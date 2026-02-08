Новини
Кирил Петков: Имам много добри впечатления от Крум Зарков

8 Февруари, 2026

  • кирил петков-
  • крум зарков-
  • добри впечатления-
  • лидер-
  • бсп

"Всяка промяна във всяка партия, която с действия, а не с реторика, покаже борба със задкулисието, е стъпка напред за България. "Продължаваме промяната - Демократична България" ще се радваме ако покажем, че балансът на силите се е променил за по-добро", отбелязва още Петков.

Кирил Петков: Имам много добри впечатления от Крум Зарков - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Аз лично имам много добри впечатления от Крум Зарков и го поздравявам за избирането му за лидер на БСП". Това написа на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, цитиран от "Фокус".

"Продължаваме промяната - Демократична България" призовахме президента Йотова да сложи вето на промените в Изборния кодекс. Ако тя чуе този призив, ние сме готови веднага да се противопоставим на безобразията от миналата седмица - ако новото ръководство на БСП покаже принципност и промени гласуването на своята парламентарна група", пише още той.

"Всяка промяна във всяка партия, която с действия, а не с реторика, покаже борба със задкулисието, е стъпка напред за България. "Продължаваме промяната - Демократична България" ще се радваме ако покажем, че балансът на силите се е променил за по-добро", отбелязва още Петков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    33 12 Отговор
    Обърнете внимание кой подкрепя тоя Хари потър от БСП. Пп-ейци те. Правете си изводите кой е тоя бухал

    11:24 08.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дориана

    19 11 Отговор
    Крум Зарков се проваля, нищо не може да направи. БСП ОЛ се провалиха тотално като предателска партия , която работеше за политическа власт срещу народа в подкрепа на корупцията, мафията, олигархията, полицейщината, рекетите и политическите затворници. Падат надолу под 3 % . Излизат от Парламента , нямат място в него.

    11:27 08.02.2026

  • 4 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    23 10 Отговор
    Кирче, и вие ли се пипкате двамата

    11:27 08.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    22 8 Отговор
    Жълтокопитните се убиха да хвалят комунягите. Сигур ще правят коалиция, та дано преминат 4%. Бойко стегна и мотивира партията до краен предел, Боташа се покри, и сега е голем страх.

    Коментиран от #16

    11:29 08.02.2026

  • 6 всички партии

    5 6 Отговор
    са комундели!

    11:30 08.02.2026

  • 7 Дориана

    18 6 Отговор
    Зафиров се провали като политик и унищожи БСП ОЛ от жажда за власт. Типично в стила на Пеевски и Борисов започна да плаши с хаос, който те създадоха. БСП ОЛ се опитаха по най- долен подъл и нагъл начин да върнат крадливия корумпиран бюджет на Теменужка Петкова и Делян Добрев който вкарва в дългова спирала без реформи целия български народ за години. И всичко това за да си "измият" очите предизборно, че уж са увеличили с малко, символично , детски и майчински. Пълен провал са отвсякъде тези предатели и патерици на Пеевски и Борисов.Накрая Борисов се усети и ги отсвири.

    11:30 08.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    18 4 Отговор
    Петрохан, Корал, Странджа. Това е триъгълника.

    11:31 08.02.2026

  • 9 Мурка

    7 2 Отговор
    А аз за теб НЕ

    11:31 08.02.2026

  • 10 гост

    26 10 Отговор
    Киро, светския ти път свърши. С тази брада и излизането ти обществения живот крайно време е да се отдадеш на духовния живот. Най-добре е да се покалугериш! Братята от Троянския манастир те чакат с нетърпение!

    11:31 08.02.2026

  • 11 Иван Грозни

    13 5 Отговор
    Да се чудиш на акъла на момчето в БСП.За мене грешен ход.Д.Кирцата да внимава щото зази партийка е равносилна на динена кора.Който я настъпи вирва краката.

    11:32 08.02.2026

  • 12 оня с питон.я

    13 7 Отговор
    Хаха! Защо направо не се обедините всички комунета гербппдбдпсбспитн в една партия?

    Коментиран от #17, #18

    11:34 08.02.2026

  • 13 Маг Фидан

    18 3 Отговор
    Кълбото ми го говори къде на изборите кат самулет ша са яви ангел с надпиз "ПП-ДС-БСП".
    И ща са нарече тоз ангел "куализия".

    11:40 08.02.2026

  • 14 либераси

    3 7 Отговор
    Бойко,Пеевси,Кир ои Мирчев много одобряват Зарков като техен съмишленик.

