Пеканов за избора на Зарков: Обновление, надежда и победа над апатията!

"Поздравления и честито, Крум Зарков! Един достоен, интелигентен и морален човек с идеи, визия и хъс се връща в активната политика на най-висока позиция. Това е добре за България. Обновление, надежда и победа над апатията!"

Това написа във Фейсбук бившият вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов след избора на Крум Зарков за председател на БСП.



„Пътят няма да е лек, защото ще изисква промяна на модела след толкова допуснати грешки. Но имаме нужда от смислени и ерудирани хора в политиката, както и от про-европейски социалдемократи в България - държава на несправедливости, липса на ред и пленени възможности да използваме потенциала си”, допълва Пеканов.



„С професионализма и желанието, които винаги съм виждал в Крум, той ще работи за всичко това. Успех!”, завърши бившият вицепремиер.