Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Не искал да участва в разделението на партията

Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Не искал да участва в разделението на партията

7 Февруари, 2026 12:57 2 004 75

  • атанас зафиров-
  • оставка-
  • лидер-
  • бсп

Атанас Зафиров отбеляза, че лидерският въпрос не е най-важният въпрос пред БСП, а най-важен е въпросът за пътя. Оставам, за да помогна този път да бъде намерен, допълни той.

Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Не искал да участва в разделението на партията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес правя крачка назад, отстъпвам мястото на пръв сред равни, мястото, което ми дадохте, но това не означава, че се оттеглям от политиката и по никакъв начин не се дистанцирам от отговорността. Това заяви председателят на БСП Атанас Зафиров пред делегатите на 51-ия Конгрес на партията, цитиран от БТА.

Подавам своята оставка, но не защото ви предавам или се отричам от постигнатото. Напротив аз се гордея с резултатите от тази една година, каза Зафиров и добави, че ще защитава тези постижения, независимо като председател или редови член. Той посочи, че си подава оставката, защото не иска да участва в процеса на разделение на БСП.

Атанас Зафиров отбеляза, че лидерският въпрос не е най-важният въпрос пред БСП, а най-важен е въпросът за пътя. Оставам, за да помогна този път да бъде намерен, допълни той.

"Благодаря ви! За мен беше чест, винаги ще бъда до вас", завърши Зафиров изказването си пред делегатите. След това под аплодисменти той слезе от трибуната.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    94 2 Отговор
    фритюрника си свърши работата столетницата е в будна кома.

    Коментиран от #59

    12:59 07.02.2026

  • 2 Хаха

    96 4 Отговор
    Дебелака преяде с власт и се продаде на Тиквата и Прасето.

    13:01 07.02.2026

  • 3 ФЕЙК

    57 4 Отговор
    След конгреса още в понеделник патриарха да вземе да го запопи! На килограми, брада и лъжи отдавна го докарва и една килимявка, расо и патрахил страхотно ще му прилягат! Да вземе в едната ръка кръста, в другата чимшира и уверено да крачи пред катафалката на БСП-то към Орландовци!

    13:02 07.02.2026

  • 4 ура,,ура

    86 2 Отговор
    Хахаха, тоя натрапник най накрая клекна. Късно е либе за китка. Нали щяхте да управлявате цял мандат бе алчен лакей на мафията.

    Коментиран от #11

    13:03 07.02.2026

  • 5 Дориана

    59 5 Отговор
    Алчността на Зафиров за власт унищожи БСП ОЛ. Популисткото говорене , че уж били във властта заради народа и работели в синхрон с Пеевски им коства срива на партията извън Парламента като вредна за народа предателска партия.

    Коментиран от #23, #44

    13:03 07.02.2026

  • 6 Град Симитли

    58 1 Отговор
    А ако те изключат, както ти изключи кака Кури?!
    Как ще "останеш в политиката"?!

    13:03 07.02.2026

  • 7 Това ли

    43 2 Отговор
    му дойде на акъла на брадясалата кратуна като аргумент ?

    13:05 07.02.2026

  • 8 Кабакрадев

    29 2 Отговор
    И ние искаме да подадем оставка,но 2-те прасе...та не дават,искали чрез общините ,с фалши..ви поръчки да кра..дат още........а отделно иза нас комисион седемцифрен.

    13:05 07.02.2026

  • 9 Малее

    38 1 Отговор
    разплаках се. Не знам сега как ще спя поне три дена.

    13:06 07.02.2026

  • 10 Зафиров е срам за БСП и България

    41 12 Отговор
    Зафиров е за продължаване на братоубийствената руско-руска гражданска война на територията на квази-държавата "Украина", построена на историческата руска земя, чрез износ на оръжие и подаряване на оръжие на юдео-фашистката и ционистка върхушка в Киев, която командва и насърчава към убиства и самоубийства укро-нацистките слепци.

    Зафиров е срам за БСП и България, защото чрез измама, ведно с ППДБ, ГЕРБ, ДПСнн, ИТН и АСП набута България в блатото на еврозоната на фактически фалиралите държави като Франция, Италия, Испания, Гърция и провокира заедно с изброените анти-български партии галопираща инфлация и масово обедняване на българския народ.

