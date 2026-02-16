Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румънски тираджия уби жена на пътя Велико Търново – Русе

Румънски тираджия уби жена на пътя Велико Търново – Русе

16 Февруари, 2026 11:08 614 6

  • блъснатя-
  • велико търново

Мъжът е задържан за 72 часа и се води разследване

Румънски тираджия уби жена на пътя Велико Търново – Русе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

62-годишен румънски шофьор на товарен автомобил блъсна и уби 85-годишна жена на пътя Велико Търново - Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 13 февруари в района на село Петко Каравелово.

Водачът е ударил жената и тя е починала.

Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Мъжът е задържан за 72 часа и се води разследване.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чужди

    5 1 Отговор
    Шофьори,цигани,политици убиват български граждани...
    И осъдени няма...
    Е гати държавата.

    11:11 16.02.2026

  • 2 кой му дреме

    6 0 Отговор
    аз р0мьнец с под 200 кмч след него още 20 коли с по толкоз не съм виждАл

    11:11 16.02.2026

  • 3 миче мари

    5 0 Отговор
    тво го цъкна преди 3 дни
    пак го притопляш да ти плащат наивните ти чорбаджии за
    поредната претоплена манджа да си земеш пак парици

    иначе жалко за жената и тираджията
    при липса на пешеходни пътеки по селата зарди некадърни хорица на власт

    11:14 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Истината

    0 0 Отговор
    не се трие , действителността е действителност и не може да се скрие никога от кармата на криещите я .

    11:22 16.02.2026

  • 6 ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА

    1 0 Отговор
    Ако пътищата бяха изкарани от селата и навсякъде имаше КАТ да спира и глобява на място тираджиите, животът на хиляди хора щеше да бъде спасен.
    Може да се въведе и като в Гърция - плащаш си всички глоби и чак тогава може да напуснеш страната. Нали така и така и ги отклоняват там на паркинг?!? Ето, за какво полезно нещо може да се използва. Тирът се отклонява, проверява се за глоби и издирвани лица, плаща си всички глоби и задължения и чак тогава го пускат!
    Заради опасността от тировете, каращи като луди из България, много хора пренасочиха движението си през околни села и така на свой ред поставиха пред риск живота там. Представете си, че сте си купили къща в тихо село с третокласен път и изведнъж се превърне в магистрала, защото хората вече не искат да карат по един и същи път с тираджиите! Ето, това е действителността в много села в Дунавската равнина.

    11:23 16.02.2026

