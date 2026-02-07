Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Не искал да участва в разделението на партията

Днес правя крачка назад, отстъпвам мястото на пръв сред равни, мястото, което ми дадохте, но това не означава, че се оттеглям от политиката и по никакъв начин не се дистанцирам от отговорността. Това заяви председателят на БСП Атанас Зафиров пред делегатите на 51-ия Конгрес на партията, цитиран от БТА.

Подавам своята оставка, но не защото ви предавам или се отричам от постигнатото. Напротив аз се гордея с резултатите от тази една година, каза Зафиров и добави, че ще защитава тези постижения, независимо като председател или редови член. Той посочи, че си подава оставката, защото не иска да участва в процеса на разделение на БСП.

Атанас Зафиров отбеляза, че лидерският въпрос не е най-важният въпрос пред БСП, а най-важен е въпросът за пътя. Оставам, за да помогна този път да бъде намерен, допълни той.

"Благодаря ви! За мен беше чест, винаги ще бъда до вас", завърши Зафиров изказването си пред делегатите. След това под аплодисменти той слезе от трибуната.