Симеон Ставрев: Софиянци плащат 8 пъти над пазарната цена за 18-годишни автобуси, поръчани от „Столичен автотранспорт“

На 30 януари 2026 г. ръководството на „Столичен автотранспорт“ ЕАД подписа договор, поставящ под сериозно съмнение начина, по който се разходват парите на софиянци. Под претекст за „обновяване“ на подвижния състав, дружеството се готви да достави 18-годишни автобуси в окаяно състояние, чиято цена в официалния договор е близо осем пъти по-висока от реалната им пазарна стойност, 2 369 837,87 евро. Това заяви общинският съветник от “Да, България” Симеон Ставрев в студиото на ”Дарик радио”.

“Всичко в тази сделка е абсурдно - защо трябва да докараме 18-годишни автобуси и как ръководството на Столичен автотранспорт може да си позволи да разходва по този начин такава сума пари от публичните финанси?”

При проверка в германски сайтове за продажба на превозни средства Ставрев е разкрил публични обяви за същите автобуси, идентифицирани по номерата на рамите им от офертата на фирмата-победител в обществената поръчка, където автобусите се предлагат на осем пъти по-ниски цени от тези, заложени в обществената поръчка.

Снимките от обявите ясно показват и критичното състояние на техниката: остарял дизайн, изпокъсани кожени седалки и силно амортизирани шофьорски табла. Също така техническото състояние на автобусите е поставено под въпрос поради данните за пробег от над 700 000 километра, което би изисквало нови обществени поръчки за сервизиране, превръщайки сделката в „бездънна яма“ за общинския бюджет.

Този случай е поредното доказателство за непрозрачното управление на общинските дружества. Ставрев припомни, че настоящият директор на „Столичен автотранспорт“ бе назначен без конкурс в рамките на скандалното гласуване през лятото на 2024 г. от т.нар. „икономическо мнозинство“ в СОС (ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепниците от „Възраждане“ и Карлос Контрера), което инсталира временни ръководства на четирите водещи транспортни дружества. Макар и със статут на „временни“, тези лица вече повече от година и половина управляват милиони без реален контрол.

Съмненията за корупционни схеми се засилват и от профила на участниците в проведената обществена поръчка. Г-н Мустафа Мустафа, чието име се свързва с фирмата, спечелила доставката на спорните вертикални климатици за „Столичен електротранспорт“ на завишени цени, е собственикът и на фирмата АВАРИЙНИ МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЕООД, която ще достави новите стари автобуси.



Общинският съветник допълни:



“Отиващото си правителство, правителството на Пеевски, не може да намери пари по нито една оперативна програма, за да осигури финансиране за подвижен състав в София, и бави плащанията за ключови обекти като бул. „Стамболийски“. На фона на това остава неясно дали икономическото мнозинство в Столична община ще гласува заем, с който да изплати закупуването на автобусите от сключената обществена поръчка”, заключи Ставрев.