им дърпа избирателите и ще останат на сухо.

    08:40 06.02.2026

  • 3 Да се преименува БКП

    17 3 Отговор
    Каквато си беше

    08:41 06.02.2026

  • 4 честен ционист

    7 34 Отговор
    Той излезе с юмручето, протежетата ПП, Зеления сертификат и указа за еврото подписан още 2024г.

    08:41 06.02.2026

  • 5 Тая пък нещастница

    28 10 Отговор
    Къде е Радев, къде ти едно нищожество!

    08:42 06.02.2026

  • 6 глоги

    3 4 Отговор
    Радев трябваше да излезе на партийния терен още ПРЕЗ 2020-та г.

    08:43 06.02.2026

  • 7 техноимпексова

    14 7 Отговор
    боташов все доказано милеещи за народа герои...

    08:43 06.02.2026

  • 8 Нинова

    12 4 Отговор
    Аз създадох Трътлестия.

    08:43 06.02.2026

  • 9 Ще има и още

    25 5 Отговор
    ....той трябвало да излезе на политическият терен още през 2020.....то и ти трайбваше да се махнеш пък от там най-късно тогава, ама пусто - греда - още трябва да ти гледаме физиономията.....

    08:43 06.02.2026

  • 10 чаокури

    11 5 Отговор
    в друг живот стани пак политик

    08:45 06.02.2026

  • 11 Разбирач

    10 2 Отговор
    Абе трябваше още в началото да излезете и да се разберете като мъже, ама някой няма топки

    08:47 06.02.2026

  • 12 надарена кака

    6 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки! ИзбЕгал е Р.Радев от грижата му за българските граждани.

    08:49 06.02.2026

  • 13 Град Симитли

    5 1 Отговор
    "Двама се карат-третия печели! "

    08:50 06.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Седемте козякливи джуджета

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тая злоба сън не я лови":

    Кога те отритнаха, скъпа?!

    08:56 06.02.2026

  • 16 Нинова, злобо

    10 5 Отговор
    Престани да плюеш по Радев!
    Яко ти е бил шута, че така лаеш срещу него!
    Несподелена любов? Много боли!

    09:03 06.02.2026

  • 17 Хейт

    7 6 Отговор
    Той си е преценил кога е готов, кога има организирани хора и структури, и кога вътрешната и външната обстановка са подходящи. За разлика от теб, Корни, е учил стратегия.

    Коментиран от #22

    09:05 06.02.2026

  • 18 Абсурдистан

    7 3 Отговор
    Тук кака е права. Мамникът излъга, като каза че не бил мислил и работил за политическа партия. Просто той е марионетка, прави каквото му кажат и когато му кажат и пропусна най-подходящият момент.

    09:05 06.02.2026

  • 19 Лицемерни 60клуци

    16 3 Отговор
    Скрий се и ти вече ма, цял живот точиш държавата заедно с мъжа си.Тръгнала акъл да дава,видяхме ви всички,лицемерни 60клуци.

    09:06 06.02.2026

  • 20 Не съм виждал

    5 4 Отговор
    по-умно гледане!

    09:07 06.02.2026

  • 21 Лакирайте си ноктите

    6 2 Отговор
    госпожо

    09:07 06.02.2026

  • 22 Всеки

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хейт":

    сам си преценя...

    09:08 06.02.2026

  • 23 Дедо

    13 2 Отговор
    И тя беше същата. Не пускаше кокала дълги години, беше арогантна , правеше всякакви партийни хватки за да не и вземат поста. Беше се обградила с лоялни само на нея хора. При лоши изборни резултати отказваше да си подаде оставката. Ходеше високомерно с белия си панталон и костюм и Свиленски подтичваше около нея. Така че да не се прави на света вода ненапита. Помним и всички нейни изпълнения.

    09:10 06.02.2026

  • 24 Баба Кина

    11 3 Отговор
    Таня, Мая и Корнела са разсипничките на Партията. Аки си бяха кротували сега нямаше да се говори за ляво представителство. Но както се вижда в Партията няма мъже- жените върлуват. А знаем: фустанче става само за юрганче.

    Коментиран от #26, #39

    09:10 06.02.2026

  • 25 Дудов

    6 3 Отговор
    Нископърдящата КуpНеЛие (?) доразката фамилията на скапаната сбирщина БКП и сега е голям специалист отстрани.Естествено както винаги се изказва неподготвена

    09:11 06.02.2026

  • 26 ХейТър

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Баба Кина":

    За какво са ти мъже.Гия трите не ти ли приличат на мъже?

    09:12 06.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Аман бре

    9 2 Отговор
    Отърване няма от тая,,непокорната".
    Пак вапцала бузите с руж,като влашка копанарка на пазара за булки в Ямбол...

    09:16 06.02.2026

  • 29 Тервел

    4 0 Отговор
    Проблема е ,че във всяка партия има депутати които по някаква прична са оязвими от прокуроско преследване , заради бизнеса който имат или придобити имоти. А Пеефски държи главния прокурор. С това той успява да превземе всяка една партия , защото тези депутати му се подчиняват , за да не им поиска главния Пррокурор имунитета . Така Пеефски завзема чужди партии. Видя се ясно че го прави Възраждане за да не се повдигне овинение на Костадинов , с Величие, с БСП през Драгомир и Кирил , през АПС като заплаши Джевдет. Просто тази длъжност Главен Прокурор е много опасна за Държавата. Тя оказва тотален контрол над всчики.