    Зафиров не е социалист и не знае съдържанието на думата социализъм.

    Коментиран от #21

    13:06 07.02.2026

  • 11 Дориана

    38 7 Отговор

    До коментар #4 от "ура,,ура":

    На Зафиров и неговата предателска партия БСП ОЛ. беше заложен провала и политическото унищожение.

    13:07 07.02.2026

  • 12 Боруна Лом

    35 1 Отговор
    ТОЗИ ГЛИГАН, ТРЯБВА НА КЕБАПЧЕТА ДА ГО НАПРАВЯТ И НА КУЧЕТАТА ДА ГО ДАДАТ!

    13:09 07.02.2026

  • 13 Георгиев

    29 1 Отговор
    Крайно време беше. То и без това цялата партия го плюеше. Изпълни нечии искания, доунищожи БСП. Не се ли усещаше. Да ходи при Шиши да му даде работа. Има достатъчно имоти под чужд флаг, ще измисли нещо. След година се, сега ще отиде на борсата. Ще получава сериозен доход от там.

    13:12 07.02.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    23 2 Отговор
    Боко и Шиши няма да се успокоят от ревове... 😭😭😭😭😭

    13:12 07.02.2026

  • 15 ООрана държава

    25 3 Отговор
    Късно е крома нионец, оглозга партията, даде я под наем на бойко и шиши и сега се измъкваш по терлици

    13:13 07.02.2026

  • 16 Дедо

    28 1 Отговор
    Е до преди два дена се заканваше че никога няма да си подаде оставкта , за нишо на света , а днес обратното. Хехе колко е долен .

    13:13 07.02.2026

  • 17 Цецко

    26 3 Отговор
    Зафирчо бегай сега в кабинета на Пеефски, да му се молиш да те вземе в ДПС НН и да сядаш до Мръшляка Байрям

    13:15 07.02.2026

  • 18 БСП ще се отрече

    10 7 Отговор
    от Борисов и Пеевски и парадоксално следващата сглобка ОТНОВО ще бъде редена от Борисов, Радев и Доган!

    Комунетата ОТНОВО ще трябва да преглътнат! Хахаха!

    Горчивият хап ще бъде подсладен с обичайните приказки за международното положение и националния интерес.

    13:16 07.02.2026

  • 19 Браво

    15 0 Отговор
    дебел!

    13:17 07.02.2026

  • 20 Чрез Зарков

    12 9 Отговор
    Радев ще овладее БСП и Зарков ще го номинира от БСП.

    Радев и хората му ще бъдат на челни места в листата на БСП.

    Коментиран от #41

    13:17 07.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 гледа жално човечеца

    15 0 Отговор
    свърши плюскането на пържоли
    дано писарите спрат да го показват в епопеята на забравените сериала

    13:18 07.02.2026

  • 23 АГАТ а Кристи

    13 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Пупулисткото говорене на комунистите си има начало - товариш Ленин !
    Дорианче, не се срамувай от истината!
    Що е комунист - все е пупулист !!!
    Утопията е вашето знаме...

    13:19 07.02.2026

  • 24 Потресен

    19 2 Отговор
    35 години чакахме БСП да се реформира. Партията виновна за опорочения преход. Сега толкова ще чакаме герб. Де жа вю! Тва е. Толкова ни е акала!

    13:20 07.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Човека напълня от нерви

    20 0 Отговор
    Интересно, захлеби с десетки милиони, пък трупа мас за гладни години

    13:21 07.02.2026

  • 27 Кольо

    19 1 Отговор
    След това да се закрива тая кочина!

    13:22 07.02.2026

  • 28 Б СП ще си го поделят

    18 1 Отговор
    Кирчо Добрев и Гергов!

    13:25 07.02.2026

  • 29 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    9 14 Отговор
    " Отива си едно славно поколение! Поколение, което никога няма да се върне.
    Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
    Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
    Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
    Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
    Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
    Поколение, което израсна по опашките.
    Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
    Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
    Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
    Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
    Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
    Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
    Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
    Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
    Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
    И СЛАВА БОГУ!
    Светъл път за младите! "

    Коментиран от #46, #60, #66, #72

    13:37 07.02.2026

  • 30 Мунчо

    15 2 Отговор
    Ги попиля айде сега цялото бсп при мунчо хахахааа...

