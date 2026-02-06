Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг протестират във Велико Търново

Близки и познати на загиналия бивш кмет на Червен бряг излязоха на протест пред Съдебната палата във Велико Търново, съобщи Нова ТВ.

Причината - мярката за неотклонение "парична гаранция", която преди седмица наложи Окръжният съд - Плевен на шофьора на тира, задържан и обвинен за трагичния инцидент. Припомняме, че преди седмица при катастрофа на пътя Телиш - Радомирци загина Цветан Костадинов, ударен от ремаркето на тежкотоварен автомобил.

Съдът в Плевен вече постанови 8000 евро парична гаранция за обвинения шофьор Димитър Димитров. Прокуратурата обжалва това определение пред Апелативен съд - Велико Търново настоявайки за най-тежката мярка - "задържане под стража".