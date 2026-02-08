Кирил Петков: Имам много добри впечатления от Крум Зарков

"Аз лично имам много добри впечатления от Крум Зарков и го поздравявам за избирането му за лидер на БСП". Това написа на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, цитиран от "Фокус".
"Продължаваме промяната - Демократична България" призовахме президента Йотова да сложи вето на промените в Изборния кодекс. Ако тя чуе този призив, ние сме готови веднага да се противопоставим на безобразията от миналата седмица - ако новото ръководство на БСП покаже принципност и промени гласуването на своята парламентарна група", пише още той.
"Всяка промяна във всяка партия, която с действия, а не с реторика, покаже борба със задкулисието, е стъпка напред за България. "Продължаваме промяната - Демократична България" ще се радваме ако покажем, че балансът на силите се е променил за по-добро", отбелязва още Петков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Здрасти
11:24 08.02.2026
3 Дориана
11:27 08.02.2026
4 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
11:27 08.02.2026
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
11:29 08.02.2026
6 всички партии
11:30 08.02.2026
7 Дориана
11:30 08.02.2026
8 Данко Харсъзина
11:31 08.02.2026
9 Мурка
11:31 08.02.2026
10 гост
11:31 08.02.2026
11 Иван Грозни
11:32 08.02.2026
12 оня с питон.я
Коментиран от #17, #18
11:34 08.02.2026
13 Маг Фидан
И ща са нарече тоз ангел "куализия".
11:40 08.02.2026
14 либераси
11:40 08.02.2026
15 Реалност
11:40 08.02.2026
16 Дориана
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Докато Борисов и Пеевски не напуснат Парламента и политиката България ще бъде мафиотска, корумпирана, олигархична държава.ГЕРБ/ СДС се сриват надолу падат под 16 %. Борисов е провален политик. Той вече е зависим не само от Пеевски. Така че, е и политически унищожен. Нищо друго не му остава освен да напусне Парламента и политиката. И точно това ще се случи, по трудния начин ще разбере, че вече е АУТ.
Коментиран от #23, #46, #56
11:42 08.02.2026
17 петков
До коментар #12 от "оня с питон.я":защтото ще се усетят хората
11:44 08.02.2026
18 Тити на Кака
До коментар #12 от "оня с питон.я":Въпрос на търсена червена ефективност, баце.
И баба знае, че три тънки дрехи една върху друга топлят дрехаря по-добре от една с тройна дебелина. Хан Кубрат, пръчки, синове при рейнджъри, невидими съпруги .
И т.н.
ИТН, простичко казано!
11:45 08.02.2026
19 Стара чанта
11:45 08.02.2026
20 Киро
11:47 08.02.2026
21 Кико
11:49 08.02.2026
22 така е
Коментиран от #67
11:49 08.02.2026
23 Китин
До коментар #16 от "Дориана":Каке, немаше ли да преборим злото като го махаме МОЧАТА?
Сега пак ли напинячка ни редиш?
11:50 08.02.2026
24 12340
11:50 08.02.2026
25 Отгоре
Коментиран от #30, #44, #70
11:51 08.02.2026
26 миленчо
тва кво казал кирето дет се изниза от пп като пъня в слипове
и много шум за нищо
Коментиран от #28
11:54 08.02.2026
27 Крум Зарков е високо ниво политик!!
11:55 08.02.2026
29 само питам
Коментиран от #35
11:59 08.02.2026
30 Възмутен
До коментар #25 от "Отгоре":Важно е да разграничаваме личните действия на човек от постъпките на неговите роднини. В случая Крум не може да бъде автоматично определян по това, с кого са били или какви позиции са заемали роднините му. Всеки носи отговорност за собствените си действия и решения, а не за семейната история.
Коментиран от #38
11:59 08.02.2026
31 Смърфиета
12:00 08.02.2026
32 Тома
12:00 08.02.2026
33 Анонимен
12:00 08.02.2026
34 123456
Коментиран от #36, #66
12:01 08.02.2026
35 Разумен
До коментар #29 от "само питам":Коментарът ти е много объркан, емоционален и пълен с внушения, и няма ясна логика. Това е пример за дезинформация и емоционално манипулативен пост. Винаги е важно да се държим към доказани факти.
Коментиран от #42
12:01 08.02.2026
36 Альооо
До коментар #34 от "123456":Я внимавай с "лопатите", да не те съдят за заплахи.
12:02 08.02.2026
37 Неолиберален демократ
12:04 08.02.2026
38 Логично
До коментар #30 от "Възмутен":Щом майка му е приятелка с Радев сигурно ще има бъдеща сглобка.
Коментиран от #41
12:06 08.02.2026
40 Само вижте
12:07 08.02.2026
41 Смърфиета
До коментар #38 от "Логично":Ами очевидно Пеевски не е толкова чер....
12:08 08.02.2026
42 Напротив
До коментар #35 от "Разумен":Коментара му е верен.
12:09 08.02.2026
43 Ото фон Бломберг
12:10 08.02.2026
44 Смърфиета
До коментар #25 от "Отгоре":Ани заркова е близка и на Никола Филчев. От шефа на пресцентъра му го знам, Николай Марков (не Полковника от Величие, а друг роднина на Емил Марков).
12:11 08.02.2026
45 Така е
Коментиран от #55
12:12 08.02.2026
46 ЛГ🧚♀️
До коментар #16 от "Дориана":ВЕрно ли, бе?!🤣🤣🤣А ко ша каиш за ппдбдс, за петроханците, пуделите, пачките на кметовете?! Те са ангелчета с крилца, а?🤣
Коментиран от #65
12:12 08.02.2026
47 Неподписан
Коментиран от #48, #52
12:14 08.02.2026
48 Така де
До коментар #47 от "Неподписан":Когато родители назначават синчетата си , не е добре за държавата.
