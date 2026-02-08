Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Александър Симов: Крум Зарков ще реализира това, което всички социалисти чакат- БСП да бъде съживена, обновена

8 Февруари, 2026 12:08 1 155 44

Крум Зарков е почтен човек, с проевропейско мислене. Според мен е човек, от който БСП се нуждаеше, коментира и доц. Даниел Смилов.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мислех, че конгресът ще разедини БСП, но стана точно обратното. Видяхме, че инстинктът на БСП се задейства. Това коментира Александър Симов в ефира на bTV след вчерашния конгрес на БСП, на който делегатите избраха Крум Зарков за председател на левицата.
"Изборът на лидер се случи след един истински председателски дебат. Бяха представени визии, идеи. Делегатите решиха да подкрепят Крум Зарков. В БСП се случи нещо хубаво. БСП минава през криза, но смятам, че този конгрес слага началото на края на тази криза", добави още Симов, цитиран от novini.bg.

В лицето на Крум Зарков намерихме човекът, който може да реализира това, което всички социалисти чакат - БСП да бъде съживена, обновена, добави още той.
Крум Зарков е почтен човек, с проевропейско мислене. Според мен е човек, от който БСП се нуждаеше, коментира доц. Даниел Смилов.

"Зарков ще има задачата да балансира между тези, които трябва да запази като електорат и да опита да разширява към млади и други групи от хора. Трябва му по-дълъг мандат, за да осъществи промените, които иска", каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 zoмбайо

    16 1 Отговор
    скок подскок

    12:10 08.02.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    14 5 Отговор
    "Комунист - това звучи гордо" !
    Нищо, че на ДВА ПЪТИ се опитахте да ни харижете на СССР.
    Първия път - Тарабата /три съветски републики на територията ни/
    Втория път - Правешкия хитрец - 16-та република.
    Но руските "другари" такива предатели като вас - НЕ ПОЖЕЛАХА

    Коментиран от #13

    12:15 08.02.2026

  • 3 Майна

    28 4 Отговор
    Това е партия на леви олигарси
    Тя трябва да приключи

    Коментиран от #22

    12:16 08.02.2026

  • 4 Четери лапи

    14 3 Отговор
    Пазете котенцата от лоши хора

    12:17 08.02.2026

  • 5 ти да видиш

    15 3 Отговор
    ........всички социалисти чакат- БСП да бъде съживена, обновена???? 🤥🤣🤣🤣

    12:17 08.02.2026

  • 6 обективен

    26 4 Отговор
    БСП е в умрела кома , и господ няма да я спаси !!

    12:17 08.02.2026

  • 7 Не протягайте

    6 13 Отговор
    мръсните си ръчички към Зарков. Безсрамници!

    12:18 08.02.2026

  • 8 Будител

    18 5 Отговор
    Преди 30 години се отрекохте от миналото на БКП. Сега отново се хвалите че сте 100-летница. Ами я влезете я не. И Вие сте за изчегъртване. Вашите сигурни гласоподаватели все повече са в други измерения. Да почиват в мир. Вие от БСП сте крадци и лъжци. Само и само да сте на трапезата бълвате лъжи , надявайки се да ви допуснат отново. Но сте вредни за България както другите лъжци - ГЕРБ , ПП-ДБ - ДПС-ТАТА...ВЪН от политиката.

    Коментиран от #9

    12:18 08.02.2026

  • 9 всички партии

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Будител":

    са комундели!

    12:21 08.02.2026

  • 10 Само вижте

    14 3 Отговор
    кои либреал-демократични де генерати подкрепят и хвалят Кацамунчето на мама. Остана и кокорчо да го похвали. Правете си изводите сами.

    12:24 08.02.2026

  • 11 Боруна Лом

    20 1 Отговор
    УМРЕХТЕ БЕ СИМОВ, УМРЕХТЕ! БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГЛИГАНА ФЛИНСТОУН!

    Коментиран от #24

    12:25 08.02.2026

  • 12 Как,

    11 0 Отговор
    бе , до сега и ти не се сети толкова години да го кажеш , а сега ? Аман от дежурни хитрини !

    12:25 08.02.2026

  • 13 ма ДУРО

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Това е единственото нещо за което България трябва да е признателна на Русия.
    Всичко друго е комунистическа идеология

    12:26 08.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Крум Зарков е Хазарин.Най древните врагове на Велика България.

    12:28 08.02.2026

  • 15 Иванова

    19 1 Отговор
    Симов, стига!
    Подмазваш се на всички председатели. Никаква хигиена!

