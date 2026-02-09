Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Радан Кънев: Има два риска за България заради членството й в ЕС

Радан Кънев: Има два риска за България заради членството й в ЕС

9 Февруари, 2026 10:11

Общата европейска сигурност и отбрана ще изисква друг тип вноски на държавите и то на принципа, че когато ги внесеш в общото, си много по-ефективен, отколкото когато ги харчиш на национално ниво

Радан Кънев: Има два риска за България заради членството й в ЕС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според евродепутата от Европейската народната партия Радан Кънев, европейската отбрана ще бъде изработена на съвсем различен принцип спрямо действащите политики на ЕС.

В интервю за БНР той подчерта, че това ще бъде направено така, че да се избегне единодушието при вземането на решенията.

Кънев смята, че един такъв съюз би могъл да включва и Украйна:

"Аз не мисля, че общата европейска отбрана и сигурност ще бъде ефективно изградена чрез промяна на Лисабонския договор. Аз мисля, че тя ще бъде изградена чрез ново договаряне, в което може би ще има държави, които на първо време няма да пожелаят да участват. Един такъв съюз би могъл да включва Украйна без тя да е пълноправен член на Европейския съюз по Лисабонския договор.

Общата европейска сигурност и отбрана ще изисква друг тип вноски на държавите и то на принципа, че когато ги внесеш в общото, си много по-ефективен, отколкото когато ги харчиш на национално ниво, защото България и 50% от брутния си вътрешен продукт да изхарчи за отбрана и сигурност, няма да има армия, която може да я защити от Русия или от Турция. Но ако внесе 1% от брутния си вътрешен продукт в общоевропейския отбранителен съюз, то ще разполага с отбранителни способности, които могат да я защитят от абсолютно всеки".

Евродепутатът е на мнение, че България е изправена пред два риска заради членството си в ЕС:

"Аз мисля, че сме изправени през два риска. Единият е дългосрочна устойчива кампания за изваждане на България от Европейския съюз, тоест за дестабилизиране на Европа чрез изваждане на България и основното лице на тази кампания е партия "Възраждане" в България. Те вече не го и крият. А другият е да играем вътрешен дестабилизиращ фактор, подобен на ролята, която в момента изпълнява Виктор Орбан и аз се боя, че този сценарий е възможен и при доминация на Румен Радев, и при доминация на Бойко Борисов и особено при нещо, което не изключвам, и то е сътрудничество между двамата".


  • 1 честен ционист

    10 29 Отговор
    Рискът за един Троянски кон е да не стане на подпалки.

    10:12 09.02.2026

  • 2 Българин

    44 10 Отговор
    Българския народ е мъдър и никога няма да вдигне оръжие срещу Русия или Турция!
    Така че тия лизабонски договори, рада дълбоката може да си за в ре от зад!

    Коментиран от #5, #31

    10:14 09.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    39 3 Отговор
    Скоро досиетата Епщайн ще разрушат цялото либерастко дясно в България !!!

    10:15 09.02.2026

  • 5 Даде ама

    6 18 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    А за Русия и Турция гарантираш ли?

    10:18 09.02.2026

  • 6 Николай Бареков

    27 4 Отговор
    За четящите между редовете - Бако Дълбокото зове за пълна федерализация.

    10:19 09.02.2026

  • 7 Майора

    7 36 Отговор
    Добро утро Радане , защо не помислихте като тръгнахте да сваляте кабинета на Желязков! Не ви ли стана ясно от думите на ген. Решетников от 2016 , че Радев ще работи за излизане на България от структурите на ЕС и Еврозоната!

    Коментиран от #33

    10:19 09.02.2026

  • 8 кабрцг

    37 5 Отговор
    И тоя ПП и ДБ педофили извратеняк и той добре си поживя с 25 хиляди евро заплата за сметка на българите. И тая маймуна се разхождаше по прайдовете на извратените ЛГБТ хомосексуалисти и си разнасяше разврата, сега морал ни чете. А така хубаво може да му изиграят една тояга през гърба и да се маха.

    10:20 09.02.2026

  • 9 Магазинер

    30 4 Отговор
    Не знам дали "онези" снимки в ПИК бяха истински, но и да не са, аз бих се скрил от хорските погледи на твое място.

    10:22 09.02.2026

  • 10 Рамадан

    28 3 Отговор
    Ходи да молиш Урсулът за по-добра дрога за детето.

    10:23 09.02.2026

  • 11 България веднага

    28 4 Отговор
    Вън от ЕС , защото ни чака ,, меркосур, обща еу армия)т. е. Нещо като бившия соц. лагер само че по - зъл и тираничен ! Веднага ,, хвърлим камъка" и никога да не се обръщаме на зад, иначе ни чака съдбата на жената на Лот....

    10:29 09.02.2026

  • 12 Знае ли

    26 4 Отговор
    Цитат:....включва Украйна без тя да е пълноправен член на Европейския съюз по Лисабонския договор.

    Трябва да бъде включена и Русия. Ако не й се осигури участие в Европейската сигурност, такава няма да съществува.
    Радан не знае ли, че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022

    Коментиран от #24

    10:33 09.02.2026

  • 13 Да бе , да ! 🤔

    21 3 Отговор
    Рамадан Кънев - същия който на времето , когато беше в СДС призна , че плащат на тролове по форумите . Пак русофоби , и пак срещу България и пак срещу правото на всяка европейска държава да има мнение .