    13:37 07.02.2026

  • 31 Иван

    23 3 Отговор
    Който се е захванал с ГЕРБ свършва зле.Сега и ИТН и те са на път.Там се наядоха,синовете им станаха енергийни магнати.Дреме му сега на Тошо дали ще е в парламента или не.

    13:41 07.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пачата, която продаде БСП

    12 1 Отговор
    На дебелото бил подал оставка!
    Малко е, само да
    Си гръмнеш главундере, ще е малко.

    13:44 07.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    11 1 Отговор
    мръссни комунисти свърши се вашето вече

    вие ли бяхте на всеки километър?

    13:46 07.02.2026

  • 36 БеСеПе

    3 1 Отговор
    Балев
    Станко
    Петър

    13:51 07.02.2026

  • 37 Артисти в театър сътворен от кремъл!

    7 2 Отговор
    някой вярва ли ви???Вие сте артисти на театъра сътворен и режисиран от кремъл!!!

    13:55 07.02.2026

  • 38 дедо Герчо

    10 0 Отговор
    ЕЕЕЕЕ,ЩО БЕЕЕЕЕ,А ВСИЧКИ ПРЕДРИЧАХА ПЪЛЕН МАНДАТ,ЧЕ И ПОВЕЧЕ...ХЪХЪХЪ...

    13:58 07.02.2026

  • 39 Да подаде защото

    11 0 Отговор
    Опря шило в гъзило
    Поне ходи до Китай за сметка на партията
    Пенсионер но още иска власт най вече

    13:58 07.02.2026

  • 40 народна мъдрост

    10 0 Отговор
    Който на чужд стол сяда, без стол остава.

    13:59 07.02.2026

  • 41 Никакъв зарков

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Чрез Зарков":

    Никакви пет лева за инменници

    14:02 07.02.2026

  • 42 БСП имаше шанс

    8 2 Отговор
    да еволюира в модерна европейска лява партия!

    Но Радко Пиратко ще я завладее и до там!

    Отново към Кремъл и болшевиките.

    14:03 07.02.2026

  • 43 Нинова

    12 1 Отговор
    Много му здраве на Трътлестия !

    14:04 07.02.2026

  • 44 Дзак

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Така ли бе?

    14:05 07.02.2026

  • 45 Хе,хе...сетила се Мара,да се...!

    11 0 Отговор
    Че той достатъчно я раздели...!

    14:08 07.02.2026

  • 46 А как му викаха на последният

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Вожд от това ,, поколение"?НАСКо -НАТОТО

    14:16 07.02.2026

  • 47 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Разсипаха с Корни партията, а сега не искали да я разделят...
    Бързо научиха на БОКО мурафетите

    14:17 07.02.2026

  • 48 Цвете

    7 0 Отговор
    ТИ СЕ СГРОМОЛЯСА ,ЗАЩОТО НЕ ТЕ ИСКАТ.БЕГАЙ ДАЛЕЧЕ, ЧЕ ДОСТА НАРОД ТИ ИМА ЗЪБ, ЗА ПРЕДАТЕЛСТВОТО ТИ. СЕГА ВИДЯ ЛИ, КОН БОБ ЯДЕ ЛИ? 😅🙄🤔😂🇧🇬

    14:21 07.02.2026

  • 49 Народът на Бг

    9 0 Отговор
    Този дебелак Зафиров направи Голяма грешка
    като се коалира с Мафията ГЕРБ и Боко!
    Той не беше разбрал, че който с Борисов се заиграе,
    Отива на бунището и обрича партията си на Провал!

    14:21 07.02.2026

  • 50 Цвете

    5 0 Отговор
    ТИ СЕ СГРОМОЛЯСА ,ЗАЩОТО НЕ ТЕ ИСКАТ.БЕГАЙ ДАЛЕЧЕ, ЧЕ ДОСТА НАРОД ТИ ИМА ЗЪБ, ЗА ПРЕДАТЕЛСТВОТО ТИ. СЕГА ВИДЯ ЛИ, КОН БОБ ЯДЕ ЛИ? 😅🙄🤔😂🇧🇬

    14:23 07.02.2026

  • 51 Трупове

    7 0 Отговор
    Борисов ги да захвърли с чалгарите като употребени парцали тоалетни хартии от властта тия маргинали....