Коментиран от #54
12:17 08.02.2026
50 Има си хас
Зарков = Радев.
Сега Шайката на Радев , подпомогната от Йотова = Радев, ще се опита да премахне ограничението, поискано от Възраждане за броя на изборните секции в държавите, извън ЕС.
За мен лично е интересно как ще се държат ГЕРБ в новата ситуация, дали ще потвърдят подкрепата си за промените на Възраждане или Боко пак ще завърти диференциала за пореден път?
Костадинов май прибърза да се радва! Номерата на Шайката на Радев нямат край!
Всичко, което се случва, е съгласувано между Радев, Борисов и Доган.
12:18 08.02.2026
51 К.ирл.ьо Тъ.пунг.еров
12:20 08.02.2026
52 Неподписан
До коментар #47 от "Неподписан":Да не би ДАНС и МВР да не са знаели това?! Разбира се че знаят кои са приятелите на собствените им кадри(важни държавни фигури са Бойко и Алексей).Затова не се задействаха въпреки че беше противоконституционно Кирил Петков да участва в изборите защото е с чуждо гражданство.Държавата спря да съществува през 1989 година.
12:20 08.02.2026
53 Единствените, които не участват
Те са опозицията!
Всички други са клекнали пред Радев.
12:21 08.02.2026
54 Неподписан
До коментар #48 от "Така де":На колко години е бил Кирил Петков преди 30 години...Днес на колко години са внуците на Тиквата, когато достигнат необходимата възраст ще гласувате за тях на избори без да знаете че са неговите внуци...
12:25 08.02.2026
55 Промяна
До коментар #45 от "Така е":А НЕ МЕРСИ ВЪН НА ШАРЛАТАНИЯТА СЪД ЗАТВОР
12:26 08.02.2026
56 Промяна
До коментар #16 от "Дориана":НИЩОТООООО ПЕТРОХАН КАУЗА ТЕРЗИЕВ ТЕЖКОВЪОРЪЖЕНИ ЛЕГИТИМИРАНИ ЧАСТНИ НПО ОТ КИРОТО КАТО ДЪРЖАВНИ СЪД ЗАТВОР ЗА ШАРЛАТАНИТЕ ОВЛАДЕЛИ ДЪРЖАВАТА НИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ИЗВРАТЕНЯЦИ АЛЧНИ ЦИНИЦИ
Коментиран от #64
12:29 08.02.2026
57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ЙОТОВА И ЗАРКОВ - ВЪЗПИТАНАЦИ НА ФРЕНСКАТА
ГИМАНЗИЯ
.... ДА ВАКАРАТ В ЗАТВОРА СОЦИАЛИСТИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОПГ -ТА , А ТЕ СА ПОНЕ 30-40 ЧОВЕКА ОТ ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО
НА БСП - БИВШИ И НАСТОЯЩИ :)
12:30 08.02.2026
59 Гарван
За коя партия ще гласувате за партия "Легнали си двама в Чичовата слама" или за партия "Чичо ги заварил и им го натоварил"! Кажете.... Само че вече Чичо няма веке слама понеже му я взеха след 1944г. и е останала само Партия "Легнали си двама в на ТКЗС слама" и там могат да си лежат и по времето на Бай Тошо и да лежат и сега, понеже те тогава си присвоиха българската слама и сега станаха и притежатели на Българската Слама! Кирил и Крум Зарков си лежат в чичовата слама и няма веке кой да ги изкара от тая слама.
Коментиран от #63
12:35 08.02.2026
60 Кирчо Пара5ков Тъпуту
Коментиран от #62
12:46 08.02.2026
62 Много ти е ниско нивото!
До коментар #60 от "Кирчо Пара5ков Тъпуту":Това е нелеп детински коментар.
12:47 08.02.2026
63 Що за глупости дрънкаш?
До коментар #59 от "Гарван":Нямаш ли по-смислена работа в жалкия си животец?
12:48 08.02.2026
64 Болен мозък!
До коментар #56 от "Промяна":Да нямаш Параноидно-интерпретативен елемент в психиката си или страдаш от личностно разстройство.
12:51 08.02.2026
65 Хахаха
До коментар #46 от "ЛГ🧚♀️":А за кюлчетата и пачките евраци и за фалирали банки, булгартабак, лафки...?
12:53 08.02.2026
67 Отвратително!
До коментар #22 от "така е":И нас какво ни интересуват личните ти преживявания.
12:57 08.02.2026
68 Абе
13:02 08.02.2026
70 За седение
До коментар #25 от "Отгоре":фактите са следните: Леонид кацамунски е пастрок на Анна Заркова, т.е. тя има друг биологичен баща, както Зарков има друг биологичен дядо.
13:17 08.02.2026
71 Бихлюл
13:18 08.02.2026
72 Оракула от Делфи
а съвсем друго е да си партиен лидер , на едно от двете "БСП" -та , състоящо се от една купчина различни по въздраст и разбиране на живота , шарени мозъци???
13:26 08.02.2026
73 Фройд
Абе кво им става на тия нашите политици. Имам чувството , че до вчера не са работили заедно , а са гледали политиката само в телевизора?!
13:46 08.02.2026
74 нямам думи
14:13 08.02.2026
75 Гарван
14:15 08.02.2026
76 Много
14:39 08.02.2026