    11:40 08.02.2026

  • 15 Реалност

    10 3 Отговор
    "Поражението е едно, а позорът-съвсем друго". УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ.

    11:40 08.02.2026

  • 16 Дориана

    6 14 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Докато Борисов и Пеевски не напуснат Парламента и политиката България ще бъде мафиотска, корумпирана, олигархична държава.ГЕРБ/ СДС се сриват надолу падат под 16 %. Борисов е провален политик. Той вече е зависим не само от Пеевски. Така че, е и политически унищожен. Нищо друго не му остава освен да напусне Парламента и политиката. И точно това ще се случи, по трудния начин ще разбере, че вече е АУТ.

    Коментиран от #23, #46, #56

    11:42 08.02.2026

  • 17 петков

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с питон.я":

    защтото ще се усетят хората

    11:44 08.02.2026

  • 18 Тити на Кака

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с питон.я":

    Въпрос на търсена червена ефективност, баце.
    И баба знае, че три тънки дрехи една върху друга топлят дрехаря по-добре от една с тройна дебелина. Хан Кубрат, пръчки, синове при рейнджъри, невидими съпруги .
    И т.н.
    ИТН, простичко казано!

    11:45 08.02.2026

  • 19 Стара чанта

    7 4 Отговор
    А,бе- тъъ пог ллаав, теб КОЙ те пита ?! Изчезни от хоризонта, писна ни ид иот изи рани при имаа ати !

    11:45 08.02.2026

  • 20 Киро

    3 6 Отговор
    ... и от Лена.

    11:47 08.02.2026

  • 21 Кико

    5 7 Отговор
    .....и с него бях на романтична вечеря в една южна съседна държава...

    11:49 08.02.2026

  • 22 така е

    3 6 Отговор
    и от парапета имам много добри впечатления, здрав и удобен!

    Коментиран от #67

    11:49 08.02.2026

  • 23 Китин

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Каке, немаше ли да преборим злото като го махаме МОЧАТА?
    Сега пак ли напинячка ни редиш?

    11:50 08.02.2026

  • 24 12340

    6 4 Отговор
    Остава само и Бойка Симитлийка да похвали Крумчо!

    11:50 08.02.2026

  • 25 Отгоре

    9 4 Отговор
    Дядото Леонид Кацамунски е генерал-майор от Държавна сигурност, шеф на Главно следствено управление. Майка на Крум е журналистката Анна Заркова, която бе част от инициативния комитет по издигането на Радев за втори президентски мандат и непрекъснато гравитира около държавния глава и жена му Десислава, с които имат близки отношения.

    Коментиран от #30, #44, #70

    11:51 08.02.2026

  • 26 миленчо

    7 4 Отговор
    няма ли други по важни теми от
    тва кво казал кирето дет се изниза от пп като пъня в слипове
    и много шум за нищо

    Коментиран от #28

    11:54 08.02.2026

  • 27 Крум Зарков е високо ниво политик!!

    5 8 Отговор
    Крум Зарков е достоен човек с идеи, визия и политическа култура!

    11:55 08.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 само питам

    4 4 Отговор
    тоя не беще ли екзикутора на котката на мая нешкова и синче на ани заркова върл превършеник на другаря радев е сега вече всичко е ясно ала бала с президента и бкп и пп подмяната

    Коментиран от #35

    11:59 08.02.2026

  • 30 Възмутен

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Отгоре":

    Важно е да разграничаваме личните действия на човек от постъпките на неговите роднини. В случая Крум не може да бъде автоматично определян по това, с кого са били или какви позиции са заемали роднините му. Всеки носи отговорност за собствените си действия и решения, а не за семейната история.

    Коментиран от #38

    11:59 08.02.2026

  • 31 Смърфиета

    6 2 Отговор
    Еми, така е Киро, свиквай. Не можеш да скриеш поданството си и да излъжеш като полагаш клетва. То нарочно е направено така.

    12:00 08.02.2026

  • 32 Тома

    3 2 Отговор
    Този да не е близнака на Фики

    12:00 08.02.2026

  • 33 Анонимен

    4 3 Отговор
    Киро,вие сте задкулисието

    12:00 08.02.2026

  • 34 123456

    7 3 Отговор
    Киро , скрий се , заслужаваш една лопата по главата ! Как можахте да предадете хората - ПП загинаха !

    Коментиран от #36, #66

    12:01 08.02.2026

  • 35 Разумен

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "само питам":

    Коментарът ти е много объркан, емоционален и пълен с внушения, и няма ясна логика. Това е пример за дезинформация и емоционално манипулативен пост. Винаги е важно да се държим към доказани факти.

