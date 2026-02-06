Корнелия Нинова: Радев трябваше да излезе на партийния терен още 2020 г.

Ние от "Непокорна България" ще представляваме лявото на тези избори. Зависи БСП какво ще решат на Конгреса си. За мен предателството, което извършиха, събирайки се с Борисов и Пеевски няма да бъде простено - от симпатизанти, от членовете. Под въпрос е дали изобщо ще влязат. Това заяви Корнелия Нинова в предаването "Денят започва" по БНТ.
На въпрос как ѝ изглежда БСП в момента, тя отговори: "В насипно състояние. Разкъсвана от противоречия. Трима концесионери се борят за собствеността там".
По думите ѝ тримата концесионери са Борисов, Пеевски и Радев. И добави, че концесията я даде новото ръководство "за пет поста и лични облаги".
Нинова бе категорична, че БСП не могат да бъдат партньор на нейната партия "Непокорна България". "Те коренно промениха посоката на партията. В управлението, в което участваха, не показаха ляв профил. За мен това беше най-антисоциалното правителство. След това - отстъплението от принципите и морала да се борим с модела на управление от последните 15 години им дава съвсем нова посока", добави тя.
Според нея решението на Радев да излезе сега на партийния терен е закъсняло. "2020 г. ако беше го направил щяхме да сме забравили за модела Борисов - Пеевски. Тогава имаше такава енергия", каза още тя.
Разбра се, че Радев подава ръка на всички. За нас това не е принципно. Да отвориш вратата към ГЕРБ, за да правиш мнозинства за нас е голяма грешка, коментира още Нинова.
По думите ѝ промените в Изборния кодекс са изключително вредни. "Ще доведе до още по-голямо отчуждение на хората към изборния процес. Вече има закани, че решението ще бъде обжалвано в КС. Има призиви Йотова да наложи вето. Много глупаво решение", смята Корнелия Нинова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кури
08:40 06.02.2026
2 хехе
08:40 06.02.2026
3 Да се преименува БКП
08:41 06.02.2026
4 честен ционист
08:41 06.02.2026
5 Тая пък нещастница
08:42 06.02.2026
6 глоги
08:43 06.02.2026
7 техноимпексова
08:43 06.02.2026
8 Нинова
08:43 06.02.2026
9 Ще има и още
08:43 06.02.2026
10 чаокури
08:45 06.02.2026
11 Разбирач
08:47 06.02.2026
12 надарена кака
08:49 06.02.2026
13 Град Симитли
08:50 06.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Седемте козякливи джуджета
До коментар #14 от "Тая злоба сън не я лови":Кога те отритнаха, скъпа?!
08:56 06.02.2026
16 Нинова, злобо
Яко ти е бил шута, че така лаеш срещу него!
Несподелена любов? Много боли!
09:03 06.02.2026
17 Хейт
Коментиран от #22
09:05 06.02.2026
18 Абсурдистан
09:05 06.02.2026
19 Лицемерни 60клуци
09:06 06.02.2026
20 Не съм виждал
09:07 06.02.2026
21 Лакирайте си ноктите
09:07 06.02.2026
22 Всеки
До коментар #17 от "Хейт":сам си преценя...
09:08 06.02.2026
23 Дедо
09:10 06.02.2026
24 Баба Кина
Коментиран от #26, #39
09:10 06.02.2026
25 Дудов
09:11 06.02.2026
26 ХейТър
До коментар #24 от "Баба Кина":За какво са ти мъже.Гия трите не ти ли приличат на мъже?
09:12 06.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Аман бре
Пак вапцала бузите с руж,като влашка копанарка на пазара за булки в Ямбол...
09:16 06.02.2026
29 Тервел
09:16 06.02.2026
30 лоза
09:18 06.02.2026
31 Щилян
09:18 06.02.2026
32 Спрете
09:18 06.02.2026
33 ВВСар
мунчо, градски, ДО Л€Н ЛЯВ П€ ДАЛ $и!
09:19 06.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тц,тц
09:31 06.02.2026
36 Макробиолог
09:35 06.02.2026
37 АНТИ-КОМУНИ$Т
-разбойкУ(А Г€ НТ БУДАла -БКП и КД$);
-р"ум€н" П€ Д€ рад€Ф (БКП и ВКР);
-ши ши(КД$);
09:38 06.02.2026
38 Никой
09:39 06.02.2026
39 Някой
До коментар #24 от "Баба Кина":Този партия БСП никой не я е разсипвал ами просто измряха червените бабички , минаха 36 години откакто БКП падна от влст !!?
09:58 06.02.2026
40 Гнусна Червена Кукувица!
10:04 06.02.2026
41 Унищожи ги
10:07 06.02.2026
42 Ауууу
10:16 06.02.2026
43 Майора
10:28 06.02.2026
44 Благоев
10:47 06.02.2026
45 ЕДГАР КЕЙСИ
11:43 06.02.2026
46 глас за ,,Непокорна България"
12:14 06.02.2026