    12:30 08.02.2026

  • 16 Р Г В

    2 3 Отговор
    За да се изпррави на крака БСП се нуждае от твърда ръка а не от ителектуалец с младежки интусиазъм в сърцето . Партията доведена до най ниско ниво на изборни резултати при управлението на К.Н. и А.З. и трябва за безкомпромисен ръководител защото враговете с партиен билет са се сраснали с власта и са пуснали дълбоки корени.

    12:34 08.02.2026

  • 17 ха ха

    7 1 Отговор
    След харакири няма съживяване.

    12:38 08.02.2026

  • 18 КПСС-БКП

    7 3 Отговор
    Тия като ги гледах и слушах на конгреса все едно беше V-тият конгрес на бкп от 1948 г.. Честито бкп с Цола Драгойчева. Ще станат една маргинална партийка, каквато са си и били преди 1944 г.

    12:38 08.02.2026

  • 19 това е новият ви вожд ....

    6 2 Отговор
    Нов опит да вкарате бг в кочината на просия.......ПС.На този младеж дядо му е леонид шеф на милицията в софия и цялата му фамилия е такава ,но......не е завършил в масква......Щото майка му е най умна и завърши във франция.не бе трудно да се разбере накъде ще удря руския шпионаж след загуба на всякакви позиции дори в бг.първо му създават лице , а после и гръб.Напуска радев-Боташ ,а после радев ще се кандидатира от бсп.Изчислението е приблизително тази конфигурация с помоща на 3те просийски партии да направят около 121 дупетата!

    12:39 08.02.2026

  • 20 ?????

    11 1 Отговор
    Като гледам как се надпреварват Манол Пейков и Кирил Петков да го хвалят Крум Зарков и незо не ми се вярва да го приемат хората които навремето гласуваха за тях.
    Получава се че Зарков клони към ПП-тата.
    А големият спад на БСП започна когато Нинова се колаборира с ПП-тата и продължи с това че Зафиров и Гуцанов полегнаха на Пеевски и Борисов.
    Сега май ще пробват Радев-ПП-БСП.
    Като не са си научили урока от предишната колаборация с ПП-тата нека пробват пак.
    Аз се надявам че няма да изкарат 4% и ще останат извън парламента.
    Това може и да ги спаси в перспектива, но те явно искат пак да са на власт и тогава вече ще си теглят сами един контролен изстрел.

    Коментиран от #36

    12:43 08.02.2026

  • 21 ломико

    10 0 Отговор
    Плешив лъжец, само му даи на тоя нагъл боклук да лала. Ще съживиш ама няма как да съживиш мъртви лъжливи крдливи измамници. Свикнали сте да ядете и пиете на корем а да плаща всеки българин, ама прекалихте с лъжите. Гушнахте се с лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, за да можете да си напълните гъшките, само че вече няма кой да гласува за вашата пропаднала сюрия лъжци. Слава на Господ Иисус Христос утрепахте я тая дърта БСП. Сега почваите да работите за да ядете, а не само празни приказки да ланкате.

    12:45 08.02.2026

  • 22 А този Фъфльо

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Симов се ослушваше, не мъцваше и една дума срещу бесепарската върхушка, която се прегърна с простата и крадлива Тиква Борисов и Пеевски. Сега вече е много смел. Смешно и противно фъфлещо човече.

    12:47 08.02.2026

  • 23 Цвете

    2 11 Отговор
    ТАКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ, ЗАЩОТО ЗАРКОВ Е УМЕН И ИНТЕЛИГЕНТЕН .ПРЕКРАСЕН ИЗБОР.НЕКА МЛАДИТЕ ДА ПОЕМАТ, НАДЕЖДАТА Е В ТЯХ. 🇧🇬💯❤️

    Коментиран от #27

    12:48 08.02.2026

  • 24 СССР

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Флийнстоун беше и е единственият шанс да има социалистическа партия.

    Коментиран от #41

    12:49 08.02.2026

  • 25 Гарван

    9 1 Отговор
    Любов между Александър Симов и Крум Зарков в чичовата слама!
    За коя партия ще гласувате за партия "Легнали си двама в Чичовата слама" или за партия "Чичо ги заварил и им го натоварил"! Кажете.... Само че вече Чичо няма веке слама понеже му я взеха след 1944г. и е останала само Партия "Легнали си двама в на ТКЗС слама" и там могат да си лежат и по времето на Бай Тошо и да лежат и сега, понеже те тогава си присвоиха българската слама и сега станаха и притежатели на Българската Слама! Александър Симов и Крум Зарков си лежат в чичовата слама и няма веке кой да ги изкара от тая слама. Народе, стани и викай: Чичо ги заварил и им ги натоварил - "Александър Симов и Крум Зарков, престанете да се чукате в родната на нашите деди, слама"!

    12:50 08.02.2026

  • 26 Сашко е огладнял бая

    11 1 Отговор
    че седя много време извън парламентето. Сега ще се мазни на Кацамунчето да го вкара пак е уж избираема листа. Ама дали БСП-то изобщо ще стигне 4%...

    12:53 08.02.2026

  • 27 Трън

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Абе как всички жълтопаважни либерални ..... толкова захаресвахте Кацамунчо мамин? От ППДБ в БСП ли ще минаватв?

    Коментиран от #33

    12:55 08.02.2026

  • 28 125 годишна баба

    5 0 Отговор
    с 3 байпаса....

    13:04 08.02.2026

  • 29 Родина

    2 1 Отговор
    За какво ти е Европа, Симов ? Емигранти , убииства,
    цензура , халифат . Брюкселска диктатура . Марш
    при Урсула . България е спасявала Европа, за това
    сега ни третират като роби .

    13:05 08.02.2026

  • 30 Не на факти

    5 0 Отговор
    Тоя се съсипа от лижене на всеки.

    13:13 08.02.2026

  • 31 Кръчма при умрелия

    7 0 Отговор
    Сори! Само Христос е успал да съживил мъртвия Лазар. Никой няма шанс за отдавна дълбоко почившата БСП.

    13:19 08.02.2026

  • 32 Отвратен

    6 0 Отговор
    Симов е един лаладжия, който се слага на всеки нов председател. Истината е, че някой добре режисира избора, а новият председател ще забие последния пирон на БСП, зачената като проект на прогнилата социалистическа партокрация и на световното задкулисие. По признанието на един от бившите й председатели и основен гробокопач - Станишев, тя не съществува за да се бори срещу капитализма. Нейната задача е да помогне на една голяма прослойка българи със социалистически убеждения, да се адаптира към установяващия се капитализъм, преживявайки като бедни до момента на изчезването на прослойката, поради биологически причини; да не влияе отрицателно върху установяването на капитализма; и вписването в него на малка част от социалистическата партокрация. Видно е кои се вписаха, нали?! Това е реалността! Социалдемократическите новобогаташи на БСП се доказват като „верен” партньор на големите пари и господарите на сегашния световен ред. Жалко за идеалистите, за родителите ни работили, за да построят България, която днешните майкопродавци подариха и разпродадоха на безценица!

    13:19 08.02.2026

  • 33 Кактус

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Трън":

    дроххарката чака да й строшиш вазата

    13:22 08.02.2026

  • 34 ккк

    2 0 Отговор
    може и така да е но не и на тези избори

    13:23 08.02.2026

  • 35 АПАЛАНКА

    5 0 Отговор
    Симовчето е професионален лизатор. Само че на БСП никой не може да й помогне, защото отдавна е УМРЯЛА.

    13:28 08.02.2026

  • 36 Агонио сладка!

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "?????":

    Зарков беше част от вътрешната опозиция на Нинова, която игра за пепетата, когато спечелиха изборите без партия и структури по места.
    Бесепето отива на бунището, след мръснишката роля на обезболяващо, която изпълни през прехода към капитализъм.
    Бъдеще партийката няма, но вождовете все ще папката заради заслуги за мирно протеклия грабеж.

    13:32 08.02.2026

  • 37 Хайде вече

    1 0 Отговор
    Не съм виждал мъртвец да възкръсне,че и писмо да прати

    13:46 08.02.2026

  • 38 Саше,Сашеее

    1 0 Отговор
    Много си ...,Саше. И вие се надявате на чудо, новият месия да съживи сто годишен труп.

    13:46 08.02.2026

  • 39 СССР

    1 0 Отговор
    Атанас Зафиров е единствения шанс да има социалистическа партия, но явно мнозинството иска да са БКП.

    13:52 08.02.2026

  • 41 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "СССР":

    НА КАКВО СИ,ДРУГАРЮ? НАЗДАРОВЬЕ

    14:07 08.02.2026

  • 42 Перо

    1 0 Отговор
    Партия с неопределена и нагаждаческа политика, без идеология. Партия на личния келепир и ортак на десни партии, само и само да са във властта, макар и като патерица! Джендърията я рекламира, защото са плазмодии, без идеология и удобни послушници, които стават за всякаква коалиция! Тоя става управник на 8.09.44 г., на следващите избори ще са извън парламента!

    14:12 08.02.2026

  • 43 Как

    0 0 Отговор
    Зарков
    ,беше против референдума,той не човек с леви убеждения.БСП е партия на червени милионери,не знам как ще убеди да гласуват за тях.

    14:14 08.02.2026

  • 44 Деций

    0 0 Отговор
    Вие вкупом я съживихте БСП,разлагащ се вмирисан труп който се опитвате да реанимирате,,за да ползвате като троянски кон за влизане в парламента.Ввичко приключи,след последният валс вече свири траурен марш!

    14:51 08.02.2026

