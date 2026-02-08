Александър Симов: Крум Зарков ще реализира това, което всички социалисти чакат- БСП да бъде съживена, обновена

Мислех, че конгресът ще разедини БСП, но стана точно обратното. Видяхме, че инстинктът на БСП се задейства. Това коментира Александър Симов в ефира на bTV след вчерашния конгрес на БСП, на който делегатите избраха Крум Зарков за председател на левицата.
"Изборът на лидер се случи след един истински председателски дебат. Бяха представени визии, идеи. Делегатите решиха да подкрепят Крум Зарков. В БСП се случи нещо хубаво. БСП минава през криза, но смятам, че този конгрес слага началото на края на тази криза", добави още Симов, цитиран от novini.bg.
В лицето на Крум Зарков намерихме човекът, който може да реализира това, което всички социалисти чакат - БСП да бъде съживена, обновена, добави още той.
Крум Зарков е почтен човек, с проевропейско мислене. Според мен е човек, от който БСП се нуждаеше, коментира доц. Даниел Смилов.
"Зарков ще има задачата да балансира между тези, които трябва да запази като електорат и да опита да разширява към млади и други групи от хора. Трябва му по-дълъг мандат, за да осъществи промените, които иска", каза още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 zoмбайо
12:10 08.02.2026
2 АГАТ а Кристи
Нищо, че на ДВА ПЪТИ се опитахте да ни харижете на СССР.
Първия път - Тарабата /три съветски републики на територията ни/
Втория път - Правешкия хитрец - 16-та република.
Но руските "другари" такива предатели като вас - НЕ ПОЖЕЛАХА
Коментиран от #13
12:15 08.02.2026
3 Майна
Тя трябва да приключи
Коментиран от #22
12:16 08.02.2026
4 Четери лапи
12:17 08.02.2026
5 ти да видиш
12:17 08.02.2026
6 обективен
12:17 08.02.2026
7 Не протягайте
12:18 08.02.2026
8 Будител
Коментиран от #9
12:18 08.02.2026
9 всички партии
До коментар #8 от "Будител":са комундели!
12:21 08.02.2026
10 Само вижте
12:24 08.02.2026
11 Боруна Лом
Коментиран от #24
12:25 08.02.2026
12 Как,
12:25 08.02.2026
13 ма ДУРО
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Това е единственото нещо за което България трябва да е признателна на Русия.
Всичко друго е комунистическа идеология
12:26 08.02.2026
14 Последния Софиянец
12:28 08.02.2026
15 Иванова
Подмазваш се на всички председатели. Никаква хигиена!
12:30 08.02.2026
16 Р Г В
12:34 08.02.2026
17 ха ха
12:38 08.02.2026
18 КПСС-БКП
12:38 08.02.2026
19 това е новият ви вожд ....
12:39 08.02.2026
20 ?????
Получава се че Зарков клони към ПП-тата.
А големият спад на БСП започна когато Нинова се колаборира с ПП-тата и продължи с това че Зафиров и Гуцанов полегнаха на Пеевски и Борисов.
Сега май ще пробват Радев-ПП-БСП.
Като не са си научили урока от предишната колаборация с ПП-тата нека пробват пак.
Аз се надявам че няма да изкарат 4% и ще останат извън парламента.
Това може и да ги спаси в перспектива, но те явно искат пак да са на власт и тогава вече ще си теглят сами един контролен изстрел.
Коментиран от #36
12:43 08.02.2026
21 ломико
12:45 08.02.2026
22 А този Фъфльо
До коментар #3 от "Майна":Симов се ослушваше, не мъцваше и една дума срещу бесепарската върхушка, която се прегърна с простата и крадлива Тиква Борисов и Пеевски. Сега вече е много смел. Смешно и противно фъфлещо човече.
12:47 08.02.2026
23 Цвете
Коментиран от #27
12:48 08.02.2026
24 СССР
До коментар #11 от "Боруна Лом":Флийнстоун беше и е единственият шанс да има социалистическа партия.
Коментиран от #41
12:49 08.02.2026
25 Гарван
За коя партия ще гласувате за партия "Легнали си двама в Чичовата слама" или за партия "Чичо ги заварил и им го натоварил"! Кажете.... Само че вече Чичо няма веке слама понеже му я взеха след 1944г. и е останала само Партия "Легнали си двама в на ТКЗС слама" и там могат да си лежат и по времето на Бай Тошо и да лежат и сега, понеже те тогава си присвоиха българската слама и сега станаха и притежатели на Българската Слама! Александър Симов и Крум Зарков си лежат в чичовата слама и няма веке кой да ги изкара от тая слама. Народе, стани и викай: Чичо ги заварил и им ги натоварил - "Александър Симов и Крум Зарков, престанете да се чукате в родната на нашите деди, слама"!
12:50 08.02.2026
26 Сашко е огладнял бая
12:53 08.02.2026
27 Трън
До коментар #23 от "Цвете":Абе как всички жълтопаважни либерални ..... толкова захаресвахте Кацамунчо мамин? От ППДБ в БСП ли ще минаватв?
Коментиран от #33
12:55 08.02.2026
28 125 годишна баба
13:04 08.02.2026
29 Родина
цензура , халифат . Брюкселска диктатура . Марш
при Урсула . България е спасявала Европа, за това
сега ни третират като роби .
13:05 08.02.2026
30 Не на факти
13:13 08.02.2026
31 Кръчма при умрелия
13:19 08.02.2026
32 Отвратен
13:19 08.02.2026
33 Кактус
До коментар #27 от "Трън":дроххарката чака да й строшиш вазата
13:22 08.02.2026
34 ккк
13:23 08.02.2026
35 АПАЛАНКА
13:28 08.02.2026
36 Агонио сладка!
До коментар #20 от "?????":Зарков беше част от вътрешната опозиция на Нинова, която игра за пепетата, когато спечелиха изборите без партия и структури по места.
Бесепето отива на бунището, след мръснишката роля на обезболяващо, която изпълни през прехода към капитализъм.
Бъдеще партийката няма, но вождовете все ще папката заради заслуги за мирно протеклия грабеж.
13:32 08.02.2026
37 Хайде вече
13:46 08.02.2026
38 Саше,Сашеее
13:46 08.02.2026
39 СССР
13:52 08.02.2026
41 Боруна Лом
До коментар #24 от "СССР":НА КАКВО СИ,ДРУГАРЮ? НАЗДАРОВЬЕ
14:07 08.02.2026
42 Перо
14:12 08.02.2026
43 Как
,беше против референдума,той не човек с леви убеждения.БСП е партия на червени милионери,не знам как ще убеди да гласуват за тях.
14:14 08.02.2026
44 Деций
14:51 08.02.2026