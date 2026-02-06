Новини
България »
София »
Симеон Ставрев: Софиянци плащат 8 пъти над пазарната цена за 18-годишни автобуси, поръчани от „Столичен автотранспорт“

6 Февруари, 2026 23:04 7 560 19

  • автобус-
  • столичен автотранспорт-
  • договор-
  • стари автобуси

Като видях сключения договор, не можах да повярвам. Този случай е поредното доказателство за непрозрачното управление на общинските дружества

Симеон Ставрев: Софиянци плащат 8 пъти над пазарната цена за 18-годишни автобуси, поръчани от „Столичен автотранспорт“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 30 януари 2026 г. ръководството на „Столичен автотранспорт“ ЕАД подписа договор, поставящ под сериозно съмнение начина, по който се разходват парите на софиянци. Под претекст за „обновяване“ на подвижния състав, дружеството се готви да достави 18-годишни автобуси в окаяно състояние, чиято цена в официалния договор е близо осем пъти по-висока от реалната им пазарна стойност, 2 369 837,87 евро. Това заяви общинският съветник от “Да, България” Симеон Ставрев в студиото на ”Дарик радио”.

“Всичко в тази сделка е абсурдно - защо трябва да докараме 18-годишни автобуси и как ръководството на Столичен автотранспорт може да си позволи да разходва по този начин такава сума пари от публичните финанси?”

При проверка в германски сайтове за продажба на превозни средства Ставрев е разкрил публични обяви за същите автобуси, идентифицирани по номерата на рамите им от офертата на фирмата-победител в обществената поръчка, където автобусите се предлагат на осем пъти по-ниски цени от тези, заложени в обществената поръчка.

Снимките от обявите ясно показват и критичното състояние на техниката: остарял дизайн, изпокъсани кожени седалки и силно амортизирани шофьорски табла. Също така техническото състояние на автобусите е поставено под въпрос поради данните за пробег от над 700 000 километра, което би изисквало нови обществени поръчки за сервизиране, превръщайки сделката в „бездънна яма“ за общинския бюджет.

Този случай е поредното доказателство за непрозрачното управление на общинските дружества. Ставрев припомни, че настоящият директор на „Столичен автотранспорт“ бе назначен без конкурс в рамките на скандалното гласуване през лятото на 2024 г. от т.нар. „икономическо мнозинство“ в СОС (ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепниците от „Възраждане“ и Карлос Контрера), което инсталира временни ръководства на четирите водещи транспортни дружества. Макар и със статут на „временни“, тези лица вече повече от година и половина управляват милиони без реален контрол.

Съмненията за корупционни схеми се засилват и от профила на участниците в проведената обществена поръчка. Г-н Мустафа Мустафа, чието име се свързва с фирмата, спечелила доставката на спорните вертикални климатици за „Столичен електротранспорт“ на завишени цени, е собственикът и на фирмата АВАРИЙНИ МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЕООД, която ще достави новите стари автобуси.

Общинският съветник допълни:

“Отиващото си правителство, правителството на Пеевски, не може да намери пари по нито една оперативна програма, за да осигури финансиране за подвижен състав в София, и бави плащанията за ключови обекти като бул. „Стамболийски“. На фона на това остава неясно дали икономическото мнозинство в Столична община ще гласува заем, с който да изплати закупуването на автобусите от сключената обществена поръчка”, заключи Ставрев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И в леврозоната на здрача

    44 2 Отговор
    КражбАта си е кражбА и си върви... и геноцидът тихо си върви.

    23:08 06.02.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    34 10 Отговор
    Глей го па тоя. Че откъде Васко Терзиев ще има пари да даде на рейнджърите педофили да си купят това онова.

    23:19 06.02.2026

  • 3 Тоалетната хартия

    17 14 Отговор
    София и шопландия е измет!!! Не трябва да е столица на България!! Прокажено място с Прокажено шопи, само проблеми е донесла на. България!!

    23:24 06.02.2026

  • 4 Резидента

    10 16 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    23:34 06.02.2026

  • 5 Кой гепи комисионната!

    29 1 Отговор
    Време е да ги изметем всичките!
    Народе!!!!

    23:35 06.02.2026

  • 6 Тоя

    4 13 Отговор
    отворко яко се е напушил, за да казва 8 пъти.

    23:37 06.02.2026

  • 7 М. Комитски хареса това

    12 1 Отговор
    С любезното съдействие на ОТП Лизинг

    00:29 07.02.2026

  • 8 И за боклука който не прибират

    21 3 Отговор
    Пак плащат, над ....! Тия който купуват раздрънкати автобуси заради комисионната се возят в сдлужебни мерседеси!

    00:36 07.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Друго

    3 1 Отговор
    ...не ми остава да ви кажа освен ДВШ и сайта долен...

    00:48 07.02.2026

  • 12 Сатана Z

    3 11 Отговор
    Да,ама Софиянци плащат най-ниската цена на билета не само в европейските столици,но тези в Африка и Океания

    01:15 07.02.2026

  • 13 Чичко Парочко от Провинцията

    7 1 Отговор
    Тв толкова плащат и за квадратен метър,така че всичко в точно ;)

    03:23 07.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Георги Илиев Митев

    13 2 Отговор
    Защо не споменавате и за това, че плащаме все повече и повече на мобилните оператори за услуги, които не получааме и не ползваме и не желаем да използваме...

    03:52 07.02.2026

  • 16 Георги Илиев Митев

    9 2 Отговор
    Защо не споменавате и за това, че плащаме все повече и повече на мобилните оператори за услуги, които не получааме и не ползваме и не желаем да използваме...

    03:53 07.02.2026

  • 17 Това

    7 0 Отговор
    Дружество да се даде на прокуратурата,защо си траят.Особено тази латерна Контрира и други ,които поддържат този пладнешки грабеж на общината.Какво ще каже по въпроса всичколога Хекимянчето?Ама на тези разбойници не им пука и грабят АЧИК вече ,не си крият злоупотребите,толкова им е голям глада за грабежи,ами гербави кадри,обучени само за далавери и схеми.Дайъе ги на прокуратурата,мафиотската да видим и тя докога ще участва във тези грабежи?

    05:58 07.02.2026

  • 18 Лично

    0 1 Отговор
    ...оди пеши! - ,,,, нооо ти не бързаш за работа!!!

    14:14 07.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

