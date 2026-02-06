Новини
България »
Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг протестират във Велико Търново

6 Февруари, 2026 10:43 794 7

  • червен бряг-
  • велико търново-
  • телиш -
  • радомирци

Причината е мярката "парична гаранция", която преди седмица наложи съдът на задържания за катастрофата

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг протестират във Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близки и познати на загиналия бивш кмет на Червен бряг излязоха на протест пред Съдебната палата във Велико Търново, съобщи Нова ТВ.

Причината - мярката за неотклонение "парична гаранция", която преди седмица наложи Окръжният съд - Плевен на шофьора на тира, задържан и обвинен за трагичния инцидент. Припомняме, че преди седмица при катастрофа на пътя Телиш - Радомирци загина Цветан Костадинов, ударен от ремаркето на тежкотоварен автомобил.

Съдът в Плевен вече постанови 8000 евро парична гаранция за обвинения шофьор Димитър Димитров. Прокуратурата обжалва това определение пред Апелативен съд - Велико Търново настоявайки за най-тежката мярка - "задържане под стража".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хидрострой шиши

    10 1 Отговор
    асфалтът пързалка изобщо няма вина за постоянно пързалящи се 40 тонни машини, честна мултигрупска

    10:48 06.02.2026

  • 2 Пак ли

    4 2 Отговор
    е имало манифестация?

    10:57 06.02.2026

  • 3 Що така

    3 1 Отговор
    А бе нещо много рехави тия герберасти

    12:15 06.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Крадеш от път, загиваш на път. Древна гербарска мъдрост

    12:34 06.02.2026

  • 6 един увиец

    0 0 Отговор
    по малко

    13:25 06.02.2026

  • 7 Кристин Ретард

    0 0 Отговор
    Тва оня гербер със скубаните вежди прави манифестация

    17:15 06.02.2026

