Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг протестират във Велико Търново

Близки и познати на загиналия бивш кмет на Червен бряг излязоха на протест пред Съдебната палата във Велико Търново, съобщи Нова ТВ.
Причината - мярката за неотклонение "парична гаранция", която преди седмица наложи Окръжният съд - Плевен на шофьора на тира, задържан и обвинен за трагичния инцидент. Припомняме, че преди седмица при катастрофа на пътя Телиш - Радомирци загина Цветан Костадинов, ударен от ремаркето на тежкотоварен автомобил.
Съдът в Плевен вече постанови 8000 евро парична гаранция за обвинения шофьор Димитър Димитров. Прокуратурата обжалва това определение пред Апелативен съд - Велико Търново настоявайки за най-тежката мярка - "задържане под стража".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хидрострой шиши
10:48 06.02.2026
2 Пак ли
10:57 06.02.2026
3 Що така
12:15 06.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ООрана държава
12:34 06.02.2026
6 един увиец
13:25 06.02.2026
7 Кристин Ретард
17:15 06.02.2026