    14:23 07.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 УдоМача

    4 0 Отговор
    Да си хои у Израел да си гледа старостта и унуците (ако има)..

    14:29 07.02.2026

  • 54 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    айде още едно оядено прасе се пенсионира

    14:30 07.02.2026

  • 55 Барни

    4 0 Отговор
    Ако това е флинстоун Нинова е барни

    14:32 07.02.2026

  • 56 Забрави ли, изгониха Корнелия

    8 1 Отговор
    Нали ти я раздели и продаде на Борисов и Пеевски.

    14:33 07.02.2026

  • 57 На кръстопът

    9 1 Отговор
    БСП ще си плати цената, заради общото управление с Бойко и Шиши . Хората основателно няма да гласуват за тях. Ако ще лидер да им е Папата.

    14:38 07.02.2026

  • 58 Истината

    5 0 Отговор
    Олигарсите и крупните "бизнесмени", до един свързани с БКП/БСП И ДС. Са рекламно лице на БСП със обратен знак.Количествено натрупване води до качествено изменение на настроенията и подкрепата за БСП.КРАСИ ГЕРГОВ,Г.ГЕРГОВ,и т.н. и т.н. , герои на капитализма.Как да. се отправим.ВЪРНЕТЕ ПАРИТЕ ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ , които откраднахте.

    14:38 07.02.2026

  • 59 Столетницата е БКП

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    БСП е създадена на 04.04.1990г., след контрареволюционния държавен конституционен преврат на така наречената "кръгла маса", която си присвои функциите на Велико народно събрание и суспендира част от Конституцията на НР България (чл.1, който признаваше ръководната роля на БКП като челен отряд на работническата класа и на трудовия народ в изграждането на социализма).

    Създателите на БСП бяха превратаджийте и антикомунистите в БКП - Луканов, Д. Станишев, Младенов, Д. Джуров, Ал. Лилов, Нора Ананиева и др., които заедно с антикомунистите от Първата производна партия на БКП - СДС - организираха държавния конституционен и контрареволюционен преврат(използвачите, наивните и необразованите приеха контрареволюцията за революция) от зимата на 1990г.

    14:41 07.02.2026

  • 60 Лъжеш

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    като брадясал циганин с мечка и гъдулка.

    Къде ти е мечката, брадясалия!?

    Или си въобразяваш, че ние сме мечките и ще ти играем по лъжите?

    14:47 07.02.2026

  • 61 Баба Гошка

    5 1 Отговор
    Не иска да бъде начело с 1% вот и аут на буннищщето на историята, където им е мястото. Червените бабички са на привършване

    14:47 07.02.2026

  • 62 Радев

    4 0 Отговор
    ще погълне БСП!Членовете!

    15:04 07.02.2026

  • 63 Р Г В

    4 1 Отговор
    Какви постижения ще защитаваш Зафиров , Нинова и вие обещахте да се възстанови паметника светиня за БСП на вр. Бузлуджа а резултат няма . Строен в стил архитектурен брутализъм , характерен за 70-те год.на 20 век , открит през 1981г. Той е на 25 място в световната класация . А вие с бездействието си го рушите с криво разбран демократичен брутализъм .и вместо туристическа атракция го превръщате в жалка гледка. Не виждам с тия методи на работа как ще изведете столетницата до нови в висоти.

    Коментиран от #65

    15:04 07.02.2026

  • 64 Напомнящ

    4 1 Отговор
    Единственият път,който този продажник остави след себе за БСП е към политическото гробище!!! След всичките лъжи,измами,предателства и к.....ски мимикрии към избирателите, за червените никакъв друг път няма! Заминават в забвението,където ѝм е мястото!!!

