Новини
България »
Всички градове »
Радев: Управляващите са в парализа и чакат санкционираният по "Магнитски" политик да ги уведоми дали ще ги бъде

Радев: Управляващите са в парализа и чакат санкционираният по "Магнитски" политик да ги уведоми дали ще ги бъде

21 Октомври, 2025 10:32 1 952 49

  • румен радев-
  • управляващи-
  • парализа-
  • политик-
  • магнитски

"Виждаме, че правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не ги разреши", добави държавният глава

Радев: Управляващите са в парализа и чакат санкционираният по "Магнитски" политик да ги уведоми дали ще ги бъде - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Моята охрана функционира съгласно всички правила за НСО. С вносителите на законопроекта, с който се отнеха автомобилите за моята администрация, оценките за взаимодействие е записано, че промяната не води до допълнителни разходи. ДПС - Ново начало вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентството. Вие как разбирате това? Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички.

Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, цитиран от novini.bg.

Относно преговорите за евентуално преформатиране на кабинета "Желязков" държавният глава посочи: "Не искам да говоря преди да видим резултатът от ССУ".

"Видно е, че управляващите са в парализа и чакат санкционираният за корупция по "Магнитски" политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Виждаме, че правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не ги разреши", добави той.

Моята администрация ще продължи да изпълнява функционалните си задължения с личните усилия на своите служители. Обществени поръчки за коли, гориво, за гориво, за гараж - няма да правя. Резултатът от тях може да очакваме за следващата администрация и аз не искам да предрешавам избора на следващата администрация, каза още президентът Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    83 8 Отговор
    Цялата ни държава се управлява от един намагнитен политик. И това е насред ЕС - една държава - член на големият и много морален съюз.

    Коментиран от #28

    10:36 21.10.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    20 23 Отговор
    Генерале смачкай Костадин Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲 и му вземи избирателите. И ти си Републиканец, но поне си мъж и военен, а Коцко с тия тънки ръчички и шкембенце е жалък.

    10:37 21.10.2025

  • 3 Голем смех

    16 63 Отговор
    Дайте му една бяла ЛАДА, най-много ще му подхожда :) хахаахаха

    Коментиран от #29

    10:44 21.10.2025

  • 4 здрасти

    8 37 Отговор
    Абе кой е тоя Магнитски за който всички говорят? Некой депутат от Възраждане ли е? Чак и санкционира!

    10:45 21.10.2025

  • 5 Какво лошо

    30 6 Отговор
    Какво лошо има,Президентството да има собствен парк с коли.Защо и антуража на Президента да използва коли на НСО ? Иначе,наистина е дразнещо,Пеевски да е "на всяка манджа мерудия".Обаче,когато работата се върши тромаво,не е лошо някой да я забърза.

    Коментиран от #12

    10:45 21.10.2025

  • 6 Явор

    67 7 Отговор
    Президентът е точен. Нарича Пеевски „Г-н Магнитски“ без притеснения, защото той това заслужава. Да заседават и да правят кворум ги е страх, но не ги е страх да крадат и да лобират,а лобизмът е запазена марка на всяко правителство, това не е изключение. ГЕРБ, БСП и ИТН са се огънали пред Пеевски и чакат команди. Ние трябва да сме по площадите.

    Коментиран от #21

    10:46 21.10.2025

  • 7 $ла ви три фон OFF

    8 21 Отговор
    румба, Баджанак , ЗАЩО ТАКА $ ЛОШОТО?

    10:46 21.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ивелин Михайлов

    30 6 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Радев ще бъде премиер!

    Коментиран от #44

    10:46 21.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    39 2 Отговор
    Фалираха държавата и се чудят какво да правят.Трябваше да има бюджет още преди два месеца.От ЕЦБ ще им дърпат ушите.

    10:46 21.10.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    42 2 Отговор
    СРАМ И ПОЗОР!
    НЯКАКЪВ КОЙТО НА НИЩО НЕ ПРИЛИЧА, ЩЕ КАЗВА КОЙ КОГА И КАКВО ДА ПРАВИ.
    ВЕЧЕ МУ Е ВРЕМЕ ЗА СРЕЩА С НОТАРИУСА.

    10:46 21.10.2025

  • 12 лошо е

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Какво лошо":

    Колите на президентството няма да са със сини буркани, като тези на НСО. А това е льошо.

    10:47 21.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Само питам

    15 9 Отговор
    Радев пак (с думи ! ) изплющя по дебелите вратове на Баце и Шишеевски . Ама защо прокуратурата не търси онзи министър , дето подписа Турския договор (Боташ) , без решение на НС или правителството ?

    10:50 21.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Случва се нещо прекрасно

    10 6 Отговор
    Миналия ден на изборите в най голямото Димитривградско село Чернигирово кандидата на ДПС "Ново начало" разгроми кандидата на ГЕРБ. На изборите участваха само 2 кандидати. ГЕРБ миналия ден помоли ПП/ДБ в Димитровград да призоват симпатизантите си да гласуват за кандидата на ГЕРБ,но от коалицията отказаха с мотив да се оправят помежду си. Досега ДПС никога не са имали кмет в Димитровградско. Днес областния управител на Търговище издигнат от ГЕРБ премина също в ДПС "Ново начало" и един кмет от Варненско. Делян затрива ГЕРБ което е прекрасно -
    Издигнатият от ГЕРБ кмет Ирхан Хасан е преминал към "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски, предава Радио Варна. Информацията беше потвърдена от самия Ирхан Хасан. "Харесваме политиката на г-н Пеевски и това, че работи за хората. Другите не ни обръщат внимание. Имах разговори с двама депутати от ГЕРБ, но не получихме разбиране от тяхна страна", коментира Хасан.

