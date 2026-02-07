Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Не искал да участва в разделението на партията

Днес правя крачка назад, отстъпвам мястото на пръв сред равни, мястото, което ми дадохте, но това не означава, че се оттеглям от политиката и по никакъв начин не се дистанцирам от отговорността. Това заяви председателят на БСП Атанас Зафиров пред делегатите на 51-ия Конгрес на партията, цитиран от БТА.
Подавам своята оставка, но не защото ви предавам или се отричам от постигнатото. Напротив аз се гордея с резултатите от тази една година, каза Зафиров и добави, че ще защитава тези постижения, независимо като председател или редови член. Той посочи, че си подава оставката, защото не иска да участва в процеса на разделение на БСП.
Атанас Зафиров отбеляза, че лидерският въпрос не е най-важният въпрос пред БСП, а най-важен е въпросът за пътя. Оставам, за да помогна този път да бъде намерен, допълни той.
"Благодаря ви! За мен беше чест, винаги ще бъда до вас", завърши Зафиров изказването си пред делегатите. След това под аплодисменти той слезе от трибуната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #59
12:59 07.02.2026
2 Хаха
13:01 07.02.2026
3 ФЕЙК
13:02 07.02.2026
4 ура,,ура
Коментиран от #11
13:03 07.02.2026
5 Дориана
Коментиран от #23, #44
13:03 07.02.2026
6 Град Симитли
Как ще "останеш в политиката"?!
13:03 07.02.2026
7 Това ли
13:05 07.02.2026
8 Кабакрадев
13:05 07.02.2026
9 Малее
13:06 07.02.2026
10 Зафиров е срам за БСП и България
Зафиров е срам за БСП и България, защото чрез измама, ведно с ППДБ, ГЕРБ, ДПСнн, ИТН и АСП набута България в блатото на еврозоната на фактически фалиралите държави като Франция, Италия, Испания, Гърция и провокира заедно с изброените анти-български партии галопираща инфлация и масово обедняване на българския народ.
Зафиров не е социалист и не знае съдържанието на думата социализъм.
Коментиран от #21
13:06 07.02.2026
11 Дориана
До коментар #4 от "ура,,ура":На Зафиров и неговата предателска партия БСП ОЛ. беше заложен провала и политическото унищожение.
13:07 07.02.2026
12 Боруна Лом
13:09 07.02.2026
13 Георгиев
13:12 07.02.2026
14 АГАТ а Кристи
13:12 07.02.2026
15 ООрана държава
13:13 07.02.2026
16 Дедо
13:13 07.02.2026
17 Цецко
13:15 07.02.2026
18 БСП ще се отрече
Комунетата ОТНОВО ще трябва да преглътнат! Хахаха!
Горчивият хап ще бъде подсладен с обичайните приказки за международното положение и националния интерес.
13:16 07.02.2026
19 Браво
13:17 07.02.2026
20 Чрез Зарков
Радев и хората му ще бъдат на челни места в листата на БСП.
Коментиран от #41
13:17 07.02.2026
22 гледа жално човечеца
дано писарите спрат да го показват в епопеята на забравените сериала
13:18 07.02.2026
23 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "Дориана":Пупулисткото говорене на комунистите си има начало - товариш Ленин !
Дорианче, не се срамувай от истината!
Що е комунист - все е пупулист !!!
Утопията е вашето знаме...
13:19 07.02.2026
24 Потресен
13:20 07.02.2026
26 Човека напълня от нерви
13:21 07.02.2026
27 Кольо
13:22 07.02.2026
28 Б СП ще си го поделят
13:25 07.02.2026
29 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
Поколение, което израсна по опашките.
Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
И СЛАВА БОГУ!
Светъл път за младите! "
Коментиран от #46, #60, #66, #72
13:37 07.02.2026
30 Мунчо
13:37 07.02.2026
31 Иван
13:41 07.02.2026
33 Пачата, която продаде БСП
Малко е, само да
Си гръмнеш главундере, ще е малко.
13:44 07.02.2026
35 оня с коня
вие ли бяхте на всеки километър?
13:46 07.02.2026
36 БеСеПе
Станко
Петър
13:51 07.02.2026
37 Артисти в театър сътворен от кремъл!
13:55 07.02.2026
38 дедо Герчо
13:58 07.02.2026
39 Да подаде защото
Поне ходи до Китай за сметка на партията
Пенсионер но още иска власт най вече
13:58 07.02.2026
40 народна мъдрост
13:59 07.02.2026
41 Никакъв зарков
До коментар #20 от "Чрез Зарков":Никакви пет лева за инменници
14:02 07.02.2026
42 БСП имаше шанс
Но Радко Пиратко ще я завладее и до там!
Отново към Кремъл и болшевиките.
14:03 07.02.2026
43 Нинова
14:04 07.02.2026
44 Дзак
До коментар #5 от "Дориана":Така ли бе?
