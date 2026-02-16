Румънски тираджия уби жена на пътя Велико Търново – Русе

62-годишен румънски шофьор на товарен автомобил блъсна и уби 85-годишна жена на пътя Велико Търново - Русе, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 13 февруари в района на село Петко Каравелово.
Водачът е ударил жената и тя е починала.
Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни.
Мъжът е задържан за 72 часа и се води разследване.
1 Чужди
И осъдени няма...
Е гати държавата.
11:11 16.02.2026
2 кой му дреме
11:11 16.02.2026
3 миче мари
пак го притопляш да ти плащат наивните ти чорбаджии за
поредната претоплена манджа да си земеш пак парици
иначе жалко за жената и тираджията
при липса на пешеходни пътеки по селата зарди некадърни хорица на власт
11:14 16.02.2026
5 Истината
11:22 16.02.2026
6 ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА
Може да се въведе и като в Гърция - плащаш си всички глоби и чак тогава може да напуснеш страната. Нали така и така и ги отклоняват там на паркинг?!? Ето, за какво полезно нещо може да се използва. Тирът се отклонява, проверява се за глоби и издирвани лица, плаща си всички глоби и задължения и чак тогава го пускат!
Заради опасността от тировете, каращи като луди из България, много хора пренасочиха движението си през околни села и така на свой ред поставиха пред риск живота там. Представете си, че сте си купили къща в тихо село с третокласен път и изведнъж се превърне в магистрала, защото хората вече не искат да карат по един и същи път с тираджиите! Ето, това е действителността в много села в Дунавската равнина.
11:23 16.02.2026