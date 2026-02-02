Новини
България »
Велико Търново »
БСП във Велико Търново издига Крум Зарков за председател на партията

БСП във Велико Търново издига Крум Зарков за председател на партията

2 Февруари, 2026 19:41 427 13

  • бсп-
  • крум зарков-
  • председател-
  • велико търново

Основните партийни организации са посочили имената и на Борислав Гуцанов, Атанас Атанасов, Габриел Вълков и Галин Дурев

БСП във Велико Търново издига Крум Зарков за председател на партията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великотърновските социалисти издигат Крум Зарков за председател на БСП, съобщи общинският и областен председател на социалистите в старата столица Михаил Михалев.

На проведено заседание на общинската конференция на БСП във Велико Търново социалистите излъчиха номинации за председател на Националния съвет на БСП и кандидати за народни представители във връзка с предстоящите извънредни избори.

Предложените кандидати бяха утвърдени по броя на номинациите им от основните партийни организации, обобщи бТВ.

Крум Зарков е спечелил доверието на общинската организация на БСП и има 25 номинации за председател на партията. По-малко номинации имат Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров.

Основните партийни организации са посочили имената и на Борислав Гуцанов, Атанас Атанасов, Габриел Вълков и Галин Дурев.

Общинската конференция на БСП номинира деветима за листата при предстоящите избори за 52-во Народно събрание.

С най-много номинации са общинският и областен председател на социалистите Михаил Михалев и действащият народен представител Мариана Бояджиева, която представи отчет за дейността си.

В обръщението си към делегатите Бояджиева обясни, че прави крачка встрани за следващите избори в подкрепа на нови лица в листата и обяви, че ще работи по време на кампанията.

Мариана Бояджиева има зад гърба си няколко успешни кампании като водач на листата на социалистите. През 2013 г. тя изведе БСП до първото място в областта.

През 2024 г. Бояджиева пое отговорността отново да бъде водач, а гласовете на социалистите се увеличиха за пръв път през последните няколко години.

Бояджиева получи поздравленията на Михаил Михалев за неуморната работа през изминалата политическа година. Той определи нейната дейност като изключително активна и ползотворна за целия регион.

По време на конференцията единодушно бяха приети отчетите за дейността на Групата общински съветници на БСП и народния представител, посочи Михалев.

На 31 януари Националният съвет на БСП се събра на заседание, за да обсъди документите за предстоящия конгрес на партията, насрочен за 7 и 8 февруари.


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Първият председател джендър.БСП става модерна армия.

    19:43 02.02.2026

  • 2 Не се хабете

    8 2 Отговор
    Това момченце няма капацитет
    Не е момент за грешки в избора

    19:50 02.02.2026

  • 3 Пародия

    7 2 Отговор
    Жалко слугинажка история на така нареченият “лидер” Михалев са му казали кого да номинират и той послушкото като са му обещали да е депутат веднага се навива… Аман от такива смешни калинки! Откъде се пръкна “големият лидер” Зарков или просто го спуснаха, но хората вече не ви вярват и малко ще се заблудят

    19:50 02.02.2026

  • 4 гражданин

    6 1 Отговор
    БСП се отече в канала за вечни времена !

    19:52 02.02.2026

  • 5 Леле мале

    5 1 Отговор
    Щом тази шушумига,ще спасява БСП,със харизма на мокър парцал и скункс.ПИШИГИ БЕГАЛИ

    Коментиран от #11

    19:55 02.02.2026

  • 6 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Няма ли такъв като др. Тодор Живков?

    19:56 02.02.2026

  • 7 БСП-то

    4 1 Отговор
    изначално си е oбречена на провал coрocoидна кoчина. Kaцамунчето на мама може само да я опее.

    19:56 02.02.2026

  • 8 тоя скоро

    5 0 Отговор
    ще са един файтон хора, но борбата за кокала е все тъй жестока...

    19:59 02.02.2026

  • 9 Хипотетично

    1 4 Отговор
    Крум Зарков е подходящ за председател на БСП, тъй като е юридически грамотен и не си позволява ежедневните махленски нападки на Нинова по адрес на Борисов.

    20:00 02.02.2026

  • 10 Даниел Немитов

    4 0 Отговор
    БСП отдавна не е партия, а клуб по икономически интереси.

    20:01 02.02.2026

  • 11 различно мнение

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Леле мале":

    В дълбоко заблуждение си и забравяш , че с достойнство първо подаде оставка като юридически съветник на баш шушумигата и след това категорично заяви, че референдум за еврото е противо конституционен.

    Коментиран от #13

    20:05 02.02.2026

  • 12 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Мамин Крумчо ще оправи БСП-то хаххахахааааа.Понеже е много кадърен нищо не работи,а се чуди как да се впие някъде като пиявица и да смуче от държавната хранилка.Жалко същество.

    20:09 02.02.2026

  • 13 Хахахах

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "различно мнение":

    То и Божанката така напусна БСП-то. Освен сега да се кандидатират за съпредседателчета заедно с Крумето като гeй двoйкa по примера на Кирчо и Кокорко от ПП-то.

    20:12 02.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове