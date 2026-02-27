Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЦИК възложи на общинските администрации да осигурят паравани за гласуване на изборите на 19 април

27 Февруари, 2026 15:04 490 8

План-сметката за изборите все още не е изпратена в ЦИК

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) възложи на общинските администрации да осигурят паравани за гласуване на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Това обяви БТА.

На днешното си заседание ЦИК прие решение относно условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите. В решението беше записано, че параваните за гласуване ще бъдат осигурени децентрализирано, от общинските администрации, а средствата ще бъдат осигурени от план-сметката за изборите.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза по време на заседанието, че план-сметката за изборите все още не е изпратена в ЦИК.

Вчера Росица Матева заяви, че Министерският съвет (МС) е уведомил ЦИК, че няма да изпълни задължението си да осигури паравани за гласуване за избирателните секции. Росица Матева докладва писмо от Министерския съвет, с което служебният премиер отговаря на ЦИК, че параваните за гласуване с хартиени бюлетини са елемент от оборудването на изборните помещения и заради това тяхното осигуряване е ангажимент на общинските администрации и поради това МС смята, че изработката на параваните за гласуване не следва да бъде възлагана централизирано от МС.

Паравани за гласуване

На 20 февруари служебният премиер Андрей Гюров и ръководството на ЦИК проведоха първа среща, посветена на предстоящите на 19 април парламентарни избори, на която една от темите беше именно параваните за гласуване. За подобряване на организацията много добре би било, ако имаме стандартен формат на параваните и те да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да имаме едни и същи паравани, каза Андрей Гюров след срещата.

Ден по-късно председателят на ЦИК Камелия Нейкова обясни, че в Изборния кодекс няма „тъмна стаичка“ или кабина за гласуване. Предложението ни е да има централизирана доставка от Министерския съвет за еднакви паравани във всички избирателни секции, каза още Нейкова.

Отново вчера Общественият съвет към ЦИК изпрати отворено писмо до служебния премиер, в което се заявява, че Министерският съвет прехвърля отговорността за параваните за гласуване върху общините.


