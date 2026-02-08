Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нови неприятности за лорд Манделсън на Острова, преразглеждат обезщетението му след уволнението като посланик в САЩ

8 Февруари, 2026 04:14, обновена 8 Февруари, 2026 03:18 1 010 1

Още разкрития около британски политик по скандала "Епстийн"

Снимка: БНР
Източници от британското външно министерство съобщиха пред Би Би Си, че се преразглежда обезщетение, дадено на лорд Манделсън след уволнението му като посланик в САЩ.

Преразглеждането е започнато след появата на нови подробности за връзките на лорд Манделсън с Джефри Епстийн и е започнато отделно полицейско разследване във Великобритания, съобщиха източниците от Форин офис.

Полицията претърси в петък две къщи, свързани с лорд Манделсън, след като последните публикувани файлове, свързани с Епстийн, разкриха размяна на имейли между двамата с поверителни данни за британската фискална политика. Лорд Манделсън не е арестуван.

Смята се, че лордът от управляващата Лейбъристка партия е получил обезщетение от около 55 000 паунда, след като беше уволнен като посланик на Обединеното кралство в САЩ през септември заради връзките му с покойния осъден сексуален престъпник.

Правителствени източници потвърдиха, че Министерството на външните работи е постигнало финансово споразумение с лорд Манделсън, но не са уточнили за каква сума е то.

Според “Таймс” става дума за за еквивалент на тримесечна заплата или споменатите 55 000 паунда. Говорител на Министерството на външните работи заяви:

„Длъжностното правоотношение на Питър Манделсън като държавна длъжност беше прекратено в съответствие с правните съвети и условията на неговото заемане”.


България
  • 1 Механик

    1 0 Отговор
    Тоест, той е уволнен, понеже не отговаря на изискванията за заемания пост, обаче въпреки това му се изплаща ОБЕЗЩЕТЕНИЕ???? Вместо той да плаща, че е подвел работодателя и е заел поста въпреки, че е знаел, че не е достоен да го заема?!?!
    Да се смее ли човек, да плаче ли?!

    06:27 08.02.2026

