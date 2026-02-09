Радан Кънев: Има два риска за България заради членството й в ЕС

Според евродепутата от Европейската народната партия Радан Кънев, европейската отбрана ще бъде изработена на съвсем различен принцип спрямо действащите политики на ЕС.
В интервю за БНР той подчерта, че това ще бъде направено така, че да се избегне единодушието при вземането на решенията.
Кънев смята, че един такъв съюз би могъл да включва и Украйна:
"Аз не мисля, че общата европейска отбрана и сигурност ще бъде ефективно изградена чрез промяна на Лисабонския договор. Аз мисля, че тя ще бъде изградена чрез ново договаряне, в което може би ще има държави, които на първо време няма да пожелаят да участват. Един такъв съюз би могъл да включва Украйна без тя да е пълноправен член на Европейския съюз по Лисабонския договор.
Общата европейска сигурност и отбрана ще изисква друг тип вноски на държавите и то на принципа, че когато ги внесеш в общото, си много по-ефективен, отколкото когато ги харчиш на национално ниво, защото България и 50% от брутния си вътрешен продукт да изхарчи за отбрана и сигурност, няма да има армия, която може да я защити от Русия или от Турция. Но ако внесе 1% от брутния си вътрешен продукт в общоевропейския отбранителен съюз, то ще разполага с отбранителни способности, които могат да я защитят от абсолютно всеки".
Евродепутатът е на мнение, че България е изправена пред два риска заради членството си в ЕС:
"Аз мисля, че сме изправени през два риска. Единият е дългосрочна устойчива кампания за изваждане на България от Европейския съюз, тоест за дестабилизиране на Европа чрез изваждане на България и основното лице на тази кампания е партия "Възраждане" в България. Те вече не го и крият. А другият е да играем вътрешен дестабилизиращ фактор, подобен на ролята, която в момента изпълнява Виктор Орбан и аз се боя, че този сценарий е възможен и при доминация на Румен Радев, и при доминация на Бойко Борисов и особено при нещо, което не изключвам, и то е сътрудничество между двамата".
