Румънски тираджия уби жена на пътя Велико Търново – Русе

Васил Терзиев за палежа срещу кмета на Бистрица: Защо всеки път сценарият е един и същ? Къде е МВР? Къде е Даниел Митов?

Кметът на София Васил Терзиев изразява категоричното си възмущение от палежа на автомобил и опита за палеж на дома на кмета на с. Бистрица Самуил П ...