    Коментиран от #27

    10:53 21.10.2025

  • 19 Байо

    23 5 Отговор
    Браво,Президенте!Ама трябва още повече да го нагнетизират.Понеже Б0еко му ходатайства да свалят магнита.Натискай смело,за да им остане на онези да натискат само зелето!

    Коментиран от #48

    10:54 21.10.2025

  • 20 смях в залата

    8 30 Отговор
    Присмял се другаря Боташ отгледан в лабораторията на Решетников на господин Магнитски.

    10:55 21.10.2025

  • 21 На Дедо

    7 34 Отговор

    До коментар #6 от "Явор":

    А аз, без претиснение. Казвам, че Фатмака е Решетников Ефенди!!

    Коментиран от #25

    10:56 21.10.2025

  • 22 следващия намагнитен

    5 27 Отговор
    ще е г-н Боташ.

    10:58 21.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 КАУН-БОТАШ ООД

    8 28 Отговор
    Чичо Румене, днес е поредния ден в който подаряваш 1млн. лева на Турция. с тия пари, дето ги потроши можеше президентски хеликоптер да си купиш !

    11:01 21.10.2025

  • 25 Бацо Гацов

    20 2 Отговор

    До коментар #21 от "На Дедо":

    Ти фен на намагнетения ПееФски ли си? Или на тиквуна Бойко? Обясни.

    11:01 21.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хасковски каунь

    8 7 Отговор

    До коментар #18 от "Случва се нещо прекрасно":

    Ава маук,
    Черногорово е пълно с опушени българи с виолетови бърни. За кого да гласуват!

    11:03 21.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Реалност

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Голем смех":

    Тъпо... много тъпо !!!!!!!!!!

    11:08 21.10.2025

  • 30 библиотекар

    11 5 Отговор
    Преди мислих , че президента ако излезе на избори ще всеме 90-100 депутатски места . Напоследък наблюдавам напрежението в обществото и съм почти сигурен , че ако излезе на избори ще вземе поне 160-180 мандата

    Коментиран от #41, #43, #46

    11:10 21.10.2025

  • 31 БАДЖО

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "И ти ли":

    Д€$И, "мъ жът" ти € АМ БР€ АЖ- Д О Л € Н Л Я В П€ ДАЛ! :))

    11:11 21.10.2025

  • 32 Някой

    5 7 Отговор
    Върховният разединител на нацията, Румен Радев, отново публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество“!

    11:13 21.10.2025

  • 33 БАДЖО

    3 4 Отговор
    €ВАЛА НА ПАРТИЯТА(БКП-ХРАНИЛКА), уЖ€НИ ф а т м а к а ЗА ж€на : Х€М ОТ МОР€ТО ,
    Х€М $ БОГАТ ОПИТ(К А Р МА З Ъ ф а т м а к $ МНООООГО "БАДЖАНАК"),
    Х€М И "кола" $и ИМА- шкодичка! :))
    $ЛАВА НА ПАРТИЯТА! УРА ДРУГАРИ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! нато-БКП и $ "БО ТАШ" € ДОБР€!

    Коментиран от #36

    11:15 21.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Принцип

    3 4 Отговор
    "Не ме гледай какво правя,а ме слушай какво говоря" Значи за едни прости коли,другата администрация да решава,това е под достойнството.А 13 години договор в енергетиката,защо не остави на хората ,които фактически управляват.По-добър вариант е ДА ОБЕДИНЯВАШ И УПРАВЛЯВАШ, вместо ДА РАЗДЕЛЯШ И ДА ВЛАДЕЕШ.

    11:16 21.10.2025

  • 36 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "БАДЖО":

    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    Коментиран от #37

    11:17 21.10.2025

  • 37 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    11:18 21.10.2025

  • 38 Обикновените хора

    3 0 Отговор
    Искаме нашият Президент да изглежда силен,добре охраняван да има тежест и да изглежда важен.Не ни интересува обслужващия персонал,даже имената им,в повечето случаи не знаем.Румен Радев да си маха Пи Ар-те.

    11:25 21.10.2025

  • 39 Изпраните гащи

    1 1 Отговор
    Освен да крадат държавно/в името на хората/ и да лъжат като сигани, акалът на намагнитените ни политици за друго не им стига.

    11:26 21.10.2025

  • 40 !!!?

    7 2 Отговор
    Магнитски: Аз съм Магнитски, а ти си Мистър Кеш...пардон - Мистър Боташ !!!?

    11:29 21.10.2025

  • 41 !!!?

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "библиотекар":

    Направо като "Единна Русия" на Путлер...!!!

    11:31 21.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "библиотекар":

    Я си смени пицата

    11:34 21.10.2025

  • 44 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":

    НАПКОМ хахахахахахахаха

    11:36 21.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "библиотекар":

    И откъде ще ги вземе това не са картофи хахахахахахаха НЕВЕЖИ малоумници шарани верно има но Радев е човек не е богопомазан Сега излиза говори безобразия срещу държавата и се скрива в президенството а после къде ще се крие хахахаха В България живеят много българи

    11:39 21.10.2025

  • 47 Защо си мисля

    1 1 Отговор
    Защо си мисля,че Президентът е лицето на една цяла институция и в определен момент трябва да си загърби егото.На него никой нищо не му взима,но чак такава загриженост за придружаващите го,не е хубава.

    11:40 21.10.2025

  • 48 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Байо":

    Радев не е господар самозабравил се човек е опиянен от огромната му власт и имунитет

    11:41 21.10.2025

  • 49 Промяна

    2 0 Отговор
    Радев какво толкова ти е зор са твоят обслужващ персонал че правиш цялата тази жалка демостранстрация Жлъч невиждана от български президент

    11:45 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол