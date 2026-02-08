Александър Симов: Крум Зарков ще реализира това, което всички социалисти чакат- БСП да бъде съживена, обновена

Мислех, че конгресът ще разедини БСП, но стана точно обратното. Видяхме, че инстинктът на БСП се задейства. Това коментира Александър Симов в ефира на bTV след вчерашния конгрес на БСП, на който делегатите избраха Крум Зарков за председател на левицата.

"Изборът на лидер се случи след един истински председателски дебат. Бяха представени визии, идеи. Делегатите решиха да подкрепят Крум Зарков. В БСП се случи нещо хубаво. БСП минава през криза, но смятам, че този конгрес слага началото на края на тази криза", добави още Симов, цитиран от novini.bg.

В лицето на Крум Зарков намерихме човекът, който може да реализира това, което всички социалисти чакат - БСП да бъде съживена, обновена, добави още той.

Крум Зарков е почтен човек, с проевропейско мислене. Според мен е човек, от който БСП се нуждаеше, коментира доц. Даниел Смилов.

"Зарков ще има задачата да балансира между тези, които трябва да запази като електорат и да опита да разширява към млади и други групи от хора. Трябва му по-дълъг мандат, за да осъществи промените, които иска", каза още той.