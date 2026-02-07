Новини
Стойнев: Основна задачата на Конгреса е мобилизацията на БСП преди предстоящите парламентарни и президентски избори

7 Февруари, 2026 10:38 885 35

Относно лидерския въпрос в партията, председателят на парламентарната група заяви, че решението ще бъде взето от Конгреса, като се очаква докладът на настоящия председател Атанас Зафиров.

Стойнев: Основна задачата на Конгреса е мобилизацията на БСП преди предстоящите парламентарни и президентски избори - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на парламентарната група на „БСП–Обединена левица“ Драгомир Стойнев отхвърли определението за „инфарктен“ или "кризисен" конгрес, като подчерта, че основната задача на форума е мобилизацията на партията преди предстоящите парламентарни и президентски избори.

В ефира на БНТ той подчерта, че водещо е колективното мнение в партията, а не позицията на отделни лидери.

„Важното е, че в БСП продължава колективният дух да цари, защото в крайна сметка не е толкова съществено значение какво мисли конкретният лидер или председател на парламентарната група, важно е какво мислят членовете на партията“, каза още той.

По думите му Националният съвет вече е взел решение за провеждането на конгреса, а делегатите трябва да определят посоката занапред.

„На този конгрес трябва да си отговорим и на въпроса как продължаваме оттук нататък, защото в крайна сметка предстоят ни избори не само за парламент, но също така и през октомври и септември ще има избори и за президент“, посочи Стойнев.

Относно лидерския въпрос в партията, председателят на парламентарната група заяви, че решението ще бъде взето от Конгреса, като се очаква докладът на настоящия председател Атанас Зафиров.

„Очакваме този доклад с нетърпение на председателя Зафиров, за да ни стане ясно дали той ще подаде оставка или ще продължи курса напред. Ако той подаде оставка, следователно тук трябва да изберем ново лице“, каза Стойнев.

Той изрази надежда за конструктивен дебат.

„Надявам се на един истински другарски дебат. Надявам се на другарска битка, по-скоро съревнование. Нека най-добрият победи“, допълни той.

По темата за евентуално взаимодействие с политически проект на президента Румен Радев, Стойнев коментира, че подобен проект е конкурентен на БСП.


България
  • 1 1488

    21 3 Отговор
    медиите и учебниците може да не помнят, но бъдещите поколения българи винаги ще помнят, че Вкиселова и БСП им взеха националната идентичност и независимост (лева) в нарушение на закона

    10:39 07.02.2026

  • 2 ШЕФА

    18 0 Отговор
    Всички некадърници и лъжци трябва да се МОБИЛИЗИРАМЕ за да мажем дружно да излъжем електората за да влезем пак в Парламента да крадем и мамим,това е най важното за което се събираме.

    10:43 07.02.2026

  • 3 Стойнев?? Каквото Успяхте Окрадохте!

    26 0 Отговор
    Ще Гледате НС от Вън!

    10:44 07.02.2026

  • 4 от скута

    23 0 Отговор
    задължително се отива на бунището

    10:44 07.02.2026

  • 5 всички капиталисти на конгрес

    19 0 Отговор
    Предлагам ултра дясната антинационалистическа БСП да се разпусне!

    10:45 07.02.2026

  • 6 Хмм

    19 4 Отговор
    Унищожихте българския лев, нямате повече право на съществуване, лакеи охранени!

    10:47 07.02.2026

  • 7 Основна

    15 0 Отговор
    задача е да ти направят цялостна ревизия !

    10:47 07.02.2026

  • 8 Зарков е човекът на Радев,

    3 16 Отговор
    чрез който ще бъде овладяна БСП.

    Въобще, всиччки партии клекнаха на Радев. Постепенно Радев овладява всички власти в България. Путин в български вариант.

    Това е много опасно!

    За това да подкрепим опозицията- Възраждане, ДПС или Нинова! Това са единствените три опозиционни партии.

    10:48 07.02.2026

  • 9 Лопата Орешник

    23 2 Отговор
    Мръсно клише! Какво ще му мобилизираш на БСП? Как ще го мобилизираш? Колкото и да се мобилизират няколко хиляди човека, няма да станат повече! Кауза пердута!