    15:06 07.02.2026

  • 65 БСП не защити Паметника

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Р Г В":

    на Съветската армия, освободителка на Европа от хитлеро-нацизма и фашизма и построен от признателния Български народ, а ти пееш за паметника на БКП на вр. Бузлуджа.

    БСП е основана на 04.04.1990г. и се доказа като анти-БКП. Откъде накъде да продължава с кражбата на историята на столетната партия БКП?

    За твое сведение, Партийният дом на БКП е построен с партиен членски вснос на комунистите и с дарения от комунистите, а капиталистическата държава на БСП го експроприира и национализира в полза на буржоазните партии в България, вкл. и БСП.

    15:14 07.02.2026

  • 66 00014

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Светлината е невидима за слепите като тебе. Скачате от тунел в тунел. С надежда за някакво подаяние в дъното. Без значение за коя партия, или за чий интерес работите.

    15:17 07.02.2026

  • 67 Р Г В

    2 0 Отговор
    До коментар 65 :
    А Хаин боаз , Перник- Волуяк пак ли е строен с членски внос на комунистите. Строен е от бригадири а парите са събирани с облигации купувани от народа. В България е имало социалистическо движение основано от Д.Благоев на вр. Бузлуджа и БКП не го е отричала и затова е издигнат монумента. Това че са се преименували не означава нищо , от червени станаха не сини а виолетови. Когато си сменяш наименованието приемаш както активите така и пасивите.

    Коментиран от #69

    15:46 07.02.2026

  • 68 Едва ли

    1 0 Отговор
    Твърде късно, сега остава да кажеш, че това е твое решение. Няма кой да ти повярва. И другите партии не си търсят предатели. Ти показа за кратко време, че си винаги готов за сделка, а кого ще продадеш, ама хич не ти пука, важното е келепир да има. Може пък друга партия да търсят такъв умен и красив като теб, защо не?.

    15:51 07.02.2026

  • 69 А твоето име?

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Р Г В":

    След като твърдиш, че името нищо не означава, ти смени ли си името?

    Защо се сменят имена?

    16:00 07.02.2026

  • 70 Гост

    2 0 Отговор
    Зафирката излезе много, много богат от продажническата си роля. Употребен като използван ка..т, ама па богаташ. Друго си е! Зафирка, изчезвай от погледа на хората, купи си вила в Тайланд, шибкай си мнади тайландки и не поглежда назад. Никой не се интересува от жалката ти продажническа особа.

    16:10 07.02.2026

  • 71 Р Г В

    1 0 Отговор
    До коментар 69 :
    Вече 70 год. си нося името и не слагам някакви измислици като някои в коментарите. Като излезе закона за деполитизация бях един от първите който си върна партийния билет който ми дадоха при завършване на ВУЗ с отличие и от тогава гласувам по съвест повече от 30 год.а през последните години с неодобрявам никой защото всички са от един дол дренки.

    16:28 07.02.2026

  • 72 Тази шайка която днес

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Представлява ,, бсп" е много по големи престъпленив от ,изброените от теб ! Всиките ,, магарий" от 10 ноември досега са с участието БСП!

    17:02 07.02.2026

  • 73 Ояде се като въшка на чело

    1 0 Отговор
    Разказа играта на столетницата и вече може да си ходи

    17:29 07.02.2026

  • 74 Горски

    2 0 Отговор
    "Червената буржуазия",(нито е червена нито е буржоазия),ще се самоликвидира и сигурно така е по добре. Наблюдаваме,нестихващата битка за власт и привилегии между наследниците и внуците на бивши партийни апаратчици,които никога не са имали каквото и да било общо с идеите на тази партия. Историята даде невероятен шанс на Зафиров да спаси България от еврото, но жалката му същност го изхвърли на бунището на историята. Имаше задача срещу заплащане и я свърши. Сега е свободен да харчи ДАДЕНОТО МУ. Патерицата на Шиши най после подаде оснавка но и това най вероятно няма да спаси партията. Скоро ще се забрави, че изобщо е имало такава партия.

    17:46 07.02.2026

  • 75 Държа кокала до последно

    0 0 Отговор
    Сега ще се опитат да го изкарах единствения виновен че близаха ръката на Боко и въртяха опашки заради далаверата!

    19:21 07.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол