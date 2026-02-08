Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пеканов за избора на Зарков: Обновление, надежда и победа над апатията!

8 Февруари, 2026 04:04, обновена 8 Февруари, 2026 03:14

  • атанас пеканов-
  • крум зарков-
  • политика

Един достоен човек с идеи, визия и хъс се връща в активната политика на най-висока позиция, отбеляза бившият вицепремиер по управление на европейските средства

Пеканов за избора на Зарков: Обновление, надежда и победа над апатията! - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

"Поздравления и честито, Крум Зарков! Един достоен, интелигентен и морален човек с идеи, визия и хъс се връща в активната политика на най-висока позиция. Това е добре за България. Обновление, надежда и победа над апатията!"

Това написа във Фейсбук бившият вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов след избора на Крум Зарков за председател на БСП.

„Пътят няма да е лек, защото ще изисква промяна на модела след толкова допуснати грешки. Но имаме нужда от смислени и ерудирани хора в политиката, както и от про-европейски социалдемократи в България - държава на несправедливости, липса на ред и пленени възможности да използваме потенциала си”, допълва Пеканов.

„С професионализма и желанието, които винаги съм виждал в Крум, той ще работи за всичко това. Успех!”, завърши бившият вицепремиер.


  • 1 пеканката

    12 4 Отговор
    и то от същото токсично либерално тесто

    04:53 08.02.2026

  • 2 Шумкарския

    6 3 Отговор
    внук с надежда за хранилка , трета генерация на народен гръб паразитиращи.

    07:44 08.02.2026

  • 3 Голяма

    4 1 Отговор
    Отврът

    08:19 08.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Странности

    3 0 Отговор
    Победа на внуците на ДС. Ако терзиев е ухото какъв трябва да е внукът на шефа на Главнонследствено управление на МВР преди 1989г.генерал Леонид Кацамунски. Майката беше в инициативния комитет на президентаб Радев по скоро Румен Радев оглавинБСП

    10:50 08.02.2026