    Коментиран от #42

    12:01 08.02.2026

  • 36 Альооо

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "123456":

    Я внимавай с "лопатите", да не те съдят за заплахи.

    12:02 08.02.2026

  • 37 Неолиберален демократ

    3 2 Отговор
    И аз го харесвам Крумчо мамин. От друга партия, но наш човек е.

    12:04 08.02.2026

  • 38 Логично

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Възмутен":

    Щом майка му е приятелка с Радев сигурно ще има бъдеща сглобка.

    Коментиран от #41

    12:06 08.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Само вижте

    4 2 Отговор
    кои либреал-демократични де генерати подкрепят и хвалят Кацамунчето на мама. Остана и кокорчо да го похвали. Правете си изводите сами.

    12:07 08.02.2026

  • 41 Смърфиета

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Логично":

    Ами очевидно Пеевски не е толкова чер....

    12:08 08.02.2026

  • 42 Напротив

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Разумен":

    Коментара му е верен.

    12:09 08.02.2026

  • 43 Ото фон Бломберг

    4 3 Отговор
    П.далите крадците нищопраершите въздухари клатик.рци и негодни комсомолчета се надушвате ...първи сте в списъка като почне войната

    12:10 08.02.2026

  • 44 Смърфиета

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Отгоре":

    Ани заркова е близка и на Никола Филчев. От шефа на пресцентъра му го знам, Николай Марков (не Полковника от Величие, а друг роднина на Емил Марков).

    12:11 08.02.2026

  • 45 Така е

    3 5 Отговор
    Време е за младите българи!

    Коментиран от #55

    12:12 08.02.2026

  • 46 ЛГ🧚‍♀️

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    ВЕрно ли, бе?!🤣🤣🤣А ко ша каиш за ппдбдс, за петроханците, пуделите, пачките на кметовете?! Те са ангелчета с крилца, а?🤣

    Коментиран от #65

    12:12 08.02.2026

  • 47 Неподписан

    4 5 Отговор
    Баща му на Кирил Петков,Бойко Борисов и Алексей Петров са с приятелство от 30 години.Но това преди изборите не ви го казаха а го разкриха 2 години по-късно.Как така кой е...

    Коментиран от #48, #52

    12:14 08.02.2026

  • 48 Така де

    6 3 Отговор

    До коментар #47 от "Неподписан":

    Когато родители назначават синчетата си , не е добре за държавата.

    Коментиран от #54

    12:17 08.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Има си хас

    3 6 Отговор
    Шарлатаните на Радев да не бъдат доволни от избора на Зарков!

    Зарков = Радев.

    Сега Шайката на Радев , подпомогната от Йотова = Радев, ще се опита да премахне ограничението, поискано от Възраждане за броя на изборните секции в държавите, извън ЕС.

    За мен лично е интересно как ще се държат ГЕРБ в новата ситуация, дали ще потвърдят подкрепата си за промените на Възраждане или Боко пак ще завърти диференциала за пореден път?

    Костадинов май прибърза да се радва! Номерата на Шайката на Радев нямат край!
    Всичко, което се случва, е съгласувано между Радев, Борисов и Доган.

    12:18 08.02.2026

  • 51 К.ирл.ьо Тъ.пунг.еров

    6 4 Отговор
    И Кау.н съм и Шарл.атанин съм , на народа ма.мата е.б.ал съм .

    12:20 08.02.2026

  • 52 Неподписан

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Неподписан":

    Да не би ДАНС и МВР да не са знаели това?! Разбира се че знаят кои са приятелите на собствените им кадри(важни държавни фигури са Бойко и Алексей).Затова не се задействаха въпреки че беше противоконституционно Кирил Петков да участва в изборите защото е с чуждо гражданство.Държавата спря да съществува през 1989 година.

    12:20 08.02.2026

  • 53 Единствените, които не участват

    2 3 Отговор
    в днешния сценарий на Радев , Борисов и Доган, са Възраждане, ДПС и Нинова!

    Те са опозицията!

    Всички други са клекнали пред Радев.

    12:21 08.02.2026

  • 54 Неподписан

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Така де":

    На колко години е бил Кирил Петков преди 30 години...Днес на колко години са внуците на Тиквата, когато достигнат необходимата възраст ще гласувате за тях на избори без да знаете че са неговите внуци...

