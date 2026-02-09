Новини
Станишев: БСП сигурно ще си партнира с Радев , но не може автоматично да подкрепя всичко

9 Февруари, 2026 04:20, обновена 9 Февруари, 2026 03:26 609 13

  • сергей станишев-
  • бсп-
  • политика

Оптимист съм за бъдещето на БСП, заяви бившият председател на партията

Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Фокусът днес е върху столетницата. БСП има нов председател. Неготово име е Крум Зарков. БСП накъде - за това и за цялостната политическа и геополитическа обстановка - коментар на Сергей Станишев - бивш премиер, бивш председател на БСП и на Партията на европейските социалисти.

Новият председател - спасителят или изкупителната жертва ще бъде? Ами ако БСП не влезе в следващия парламент?

Мисля, че няма да бъде нито едното, нито другото, защото в БСП всички разбират, че и успехите и неуспехите не зависят само от лидера. Зависят от екипа. Ние оставаме единствената партия, която остава автентично демократична. Кажете ми в коя от останалите партии се избира лидер със състезание, с дебати. Няма такава. Нито ГЕРБ, нито ПП-ДБ, нито други партии. И това е сериозно предимство на БСП. Но важно е това, което усетих - различен дух на същия този конгрес преди една година.

Какво беше различното?

Тогава това беше конгрес на нагаждането и интегрирането във властта и разпределянето на влияние. И имаше вътрешни много грозни картинки. Вчера конгресът беше с различен дух - дух на много остро усещане за отговорността на всеки един в БСП за това дали БСП ще оцелее. Конгрес, който показа хъс за борба. Даже си формулирах възможен лозунг на предизборната кампания на БСП - Без ляво не може. Замислете се. Ако в една демократична държава няма силно ляво - тогава държавата ще куца. Лявото не се свежда до социалното - до пенсии, до помощи. То е носител на духа на справедливостта.

Една година БСП в усещането на обществото се превърна в едно копче на балтона, в младши партньор, който е подчинен. Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности. Това пролича и в избора на Крум Зарков. Ние сме заплашени да не влезем в парламента, но сега съм много по-оптимистичен за бъдещето на БСП.

Кой взе главата на Зафиров - участието в управление с ГЕРБ или снимката как влиза в кабинета на Пеевски?

БСП изпадна в странно шизофренично състояние последните седмици, защото даде положителна оценка на нашето участие в управлението и същевременно поиска оставката на председателя. Всеки направи своите стъпки - или назад като Атанас Зафиров, или встрани. Някои направиха стъпки напред като Крум Зарков. Тази заплаха, която аз споделих преди няколко седмици, че този конгрес може да се превърне в един братоубийствен сблъсък не се реализира. БСП показа да има хъс да е партия с характер, да не е подчинена на когото и да било.

А беше ли подчинена?

Ами такова беше впечатлението, че не е водеща определено.

На кого?

На тези, които бяха водещи в управлението, защото инициативата не беше в БСП.

Сега погледите са насочени и към Румен Радев и към Илияна Йотова. Румен Радев е основният опонент на БСП на тези избори. Сега с избора на Крум Зарков може ли да има едно такова сближаване?

Огромни очаквания на обществото са фокусирани върху фигурата на Румен Радев - инструментът на хората, който ще помете това статукво.

Според Сергей Станишев ще бъде грешка, ако БСП повтори това с президента Радев. БСП може и сигурно ще си партнира с неговия политически проект в следващия парламент по различни теми, които са общо демократични, но не може да бъде автоматична подкрепа за всичко, добави той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БСП(ОЛ) олигарски

    8 0 Отговор
    Заедно с другарите от ГербСДС, ние ще покрим всеки които ни приеме в управлението ,! Ние ще си носим лъжиците за да гребем от държавната софра!

    03:35 09.02.2026

  • 2 Анджо

    3 3 Отговор
    Е нали тоя беше в екипа на Кеш БОТАШОВ и после се измъкна ,че не бил съгласен с него нещо. Всичко е една игра на думи и покани , само ,че не го казва директно а ей така около кафявата дупка.

    Коментиран от #6

    03:38 09.02.2026

  • 3 нннн

    4 1 Отговор
    БСП ще осигури избиратели на Радев. Това ще им е партньорството.

    03:52 09.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този

    8 1 Отговор
    украинският чифyт даже много късно излезе да се изpeже. Всички украинстващи ляволиберали (уж десни) го превариха.

    04:06 09.02.2026

  • 6 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анджо":

    Стани шеф може би е прав.... Много ми е смешно когато БСП казва че са 100-годишна партия, мисля че старите социалисти икономисти се обръщат в гробовете като гледат как БСП загуби лявата си същност и наистина се превърна в партия на червените олигарси.... Много сбъркано нещо има управлението на държавата последните 35 години.... Няколко дни продъниха ми ушите за ония недоразумения от националната агенция за контрол на защитените територии и че мвр-то нищо не е работило.... Но как мевере то да работи като се управлява от един политолог, а главните секретари ги сменят като носни кърпички....

    04:10 09.02.2026

  • 7 Българин

    5 1 Отговор
    Другаря Сергей такъв нож заби на БСП.....
    Сега иска и паметник да му вдигнат

    Коментиран от #8

    04:12 09.02.2026

  • 8 Европеец

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Недей така, млад е още, рАно му е за паметника..

    04:23 09.02.2026

  • 9 хехе

    4 1 Отговор
    При съсела любимото му БСП тръгна по пързалката, а той се скри в Брюксел. Ниновица ги посъвзе, но след преврата на фритюрнизите столетницата изпадна в будна кома, а дали при Зарков ще е оцеле ще покаже бъдещето.

    Коментиран от #11

    04:23 09.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    И този изпълзя. Ще се появят и други. Само стойте и гледайте.

    04:25 09.02.2026

  • 11 Всъщност

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "хехе":

    БСП-то тръгна по пързалакта още при Седефчов. Украинският гражданин Стани Шеф доста се постара да доразсипе де що социалистическо беше останало в тая партия - НАТО, ЕС и плоския данък са видните негови постижения. Даже на знам защо са нарочили Нинова, че тя им била съсипала партията, като тя все пак се опитваше да води някакви макар и минимални традиционни леви политики. Миков пък си беше безгласна буква.

    04:38 09.02.2026

  • 12 Град Симитли

    0 3 Отговор
    И свои и чужди се радват на Крумчо!?
    ...чудна работа

    05:19 09.02.2026

  • 13 оня с коня

    2 0 Отговор
    Станишев заявява че си бил Формулирал някакъв лозунг "Без Ляво неможе",с което се гордее естествено.Радев пък обяви че "Няма Ляво,няма Дясто".Е за какво Партниране може да става дума между двете партии,след като ако Радев не ги покани за Соалиционни партньори,БСП е проблематично дали изобщо ще влязат в НС?А ЗА КАКВО да го прави,след като се чувства достатъчно силен - да им подари Министерски Кресла?

    05:23 09.02.2026

