Стойнев: Основна задачата на Конгреса е мобилизацията на БСП преди предстоящите парламентарни и президентски избори

Председателят на парламентарната група на „БСП–Обединена левица“ Драгомир Стойнев отхвърли определението за „инфарктен“ или "кризисен" конгрес, като подчерта, че основната задача на форума е мобилизацията на партията преди предстоящите парламентарни и президентски избори.
В ефира на БНТ той подчерта, че водещо е колективното мнение в партията, а не позицията на отделни лидери.
„Важното е, че в БСП продължава колективният дух да цари, защото в крайна сметка не е толкова съществено значение какво мисли конкретният лидер или председател на парламентарната група, важно е какво мислят членовете на партията“, каза още той.
По думите му Националният съвет вече е взел решение за провеждането на конгреса, а делегатите трябва да определят посоката занапред.
„На този конгрес трябва да си отговорим и на въпроса как продължаваме оттук нататък, защото в крайна сметка предстоят ни избори не само за парламент, но също така и през октомври и септември ще има избори и за президент“, посочи Стойнев.
Относно лидерския въпрос в партията, председателят на парламентарната група заяви, че решението ще бъде взето от Конгреса, като се очаква докладът на настоящия председател Атанас Зафиров.
„Очакваме този доклад с нетърпение на председателя Зафиров, за да ни стане ясно дали той ще подаде оставка или ще продължи курса напред. Ако той подаде оставка, следователно тук трябва да изберем ново лице“, каза Стойнев.
Той изрази надежда за конструктивен дебат.
„Надявам се на един истински другарски дебат. Надявам се на другарска битка, по-скоро съревнование. Нека най-добрият победи“, допълни той.
По темата за евентуално взаимодействие с политически проект на президента Румен Радев, Стойнев коментира, че подобен проект е конкурентен на БСП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
10:39 07.02.2026
2 ШЕФА
10:43 07.02.2026
3 Стойнев?? Каквото Успяхте Окрадохте!
10:44 07.02.2026
4 от скута
10:44 07.02.2026
5 всички капиталисти на конгрес
10:45 07.02.2026
6 Хмм
10:47 07.02.2026
7 Основна
10:47 07.02.2026
8 Зарков е човекът на Радев,
Въобще, всиччки партии клекнаха на Радев. Постепенно Радев овладява всички власти в България. Путин в български вариант.
Това е много опасно!
За това да подкрепим опозицията- Възраждане, ДПС или Нинова! Това са единствените три опозиционни партии.
10:48 07.02.2026
9 Лопата Орешник
10:48 07.02.2026
10 БСП
България има нужда от такава!
Но изберат ли Крум Зарков- край!
Стават прокси на Радев и Йотова и се прощават с Европа.
Коментиран от #24
10:50 07.02.2026
11 Кой ще мобилизирате
10:51 07.02.2026
12 Ако Радев овладее БСП
За това всички негови хора са впрегнати на конгреса да гласуват за Зарков!
Коментиран от #15
10:52 07.02.2026
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
10:53 07.02.2026
14 БОЦ - ко
И партийни секретари,
Ни вменяват обич към Русия,
А то е "дружба", само на хартия !
Коментиран от #18
10:55 07.02.2026
15 Хмм
До коментар #12 от "Ако Радев овладее БСП":зарков ще му донесе само загуби, той се компрометира, защото се обяви против референдума на президента, дори напусна президентството щото президентът не искал да слуша, него бутиковия.
10:58 07.02.2026
16 Новак
11:12 07.02.2026
17 604
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":амин бог да ги прости, дано никога повече да не влезат у власта, ама те са като кърлежи, ще се пръснат по другите партий да си изпълняват шуринашките обещания....
11:21 07.02.2026
18 604
До коментар #14 от "БОЦ - ко":обичат русия, колкото обичат шумът на парите, от къдет им шуми на там се дупят.....другото е за пред хората!!!
11:23 07.02.2026
19 ккк
11:24 07.02.2026
20 Жачин
11:26 07.02.2026
21 И този продажен нещастник
11:29 07.02.2026
22 Айде
11:32 07.02.2026
23 си пън
11:38 07.02.2026
24 604
До коментар #10 от "БСП":ти луд ли си, те все така се преустройват преди избори и после се женят със силните на деня за клиентите си...
11:46 07.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дориана
11:50 07.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Все тая
12:03 07.02.2026
29 Нагъл
12:07 07.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 9689
12:56 07.02.2026
32 Чърчил
13:49 07.02.2026
33 Перо
14:21 07.02.2026
34 Казуар
15:52 07.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.