    12:25 08.02.2026

  • 55 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Така е":

    А НЕ МЕРСИ ВЪН НА ШАРЛАТАНИЯТА СЪД ЗАТВОР

    12:26 08.02.2026

  • 56 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    НИЩОТООООО ПЕТРОХАН КАУЗА ТЕРЗИЕВ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ ЛЕГИТИМИРАНИ ЧАСТНИ НПО ОТ КИРОТО КАТО ДЪРЖАВНИ СЪД ЗАТВОР ЗА ШАРЛАТАНИТЕ ОВЛАДЕЛИ ДЪРЖАВАТА НИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ИЗВРАТЕНЯЦИ АЛЧНИ ЦИНИЦИ

    Коментиран от #64

    12:29 08.02.2026

  • 57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    СЕГА ТРЯБВА И ФРЕНСКАТА ДЪРЖАВА И ЕВРОПОЛ ДА ПОМОГНЕ
    НА ЙОТОВА И ЗАРКОВ - ВЪЗПИТАНАЦИ НА ФРЕНСКАТА
    ГИМАНЗИЯ
    .... ДА ВАКАРАТ В ЗАТВОРА СОЦИАЛИСТИТЕ УЧАСТНИЦИ
    В ОПГ -ТА , А ТЕ СА ПОНЕ 30-40 ЧОВЕКА ОТ ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО
    НА БСП - БИВШИ И НАСТОЯЩИ :)

    12:30 08.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гарван

    3 3 Отговор
    Любов между Кирил Петков и Крум Зарков в чичовата слама!
    За коя партия ще гласувате за партия "Легнали си двама в Чичовата слама" или за партия "Чичо ги заварил и им го натоварил"! Кажете.... Само че вече Чичо няма веке слама понеже му я взеха след 1944г. и е останала само Партия "Легнали си двама в на ТКЗС слама" и там могат да си лежат и по времето на Бай Тошо и да лежат и сега, понеже те тогава си присвоиха българската слама и сега станаха и притежатели на Българската Слама! Кирил и Крум Зарков си лежат в чичовата слама и няма веке кой да ги изкара от тая слама.

    Коментиран от #63

    12:35 08.02.2026

  • 60 Кирчо Пара5ков Тъпуту

    2 3 Отговор
    С Крумчето се знаем още от гpиндepа.

    Коментиран от #62

    12:46 08.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Много ти е ниско нивото!

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Кирчо Пара5ков Тъпуту":

    Това е нелеп детински коментар.

    12:47 08.02.2026

  • 63 Що за глупости дрънкаш?

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Гарван":

    Нямаш ли по-смислена работа в жалкия си животец?

    12:48 08.02.2026

  • 64 Болен мозък!

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    Да нямаш Параноидно-интерпретативен елемент в психиката си или страдаш от личностно разстройство.

    12:51 08.02.2026

  • 65 Хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "ЛГ🧚‍♀️":

    А за кюлчетата и пачките евраци и за фалирали банки, булгартабак, лафки...?

    12:53 08.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Отвратително!

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "така е":

    И нас какво ни интересуват личните ти преживявания.

    12:57 08.02.2026

  • 68 Абе

    1 2 Отговор
    Смотаняк, кой се интересува от твойте впечатления!?

    13:02 08.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 За седение

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Отгоре":

    фактите са следните: Леонид кацамунски е пастрок на Анна Заркова, т.е. тя има друг биологичен баща, както Зарков има друг биологичен дядо.

    13:17 08.02.2026

  • 71 Бихлюл

    1 0 Отговор
    Парапет чапкънин

    13:18 08.02.2026

  • 72 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор
    Едно е да си Депутат, по рождение ... (от както са те родили майка и татко),
    а съвсем друго е да си партиен лидер , на едно от двете "БСП" -та , състоящо се от една купчина различни по въздраст и разбиране на живота , шарени мозъци???

    13:26 08.02.2026

  • 73 Фройд

    0 0 Отговор
    И плеснаха , па се прегърнаха ....

    Абе кво им става на тия нашите политици. Имам чувството , че до вчера не са работили заедно , а са гледали политиката само в телевизора?!

    13:46 08.02.2026

  • 74 нямам думи

    0 0 Отговор
    Ние и от двама ви нямаме добри впечатления.

    14:13 08.02.2026

  • 75 Гарван

    0 0 Отговор
    Кацнал бръмбар на трънка, па започнал да дрънка, дочула го мушица с примряла душица.

    14:15 08.02.2026

  • 76 Много

    0 0 Отговор
    надарен младеж!

    14:39 08.02.2026

