Кирил Петков: Имам много добри впечатления от Крум Зарков

"Аз лично имам много добри впечатления от Крум Зарков и го поздравявам за избирането му за лидер на БСП". Това написа на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, цитиран от "Фокус".

"Продължаваме промяната - Демократична България" призовахме президента Йотова да сложи вето на промените в Изборния кодекс. Ако тя чуе този призив, ние сме готови веднага да се противопоставим на безобразията от миналата седмица - ако новото ръководство на БСП покаже принципност и промени гласуването на своята парламентарна група", пише още той.

"Всяка промяна във всяка партия, която с действия, а не с реторика, покаже борба със задкулисието, е стъпка напред за България. "Продължаваме промяната - Демократична България" ще се радваме ако покажем, че балансът на силите се е променил за по-добро", отбелязва още Петков.