    10:38 09.02.2026

  • 14 Мила

    13 3 Отговор
    Кънев,съвсем си изветрял и се се спъхнал от злоба.Ставаш лягаш с името на Борисов.Хубаво,че почти никой особено в ЕП не ти обръща внимание.Гледай си твоята политическасила ,че както се вижда доста сте го завършили. Я веднага спретнете един протест в защита на ЛП(лигата на педофилите)

    10:39 09.02.2026

  • 15 Някой

    20 3 Отговор
    Тоя родоотстъпник, който е за федерация на ЕС и за отпадане на правото на вето при взимането на решения, касаещи съюза не трябва да бъде цитиран. Национален предател!

    10:42 09.02.2026

  • 16 000

    14 1 Отговор
    Сиреч, германци ще мрат за защитата на румънците, а гърците ще се бият с турция, ако кърджалийският вилает обяви независимост? Всички, които дърпаге евпопа към федерализъм - това е невъзможно.

    10:51 09.02.2026

  • 17 АМАH OT ИДИOTИ

    18 3 Отговор
    ЗА СВЕДЕНИЕ НА НA БAБA PAДКА:
    ЕВРО-ГEЙCKИЯ СЪЮЗ ЩЕ СЕ РA3ПАДНЕ ДО ЛЯТОТО
    😝🤣

    10:52 09.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ако

    16 2 Отговор
    Възраждане направи заявка, че ще оттегли България от ЕС, веднага ще отида да гласувам за тях.

    10:56 09.02.2026

  • 20 Запрете се мръшляци,

    15 1 Отговор
    вече и за теляци не ви искат, ще давате пари на европейските джендъри, а те ще ги дават на Украйна, накрая българите ще духат супата!?

    10:57 09.02.2026

  • 21 Поредният

    11 1 Отговор
    национален предател. Кириак Стефчов.
    Какво друго да кажем за този морално осакатен индивид.

    11:00 09.02.2026

  • 22 Когато ,, 2 риска"

    4 1 Отговор
    Станат 3-4млн тогава ще стане....

    11:00 09.02.2026

  • 23 Рамадан Кънев:Има два риска за България

    10 1 Отговор
    да им секне рахата бръмбарите и калинките

    11:08 09.02.2026

  • 24 койдазнай

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Знае ли":

    Русия безспорно има място в сигурността на Европа. Но първо трябва да се изтегли от земите на Украйна и да обесят Путин и цялата му хунта на Кресчатик. Без да има справедливо възмездие за всички наистки военнопрестъпници и техните пособници, мир няма как да има!

    11:13 09.02.2026

  • 25 РУДИ ГЕЛА

    5 2 Отговор
    Ицо хазарта Джаба Башар Асад Лъчо мозъка Двуличие и други..това е парламента днес не очаквайте драги помощ...,утре Азис може и Софи Маринова да влезе аааааа...

    11:19 09.02.2026

  • 26 А бе

    3 3 Отговор
    Щях много да бъда учуден ,ако Рада не беше споменалА Борисов!

    11:22 09.02.2026

  • 27 фбр

    7 2 Отговор
    Рада дълбоката - изключителен ТъПаНаР , безмозъчно същество !

    11:24 09.02.2026

  • 28 владѝмир

    7 1 Отговор
    един елементарен въпрос ! от кого ще се отбранява Европа ?! търговията и културното сътрудничество са най-добрата отбрана ! не дрънкането на модерни оръжия и пълненето на гушите на военно-промишлени комплекси, корумпирани политици и нискочели генерали !

    11:35 09.02.2026

  • 29 ха ха ха

    5 1 Отговор
    "да се избегне единодушието при взимане на решения"???

    11:36 09.02.2026

  • 30 Евродепутатът Радан

    3 0 Отговор
    Можете спокойно да си внасяте заплатата, получавате достатъчно, за нищоправство.

    11:52 09.02.2026

  • 31 Да бе, прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Срещу Русия сме вдигали оръжие миналия век един път и те срещу нас един път🧐🧐🧐
    Тоест от две световни войни - два пъти (100%) 😂😂😂
    Ама иначе си прав 😂😂😂
    По история как беше в училище??? Отличник, нали 😂😂😂😂

    Коментиран от #38

    11:54 09.02.2026

  • 32 Завърнал се

    6 4 Отговор
    Тръгне ли Борисов да вади Бг от ЕС е те тогава ще бъде вече обесен на магнолията. А Възраждане са ясни, да си лаят там.

    Коментиран от #37

    11:59 09.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Коста

    1 0 Отговор
    И Радан е против ЕС?

    12:20 09.02.2026

  • 35 Бурунданга

    2 0 Отговор
    Радан отърва ли синчето?

    12:22 09.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мислиш ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Завърнал се":

    Зависи на къде ще се поклони ! А пък в Англия не видях нито един ,, Обесен" след ,, брекзит"

    13:06 09.02.2026

  • 38 Е , вдигнахме ,, ръка"

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Да бе, прав си":

    И какво стана! Реване тази дни за Б. Филов и

    13:10 09.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 сноу

    0 0 Отговор
    Тъй,тъй..радо като истински песоглавец , като лъскав гологлавец и доказан празноглавец все пробутва тезисите на църуанку..

    16:56 09.02.2026