    10:48 07.02.2026

  • 10 БСП

    4 14 Отговор
    има шанс да се превърне в модерна европейска лява партия.
    България има нужда от такава!

    Но изберат ли Крум Зарков- край!

    Стават прокси на Радев и Йотова и се прощават с Европа.

    Коментиран от #24

    10:50 07.02.2026

  • 11 Кой ще мобилизирате

    19 0 Отговор
    Усетиха се, че няма да влязат в парламента.

    10:51 07.02.2026

  • 12 Ако Радев овладее БСП

    3 7 Отговор
    чрез Зарков, възможно е да е яви на изборите от името на БСП.

    За това всички негови хора са впрегнати на конгреса да гласуват за Зарков!

    Коментиран от #15

    10:52 07.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Червените днес ще положат дъртата мистрия в гроб студен. Това не е конгрес, а погребение.

    Коментиран от #17

    10:53 07.02.2026

  • 14 БОЦ - ко

    10 3 Отговор
    Комуняги твърде стари,
    И партийни секретари,
    Ни вменяват обич към Русия,
    А то е "дружба", само на хартия !

    Коментиран от #18

    10:55 07.02.2026

  • 15 Хмм

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ако Радев овладее БСП":

    зарков ще му донесе само загуби, той се компрометира, защото се обяви против референдума на президента, дори напусна президентството щото президентът не искал да слуша, него бутиковия.

    10:58 07.02.2026

  • 16 Новак

    5 1 Отговор
    "Надявам се на един истински другарски дебат"... След дЕбата да не изпаднете в другарска обич?

    11:12 07.02.2026

  • 17 604

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    амин бог да ги прости, дано никога повече да не влезат у власта, ама те са като кърлежи, ще се пръснат по другите партий да си изпълняват шуринашките обещания....

    11:21 07.02.2026

  • 18 604

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "БОЦ - ко":

    обичат русия, колкото обичат шумът на парите, от къдет им шуми на там се дупят.....другото е за пред хората!!!

    11:23 07.02.2026

  • 19 ккк

    10 0 Отговор
    Стойнев не напъвайте да лъжете хората, няма да стане Бсп умре

    11:24 07.02.2026

  • 20 Жачин

    10 0 Отговор
    Стойнев като кандидат за депутат през 2009г. обещаваше да направи АЕЦ " Беляне" и го направи..... Кюташе се с големата заплатка в парламента с лакърдиите си и така до сега но вече заедно с ГЕРБ. Отписани са.

    11:26 07.02.2026

  • 21 И този продажен нещастник

    9 0 Отговор
    Има наглистта да си пиказва наглата мутра!?

    11:29 07.02.2026

  • 22 Айде

    8 0 Отговор
    Отдавна ненужни политически смешници!

    11:32 07.02.2026

  • 23 си пън

    5 0 Отговор
    стойнеф,отекохте кат мръсна вода след кат изпрахте боко и свинята

    11:38 07.02.2026

  • 24 604

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "БСП":

    ти луд ли си, те все така се преустройват преди избори и после се женят със силните на деня за клиентите си...

    11:46 07.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дориана

    7 1 Отговор
    Стойнев е доказано поредната патерица на Борисов и Пеевски жаден за власт и готов във всеки момент да предаде избирателите си.

    11:50 07.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Все тая

    4 0 Отговор
    Ще си купи нови гащи Илия, ще го огледат хората, а той пак в тия старите. Никой не ви вярва.

    12:03 07.02.2026

  • 29 Нагъл

    3 0 Отговор
    фъфлек

    12:07 07.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 9689

    2 0 Отговор
    Стойнев-чупката подлого мутренска.

    12:56 07.02.2026

  • 32 Чърчил

    1 0 Отговор
    Тоя и цялата парламентарна група на БСП трябва да бъде изключена от партията им.Не стане ли , следват пак конгреси , пленуми , доката съвсем изчезнат.

    13:49 07.02.2026

  • 33 Перо

    2 0 Отговор
    Важното е, че партията на червената буржоазия няма да я виждаме в коалиция с всички други партии, след идващите избори! Свърши вече “интереса клати феса”!

    14:21 07.02.2026

  • 34 Казуар

    1 0 Отговор
    Комундето Стайнев в парламента многократно заяви, че опозицията е излишна, а то какво се случи.

    15:52 07.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

