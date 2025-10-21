Радев: Управляващите са в парализа и чакат санкционираният по "Магнитски" политик да ги уведоми дали ще ги бъде

Моята охрана функционира съгласно всички правила за НСО. С вносителите на законопроекта, с който се отнеха автомобилите за моята администрация, оценките за взаимодействие е записано, че промяната не води до допълнителни разходи. ДПС - Ново начало вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентството. Вие как разбирате това? Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички.
Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, цитиран от novini.bg.
Относно преговорите за евентуално преформатиране на кабинета "Желязков" държавният глава посочи: "Не искам да говоря преди да видим резултатът от ССУ".
"Видно е, че управляващите са в парализа и чакат санкционираният за корупция по "Магнитски" политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Виждаме, че правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не ги разреши", добави той.
Моята администрация ще продължи да изпълнява функционалните си задължения с личните усилия на своите служители. Обществени поръчки за коли, гориво, за гориво, за гараж - няма да правя. Резултатът от тях може да очакваме за следващата администрация и аз не искам да предрешавам избора на следващата администрация, каза още президентът Радев.
