Станишев: БСП сигурно ще си партнира с Радев , но не може автоматично да подкрепя всичко

Фокусът днес е върху столетницата. БСП има нов председател. Неготово име е Крум Зарков. БСП накъде - за това и за цялостната политическа и геополитическа обстановка - коментар на Сергей Станишев - бивш премиер, бивш председател на БСП и на Партията на европейските социалисти.
Новият председател - спасителят или изкупителната жертва ще бъде? Ами ако БСП не влезе в следващия парламент?
Мисля, че няма да бъде нито едното, нито другото, защото в БСП всички разбират, че и успехите и неуспехите не зависят само от лидера. Зависят от екипа. Ние оставаме единствената партия, която остава автентично демократична. Кажете ми в коя от останалите партии се избира лидер със състезание, с дебати. Няма такава. Нито ГЕРБ, нито ПП-ДБ, нито други партии. И това е сериозно предимство на БСП. Но важно е това, което усетих - различен дух на същия този конгрес преди една година.
Какво беше различното?
Тогава това беше конгрес на нагаждането и интегрирането във властта и разпределянето на влияние. И имаше вътрешни много грозни картинки. Вчера конгресът беше с различен дух - дух на много остро усещане за отговорността на всеки един в БСП за това дали БСП ще оцелее. Конгрес, който показа хъс за борба. Даже си формулирах възможен лозунг на предизборната кампания на БСП - Без ляво не може. Замислете се. Ако в една демократична държава няма силно ляво - тогава държавата ще куца. Лявото не се свежда до социалното - до пенсии, до помощи. То е носител на духа на справедливостта.
Една година БСП в усещането на обществото се превърна в едно копче на балтона, в младши партньор, който е подчинен. Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности. Това пролича и в избора на Крум Зарков. Ние сме заплашени да не влезем в парламента, но сега съм много по-оптимистичен за бъдещето на БСП.
Кой взе главата на Зафиров - участието в управление с ГЕРБ или снимката как влиза в кабинета на Пеевски?
БСП изпадна в странно шизофренично състояние последните седмици, защото даде положителна оценка на нашето участие в управлението и същевременно поиска оставката на председателя. Всеки направи своите стъпки - или назад като Атанас Зафиров, или встрани. Някои направиха стъпки напред като Крум Зарков. Тази заплаха, която аз споделих преди няколко седмици, че този конгрес може да се превърне в един братоубийствен сблъсък не се реализира. БСП показа да има хъс да е партия с характер, да не е подчинена на когото и да било.
А беше ли подчинена?
Ами такова беше впечатлението, че не е водеща определено.
На кого?
На тези, които бяха водещи в управлението, защото инициативата не беше в БСП.
Сега погледите са насочени и към Румен Радев и към Илияна Йотова. Румен Радев е основният опонент на БСП на тези избори. Сега с избора на Крум Зарков може ли да има едно такова сближаване?
Огромни очаквания на обществото са фокусирани върху фигурата на Румен Радев - инструментът на хората, който ще помете това статукво.
Според Сергей Станишев ще бъде грешка, ако БСП повтори това с президента Радев. БСП може и сигурно ще си партнира с неговия политически проект в следващия парламент по различни теми, които са общо демократични, но не може да бъде автоматична подкрепа за всичко, добави той.
1 БСП(ОЛ) олигарски
03:35 09.02.2026
2 Анджо
Коментиран от #6
03:38 09.02.2026
3 нннн
03:52 09.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този
04:06 09.02.2026
6 Европеец
До коментар #2 от "Анджо":Стани шеф може би е прав.... Много ми е смешно когато БСП казва че са 100-годишна партия, мисля че старите социалисти икономисти се обръщат в гробовете като гледат как БСП загуби лявата си същност и наистина се превърна в партия на червените олигарси.... Много сбъркано нещо има управлението на държавата последните 35 години.... Няколко дни продъниха ми ушите за ония недоразумения от националната агенция за контрол на защитените територии и че мвр-то нищо не е работило.... Но как мевере то да работи като се управлява от един политолог, а главните секретари ги сменят като носни кърпички....
04:10 09.02.2026
7 Българин
Сега иска и паметник да му вдигнат
Коментиран от #8
04:12 09.02.2026
8 Европеец
До коментар #7 от "Българин":Недей така, млад е още, рАно му е за паметника..
04:23 09.02.2026
9 хехе
Коментиран от #11
04:23 09.02.2026
10 Данко Харсъзина
04:25 09.02.2026
11 Всъщност
До коментар #9 от "хехе":БСП-то тръгна по пързалакта още при Седефчов. Украинският гражданин Стани Шеф доста се постара да доразсипе де що социалистическо беше останало в тая партия - НАТО, ЕС и плоския данък са видните негови постижения. Даже на знам защо са нарочили Нинова, че тя им била съсипала партията, като тя все пак се опитваше да води някакви макар и минимални традиционни леви политики. Миков пък си беше безгласна буква.
04:38 09.02.2026
12 Град Симитли
...чудна работа
05:19 09.02.2026
13 оня с коня
05:23 09.02.2026