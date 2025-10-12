Новини
Севда Шишманова – за журналистите и личното пространство на политиците

12 Октомври, 2025 18:43 1 075 16

Работи върху новия си филм - "Парчета живот"

Севда Шишманова – за журналистите и личното пространство на политиците - 1
Снимка: БГНЕС
Севда Шишманова

Законът на ИТН за нарушаването на личния живот се превърна в голяма тема през седмицата. Финалът ѝ беше поставен от Бойко Борисов, който каза, че се е чул със Слави Трифонов и той щял да го оттегли. Това обаче е повод да си припомним един случай от 1996 г., когато журналистът Севда Шишманова наруши личното пространство на тогавашния вътрешен министър Любомир Начев, който е на купон с манекенки, в деня, в който в столичния кв. „Люлин” са застреляни трима полицаи. В последствие това води до оставката му.

Този случай е пример как личното пространство на политик не може да бъде дефинирано. Този репортаж се състоя на т.нар. лично пространство и направи дисекция на зависимостта на хората, които управляваха тогава, от подземния свят. Публична тайна е, че през 90-те години конкурсите за мис и агенциите за манекени бяха финансирани от силовите групировки. Тогава имаше критична маса, затова се случи всичко това с този репортаж. Хоризонтът на моралните ценности и изискванията на обществото спрямо политиците и разбирането на самите политици къде е границата на допустимото беше абсолютно различна. Сега хоризонтът е много нисък, критичната маса не съществува”, разказа Шишманова, цитирана от Нова телевизия.

Журналистът посочи, че тогава точно създателите на ИТН, които са част от създателите и шоупрограмата „Ку-Ку”, са ѝ връчили наградата за храброст точно за този репортаж.

„Парчета живот”

Шишманова разказа и за филма, по който работи - „Парчета живот”, разказващ за атентата в Сарафово. Актьорите са българи и израелци, лентата ще се снима и в България и в Израел.

Журналистът сподели, че трябва да си даваме сметка за личните истории на хората, които стават жертви по време на войни, атентати.

"Те са истински носител на това, което може да бъде общото между хората в този разделен свят. Защото това говори за ценноста на живота", допълни тя.

Войната в Ивицата Газа

Шишманова каза, че мирното споразумение между Израел и "Хамас" постига спиране на огъня и размяна на заложници и затворници. За нея обаче най-големият проблем е какво ще последва след него.

Предстои много сложен процес, в който в Ивицата Газа трябва да бъдат разположени стабилизиращи международни сили. Откъде ще дойдат те – предстои да бъде решено. Предстои да бъде решена и трудната задача за разоръжаване на „Хамас”, което ще бъде сложен и труден процес. Какво ще бъде предложено на „Хамас”, какво ще бъде политическото бъдеще на организацията, защото тя едва ли ще съгласи да се предаде”, коментира Шишманова.

Тя изрази надежда в плана да има много сериозна устойчива гаранция от страните, които постигнаха това споразумение – САЩ, Египет, Катар и Турция.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шишмана Севдова

    14 1 Отговор
    Цял живот съм по хранилки и поръчки....

    18:51 12.10.2025

  • 2 Сандо

    10 2 Отговор
    Журналистката /а не журналистът/ Севда Шишманова толкова поразии сътвори в БНТ,че трябва до края на живота си да стои със затворена уста в някое затънтено делиорманско село.

    18:52 12.10.2025

  • 3 питане

    10 0 Отговор
    Тази къде изчезна от полезрението с години?Пак някой и натисна копчето.Вижда се,че е гледана жена.

    19:08 12.10.2025

  • 4 Алфа Bълкът

    4 0 Отговор
    Този закон само да пази политиците ли е или всички нормални хора?
    Защото помня за един отвлечен британец преди 20г, утрепаха се да го показват и да казват, че бил сексуално малтретиран. Кеф им правеше на БТВ да го повтарят.

    19:08 12.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Могу лачена е кадънката !

    19:16 12.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор
    Когато г-н "Прави гащи" чукаше "Мис Прашки" ,
    в качеството си на частно лице ли я чука или на
    Министър Пре•••дател❓
    За едно дете питам ❗

    Коментиран от #8, #9, #10

    19:16 12.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    Когато искаш да си НЯКОЙ не може да искаш да си НИКОЙ ❗

    19:18 12.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    "Прани гащи"
    /авт.ред./

    19:19 12.10.2025

  • 9 сайко килър

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не обиждай така ПРАНИТЕ гащи от Банкя ! Той има крехка душевност , ще се ядоса и пак ще го набива с 200 !

    Коментиран от #11

    19:23 12.10.2025

  • 10 Ъ голям

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    За малката Ема ли говориш ? Да й казват кой е бащицата й , га порасте и попита майка си с Бикините - мамо , мамо пак дават тати по телевизора и що така лошо гледа ?

    Коментиран от #12

    19:27 12.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "сайко килър":

    А, той може я кръвно да вдигне,
    я менискус да скъса❗
    Ама що ли не може да признае собственото си дете🤔

    19:29 12.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ъ голям":

    Ами тя вече не е малка ❗

    19:30 12.10.2025

  • 13 Толкова хубавичка на младини

    3 0 Отговор
    Толкова много разочарова сега , но и през годините също. Соросоидни разсъждения.

    19:46 12.10.2025

  • 14 Самозабравила се

    2 0 Отговор
    Всичко, в което е участвала е поръчково, отвратително, бездарно. Плагиатството и е любимо, а усвояването на средства и е още по- любимо нейно занимание. Дано никога повече тази вредна жена не се върне на някакъв пост....

    19:49 12.10.2025

  • 15 Стеф

    1 0 Отговор
    Тази госпожа получаваше оргазъм, когато интервюираше Иван Костов!

    20:01 12.10.2025

  • 16 Николова , София

    1 0 Отговор
    Неприятна пм кеса ...която не знае как да се държи

    20:04 12.10.2025