    09:16 06.02.2026

  • 30 лоза

    4 1 Отговор
    най-антисоциалното КрИвителство.

    09:18 06.02.2026

  • 31 Щилян

    7 3 Отговор
    Тая баба я изхвърли историята на бунището си

    09:18 06.02.2026

  • 32 Спрете

    11 3 Отговор
    Да ни занимавате с тази ЛЕЛКА

    09:18 06.02.2026

  • 33 ВВСар

    5 3 Отговор
    р"ум€н"-КЛЕТВОПР€$ТЪПНИКА, ПР€ДАТ€ЛЯ, ПРОДАЖНИКА, РАЗПИЩОЛИЛИЯТ $€ КАР МА ЗЪ фат мак ТРЯБВАШЕ ОЩЕ ПРЕЗ 2015г. ДА БЪДЕ СЪДЕН ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА ,КОГАТО го ДАДОХ НА "ин$п€ктората" на МО, И НА вУ€нна "прокуратура", И т€ му ПРИКРИХА О$ РА НИ ЯТ Ч€Р В€Н ЗАД НИК!
    мунчо, градски, ДО Л€Н ЛЯВ П€ ДАЛ $и!

    09:19 06.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тц,тц

    7 3 Отговор
    И двамата трябваше да излезете.. ОТ ПОЛИТИКАТА! Забъркахте такава каша, разбира се с руско участие! България изгуби 9-10 г. благодарение на вас, а "спечели" турски дълг с БОТАШ . Главите ви трябваше да счупим, не да ви избираме...

    09:31 06.02.2026

  • 36 Макробиолог

    2 6 Отговор
    Трябва да я уважаваме най малкото защото само тя прикани Борисов да излезе навън и да се разберат по мъжки.

    09:35 06.02.2026

  • 37 АНТИ-КОМУНИ$Т

    5 3 Отговор
    БЪЛГАРИЯ НА ТРИ ШК€М Б€ ТА, ТРИ Ч€РВ€НИ М€ К€ Р€ ТА :
    -разбойкУ(А Г€ НТ БУДАла -БКП и КД$);
    -р"ум€н" П€ Д€ рад€Ф (БКП и ВКР);
    -ши ши(КД$);

    09:38 06.02.2026

  • 38 Никой

    5 2 Отговор
    Изглежда - "наплашена" - то така е - като имаш само едно занимание - при това - да търчиш и да приказваш нещо там. Сега - какво ще става. Само си минава времето в приказки.

    09:39 06.02.2026

  • 39 Някой

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Баба Кина":

    Този партия БСП никой не я е разсипвал ами просто измряха червените бабички , минаха 36 години откакто БКП падна от влст !!?

    09:58 06.02.2026

  • 40 Гнусна Червена Кукувица!

    4 2 Отговор
    Демагогия и двуличие! Беше същата обслужваща Мафията във всички Парламенти. Още се помнят номерата и със заседания на тяхното политбюро и проваленото гласуване за промени във ВВС

    10:04 06.02.2026

  • 41 Унищожи ги

    4 2 Отговор
    Браво на другарката Импексова Затвори капака на ковчега на БСП

    10:07 06.02.2026

  • 42 Ауууу

    3 1 Отговор
    Стига с тия крадливи комунисти където ни управляват вече 80години .А тия от бсп баш комунистите тикнаха Б.Б. и си мислеха ,че всичко е под контрол .Бкп или сегашната бсп е злото което създаде всички тия разклонения за да заблуждават хората сега и този Радев е техен възпитаник.Това зло където е на политическата сцена трябва да бъде изкоренено и прочистено .Единствения начин да се постигне нещо добро е лустрация.

    10:16 06.02.2026

  • 43 Майора

    5 2 Отговор
    Ало Корнелке , много си далеч от истината! Ако смяташ че е нормално с вдигнатия юмрук на президента и платените от олигарси протести , дае свали законен кабинет , здраве му кажи!И същите тези подсъдими олигарси подкрепят Радев , това ли е новото начало! Другите ако не помнят , ние помним как беше уволнена за корупция , как доведе БСП до минимум и след това създаде нова партия от политически цветарки и незаконно облажили се от приватизацията , в това число и ти! Жалко стр!

    10:28 06.02.2026

  • 44 Благоев

    4 2 Отговор
    Тази Корна Импексово изпълни задачата да затрие столетницата. 15 пъти губи избори, а оставка няма. Мръсно животно.

    10:47 06.02.2026

  • 45 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 1 Отговор
    ТАZИ "МЕСЕСТА" СЕЛЯНКА ОЩЕ НЕ Е РАZБРАЛА ЧЕ ......................... ВЕЧЕ Е "ПРИКЛЮЧИЛА" С ПОЛИТИКАТА ....................... ФАКТ !

    11:43 06.02.2026

  • 46 глас за ,,Непокорна България"

    2 4 Отговор
    Единствено Корнела защитава пенсионери,инвалиди,работещи с реални действия като участва в управление.Другите ги грабя,унищожават и постоянно ограничават и изземват права.

    12:14 06.02.2026