14:05 07.02.2026
45 Хе,хе...сетила се Мара,да се...!
14:08 07.02.2026
46 А как му викаха на последният
До коментар #29 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Вожд от това ,, поколение"?НАСКо -НАТОТО
14:16 07.02.2026
47 Хасковски каунь
Бързо научиха на БОКО мурафетите
14:17 07.02.2026
48 Цвете
14:21 07.02.2026
49 Народът на Бг
като се коалира с Мафията ГЕРБ и Боко!
Той не беше разбрал, че който с Борисов се заиграе,
Отива на бунището и обрича партията си на Провал!
14:21 07.02.2026
50 Цвете
14:23 07.02.2026
51 Трупове
14:23 07.02.2026
53 УдоМача
14:29 07.02.2026
54 Ивелин Михайлов
14:30 07.02.2026
55 Барни
14:32 07.02.2026
56 Забрави ли, изгониха Корнелия
14:33 07.02.2026
57 На кръстопът
14:38 07.02.2026
58 Истината
14:38 07.02.2026
59 Столетницата е БКП
До коментар #1 от "хехе":БСП е създадена на 04.04.1990г., след контрареволюционния държавен конституционен преврат на така наречената "кръгла маса", която си присвои функциите на Велико народно събрание и суспендира част от Конституцията на НР България (чл.1, който признаваше ръководната роля на БКП като челен отряд на работническата класа и на трудовия народ в изграждането на социализма).
Създателите на БСП бяха превратаджийте и антикомунистите в БКП - Луканов, Д. Станишев, Младенов, Д. Джуров, Ал. Лилов, Нора Ананиева и др., които заедно с антикомунистите от Първата производна партия на БКП - СДС - организираха държавния конституционен и контрареволюционен преврат(използвачите, наивните и необразованите приеха контрареволюцията за революция) от зимата на 1990г.
14:41 07.02.2026
60 Лъжеш
До коментар #29 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":като брадясал циганин с мечка и гъдулка.
Къде ти е мечката, брадясалия!?
Или си въобразяваш, че ние сме мечките и ще ти играем по лъжите?
14:47 07.02.2026
61 Баба Гошка
14:47 07.02.2026
62 Радев
15:04 07.02.2026
63 Р Г В
Коментиран от #65
15:04 07.02.2026
64 Напомнящ
15:06 07.02.2026
65 БСП не защити Паметника
До коментар #63 от "Р Г В":на Съветската армия, освободителка на Европа от хитлеро-нацизма и фашизма и построен от признателния Български народ, а ти пееш за паметника на БКП на вр. Бузлуджа.
БСП е основана на 04.04.1990г. и се доказа като анти-БКП. Откъде накъде да продължава с кражбата на историята на столетната партия БКП?
За твое сведение, Партийният дом на БКП е построен с партиен членски вснос на комунистите и с дарения от комунистите, а капиталистическата държава на БСП го експроприира и национализира в полза на буржоазните партии в България, вкл. и БСП.
15:14 07.02.2026
66 00014
До коментар #29 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Светлината е невидима за слепите като тебе. Скачате от тунел в тунел. С надежда за някакво подаяние в дъното. Без значение за коя партия, или за чий интерес работите.
15:17 07.02.2026
67 Р Г В
А Хаин боаз , Перник- Волуяк пак ли е строен с членски внос на комунистите. Строен е от бригадири а парите са събирани с облигации купувани от народа. В България е имало социалистическо движение основано от Д.Благоев на вр. Бузлуджа и БКП не го е отричала и затова е издигнат монумента. Това че са се преименували не означава нищо , от червени станаха не сини а виолетови. Когато си сменяш наименованието приемаш както активите така и пасивите.
Коментиран от #69
15:46 07.02.2026
68 Едва ли
15:51 07.02.2026
69 А твоето име?
До коментар #67 от "Р Г В":След като твърдиш, че името нищо не означава, ти смени ли си името?
Защо се сменят имена?
16:00 07.02.2026
70 Гост
16:10 07.02.2026
71 Р Г В
Вече 70 год. си нося името и не слагам някакви измислици като някои в коментарите. Като излезе закона за деполитизация бях един от първите който си върна партийния билет който ми дадоха при завършване на ВУЗ с отличие и от тогава гласувам по съвест повече от 30 год.а през последните години с неодобрявам никой защото всички са от един дол дренки.
16:28 07.02.2026
72 Тази шайка която днес
До коментар #29 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Представлява ,, бсп" е много по големи престъпленив от ,изброените от теб ! Всиките ,, магарий" от 10 ноември досега са с участието БСП!
17:02 07.02.2026
73 Ояде се като въшка на чело
17:29 07.02.2026
74 Горски
17:46 07.02.2026
75 Държа кокала до последно
19:21 07.02.2026